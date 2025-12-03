Cristi Borcea e sigur: ce trebuie să facă Dinamo pentru a se lupta la titlu

16:50

În prag de Sărbători, oficialii Universității Craiova au decis ca la meciul cu CFR Cluj, intrarea să fie gratuită în marea majoritate a arenei. Mai mult, fanii sunt rugați să aducă ghetuțe de iarnă pentru a fi donate copiiilor nevoiași în Oltenia.Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30. Iar „bătălia în vârful clasamentului este mai aprigă ca niciodată”, după cum notează oficialii olteni. ...