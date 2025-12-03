Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială de două zile în Austria

16:30

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a repetat marți că, în acest moment, nu există consensul necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO. „Situația practică este, după cum știți, că este nevoie de un consens din partea tuturor aliaților pentru ca Ucraina să adere la NATO. Și chiar acum, după cum știți, nu există […]