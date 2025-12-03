Hibridele și GPL-ul impulsionează piața auto din România: noiembrie aduce un salt important al înmatriculărilor
G4Media, 3 decembrie 2025 07:30
Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat în noiembrie 2025 un avans considerabil. Potrivit datelor ACAROM, luna a închis cu 13.882 de unități, ceea ce înseamnă o creștere de 35,61% față de noiembrie 2024. Evoluția marchează unul dintre cele mai consistente salturi lunare din acest an. © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
Negocierile cu Witkoff și Kushner la Kremlin: Fără variantă de compromis / Putin nu renunță la bucățile necucerite din Donbas, recunoașterea internațională a teritoriilor anexate și Ucraina fără acces la NATO # G4Media
La Kremlin au avut loc negocieri între Vladimir Putin, trimisul special al președintelui SUA Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner — aceștia au venit la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, transmite BBC (varianta rusă). Înainte de aceasta, Vlodimir Zelenski a declarat că de aceste negocieri […] © G4Media.ro.
07:40
Târgul de carte „Gaudeamus” se deschide, miercuri, la Romexpo / Peste 180 de edituri participante / Sabina Fati, președintele de onoare al evenimentului # G4Media
Gaudeamus 2025, de miercuri până duminică: peste 180 de participanţi şi 600 de evenimente editoriale Cea de-a 32-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România îşi va deschide miercuri porţile în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, cu peste 180 de participanţi, care vor oferi cititorilor peste 600 de evenimente editoriale. Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Primul studiu cantitativ despre comportamentul câinilor. Cum recunoști instant un câine dominant / Interpretarea greșită distruge relația cu animalul tău de companie # G4Media
În primul studiu cantitativ privind comportamentul de statut al câinilor domestici, cercetătorii olandezi au identificat și clasificat comportamentele canine asociate cu dominanța și supunerea. Cercetarea, publicată în revista PLOS ONE, oferă date importante pentru oamenii de știință. © G4Media.ro.
07:30
Hibridele și GPL-ul impulsionează piața auto din România: noiembrie aduce un salt important al înmatriculărilor # G4Media
Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat în noiembrie 2025 un avans considerabil. Potrivit datelor ACAROM, luna a închis cu 13.882 de unități, ceea ce înseamnă o creștere de 35,61% față de noiembrie 2024. Evoluția marchează unul dintre cele mai consistente salturi lunare din acest an. © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Doi medici, soți și soție, au semnat acorduri de recunoaştere a vinovăției / Erau acuzați de luare de mită și lucrau la Băile Felix / Au primit interdicţia de a mai lucra ca medici în sistemul public de sănătate # G4Media
Doi medici de la Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, reţinuţi în primăvară pentru luare de mită în formă continuată, au recunoscut acuzaţiile, potrivit unor comunicate date publicității marți de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, anunță Bihoreanul. Este vorba despre soţii Mariana şi Marius Căprar, reţinuţi în aprilie pentru 24 de ore şi […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina şi pentru a discuta relaţiile comerciale, transmite Kyiv Post, citată de News.ro. Macron, aflat la a patra vizită de stat în China de la preluarea […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:20
Nu conțin ouă, dar sunt bogate în proteine și de mare ajutor pentru cine vrea să slăbească/ 5 variante de mic dejun proteic # G4Media
Un mic-dejun hrănitor nu trebuie să includă neapărat ouă. Mai jos vă propunem cinci variante pentru prima masă a zilei, bogate în proteine și potrivite pentru cei care vor să slăbească. © G4Media.ro.
06:10
Echipa feminină de handbal a României are nevoie de o victorie contra Ungariei pentru a putea spera în continuare la calificarea în sferturile Campionatului Mondial. Meciul României cu Ungaria are loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00, și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 2 și Prima Sport 2. Tricolorele au făcut […] © G4Media.ro.
06:10
Suspectul acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în apropiere de Casa Albă a pledat nevinovat # G4Media
Rahmanullah Lakanwal a pledat nevinovat în cadrul unei audieri virtuale privind acuzațiile de crimă premeditată și tentativă de omor, legate de atacul asupra a doi membri ai Gărzii Naționale în apropiere de Casa Albă, informează CNN citat de Mediafax. Bărbatul afgan a apărut marți în fața unei instanțe din Washington, DC și a intrat într-o […] © G4Media.ro.
06:00
Autoritatea irlandeză de supraveghere a serviciilor digitale a deschis investigații împotriva TikTok și LinkedIn privind posibile deficiențe în mecanismele lor de raportare a conținutului ilegal, transmite Mediafax. În conformitate cu regulile Uniunii Europene, instituția analizează dacă platformele respectă standardele care le permit utilizatorilor să raporteze conținut suspectat a fi ilegal, a transmis marți Autoritatea irlandeză […] © G4Media.ro.
05:50
Președintele Ahmed al-Sharaa a discutat cu Chevron despre cooperare în explorarea petrolului și gazelor din Siria # G4Media
Ahmed al-Sharaa, președintele interimar al Siriei, s-a întâlnit marți cu delegații companiei americane Chevron și ai companiei petroliere de stat pentru a analiza potențialele proiecte comune de explorare a petrolului și gazelor pe teritoriul sirian, transmite Mediafax. Președintele Ahmed al-Sharaa a discutat cu reprezentanți ai companiei Chevron și ai companiei naționale Syrian Petroleum Company despre […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
FC Barcelona s-a impus în derbiul cu Atletico Madrid, scor 3-1, marți seară, pe noul stadion „Camp Nou”. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Analiza unui dezastru anunțat. Care sunt greșelile umane care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie – Asociația Energia Inteligentă # G4Media
Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenție previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă și într-o vulnerabilitate energetică majoră, se arată […] © G4Media.ro.
22:50
„Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” / Un candidat la prezidenţiale din Peru supravieţuieşte unui atac armat # G4Media
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP, citată de News.ro „Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă” asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a […] © G4Media.ro.
22:40
Peștii au acum scări speciale pe râul Bicaz. Metoda funcționează deja: „Speciile care nu sar ca păstrăvul pot să urce în amonte” / Fără acest sistem, specia risca să dispară complet # G4Media
Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş a construit un sistem de scări pentru peşti pe râul Bicaz, care va permite exemplarelor de zglăvoacă, specie protejată, să migreze pentru reproducere, proiectul având rolul de a conserva biodiversitatea acvatică. © G4Media.ro.
22:40
Spitalele din Prahova nu au apă de mai mult de 72 de ore / Celulă de urgență, activată la Ministerul Sănătății / Mai multe spitale din București sunt pregătite să preia pacienți # G4Media
Celula de urgență a fost activată marți la nivelul Ministerului Sănătății, după ce cinci spitale din județul Prahiova au rămas apă menajeră, anunță Mediafax. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că sunt afectate Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. „Am fost alături de […] © G4Media.ro.
22:20
Vedeta pop Sabrina Carpenter i-a cerut administraţiei de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica / Administrația răspunde: ”Nu ne vom cere scuze pentru deportarea criminalilor periculoşi” # G4Media
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter le-a cerut marţi reprezentanţilor Casei Albei să nu îi mai folosească muzica, după ce administraţia Trump a inclus unul dintre cântecele ei într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare ce prezenta agenţi ICE care arestau mai multe persoane, informează Agerpres, care preia Reuters, transmite Agerpres. Videoclipul, distribuit luni de Casa […] © G4Media.ro.
22:00
FOTO Alfa Romeo prezintă noile modele Giulia și Stelvio Quadrifoglio Collezione / Doar 63 de unități din fiecare vor fi disponibile # G4Media
Alfa Romeo prezintă o ediție limitată pentru sedanul Giulia și SUV-ul Stelvio, denumite Quadrifoglio Collezione. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului, acestea reprezintă un omagiu pentru unul dintre cele mai faimoase simboluri ale mărcii italiene. Edițiile, limitate la 63 de unități pentru fiecare tip de caroserie, vin după ce Stellantis, compania-mamă a Alfa Romeo, […] © G4Media.ro.
22:00
VIDEO Autobuz electric fără șofer, testat de Aeroportul Internațional Cluj / Când ar putea circula permanent # G4Media
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a prezentat un autobuz electric autonom, în cadrul unui proiect european de reducere a emisiilor de carbon și promovare a tehnologiilor inovative în aviație, potrivit ZiuadeCluj.ro. © G4Media.ro.
21:50
Se porneşte centrala pe cărbune de la Paroşeni / Energia produsă va acoperi deficitul de la Brazi / Centrala de aici e oprită din cauza crizei apei de la Paltinu # G4Media
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia, transmite Agerpres. „În […] © G4Media.ro.
21:20
Concurența Shein și Temu provoacă reducerea comisioanelor percepute de Amazon în Europa / Noi reduceri de la 1 februarie # G4Media
Amazon reduce comisioanele percepute vânzătorilor din Europa, ca răspuns la concurența venită din partea platformelor Shein și Temu, care vând haine, articole pentru casă și gadgeturi la prețuri foarte mici, anunță Mediafax. Măsura, despre care Amazon a spus marți într-un comunicat că reprezintă una dintre cele mai mari reduceri de comisioane din istoria sa, vizează […] © G4Media.ro.
21:20
Adaugă cuișoare în ceaiul masala (chai) și vei obține o băutură caldă, perfectă pentru întărirea imunității corpului # G4Media
Există ceva magic la chai masala. Nu este doar o băutură. Este căldură, confort și un ritual zilnic, pentru multe persoane. Dar te-ai uitat vreodată cu atenție la acel mic cuișor maro care plutește în ceaiul tău? Poate că pare că este acolo doar pentru aromă, dar, potrivit timesofindia.indiatimes.com, cuișorul face mult mai mult pentru sănătatea […] © G4Media.ro.
21:20
Anchetă la un centru de plasament din Craiova / Un băiat de 10 ani ar fi fost agresat sexual de către unul altul de 14 ani # G4Media
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce doi copii, unul de 14 ani şi celălalt de 10 ani, aflaţi într-un centru de plasament, ar fi întreţinut un raport sexual oral, transmite News.ro. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că poliţiştii Secţiei 6 au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, de […] © G4Media.ro.
21:20
Acest obiect de lux, care era râvnit de mulţi colecţionari internaţionali: Oul de Iarnă al Romanovilor, creat de Fabergé, vândut la licitaţie cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline # G4Media
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie’s, informează AFP, citată de Agerpres. El a stabilit „un nou record […] © G4Media.ro.
21:10
Întâlnire Bolojan – Viktor Orban, la Budapesta / Premierul român va ajunge de aici la Viena / ”Îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan face miercuri și joi o vizită la Viena, dar pe drum se oprește la Budapesta pentru o înâlnire cu Viktor Orban. Se va discuta și despre îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice, anunță Mediafax. În cadrul vizitei în Austria, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care […] © G4Media.ro.
20:50
Netflix a eliminat funcția de redare de pe telefoane către noile Chromecast / „Dacă dispozitivul are propria telecomandă, nu puteți transmite conținut” # G4Media
Netflix a eliminat în liniște funcția de redare a conținutului din aplicația sa mobilă către majoritatea televizoarelor și dispozitivelor de streaming, lăsând mulți utilizatori Chromecast cu Google TV și Google TV Streamer frustrați. AndroidAuthority relatează că schimbarea pare să fi fost implementată recent, iar utilizatorii au început să observa lipsa butonului Cast din aplicația Netflix […] © G4Media.ro.
20:50
”Erau în aceeași clădire” / Cum a ajuns Dorin Cioabă de la opt clase la două facultăți, făcute simultan, la zi / ”Nu am avut note mari, am avut note de trecere, dar au fost notele mele”” # G4Media
Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, a publicat recent pe pagina sa de Facebook două diplome de licență și una de masterat. El a făcut postarea ca reacție la CV-ul fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, însă susține că pentru că s-a căsătorit de tânăr s-a apucat târziu de școală, relatează Turnul Sfatului. „M-am căsătorit […] © G4Media.ro.
20:40
Maia Sandu despre Rusia: ”Am vrea să avem o relaţie normală (…) dar, aşa cum văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat” / Moldova a început să investească în radare care detectează drone # G4Media
Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău, relatează Deschide.md, IPN şi Radio Chişinău, transmite Agerpres. Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spaţiul aerian […] © G4Media.ro.
20:40
Încă un producător chinez vrea să deschidă o fabrică auto în Europa / Great Wall Motors ar intenționa să o construiască în România – presă # G4Media
Great Wall Motors (GWM), una dintre cele mai vechi companii auto din China, intenționează să construiască o fabrică auto în Europa. Producătorul vizează o producție anuală de 300.000 de unități produse în Europa, în încercarea de a-și relansa vânzările în scădere, conform Forbes.ro. © G4Media.ro.
20:30
150 de butoaie cu vin, îngropate în Italia în urma unei viituri / Autoritățile anunță că accesul în zonă nu va fi permis în următorii ani # G4Media
O puternică inundație a adus 4 metri de noroi în curtea uneicrame din Brazzano (Gorizia), una care a câștigat numeroase premii pentru vinurile sale albe. Accesul la zona în care se află butoaiele a fost compromis, iar autoritățile susțin că accesul va fi blocat câțiva ani, scrie Corriere della Sera. Situația este aproape paradoxală: mai […] © G4Media.ro.
20:20
Artistul Artanu de la Timpuri Noi / Partizan a murit la vârsta de 64 de ani în urma unui AVC, a declarat pentru G4Media.ro nașul său de cununie # G4Media
Artistul Artanu (Adrian Pleșca) a murit la vârsta de 64 de ani, a declarat pentru G4Media.ro Liviu Ofițeru, membru în Corul Academic Radio. Ofițeru este nașul de cununie a lui Artanu, care ar fi murit marți la ora 15.00 în urma unui AVC. Din august 1990, Adrian Pleșca cântă în Corul Radio. În 17 decembrie, […] © G4Media.ro.
20:00
BREAKING Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei de stat acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova / În 2022 a fost numită șefă la CFR Electrificare, deși mai condusese doar un coafor # G4Media
Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe liderii PSD în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, face parte din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. Firma ESZ a fost acuzată marți de ministra Mediului, Diana Buzăianu, că a provocat împreună […] © G4Media.ro.
20:00
Papa Leon al XIV-lea le cere catolicilor să se teamă mai puţin de islam / ”Ştiu că, în practică, acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna” # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a făcut apel marţi la catolicii preocupaţi de dimensiunea creştină a Occidentului să se teamă mai puţin de islam, pledând pentru „convieţuirea” şi „prietenia” dintre creştini şi musulmani în Europa, relatează AFP, transmite Agerpres. Întrebat despre faptul că unii catolici văd islamul ca o ameninţare la adresa identităţii creştine a Occidentului, […] © G4Media.ro.
19:50
Putin amenință că va tăia accesul Ucrainei la mare / ”Putem intensifica loviturile asupra infrastructurii portuare” # G4Media
Putin a avertizat marți că Ucraina ar putea fi tăiată de la accesul la mare dacă forțele de la Kiev continuă atacurile, anunță Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat marți că ar putea tăia accesul la mare Ucrainei dacă forțele de la Kiev continuă atacurile. Vorbind cu reporterii după Forumul „Russia Calling”, Putin a […] © G4Media.ro.
19:40
Capsula spaţială chinezească Shenzhou-20, avariată în orbită, va fi trimisă fără echipaj pe Pământ / Astronauţii au revenit cu o altă capsulă # G4Media
Prima capsulă spaţială chineză cu echipaj uman declarată necorespunzătoare pentru zbor în timpul unei misiuni va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experţii să poată evalua îndeaproape daunele suferite, conform unei relatări de luni a postului public de televiziune CCTV, preluată de Reuters, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
19:40
STUDIU Șapte din zece furnizori auto din Europa se așteaptă la profituri mai mici de 5% / Acesta reprezintă pragul minim pentru continuarea investițiilor # G4Media
Asociația Furnizorilor Auto din Europa (CLEPA) a realizat un studiu din care rezultă că profiturile multor companii din sector scad sub nivelul critic, acest lucru având potențiale consecințe asupra unor uzine și locuri de muncă. Potrivit Economica.net, profitabilitatea slabă, alături de producția în declin și concurența tot mai mare, pun în pericol capacitatea furnizorilor europeni […] © G4Media.ro.
19:30
Testele ADN declanșează o creștere a numărului de convertiri online la iudaism în SUA. Unii oameni care au simțit o legătură cu iudaismul descoperă strămoși ascunși. # G4Media
Angie Claudio-Rodriguez a fost crescută în religia catolică, dar a simțit o „legătură profundă” cu iudaismul pe care nu a înțeles-o niciodată, scrie publicația evreiască Forward din Statele Unite. De-a lungul vieții sale, membrii familiei i-au spus lucruri diferite despre moștenirea ei, a spus Claudio-Rodriguez, în vârstă de 52 de ani. Unii au spus: „Suntem […] © G4Media.ro.
19:20
5.000 de repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani / Record în ultimul an școlar, peste 1.000 / Cea mai mare parte a repetenților provin din mediul rural # G4Media
Aproape cinci mii de elevi din județul Iași au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari, din 2019 până în 2025, majoritatea provenind din mediul rural, anunță Ziarul de Iași. Cea mai ridicată valoare a repetenției a fost înregistrată în anul școlar trecut, când 1.058 de elevi nu au promovat, potrivit raportului „Starea învățământului preuniversitar […] © G4Media.ro.
19:00
Putin avertizează asupra unor posibile atacuri asupra navelor aliaților Ucrainei, după atacurile asupra petrolierelor rusești # G4Media
Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin Ucraina dacă atacurile asupra flotei de tancuri petroliere a Moscovei vor continua, transmite agenția Bloomberg. În ultimul an au avut loc cel puțin nouă atacuri asupra navelor comerciale rusești, cu o creștere semnificativă în ultima săptămână. Putin a declarat […] © G4Media.ro.
18:50
BREAKING Ciprian Ciucu (PNL) anunță că îl sună în această seară pe Cătălin Drulă (USR): „Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” / „Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu?” # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a anunțat, într-o emisiune la Antena 3, că marți seară îl va suna pe Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru a vedea „dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” pentru ca Bucureștiul să nu intre „pe mâna Ancăi Alexandrescu”. „În primul rând, am ajuns aici din […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
BREAKING Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în jetul Nordis, e în conducerea firmei de stat acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova / Grindeanu a pus-o în 2022 șefă la CFR Electrificare, deși mai condusese doar un coafor # G4Media
Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, face parte din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. Firma ESZ a fost acuzată marți de ministra Mediului, Diana Buzăianu, că […] © G4Media.ro.
18:30
Patru obiective istorice din vechea stațiune balneară Băile Govora, aflate „în al 12-lea ceas” de degradare. Apel public al organizațiilor de protejare a patrimoniului pentru clasarea „de îndată” ca monumente istorice # G4Media
Fundația Pro Patrimonio atrage atenția printr-o poziție transmisă public că decizia luată pe data de 30 iulie 2025 de Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI), de a propune clasarea ca monumente istorice a patru obiective emblematice din stațiunea Băile Govora — Ansamblul Parcului Balnear Central, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de […] © G4Media.ro.
18:20
Mark Rutte, despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti: „Progresăm rapid” # G4Media
Alianţa Nord-Atlantică „progresează rapid” în ceea ce priveşte măsurile pentru protejarea flancului estic, inclusiv a României, prin programul ‘Eastern Sentry’ (‘Santinela Estică’), a declarat marţi, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite Agerpres. „Santinela Estică reuneşte tot ce face Alianţa în ceea ce priveşte flancul estic, de la Marea Neagră până în Nordul […] © G4Media.ro.
18:20
Bucharest Opera Christmas Market se deschide de Moș Nicolae / Ce pot face copiii, ce concerte și evenimente sunt programate # G4Media
Primăria Municipiului București, prin CREART, anunță deschiderea târgului de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market”, pe 6 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureștiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până pe 28 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Organizat de Primăria Capitalei prin CREART – […] © G4Media.ro.
18:20
Patru persoane anchetate în Italia în cazul decesului muncitorului român după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti # G4Media
Procurorii din Roma au pus sub anchetă patru persoane în legătură cu prăbuşirea parţială a unui turn medieval fortificat din capitala Italiei, pe 3 noiembrie, în urma căreia a murit un muncitor român, relatează marţi agenţia italiană de presă ANSA. Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a […] © G4Media.ro.
18:10
Rechemări în masă pentru producătorii auto germani / 24.000 de BMW-uri și 84.000 de mașini din grupul VW sunt chemate în service-uri # G4Media
Cele mai recente campanii de rechemare în service pentru mărcile de pe piața europeană includ patru modele de la BMW, cu probleme pentru centurile de siguranță, dar și șapte modele din grupul Volkswagen, șase dintre ele aparținând de marca Audi. Problemele în grupul VW sunt legate de bateriile mașinilor electrice sau plug-in hybrid (PHEV), transmite […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele Nicușor Dan participă miercuri la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE acreditați la București # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, potrivit agendei șefului statului. Dejunul de lucru se va desfășura la Hotel Intercontinental Athénée Palace din București Este prima întâlnire în acest format pe care o are Nicușor Dan cu ambasadorii statelor UE. Astfel de […] © G4Media.ro.
18:10
Franţa riscă cheltuieli similare cu cele din pandemie pentru a sprijini populaţia îmbătrânită, potrivit unui raport al Curții de Conturi # G4Media
Îmbătrânirea populaţiei din Franţa va duce cheltuielile publice la nivelurile ridicate din perioada pandemiei în deceniile următoare, erodând în acelaşi timp veniturile din impozite, a avertizat marţi biroul public de audit, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Până în 2070, aproape unul din trei cetăţeni francezi va avea peste 65 de ani, în […] © G4Media.ro.
18:00
Cătălin Drulă, replică pentru Sorin Grindeanu, care l-a numit ”adevăratul dușman al bucureștenilor”: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, i-a dat marți o replică lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD îl numise ”adevăratul dușman al bucureștenilor”. Drulă a spus că este ”adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu”. ”Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de […] © G4Media.ro.
18:00
Vladimir Putin: Rusia nu va intra în război cu Europa, dar dacă Europa o va face, noi suntem pregătiți chiar acum # G4Media
Dacă Europa va începe brusc un război cu Rusia, ar putea apărea rapid o situație în care Moscova nu va avea cu cine să negocieze, a declarat marți liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, într-o discuție cu reporterii înaintea întâlnirii cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, transmite BBC. Referindu-se la acest subiect, președintele […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.