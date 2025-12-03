Revista presei internaționale, 3 decembrie
Rador, 3 decembrie 2025 05:30
Marcat de războiul din Ucraina, dar și de o serie de tulburări sociale, estul Europei continuă să atragă atenția presei internaționale. Mai aproape de România, Bulgaria se află pe prima pagină a ziarelor din cauza unor tulburări sociale datorate proiectelor de buget. Ziarul bulgar Dnevnik amintește că, „începând de luni (1 decembrie), capitala Sofia a […]
• • •
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
04:30
RADIO CHIȘINĂU: Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: România a avut un rol esențial la interconectarea energetică dintre R. Moldova și UE # Rador
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că R. Moldova a înregistrat progrese „remarcabile” în domeniul energetic și se află într-un proces avansat de integrare în sistemul european. Oficialul a subliniat că transformările din sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale țării în ultimii ani. Potrivit diplomatului, Republica Moldova a trecut […]
Acum 8 ore
22:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că orice țară care face trafic de droguri ilegale în Statele Unite ar putea fi atacată. „Oricine face acest lucru și vinde droguri în țara noastră este pasibil de atac”, a declarat Donald Trump reporterilor în timpul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă, după ce a […]
22:40
Premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea guvernului în parlament pentru noul proiect de reformă a pensiilor magistraților # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Premierul Ilie Bolojan a angajat marţi răspunderea guvernului în parlament pentru noul proiect de reformă a pensiilor magistraților. Documentul are toate șansele să fie considerat adoptat întrucât opoziția a anunțat că nu intenționează să depună o moțiune de cenzură, singura modalitate prin care demersul ar putea fi blocat în legislativ. Rămâne […]
Acum 12 ore
21:30
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acorda un împrumut de aproape 30 de milioane de euro Brașovului # Rador
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare anunță că va acorda un împrumut de aproape 30 de milioane de euro municipiului Brașov pentru reabilitarea energetică a unor clădiri publice. BERD va finanța renovarea a 20 de clădiri, reprezentând unități de învățământ și clădiri administrative. Proiectul include și măsuri de izolare termică și consolidare, dar și instalarea […]
21:30
A murit muzicianul rock Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, fondator al trupelor de rock alternativ Timpuri Noi și Partizan # Rador
A murit muzicianul rock Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, fondator al trupelor de rock alternativ Timpuri Noi și Partizan. Colegii de la București FM care transmit această știre remarcă și faptul că Artan a cântat și în Corul Radio România. Solistul avea 64 de ani. Deși a fost pasionat de muzică, pe care a studiat-o […]
21:20
Premierul Ilie Bolojan înscrie vizita pe care urmează să o facă la Viena în demersurile menite să asigure energie la prețuri accesibile # Rador
Premierul Ilie Bolojan înscrie vizita pe care urmează să o facă la Viena, în Austria, în demersurile menite să asigure energie la prețuri accesibile pentru locuințe și pentru firme, despre care afirmă că reprezintă o prioritate a guvernului. Într-o postare pe internet, premierul enumeră direcțiile pe care se concentrează eforturile autorităților: creșterea producției de energie […]
21:20
Organizatorii Târgului de Crăciun din Piața Constituției din capitală au programat un eveniment dedicat copiilor cu nevoi speciale # Rador
Organizatorii Târgului de Crăciun amenajat în Piața Constituției din capitală au programat și în cadrul actualei ediții un eveniment dedicat copiilor cu nevoi speciale. Mâine, de la 13:00 la 17:00, atmosfera va fi adaptată celor cu dizabilități senzoriale, care suportă cu greu aglomerația, zgomotul intens, muzica și jocul de lumini, astfel că toți acești stimuli […]
21:10
Rusia nu a avut niciodată intenția și nu are nicio intenție să intre în război cu Europa, fapt pe care partea rusă îl repetă în mod regulat. Cu toate acestea, dacă Europa va începe brusc un război, nu poate exista nicio îndoială cu privire la disponibilitatea Rusiei de a lupta „chiar acum” – a declarat […]
21:10
Singura rafinărie de petrol din Serbia, deţinută majoritar de NIS din Rusia, se va închide din cauza sancţiunilor SUA # Rador
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat marţi că singura rafinărie de petrol a ţării, Pancevo, se va închide şi a adăugat că Statele Unite nu au răspuns unei solicitări de ridicare temporară a sancţiunilor impuse firmei NIS, deţinută majoritar de Rusia şi care deţine şi rafinăria Pancevo. Preşedintele Aleksandar Vučić a mai spus că SUA […]
21:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins marți noile îngrijorări cu privire la angajamentul Statelor Unite față de organizația militară, în ajunul unei reuniuni a miniștrilor de externe aliați axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Secretarul de stat american Marco Rubio nu va participa la reuniunea de miercuri, care va avea loc în timpul […]
19:40
Moscova nu dorește un război, dar dacă Europa vrea război, atunci Rusia este pregătită, declară Vladimir Putin # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marți, că Rusia nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa își dorește un război, atunci Rusia este pregătită chiar acum să lupte. Putin a spus că puterile europene fac cereri cu privire la o posibilă înțelegere de pace pentru Ucraina, pe care Moscova le consideră […]
19:40
Europa este de partea războiului, ea nu are o agendă de pace, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, răspunzând la întrebările jurnaliştilor. „Ele (ţările europene) nu au o agendă de pace, sunt de partea războiului. Și chiar și atunci când încearcă să facă niște presupuse modificări la propunerile președintelui american, Donald Trump, vedem clar că […]
19:40
Emiterea rovinietei și peajului poate fi îngreunată timp de o oră în cursul zilei de miercuri! # Rador
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 03.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 15:00 – 16:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR, emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
17:50
România – Centrala electrică de la Brazi din cadrul grupului OMV, închisă din cauza restricțiilor de aprovizionare cu apă # Rador
Grupul energetic românesc OMV Petrom, controlat majoritar de compania austriacă OMV, a anunțat marți că centrala sa electrică Brazi, cu o capacitate de 860 MW, alimentată cu gaz, s-a închis din cauza restricțiilor privind alimentarea cu apă, după ce oficialii statului au întrerupt un baraj din cauza unor probleme legate de calitatea apei. Centrala electrică […]
Acum 24 ore
16:50
Președintele american Donald Trump l-a grațiat pe fostul președinte din Honduras, Juan Orlando Hernández, a anunțat marți un oficial de la Casa Albă./cstoica/dstanesc (REUTERS – 2 decembrie)
16:30
Mark Rutte a reafirmat că, deocamdată, nu există consensul necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a repetat marți că, în acest moment, nu există consensul necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO. „Situația practică este, după cum știți, că este nevoie de un consens din partea tuturor aliaților pentru ca Ucraina să adere la NATO. Și chiar acum, după cum știți, nu există […]
16:20
Doctrina Monroe – America Americanilor. Nașterea unei politici externe care a influențat puternic lumea (2 decembrie 1823) # Rador
„Statele Unite consideră orice intervenție europeană în afacerile Americii drept o amenințare la adresa securității lor.” — mesajul președintelui James Monroe către Congres, 2 decembrie 1823 Introducere La 2 decembrie 1823, președintele Statelor Unite, James Monroe, rostea în fața Congresului unul dintre cele mai influente discursuri din istoria diplomației mondiale. Într-o singură declarație, SUA anunțau […]
16:20
Steve Witkoff și Jared Kushner vor avea, marţi, o întrevedere la Moscova cu președintele Vladimir Putin # Rador
Emisarul special al Statelor Unite Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, vor avea astăzi o întrevedere la Moscova cu președintele Vladimir Putin pentru a-i prezenta un plan modificat privind încetarea războiului din Ucraina. Termenii planului, stabiliți inițiali în conformitate cu pretențiile Moscovei, au fost modificați după mai multe runde de discuții cu negociatorii […]
16:00
Napoleon I: încoronarea care a schimbat Europa (2 decembrie 1804). Ascensiunea, gloria și decăderea # Rador
Introducere În 2 decembrie 1804, în monumentală catedrală Notre-Dame din Paris, în fața unei Europe întregi care îl privea cu teamă, curiozitate sau admirație, Napoleon Bonaparte a fost încoronat „Împărat al Francezilor” de către papa Pius al VII-lea. Momentul nu a reprezentat doar consacrarea unui lider militar devenit figură centrală a secolului al XIX-lea, ci […]
15:50
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă 3 – 7 decembrie 2025 ● Pavilionul B2 Romexpo # Rador
Ediția București 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România (numărul 158 în istoria de peste trei decenii a proiectului), își va deschide în curând porțile. 3 – 7 decembrie este intervalul în care cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio, dă startul sărbătorilor de iarnă în Pavilionul B2 Romexpo, și vă invită la un […]
15:50
Dacă vă doriți un cadou muzical de Moș Nicolae sau căutați un concert tradițional de colinde, așa cum s-au păstrat ele în satul românesc, dacă vreți să ascultați cele mai cunoscute cântece americane de Crăciun în ritm de jazz, toate acestea se regăsesc în luna decembrie pe afișele Sălii Radio! Între 6 și 19 decembrie […]
15:40
Potrivit presei belgiene, Federica Mogherini ar fi fost reținută într-un dosar de corupție (Euronews) # Rador
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, ar fi fost reținută în timpul unor raiduri ale poliției, efectuate marți, în cadrul unei anchete antifraudă, relatează presa belgiană. Mogherini s-a numărat printre cei trei suspecți arestați marți dimineață, după ce autoritățile belgiene au percheziționat birourile Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Colegiul Europei din […]
15:10
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că guvernul a decis retragerea proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2026, precum şi a proiectelor de lege pentru bugetele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Asigurărilor Sociale de Stat. Cabinetul va iniţia o nouă procedură bugetară. Jeliazkov a precizat că această acţiune este necesară […]
15:10
Autorităţile ucrainene au raportat că, pe 1 decembrie, în jurul orei 16:00, armata rusă a efectuat un atac aerian asupra localității Kupiansk-Vuzlovi, din regiunea Harkiv. Un bărbat și o femeie au fost răniți în bombardament. Şeful Administrației Raionale Kupiansk, Andri Kanașevici, a declarat că ruşii au lovit cu o bombă aeriană ghidată, rănind un bărbat […]
15:10
Steve Witkoff a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus, Vladimir Putin. Aceasta este a șasea vizită a lui Witkoff la Moscova, din acest an. Steve Witkoff, trimisul special pentru misiuni de pace al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost întâmpinat pe Aeroportul Vnukovo de reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, […]
15:00
Comisia Europeană a aprobat 1,6 miliarde de euro pentru Bulgaria prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă # Rador
Comisia Europeană a aprobat parţial a treia cerere de plată a Bulgariei, în valoare de 1,6 miliarde de euro, în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. Totuşi, Comisia a constatat că Bulgaria nu a îndeplinit încă două etape esenţiale şi propune reţinerea unei părţi din fonduri. Comisia Europeană a refuzat să precizeze suma vizată, deoarece […]
14:30
Federația Rusă folosește în războiul împotriva Ucrainei peste 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, iar 3.388 dintre aceşti luptători au murit deja – potrivit lui Bohdan Ohrimenko, șeful Secretariatului Comandamentului de Coordonare pentru Prizonierii de Război. „De partea Federației Ruse, luptă peste 18.000 de cetățeni străini, din 128 de țări. Iar noi avem […]
14:00
Asociaţia Federală a Industriei Germane avertizează că economia ţării este în cădere liberă, traversează o criză istorică şi resimte un declin structural al producţiei. Organizaţia, care apără interesele industriei germane la nivel naţional şi internaţional, spune că măsurile luate până acum de guvernul de la Berlin nu sunt suficiente ca să oprească această evoluţie îngrijorătoare. […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:40
Raport ONU: Inteligența artificială ar putea adânci diviziunea dintre statele bogate și cele sărace # Rador
Inteligența artificială ar putea adânci diferențele dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, a avertizat marți un raport al Organizației Națiunilor Unite, care solicită măsuri de reglementare pentru a limita acest impact. Raportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) avertizează asupra unei posibile „mari discrepanțe” între națiuni, în ceea ce privește performanța economică, […]
13:40
Preşedintele Zelenski afirmă că documentul de la Geneva privind pacea în Ucraina a fost „îmbunătăţit” # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți că, în timpul discuțiilor recente din Florida, negociatorii americani și ucraineni au „îmbunătăţit” un acord-cadru de pace elaborat la Geneva. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a afirmat că Ucraina abordează diplomația cu „cea mai mare seriozitate” și îşi dorește implicarea mai multora dintre partenerii săi externi […]
13:30
Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, a prezentat astăzi la guvern situaţia fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în condiţiile în care reforma pensiilor speciale nu a fost promulgată încă. El a precizat că în scrisoarea adresată Comisiei Europene, România a arătat că este o procedură în lucru şi, dacă proiectul va fi adoptat […]
12:30
Rata şomajului în octombrie a ajuns la 5,9%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale, faţă de luna septembrie, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În schimb, numărul şomerilor în septembrie a fost de aproximativ 487.000 de persoane, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu […]
11:50
Dmitri Peskov a susţinut că reticența europenilor de a asculta Rusia, pe tema Ucrainei, reprezintă o problemă # Rador
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a susţinut că reticența europenilor de a asculta Rusia pe tema Ucrainei reprezintă o problemă. Purtătorul de cuvânt al liderului rus a menționat că, în schimb, referitor la această chestiune, din partea Indiei există o înțelegere. Dmitri Peskov a mai declarat că reprezintă o problemă […]
11:40
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, sunt aşteptaţi astăzi la Moscova pentru discuţii pe marginea planului de pace propus de Statele Unite. Documentul a fost considerat iniţial ca vădit în favoarea Rusiei, dar a suferit modificări în urma a două runde de negocieri ucraineano-americane. Rusia a dat semnale […]
11:30
Presa turcă raportează, marţi dimineaţă, că petrolierul rusesc Midvolga 2 a fost vizat de un atac în apele Mării Negre, în apropierea coastelor Turciei. Petrolierul, cu un echipaj de 13 persoane, se îndrepta din Rusia spre Georgia – potrivit publicației Dunya. Ministerul Transporturilor din Turcia a precizat că Midvolga 2 a fost atacat la 80 […]
11:20
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că apărarea antiaeriană a neutralizat 39 din cele 62 de drone cu care armata rusă a atacat teritoriul ucrainean în noaptea de luni spre marţi. Potrivit comunicatului armatei, începând cu ora 18:00 a zilei de luni, invadatorii au atacat Ucraina cu 62 de drone de Shahed, Gerbera și alte […]
11:10
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% față de anul trecut pe fondul folosirii inteligenței artificiale pentru falsificarea identității sau crearea de imagini și înregistrării trucate. Potrivit datelor citate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ponderea fraudelor sofisticate a urcat de la 10% la 28% într-un singur an, ceea ce a semnalat o migrare […]
10:30
Papa Leon al XIV-lea își încheie prima vizită externă printr-o rugăciune cu 100.000 de libanezi # Rador
Papa Leon al XIV-lea își încheie marți o vizită de trei zile în Liban, prima sa deplasare externă ca lider al Bisericii Catolice, în cadrul căreia a pledat pentru pace în Orientul Mijlociu și a avertizat că viitorul omenirii este amenințat de conflictele sângeroase din lume. Primul papă american va rosti o rugăciune la locul […]
09:00
Mii de bulgari au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de proiectul de buget pe anul viitor # Rador
Mii de bulgari au ieşit, din nou, în stradă ca să protesteze faţă de proiectul de buget pe anul viitor, care accentuează creşterea deficitului bugetar al ţării. Este primul buget al Bulgariei, calculat în euro, în contextul în care această ţară va intra în zona euro de la 1 ianuarie 2026. Bugetul pe anul viitor […]
09:00
Venitul mediu net al gospodăriilor persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 59 de ani a crescut la un nivel record de 625 de mii de forinți (8.351 lei) în trimestrul al treilea, ceea ce reprezintă cea mai mare valoare de până acum din sondajul privind viitorul sigur, realizat de K&H Bank, una dintre cele […]
09:00
Realizator: Ciprian Sasu – Este o dimineață marcată de ceață în trafic, trei autostrăzi și drumurile din 11 județe sunt afectate de acest fenomen. Atenție și la carosabilul umed, dar și la lucrările efectuate pe DN7 în zona Călimănești. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mihai Sitaru: Este semnalată […]
08:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat tensiunile şi incidentele din timpul protestului de luni seară din capitala Sofia. „Aceasta nu este o confruntare între poliţie şi protestatari, ci o provocare a mafiei, care urmăreşte să îi confrunte. Violenţa trebuie să înceteze. Adresez un apel tuturor să respecte legea. Provocările nu schimbă faptul că bulgarii au […]
08:20
Tensiunile au escaladat la protestul împotriva bugetului pe anul 2026, organizat în centrul Sofiei # Rador
În seara de 1 decembrie, centrul Sofiei s-a transformat într-o arenă a unei nemulţumiri în masă – protestul împotriva propunerii proiectului de buget pe anul 2026, organizat de „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată”, a degenerat într-un conflict civil, în faţa sediului partidului „DPS-Nou Început”. Peste 10 persoane au fost reţinute. Tensiunea din centrul Sofiei a escaladat, după […]
08:20
Incendiul din Hong Kong a scos la iveală problemele grave din industria de construcţii de aici, afirmă şeful administraţiei oraşului # Rador
Liderul administraţiei din Hong Kong, John Lee, a declarat că incendiul devastator de săptămâna trecută a scos la iveală problemele grave din industria de construcţii a oraşului. Domnul Lee a lansat o anchetă independentă cu privire la cauzele incendiului, despre care a afirmat că este necesară pentru aflarea adevărului. El a recunoscut că au existat […]
08:20
Guvernul își va angaja marţi răspunderea în Parlament pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul își va angaja astăzi răspunderea în Parlament pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. Senatorii și deputații mai pot depune amendamente la lege până în această dimineață la ora 8:00, urmând ca executivul să decidă într-o […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 14:30 – Ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților dedicată aniversării Zilei Naționale a României – 1 Decembrie – la 107 ani de la Marea Unire * la înch. șed. solemne – până la finalizare – Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (prezență fizică și online) – […]
08:00
Avionul în care se află trimisul special prezidențial american Steve Witkoff a plecat spre Moscova # Rador
Aeronava la bordul căruia s-ar afla Steve Witkoff, trimisul special pentru misiuni de pace al preşedintelui SUA, Donald Trump, a decolat de pe un aeroport din Florida și se îndreaptă spre Moscova. Potrivit Flightradar24, aeronava din flota aviației de afaceri pe distanțe lungi a decolat de pe un aeroport din Florida și se îndreaptă spre […]
