Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea. 10 tone de seminţe cuprinse de foc la Enisala
ObservatorNews, 3 decembrie 2025 07:30
Pompierii au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se aflau zece tone de cereale, în localitatea Enisala din Tulcea.
Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea. 10 tone de seminţe cuprinse de foc la Enisala # ObservatorNews
Pompierii au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se aflau zece tone de cereale, în localitatea Enisala din Tulcea.
Sondaj ARP: Bucureştenii, preocupaţi de corupţia de la Primăria Generală. 38% ştiu precis cu cine vor vota # ObservatorNews
Agenţia de Rating Politic a realizat un sondaj din care reiese că, în Bucureşti, există o volatilitate electorală ridicată şi, în paralel, o mare revoltă legată de corupţie şi de modul în care funcţionează administraţia.
Oraşul San Francisco dă în judecată Coca-Cola şi alte companii mari, din cauza produselor ultraprocesate # ObservatorNews
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alimente ultra-procesate, acuzându-i că au îmbolnăvit cu bună știință locuitorii din California cu produse care creează dependență și sunt dăunătoare.
Capitala, în cursa pentru cel mai instagramabil oraș. Peste 7 milioane de lumini aprind spiritul Crăciunului # ObservatorNews
A început numărătoarea inversă până la Crăciun! Bucureştiul concurează pentru titlul de capitală instagramabilă. Milioane de luminiţe colorate înveselesc oraşul, iar hotelurile şi restaurantele de lux se întrec în decoraţiuni festive uluitoare.
Gala modei din Londra. Sienna Miller şi Ellie Goulding au dezvăluit pe covorul roşu că vor deveni mame # ObservatorNews
Celebra sală Royal Albert din Londra a devenit o grandioasă scenă fashion. Nume importante din industria de modelling dar şi staruri de film sau muzică au onorat excelenţa în modă. Momentul viral al serii a fost oferit de Sienna Miller şi Ellie Goulding, care au dezvăluit pe covorul roşu că urmează să devină mame.
OMS cere acces global la tratamentele moderne pentru slăbit și explică modul corect de utilizare # ObservatorNews
Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte noile tratamente injectabile pentru slăbit, extrem de populare în ultimii ani, care nu vor rezolva singure criza mondială a obezităţii. Accesul la aceste terapii rămâne extrem de redus, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reușesc să le obțină, în timp ce numărul celor afectați continuă să crească accelerat.
Pregătiri de război în Marea Caraibelor. Donald Trump i-a dat ultimatum preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro: renunţă la putere sau riscă o confruntare militară. Pentagonul a trimis în zonă 11 nave de război şi mii de soldaţi.
În plin post al Crăciunului, creştinii îşi dau seama că nu au motive de bucurie, chiar dacă primesc dezlegări dese la peşte. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, iar oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere. Vânzările s-au redus la mai puțin de jumătate.
Marius Isăilă, acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe ministrul Apărării, trimis în judecată # ObservatorNews
Marius Isăilă, fostul senator acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe fostul ministru al Apărării cu un milion de euro, a fost trimis în judecată. Potrivit procurorilor anticorupție, acesta i-ar fi cerut lui Ionuț Moșteanu să intervină pentru ca o firmă privată să obțină contracte cu compania de stat Romtehnica.
Luna cadourilor se anunţă luna surprizelor pentru părinţi. Majoritatea şi-au propus să nu cheltuie mai mult de 700 de lei cu toate cadourile. Chiar şi bine organizaţi, cu liste de priorităţi, economii şi reduceri, mulţi descoperă, însă, că vor avea nevoie de o sumă cel puţin dublă.
Calcule pentru alegerile la Primăria Capitalei, după ultimul sondaj. Ana Ciceală anunţă că nu se retrage # ObservatorNews
Cursă extrem de strânsă pentru primăria Capitalei, cu răsturnări de clasament şi retrageri de ultim moment. Potrivit ultimului sondaj AtlasIntel, avem doi candidaţi cu procente aproape identice. Daniel Bălută de la PSD are un avans minim faţă de Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR. Pe 3 a trecut Ciprian Ciucu. El a primit azi susţinerea lui Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR, care a renunţat la participarea la scrutin în favoarea liberalului.
Motivul pentru care producătorii auto vor renunţa treptat la ecranele din maşini şi vor reveni la butoane # ObservatorNews
Se schimbă normele de siguranţă pentru maşini. Modelele care renunţă la ecrane şi revin la butoane pentru funcțiile esențiale vor primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță de anul viitor. Autoritatea europeană care testează siguranţa autovehiculelor spune că displayurile și meniurile complicate distrag atenţia șoferilor şi cresc riscul de accidente.
Uniunea Europeană adoptă reguli stricte pentru jucăriile importate din China. Ce se schimbă # ObservatorNews
Uniunea Europeană adoptă cele mai stricte reguli din ultimii 15 ani pentru protejarea copiilor în faţa jucăriilor nocive. Opt din zece sunt aduse acum din China. Jucăriile sunt pe locul doi în topul produselor periculoase raportate în sistemul european de alertă rapidă.
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide" # ObservatorNews
Fructele sunt cea mai bună gustare între mese. Cu o singură condiţie. Să nu le cumperi gata tăiate din magazin. Desigur, e mult mai comod şi mai rapid, dat ştiţi ce se ascunde în cutiile gata ambalate, cu fructe feliate? Un cocktail de pesticide şi mucegaiuri care pot trimite direct la camera de gardă pe oricine. Marile magazine în care noi am descoperit fructele cu probleme au început propriile verificări.
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, cunoscut publicului larg drept "Artanu" a murit. Potrivit primelor informaţii, Plesca ar fi suferit un AVC. Adrian Pleşca avea 64 de ani.
Criza apei din Prahova. Scene dramatice: bătrâni în cârje la coadă pentru rezerve. "Nu am prins" # ObservatorNews
Se adânceşte criza din Prahova. De cinci zile, peste 100 de mii de oameni au rămas fără apă şi stau la cozi uriaşe pentru a primit sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie. Ministrul Mediului cere demiterea de urgenţă a celor responsabili de la Apele Române pentru că nu au comunicat riscurile lucrărilor de la Barajul de la Paltinu. Acolo abia azi a putut fi reluată furnizarea apei către staţia de filtrare, însă procesul durează încă 6 zile. Din acest motiv şi Centrala Electrică de la Brazi a fost oprită.
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Nicăieri într-o ţară civilizată nu mai există asta # ObservatorNews
Premierul a dat de înţeles că va demisiona dacă reforma pensiilor magistraţilor va fi contestată şi respinsă definitiv de CCR. Guvernul şi-a asumat a doua oară răspunderea, astăzi, pentru legea de care depind 230 de milioane de euro. Angajaţii din parlament îi cer deja demisia lui Ilie Bolojan, furioşi că le-a tăiat sporurile.
Începe sezonul virozelor şi gripelor. Cazurile cresc pe fondul numărului mic de vaccinări # ObservatorNews
Pe măsură ce temperaturile din termometre scad, cresc cazurile de viroze și gripă. Lovesc mai ales copiii şi vârstnicii, iar medicii avertizează că acest lucru e cauzat şi numărului mic de vaccinări. Sezonul trecut peste 70 de oameni au murit din cauza gripei.
Legumicultorii trebuie să îşi refacă socotelile pentru anul viitor. În minus din păcate. Noul cod Fiscal le aduce şi lor impozite pe sere, o categorie de construcţii care era scutită de taxe până acum. Guvernul spune că poverile nu vor fi mari, se vor stabili impozite în funcţie de fiecare construcţie în parte, de zona unde se află, dar cert e că... se ia, nu se dă. Pe ultima sută de metri s-ar putea totuşi să nu se aplice această măsură pentru că social democraţii spun că nu sunt de acord cu ea şi că se opun impozitării serelor şi solariilor.
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).
E început de decembrie şi pentru cine încă nu şi-a amenajat casa de sărbători apare aceeaşi întrebare: mai cumpărăm decoraţiuni sau ne descurcăm cu ce avem din anii trecuţi? Comercianţii ar spune prima variantă, bugetul ar fi a doua.
Putin avertizează Europa și amenință navele din Marea Neagră: Dacă vrea război cu Rusia, suntem pregătiți # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți amenințări la adresa Europei înaintea negocierilor privind pacea în Ucraina, programate cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Putin a declarat că, dacă Europa dorește să declanșeze un război, Rusia este pregătită "chiar acum".
Secretarul General NATO, Mark Rutte, reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei, dar se declară convins că eforturile SUA "vor ajunge să restabilească pacea în Europa". El anunţă contribuţii la PURL în zilele următoare.
Insulele din Maldive unde ai parte de experienţe de lux cu bani puţini. Cât costă o noapte de cazare # ObservatorNews
Deşi mulţi consideră că Maldive este o destinaţie scumpă, există insule accesibile unde poți avea parte de ape turcoaz, plaje liniștite și cazare de la doar 35 de euro pe noapte. Fără resorturi de lux, dar cu tot ce ai nevoie pentru o experiență de vis: snorkeling cu țestoase, relaxare la soare și ospitalitate locală. Descoperă în articol cele mai bune destinații pentru un sejur exotic la buget redus.
Diana Buzoianu, după ce peste 100.000 de oameni au rămas fără apă: "Trebuie schimbaţi urgent cei responsabili" # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, la nivel local, ar fi trebuit să ia măsuri pentru a nu se ajunge în situaţia în care peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Buzău să nu primească apă potabilă în sistem centralizat. "Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile", susţine ministrul, în acest context.
Apele Române acuză operatorul ESZ Prahova de criza din Prahova și Dâmbovița. Când va fi reluată alimentarea # ObservatorNews
Apele Române au transmis că alimentarea cu apă pentru populație în județele Prahova și Dâmbovița va fi reluată în cel mult o săptămână. Ei susțin că problemele NU sunt cauzate de barajul Paltinu, ci de operatorul de apă (ESZ Prahova), care nu și-ar fi făcut la timp lucrările de întreținere, nu a pregătit surse alternative și nu a respectat obligațiile din autorizații și contracte.
Zelenski anunţă un nou plan de pace: "Există o șansă de a pune capăt acestui război" # ObservatorNews
Ucraina și SUA au integrat planul de pace inițial, cu 28 de puncte, într-un plan de 20 de puncte, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă de la Dublin.
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile # ObservatorNews
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00, şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Atunci vor începe emoţiile şi pentru echipa României, care speră să ajungă la competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena.
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie: 20.000 de cartuşe au dispărut # ObservatorNews
Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniţie, transportat de un curier civil, a fost furat, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr, confirmând informaţii apărute anterior în presă.
Roxana Moise, fostă handbalistă, a murit la numai 39 de ani, în urma unei boli cumplite. Sportiva era mamă a trei copii.
Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată" # ObservatorNews
Elon Musk susţine că era muncii umane se apropie de sfârșit, dar susţine şi că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate.
Un fost fotbalist din naţionala Angliei, reţinut pentru tentativă de viol. Sportivul, oprit pe aeroport # ObservatorNews
Un fost fotbalist din naţionala Angliei a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol, informează BBC.
Abrudean: "A favoriza ieşirea României din Europa e trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri" # ObservatorNews
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a ales, marţi, în şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, să vorbească despre unitatea şi puterea românilor. Uniţi suntem puternici, crede Abrudean, care consideră că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm. În plus, preşedintele Senatului face apel la o clasă politică unită. "A ameninţa sau a favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis pieţele şi am câştigat libertatea de a circula şi de a munci, asta este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri", a transmis Abrudean.
Centrala Brazi, care asigură 10% din producția de energie, a fost oprită neplanificat. Anunțul OMV Petrom # ObservatorNews
OMV Petrom a confirmat că centrala de la Brazi, Prahova, care asigură 10% din producția de energie, a fost oprită neplanificat. Motivul opririi este lipsa apei necesare funcționării din cauza problemelor apărute la Barajul Paltinu.
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, reţinută de poliţie în timpul unei anchete antifraudă # ObservatorNews
Fosta șefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reținută în timpul unor raiduri ale poliției, efectuate marți, în cadrul unei anchete antifraudă.
A bătut-o în propria casă: bărbat de 67 de ani, reţinut după ce şi-a atacat partenera la Roşiori de Vede # ObservatorNews
Un bărbat de 67 de ani din Slatina a fost reţinut de poliţiştii din Teleorman după ce şi-a agresat concubina, în locuinţa acesteia din Roşiori de Vede. Incidentul a avut loc pe 30 noiembrie, în jurul orei 13:30, când, pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi fost lovită de partenerul ei.
Când temperaturile scad și serile devin tot mai lungi, confortul de acasă reprezintă refugiul tău care te încarcă de energie și te binedispune pentru următoarele provocări ale vieții. În acest context, alegerea pijamalelor potrivite nu este doar un detaliu neînsemnat, pentru că ele te ajută cu adevărat să te relaxezi la finalul zilei, iar materialul din care sunt confecționate este principalul element care-ți poate veni în ajutor sau te poate incomoda.
Alegerea lavoarului perfect pentru baie este mai mult decât o chestiune de design; este o decizie care îți influențează confortul zilnic, modul în care folosești spațiul și chiar energia pe care o transmite încăperea. În era în care poți comanda online lavoare de baie în doar câteva secunde, avalanșa de modele, forme și dimensiuni poate să creeze o nebuloasă greu de descifrat.
Şi-a anunţat sarcina prin WhatsApp, dar prea târziu. Cum a pierdut o mamă din Salzburg procesul cu angajatorul # ObservatorNews
O femeie din Salzburg, mamă a trei copii şi însărcinată, a pierdut procesul cu angajatorul după ce a contestat concedierea primită prin WhatsApp. Curtea din Linz a decis că salariata a informat prea târziu despre sarcină şi că firma a avut dreptul să o concedieze.
"Demisia! Fii bărbat, vino sa vezi cum am ajuns din cauza ta". Nou protest sindical pe holurile Parlamentului # ObservatorNews
Reprezentanții sindicatului personalului contractual din Parlament protestează din nou, marți, pe holurile Camerei Deputaților, înainte ca premierul Ilie Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului cu privire la pensiile magistraților.
Seară specială pe 1 Decembrie la Chefi la cuțite: s-a dat și cel de-al patrulea cuțit de aur! Chef Alexandru Sautner și-a găsit căpitanul viitoarei sale echipe în persoana lui Andrei Helju. De partea cealaltă, în ringul amuletelor, victoria i-a revenit din nou lui Chef Richard Abou Zaki. Azi urmează o ediție crucială pentru bătălia Chefilor: este ultima amuletă a sezonului, momentul în care se definitivează clasamentul în funcție de punctajele acumulate, astfel stabilindu-se numărul de concurenți din echipa fiecărui jurat.
(P) Uscăciunea ochilor: află ce soluții moderne există pentru hidratare și confort vizual # ObservatorNews
Uscăciunea oculară este o problemă din ce în ce mai comună, afectând milioane de persoane la nivel global. De la orele lungi petrecute în fața ecranelor până la factorii de mediu sau stilul de viață, ochii noștri au nevoie de mai multă atenție și protecție ca oricând. Hidratarea ochilor nu înseamnă doar confort, ci și prevenirea afecțiunilor precum iritațiile, oboseala oculară sau chiar probleme de vedere pe termen lung. Descoperă în continuare care sunt cele mai comune cauze ale uscăciunii oculare, dar și ce soluții există pentru gestionarea acestei probleme.
Testele pentru hepatită, gratuite pentru toți cu simptome, inclusiv neasiguraţii. Anunțul Ministerului # ObservatorNews
Persoanele care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu virusurile hepatitice B sau C pot fi testate gratuit, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, au transmis marți reprezentanții Ministerului Sănătății, potrivit Agerpres.
Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, provocări la prima participare împreună într-un show TV # ObservatorNews
Cum știi că ai nevoie de o nouă provocare în viață? Te gândești că îți cunoști prea bine partenerul și că ați trecut împreună prin numeroase experiențe, așa că îți dorești ceva care să te scoată din zona de confort! Așa apare – Power Couple – show-ul în care limitele pot fi depășite... în doi! Odată cu apropierea celui de-al treilea sezon, participanții sunt deciși să arate că pot transforma fricile în atuuri și iubirea în combustibil pentru putere! Pentru a cunoaște mai bine cele nouă perechi, în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de materiale exclusive de prezentare a acestora.
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă # ObservatorNews
Cândva românii au reprezentat o comunitate uriaşă în acest oraş italian. Dar de ceva timp, au început să îl părăsească pentru a se întoarce acasă. Datele arată că peste 5.000 de cetăţeni au părăsit deja Torino.
Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni astăzi, de la ora 16:00, la Kremlin, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Kremlinul a confirmat că din delegația americană fac parte doar Witkoff și Kushner. Ieri, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Steve Witkoff, la care au participat și președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer.
OMS cere acces global la tratamentele moderne pentru slăbit și explică modul corect de utilizare # ObservatorNews
Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte noile tratamente injectabile pentru slăbit, extrem de populare în ultimii ani, care nu vor rezolva singure criza mondială a obezităţii. Accesul la aceste terapii rămâne extrem de redus, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reușesc să le obțină, în timp ce numărul celor afectați continuă să crească accelerat.
Rapperul Poorstacy a murit la 26 de ani. A fost găsit în stare gravă într-un hotel din Florida # ObservatorNews
Rapperul american Poorstacy, pe numele real Carlito Milfort, a murit pe neașteptate la doar 26 de ani, în urma unei "urgențe medicale" petrecute într-un hotel din Florida, scrie Mediafax. Artistul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îl salveze, iar cauza morții rămâne, deocamdată, necunoscută.
O posibilă moțiune de cenzură, un test pentru coaliție. Kelemen: Asta ar însemna că s-a destrămat coaliţia # ObservatorNews
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți că un vot în favoarea moțiunii de cenzură din partea unui partid al coaliției ar însemna destrămarea acesteia. El a explicat că, în cazul în care va fi depusă o moțiune, dezbaterea va avea loc săptămâna viitoare, după alegerile din București. Kelemen a mai spus că, în prezent, nu are impresia că vreun partid din coaliție își dorește căderea guvernului, dar a completat: "Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea", informează News.ro.
