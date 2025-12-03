Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie

22:50

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite vor începe în curând să lovească ținte terestre în Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale în războiul declarat împotriva traficanților de droguri din această țară. În plus, a precizat că astfel de lovituri nu se vor limita doar la traficanții din Venezuela. La rândul său, secretarul de Război Pete Hegseth a apărat loviturile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra unor ambarcațiuni care ar fi transportat droguri, afirmând că atacurile vor continua, în ciuda întrebărilor ridicate de experţi şi aleşi cu privire la legalitatea unor astfel de operaţiuni.