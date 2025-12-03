Cristi Borcea e sigur: ce trebuie să facă Dinamo pentru a se lupta la titlu
Gazeta Sporturilor, 3 decembrie 2025 07:30
Prezent la lansarea documentarului despre Adrian Mutu, Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a vorbit și despre derby-ul „câinilor” cu FCSB, de sâmbătă (ora 20:30).Borcea consideră că Dinamo și-ar depune candidatura pentru titlu cu o victorie pe Arena Națională. În plus, a declarat că fostul lui club mai are nevoie de transferuri în iarnă pentru a avea șanse reale la câștigarea campionatului.VIDEO. ...
Acum 15 minute
07:30
Acum 6 ore
02:10
Olanda continuă parcursul perfect la Campionatul Mondial: „Cine ar putea să ne bată? Poate că nimeni!” # Gazeta Sporturilor
Olanda a învins Austria, scor 34-22, și a încununat parcursul perfect din prima fază a Campionatului Mondial de handbal feminin.Rotterdam Ahoy a fost din nou plină la meciul gazdei Olanda, 9000 de fani care au contribuit la o calificare cu punctaj maxim în grupa principală. GALERIE FOTO. Olanda a învins Austria și merge cu punctaj maxim în grupa principală+1 FOTODin nou, Polman și colegele s-au încălzit mai greu. ...
Acum 8 ore
00:10
Lorena Ostase n-a uitat ce a pățit în Ungaria, la Euro 2024, și dinamitează duelul pentru „sferturile” CM: „Azi, ele joacă în deplasare! Am vorbit deja cu fetele!” # Gazeta Sporturilor
Lorena Ostase (28 de ani), unul dintre liderii naționalei de handbal feminin a României, încinge spiritele înaintea meciului cu Ungaria, decisiv pentru păstrarea șanselor de calificarea în „sferturile” Campionatului Mondial. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează.Lorena Ostase este handbalista pe care nu te plictisești să o asculți. ...
Acum 12 ore
23:30
Fanii Rapidului au pus tunurile pe doi jucători: „Să se apuce de ping-pong, a fost paletă / Mă ofer să-i fac check-in” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Rapid 2-1. Suporterii echipei giuleștene au răbufnit după eșecul din Cupa României Betano.Fanii Rapidului și-au pierdut în mare speranța că echipa se va califica în sferturile de finală. Pentru a merge mai departe, formația lui Costel Gâlcă e obligată să câștige cu CFR Cluj în ultima rundă. ...
23:30
Când antrenoratul devine decor de televiziune, atunci putem să ne așteptăm la orice, ba chiar să-l vedem pe Marian Valorosu cum antrenează CSM București, că tot e risipă pe bani publiciCazul lui Adrian Vasile spune mai mult despre sportul românesc decât o sută de conferințe despre strategie și viziune, sincer, nici nu știu dacă să pun între ghilimele viziune și strategie, la cum se vorbește despre ele. ...
23:30
Xian Emmers (26 de ani), fostul jucător de la Rapid, a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu FC Argeș, formația care astăzi a învins giuleștenii într-un meci din grupele Cupei României, scor 2-1.Xian Emmers se antrenează deja cu formația lui Bogdan Andone, dar va avea drept de joc din luna ianuarie. Piteștenii au oficializat mutarea prin intermediul unui comunicat oficial. ...
23:00
FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri ale piteștenilor, a fost entuziasmat după victoria din Cupa României Betano.Moldoveanu, extremă stânga, a întors meciul după ce Rapid a deschis scorul prin Petrila. A perceput victoria ca pe o revanșă pentru cele două eșecuri cu giuleștenii din campionat și a transmis că speră să câștige Cupa la FC Argeș. ...
23:00
Manchester City, recital în Premier League! S-au marcat deja 7 goluri în 57 de minute # Gazeta Sporturilor
Manchester City a făcut recital în doar o repriză contra celor de la Fulham, marți seara, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din Premier League. „Cetățenii” au marcat de trei ori doar în primele 45 de minute, iar în primele 10 minute din repriza secundă au dus scorul la un neverosimil 5-2.Elevii lui Pep Guardiola s-au distrat pe terenul formației de pe locul 15, într-un meci pe care și l-au făcut ușor încă din start. ...
22:50
Bogdan Andone, impresionat de propriul fotbalist: „E un miracol că mai joacă fotbal! Are execuții fabuloase” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a reacționat după ce echipa sa a câștigat în fața celor de la Rapid, scor 2-1, în al doilea meci din grupele Cupei României Betano.FC Argeș și-a maximizat șansele de a intra în următoarea fază a competiției, iar Bogdan Andone și-a felicitat jucătorii. Antrenorul piteștenilor a avut și un remarcat: Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri din meciul cu Rapid. ...
22:10
Cristi Manea a reacționat după eșecul din Cupa României cu FC Argeș: „Așa se întâmplă! Au prins curaj” # Gazeta Sporturilor
Cristian Manea, fundașul celor de la Rapid, a reacționat după ce giuleștenii au pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 21-2, în a doua etapă din faza grupelor a Cupei României Betano. Prin această înfrângere Rapid și-a complicat calculele la calificare în următoarea fază a competiției. ...
22:10
Costel Gâlcă, discurs-surpriză după eșecul din Cupa României Betano: „Nu trebuie să țipăm prea tare” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a tras primele concluzii după ce echipa lui a pierdut marți seara în deplasare, în etapa a doua din grupele Cupei României Betano, scor 1-2, pe terenul celor de la FC Argeș. Acesta nu s-a arătat deloc supărat, deși după acest rezultat echipa lui riscă să fie eliminată din competiție. ...
22:00
Își pregătește Serena Williams revenirea la 44 de ani? Care este indiciul pentru o posibilă decizie-șoc # Gazeta Sporturilor
Serena Williams (44 de ani) a solicitat să reintre în baza internațională oficială de date pentru testare a ITIA (Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului), ceea ce poate indica o reîntoarcere la sport a fostului lider mondial și multiplă campioană de Grand Slam.Americanca, de 23 de ori campioană de Grand Slam și considerată de mulți drept cea mai mare jucătoare din istoria tenisului, s-a retras în 2022, după eliminarea în turul al treilea de la US Open. ...
21:50
21:50
Răzvan Raț prevede viitorul lui Adrian Mutu: „Nu știu dacă o să se mai întâmple. Atunci aș fi pariat pe un apartament” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al naționalei României, Răzvan Raț (44 de ani, a fost prezent marți seara la lansarea documentarului lui Adrian Mutu. Acesta a spus, mai în glumă, mai în serios, că sunt în continuare multe detalii din viața „Briliantului” care nu vor fi aflate nici în acest film, a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului atacant, apreciind mai ales cum acesta a revenit după scandalul de dopaj în care a fost implicat. ...
21:50
Calcule: FC Argeș, la un pas de sferturile Cupei României » Rapid sau CFR Cluj, OUT # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Rapid 2-1. Piteștenii au ajuns la 6 puncte și sunt la un pas de calificarea în sferturile Cupei României Betano. În schimb, giuleștenii trebuie să o învingă pe CFR Cluj în ultima rundă pentru a se merge mai departe.FC Argeș a câștigat cu Metaloglobus în prima etapă, scor 3-2. După victoria cu Rapid a ajuns la 6 puncte, iar în ultima rundă o va înfrunta pe Dumbrăvița. ...
21:40
Denis Popescu s-a calificat în finala probei de 50 m fluture la Campionatele Europene în bazin scurt # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani) a acces în finala probei de 50 m fluture de la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin cu al cincilea timp, 22,26 s, lupta pe medalii urmând a avea loc miercuri de la ora 20:05.Denis Popescu și-a asigurat marți seară prezența în finala probei de 50 m fluture la Campionatele Mondiale în bazin scurt, după ce s-a clasat pe poziția a treia în prima semifinală. ...
21:40
A marcat pentru FCSB, iar Marica spunea că „lovește fantastic mingea” » Acum joacă în Liga 3 și s-a ales cu o accidentare cumplită: „Revin în 6-9 luni, nu mă las!” # Gazeta Sporturilor
Cândva în curtea celor de la FCSB, mijlocașul Cristian Onțel, cinci apariții și un gol la roș-albaștri, trece printr-o cumpănă semnificativă a carierei. La 27 de ani și ieșit din circuitul primelor două ligi, Onțel a suferit o accidentare gravă, o ruptură de ligament încrucișat care-l va ține pe tușă între 6 și 9 luni. ...
21:30
Fază controversată în FC Argeș - Rapid » 7 minute de analiză la VAR, după două greșeli uriașe în defensivă # Gazeta Sporturilor
Leo Bolgado, fundașul central de la Rapid, a fost eliminat în repriza a doua cu FC Argeș, în Cupa României Betano.Stoperul giuleștean a primit direct cartonașul roșu de la arbitrul Adrian Cojocaru, pentru fault din postura de ultim apărător asupra lui Caio. Eliminarea a venit după o gafă uriașă a lui Kramer.GALERIE FOTO. ...
21:20
21:20
21:10
S-a accidentat înainte de România - Ungaria » Convocare de urgență la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Chiar înainte de debutul în grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin, naționala Ungariei, prima adversară a României în următoarea fază a competiției, a primit o veste proastă, după ce Vivien Grosch (28 de ani) s-a accidentat și a fost nevoită să părăsească lotul maghiarelor. ...
21:10
21:10
21:10
20:50
Marica, dezvăluire despre Adrian Mutu: „Am încercat să copiez pe ascuns. Nu pe teren” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei României, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre Adrian Mutu și a făcut mai multe dezvăluiri despre fostul lui coechipier.Marica i-a mulțumit lui Mutu că l-a ajutat pe teren să ajungă la 25 de goluri pentru naționala României. Cei doi au format atacul „tricolor” în anii 2000 și la începutul anilor 2010. ...
20:50
Au citat din Eugeniu Carada » Surprinzătorul banner afișat la meciul din Cupă: „Pentru o Românie liberă...” # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui FC Argeș au afișat un banner inedit la meciul cu Rapid de marți, contând pentru etapa secundă a grupelor Cupei României Betano. În săptămâna în care România a celebrat Ziua Națională, piteștenii au parafrazat din Eugeniu Carada (1836-1910), fostul mare economist și scriitor român din secolul al XIX-lea. „Pentru o Românie liberă, oricând, oricum, cu oricine, contra oricui”. ...
20:30
Interul lui Chivu îl vrea pe unul dintre cei mai buni portari din Premier League # Gazeta Sporturilor
Inter l-a ochit pe Guglielmo Vicario de la Tottenham ca posibil succesor al portarului titular Yann Sommer, al cărui contract expiră la finalul sezonului, conform presei din Italia.Yann Sommer este principala variantă din poarta celor de la Inter, dar goalkeeper-ul a gafat în mai multe partide în startul acestui sezon. Vârsta, dar și erorile repetate, i-au făcut pe cei de la Inter să se gândească deja la un înlocuitor. ...
20:20
Sala Polivalentă din Craiova, arenă de peste 4.000 de locuri, a fost supusă unui proces de modernizare privind înlocuirea instalației de iluminat. Arena din Bănie a fost inaugurată în noiembrie 2012, iar 13 ani mai târziu, sala care găzduiește inclusiv partide internaționale a beneficiat de un upgrade. ...
20:10
Meci incredibil la Campionatul Mondial » Spania a avut 6 goluri avans: uluitor ce a urmat! Aproape de ELIMINARE # Gazeta Sporturilor
Spania a pierdut cu Serbia, scor 29-31, în grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin.Ibericele erau favorite înaintea meciului și chiar au condus la pauză cu două goluri. A urmat o cădere în repriza a doua, iar șansele de calificare în sferturi au scăzut teribil.Spania a pierdut cu Serbia, deși a avut 6 goluri avans în repriza a douaJocul a fost echilibrat în primele minute. S-a mers cap la cap până la 9-9. ...
19:50
Red Bull și-a ales piloții pentru sezonul viitor! Cine va concura lângă Max Verstappen # Gazeta Sporturilor
Isack Hadjar va fi coechipierul lui Max Verstappen la Red Bull anul viitor în Formula 1, a anunțat astăzi echipa. Iar Arvid Lindblad, din Formula 2, va debuta la Racing Bulls în Formula 1 în 2026 și va fi partenerul lui Liam Lawson. Yuki Tsunoda nu a fost îndepărtat complet din familia Red Bull și va ocupa poziția de pilot de rezervă. ...
19:50
Elena Șerban, vestea momentului din cantonamentul naționalei » Interviu pentru GSP: „Sănătatea mintală a sportivilor trebuie pusă pe primul loc” # Gazeta Sporturilor
Portarul Elena Șerban (31 de ani) a dat asigurări că problemele medicale din meciul cu Danemarca, pierdut 31-39, nu sunt grave și va putea evolua în „șocul” contra Ungariei.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăUrmătorul meci al României este programat pe 3 decembrie, de la ora 19:00, împotriva Ungariei. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
19:40
Radu Drăgușin (23 de ani) a jucat un nou meci de pregătire pentru echipa de tineret a lui Tottenham. Fundașul central continuă procesul de recuperare după accidentarea gravă suferită la începutul anului.Au trecut 10 luni de când Drăgușin juca ultimul meci oficial. Pe 30 ianuarie a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat într-un meci cu Elfsborg, din Europa League.Fundașul central de la Spurs a fost operat, apoi a început procesul lung de recuperare. ...
19:40
Luis Paradela (28 de ani), atacantul Universității Craiova, are zilele numărate la formația din sudul țării, iar în această iarnă cel mai probabil va plecat de la echipa din Bănie, urmând a fi primul jucător de care oltenii se vor despărți în următorul mercato. Acesta este în ultimele luni de contract cu Universitatea Craiova, iar părțile nu vor prelungi înțelegerea. ...
19:30
România a câștigat amicalul cu viitoare adversară din preliminariile Campiontului Mondial # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină a României a câștigat un meci amical împotriva Republicii Moldova, scor final 2-0. România a organizat două meciuri amicale în acest final de an, iar în martie încep meciurile din preliminariile Campionatului Mondial.România, victorie cu Republica MoldovaNaționala feminină a învins-o marți, 2 decembrie la Republica Moldova, după golurile marcate de Ioana Bălăceanu (minutul 3) și Mihaela Ciolacu (minutul 38). ...
19:20
Giovanni Becali, discurs cu de toate despre Adrian Mutu: „A sărit să îl bată pe Maldini. M-a trădat atunci...” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a fost prezent marți seara la lansarea documentarului lui Adrian Mutu. Acesta a povestit mai multe momente cheie din cariera „Briliantului”, la adresa căruia a a avut numai cuvinte de laudă, dezvăluind câteva episoade care au ghidat parcursul acestuia. ...
19:20
Antonio Dumitru a devenit campion național la box, apoi a schimbat sportul pentru două săptămâni! A câștigat imediat medalia de bronz # Gazeta Sporturilor
Recent, Antonio Dumitru (19 ani), boxerul care a fost personajul principal al unui episod din seria GSP.ro "Pasiune pură", a debutat cu succes într-un alt sport, kempo.Alex Scarlat, antrenorul lui de la box, a explicat că „din cauză că în această perioadă nu au fost competiții de box, Antonio a vrut să încerce la kempo, să facă ceva, să lupte. Nu i-a fost frică, fiindcă venea oricum dintr-un sport de contact. ...
19:10
Direct de la lansarea documentarului său, Adrian Mutu a vorbit despre posibilitatea de a prelua Hermannstadt: „E interesant” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu, fostul internațional român, a lansat documentarul „Il Fenonemno - Povestea unui superstar”, filmul despre viața sa. Prezent la lansare, Adrian Mutu a vorbit despre faptul că a fost contactat de cei le Hermannstadt pentru preluarea postului de antrenor principal, lăsat vacant de Marius Măldărășanu. ...
19:00
Sonia Seraficeanu, din cantonamentul României de la Rotterdam: „Disciplina tactică ne lipsește” # Gazeta Sporturilor
Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a naționalei României, a discutat cu reporterii GSP în cantonamentul de la Rotterdam. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează.România s-a calificat cu două puncte în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” au cedat în duelul cu Danemarca, scor 31-39. ...
18:50
Cristi Borcea a fost prezent la lansarea documentarului lui Adrian Mutu. Fostul acționar de la Dinamo a oferit mai multe declarații despre „Briliant” și a spus că îl vede viitorul selecționer al României.Adrian Mutu a fost recent contactat de Hermannstadt, care caută un nou antrenor după ce a ajuns la un acord privind rezilierea cu Marius Măldărășanu. Mutu nu a mai antrenat din primăvară, de când a fost la Petrolul. ...
Acum 24 ore
18:40
Detaliul care nu a trecut neobservat în meciul din Cupa României: Csikszereda riscă SANCȚIUNI # Gazeta Sporturilor
Marți a început etapa a 2-a din grupele Cupei României Betano, ediția 2025-2026, iar la Miercurea Ciuc formația gazdă, Csikszereda, a primit vizita celor de la Oțelul Galați, un meci în care „ciucanii” nu au folosit mingile oficiale ale competiției. În mod normal, în Cupa României, se joacă cu o minge diferită față de meciurile din campionatul intern. ...
18:30
Ionuț Negoiță, pronostic înainte de FCSB - Dinamo: „Sper să se vadă și pe teren” » Comparație cu Boavista # Gazeta Sporturilor
Ionuț Negoiță, 51 de ani, fostul patron al lui Dinamo, este de părere că „haita” lui Zeljko Kopic se poate impune sâmbătă în Derby de România. Omul de afaceri a făcut o paralelă între ceea ce a administrat la Dinamo și ceea ce se întâmplă acum cu Boavista, club de tradiție din Portugalia intrat în falimentDerby de România, FCSB - Dinamo, este sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...
18:20
Galeria celor de la UTA a anunțat că va boicota meciul cu FCSB din Cupa României Betano și nu își va face apariția pe stadion, din cauza conflictului cu conducerea clubului. Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, și-a exprimat regretul că fanii din peluză nu vor asista la partidă.Mihalcea a subliniat importanța meciului cu FCSB, după ce UTA a obținut doar un egal în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul. ...
18:10
Gabriela Ruse nu mai joacă în turneul WTA 125 de la Angers: „Final de an minunat pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Gabriela Ruse (28 de ani, locul 83 WTA), învingătoare în turneul ITF de la Trnava, a urcat 18 locuri în ierarhia mondială și și-a închis sezonul. Ea nu a mai luat startul în concursul WTA 125 de la Angers, fiind aproape sigură de intrarea pe tabloul principal de la Australian Open.„Numai în cădere poți învăța să zbori... ce final de an minunat pentru mine. ...
17:50
Schimbare » Cine transmite la TV Ungaria - România, la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Ungaria - România, în grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin, va avea loc miercuri, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro.România trebuie să învingă pentru a avea șanse reale la primele două locuri, care duc în sferturi. Partida va fi transmisă în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
17:50
Eroare incredibilă în Formula 1: Lando Norris a fost afișat brusc ca și campion mondial pe site-ul oficial, deși lupta pentru titlu este încă deschisă # Gazeta Sporturilor
O eroare incredibilă în Formula 1! Lando Norris a fost afișat brusc ca și campion mondial pe site-ul oficial, deși lupta pentru titlu este complet deschisă înainte de Abu Dhabi. Înaintea unuia dintre cele mai palpitante finaluri de F1 din istoria recentă, nimeni nu putea anticipa această ciudățenie. Pe portalul F1, sub numele pilotului McLaren, era scris că are un titlu.Fanii au observat imediat eroarea, au distribuit capturi de ecran, iar problema a fost rapid eliminată. ...
17:10
Iminenta plecare a lui Marius Măldărășanu (50 de ani) de pe banca tehnică a lui Hermannstadt i-a determinat pe șefii clubului din Sibiu să caute urgent înlocuitor, iar pe listă a intrat și Adrian Mutu (46 de ani).Surse autorizate au confirmat că Adrian Mutu a fost contactat deja de șefii lui Hermannstadt, după cum a scris și digisport.ro. ...
17:10
El e primul antrenor dispus să preia postul de selecționer după plecarea lui Lucescu: „Da, mă gândesc, sigur!” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) va sta în mod normal pe banca naționalei la barajul cu Turcia și, într-un caz fericit, și la celălalt. În cazul în care deznodământul va fi nefericit și nu va mai continua în cazul unui eșec, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul tehnician al lui U Cluj, e dispus să preia postul.La mijlocul lunii octombrie, Sabău a plecat de la U Cluj, după eșecul de pe teren propriu, 0-2 cu FC Botoșani. ...
16:50
De ce fanii Universității Craiova sunt rugați să aducă o pereche de ghete la meciul cu CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
În prag de Sărbători, oficialii Universității Craiova au decis ca la meciul cu CFR Cluj, intrarea să fie gratuită în marea majoritate a arenei. Mai mult, fanii sunt rugați să aducă ghetuțe de iarnă pentru a fi donate copiiilor nevoiași în Oltenia.Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30. Iar „bătălia în vârful clasamentului este mai aprigă ca niciodată”, după cum notează oficialii olteni. ...
16:20
Tragedie! Roxana Moise, fosta handbalistă și concurentă Exatlon România, a murit marți la 39 de ani. Sportiva din Râmnicu Vâlcea lasă în urmă trei copii.Aceasta devenise cunoscută și în urma participării la show-ul „Exatlon”, de la Kanal D. Vestea tragică a fost oferită de pagina de Facebook Vocea Vâlcii. ...
