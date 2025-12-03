Macron face a patra vizită de stat în China. Războiul din Ucraina, pe ordinea de zi
StirileProtv.ro, 3 decembrie 2025 07:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina, scrie Kyiv Post.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
România, mai aproape de OCDE. Nicușor Dan a promulgat o lege care îi obligă pe parlamentari să fie mai transparenți # StirileProtv.ro
Întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan.
07:40
Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă # StirileProtv.ro
Accident în lanț petrecut marți noaptea în Capitală, după ce un șofer începător ar fi încercat o depășire pe partea dreaptă și s-a izbit de un autoturism. Au urmat, pe rând, alte trei coliziuni, iar o femeie a fost rănită și a ajuns la spital.
Acum 15 minute
07:30
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții # StirileProtv.ro
Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.
07:30
Macron face a patra vizită de stat în China. Războiul din Ucraina, pe ordinea de zi # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina, scrie Kyiv Post.
Acum 30 minute
07:20
Vizită oficială la Viena. Ilie Bolojan se va întâlni cu cancelarul federal al Austriei și cu Viktor Orban. Ce vor discuta # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.
Acum 12 ore
23:00
Un cuplu de britanici mânca la McDonald’s când au primit un apel care le-a schimbat viața. Deveniseră milionari # StirileProtv.ro
Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s din York, Marea Britanie, luând o pauză de la cumpărăturile de Crăciun.
22:50
Donald Trump a părut să ațipească în repetate rânduri în timpul unei ședințe a Cabinetului. FOTO # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a părut să ațipească în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului, surprinzându-i pe oficiali chiar în timp ce aceștia își prezentau realizările.
22:20
Sabrina Carpenter i-a cerut administraţiei de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica. „Malefic şi dezgustător” # StirileProtv.ro
Sabrina Carpenter le-a cerut marți oficialilor de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica, după ce administrația Trump a inclus un cântec al ei într-un videoclip cu arestări realizate de agenți ICE, transmite Reuters.
22:10
SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific # StirileProtv.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra navelor acuzate de trafic de droguri, afirmând că acestea vor continua în ciuda întrebărilor ridicate de experţi.
21:40
Amy Schumer, despre boala care i-a provocat scăderea dramatică în greutate: „Am slăbit ca să supraviețuiesc” # StirileProtv.ro
Starul de la Hollywood Amy Schumer a dezvăluit că pierderea ei semnificativă în greutate (aproximativ 23 de kilograme) are la bază o afecțiune gravă.
21:30
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou # StirileProtv.ro
Ucraina nu poate accepta nicio formulă de armistițiu negociată între SUA și Rusia care ar permite Moscovei „să revină cu o a treia invazie”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
21:30
Horoscop 3 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea avea noutăți pe plan sentimental # StirileProtv.ro
Horoscop 3 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. Simțim, în sfârșit, stabilitate, atât în plan material, cât și spiritual — plus, minus, mă rog, că nu e nimic perfect.
21:10
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Un Aston Martin DB5, care ajunsese atât de degradat încât copiii din cartier se jucau pe el, a fost restaurat și valorează acum un milion de lire sterline.
21:00
Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul care crește vârsta standard de pensionare și scade cuantumul pensiei judecătorilor și procurorilor.
20:40
Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin # StirileProtv.ro
Ucraina acuză Rusia că pune în pericol libertatea de navigație în Marea Neagră, după ce Vladimir Putin a amenințat cu represalii în urma atacurilor ucrainene asupra unor petroliere folosite pentru exportul petrolului rusesc.
20:10
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Robete, a anunțat marți seară la Ploiești că a fost creată o celulă de urgență cu cinci spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova în criza apei.
20:10
Drulă contestă ultimul sondaj: „E exagerat tactic de PNL. Cercetările noastre arată bazine aproape egale” # StirileProtv.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat marţi, despre ultimul sondaj apărut în spaţiul public, că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument.
20:00
Viața lui Adrian Mutu, spusă ca niciodată până acum, în miniseria „Îl Fenomeno” - Exclusiv pe VOYO # StirileProtv.ro
Adrian Mutu devine personajul principal al unei miniserii documentare, care va fi lansată marți, de la ora 21, exclusiv pe VOYO.
19:50
Ucraina va construi o fabrică de armament pe teritoriul unui stat NATO. Va produce combustibil pentru rachete și drone # StirileProtv.ro
Oficiali din Danemarca și Ucraina au anunțat înființarea unei fabrici ucrainene de armament, Fire Point Rocket Technology, la Vojens, în vestul Danemarcei, pentru a susține producția militară ucraineană pe termen lung, potrivit AFP.
19:50
Câinii-eroi ai Vămilor: blănoșii care găsesc droguri, arme și milioane ascunse în cele mai improbabile locuri # StirileProtv.ro
I-ați văzut la parada de 1 Decembrie, dar şi în misiuni de control, în vămi ori la festivaluri.
19:50
PRO TV, lider detașat de audiență de 1 Decembrie. Milioane de români au urmărit programele speciale de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Și în acest an, de 1 Decembrie, mulți români au sărbătorit Ziua Națională alături de noi.
19:50
Întâlnire tensionată la Kremlin: Putin îl primește pe trimisul lui Trump și respinge condițiile europene privind pacea # StirileProtv.ro
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este primit în această seară de Vladimir Putin la Kremlin, pentru a discuta despre pacea în Ucraina.
19:40
Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți dimineață la 63 de ani în urma unui AVC.
19:40
OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile # StirileProtv.ro
Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea medicamentelor moderne pentru tratamentul obezității și pune accent pe nevoia urgentă ca aceste terapii să fie accesibile peste tot în lume.
19:30
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro # StirileProtv.ro
Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să ne lase fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.
19:30
Rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Cifrele alarmante în cazul tinerilor # StirileProtv.ro
Numărul șomerilor este în creștere în România. În luna octombrie, peste 487 de mii de persoane fără un loc de muncă erau în evidența agențiilor Forțelor de Muncă.
19:30
Guvernul introduce control sporit la Lukoil. Un supraveghetor va aviza toate tranzacțiile și plățile externe # StirileProtv.ro
Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență adoptată marți un mecanism pentru ca statul să poată interveni în cazul Lukoil.
19:30
Ce candidați rămân în cursa pentru Primăria Capitalei. Vlad Gheorghe s-a retras după ce ar fi văzut sondajele de opinie # StirileProtv.ro
În săptămâna decisivă pentru București, Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și candidat independent, s-a retras din cursă și a anunțat că îl susține pe Ciprian Ciucu.
19:20
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne # StirileProtv.ro
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.
Acum 24 ore
18:20
Vladimir Putin se declară pregătit de un război cu Europa, dacă europenii „îl vor şi încep” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi, înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff şi Jared Kushner la Kremlin, că nu doreşte un război cu Europa, dar este „pregătit” dacă europenii îl vor şi îl provoacă, relatează AFP.
18:00
Ministrul Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: Astăzi am aflat acest risc de la reprezentanţii Petrom # StirileProtv.ro
Ministrul Diana Buzoianu susține că nici până în „ultimul ceas” Ministerul Mediului nu a fost informat despre riscul suspendării activităţii centralei pe gaz pe care compania Petrom o are la Brazi, în judeţul Prahova.
18:00
Legendarul căpitan al lui Inter, Javier Zanetti, despre Cristian Chivu: „O persoană inteligentă. Merită să aibă mult succes” # StirileProtv.ro
Cristian Chivu „merită să aibă mult succes", a declarat Javier Zanetti, vicepreşedintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formaţia lombardă, informează site-ul Football Italia.
17:50
Șeful NATO: Ucraina nu are încă sprijin unanim pentru aderare; „eforturile americane pot restabili pacea” # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters.
17:40
Cele mai citite articole de pe Wikipedia, în 2025. Politica din SUA ocupă un sfert din topul căutărilor # StirileProtv.ro
Articolul Wikipedia despre Charlie Kirk a fost cel mai citit pe enciclopedia online în acest an, pe măsură ce utilizatorii căutau informații despre moartea activistul conservator.
17:40
Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor # StirileProtv.ro
Germania va crea o nouă unitate federală pentru combaterea dronelor, în contextul creşterii survolurilor suspecte deasupra bazelor militare şi infrastructurii critice, a anunţat ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit POLITICO.
17:30
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu: autoritățile verifică posibile fapte cu caracter fascist # StirileProtv.ro
Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu, luni, în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu.
17:30
Rihanna, apariție îndrăzneață pe covorul roșu alături de A$AP Rocky. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Rihanna și A$AP Rocky au avut o apariție elegantă pe covorul roșu la Gotham Awards 2025.
17:30
Bicarbonatul de sodiu este ieftin, ușor de găsit și ajută la multe treburi din casă.
17:20
Proiect în Parlament: Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care introduce amenzi între 5.000 şi 20.000 lei pentru comportament agresiv sau lipsit de respect faţă de instituţiile publice şi angajaţii acestora.
16:50
Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere # StirileProtv.ro
Astăzi vorbim despre cel mai recent studiu privind evoluția pieței de E-commerce din România din perspectiva cumpărătorilor online, cercetare realizată de IC Solutions pentru GPEC în luna octombrie a acestui an.
16:40
Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp # StirileProtv.ro
Deputatul rus Anton Gorelkin susţine că scurgerile privind contactele emisarului Casei Albe cu Kremlinul au grăbit blocarea WhatsApp în Rusia, relatează EFE şi Radio Svoboda.
16:40
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut # StirileProtv.ro
Un transport de muniţie al armatei germane, aflat în grija unui curier civil, a fost furat săptămâna trecută, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr.
16:40
Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate # StirileProtv.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere garanții pentru un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, care ar trebui să fie garantat prin active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei în țările occidentale.
16:10
Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene # StirileProtv.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Florida, propunerea de acord-cadru de pace iniţiată de SUA.
16:10
Bolojan avertizează: „România are nevoie de responsabilitate politică, nu de haos și instigare” # StirileProtv.ro
România are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, instigare şi haos, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului.
16:10
Doi medici de la Băile Felix, soț și soție, condamnați pentru luare de mită. Au primit bani, băuturi alcoolice și alimente # StirileProtv.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soţ şi soţie, au încheiat, în luna noiembrie, câte un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită în formă continuată.
16:10
Serena Williams, despre criticile legate de fizicul ei: „Oamenii spuneau că sunt bărbat” # StirileProtv.ro
Retrasă din activitate după US Open 2022, Serena Williams a revenit asupra comentariilor şi criticilor legate de fizicul ei, care i-au marcat imensa carieră, bucurându-se că situaţia s-a schimbat între timp.
16:00
Persoanele cu simptome ale virusului hepatic B și C vor beneficia de testare gratuită. Anunțul Ministerului Sănătății # StirileProtv.ro
Persoanele cu semne sau simptome sugestive, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, pot beneficia gratuit de testare pentru virusurile hepatitice B şi C, au anunţat marţi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.
16:00
Spania, în alertă din cauza pestei porcine africane. Autorităţile suspectează un sandviş contaminat ca sursă a focarului # StirileProtv.ro
Spania a mobilizat sute de membri ai forţelor de ordine pentru a limita un focar de pestă porcină africană lângă Barcelona, care ameninţă exporturile de carne de porc, scrie The Guardian.
16:00
Mari investiții în cultură: Muzeul „Brâncuși”, Opera din Iași și Vila Reginei Maria intră în modernizare # StirileProtv.ro
Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.