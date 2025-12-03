Soluția salvatoare pentru a evita haosul de Crăciun: Băcăniile pregătesc pachete tradiționale de la 250 lei

18:40

Legumicultorii trebuie să îşi refacă socotelile pentru anul viitor. În minus din păcate. Noul cod Fiscal le aduce şi lor impozite pe sere, o categorie de construcţii care era scutită de taxe până acum. Guvernul spune că poverile nu vor fi mari, se vor stabili impozite în funcţie de fiecare construcţie în parte, de zona unde se află, dar cert e că... se ia, nu se dă. Pe ultima sută de metri s-ar putea totuşi să nu se aplice această măsură pentru că social democraţii spun că nu sunt de acord cu ea şi că se opun impozitării serelor şi solariilor.