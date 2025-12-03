Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie
Digi24.ro, 3 decembrie 2025 08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
08:40
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters.
Acum 30 minute
08:30
Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui # Digi24.ro
Un incendiu uriaș a cuprins miercuri dimineața, 3 decembrie, un uscător de cereale din Enisala, județul Tulcea. Ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui, iar pompierii se luptă cu flăcările.
08:30
Principiile lui Elon Musk pentru ca inteligența artificială să evolueze „spre un viitor pozitiv”. „Poţi face o AI să înnebunească” # Digi24.ro
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică.
08:30
Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate # Digi24.ro
Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate
Acum o oră
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie
08:00
http://10.206.13.91/enpswebaccess3/#ENPS/25?m=000|||&l=3^00:P_NEWS\W:B-ENPS1V8&c=01000B-ENPS1V8|P_NEWS\W|76589DE9-FD5F-411D-B9F507C9346A152A|2^|||^&t=000|||^|||
Acum 2 ore
07:40
Căutările pentru zborul MH370 al Malaysia Airlines vor fi reluate la peste zece ani de când avionul a dispărut # Digi24.ro
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP.
07:10
Insulă din Pacific, paradis pentru flota „fantomă” a Rusiei care sfidează sancțiunile occidentale: Utilizează pavilioane de complezență # Digi24.ro
Zeci de petroliere suspectate de contrabandă cu țiței pentru Rusia și Iran au folosit un birou situat pe malul mării în zona tropicală a Pacificului de Sud pentru a-și acoperi urmele, potrivit unei analize AFP a datelor privind sancțiunile, relatează Kyiv Post.
07:10
De ce plătim mai mult decât consumăm. Cum se împarte, de fapt, fiecare factură la electricitate și gaze # Digi24.ro
Facturile la energie electrică și gaze pe care le plătim lunar nu reflectă doar consumul din priză sau de la aragaz. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, doar o parte din banii plătiți reprezintă energia propriu-zisă. Restul se duc către transportul și distribuția ei, taxe și contribuții impuse de stat, dar și costurile administrative și profitul furnizorului. Cu alte cuvinte, mai puțin de jumătate din sumă acoperă consumul real, diferența finanțând întregul lanț care face posibilă alimentarea locuințelor.
07:10
Luna Rece 2025: Ultimul eveniment astronomic al anului. Specialiștii explică: „Fenomen care reflectă frigul nopților de iarnă” # Digi24.ro
Luna Rece 2025: Ultimul eveniment astronomic al anului. Specialiștii explică: „Fenomen care reflectă frigul nopților de iarnă”
07:10
„90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii # Digi24.ro
Brazii de Crăciun sunt la vânzare și este loc pentru toate preferințele: naturali, în ghivece sau artificiali, împodobiți cât mai colorat sau urmărind o singură tendință cromatică. Ca să reziste cât mai mult, cei naturali trebuie ținuți la temperaturi de cel mult 18 grade, spun specialiștii.
07:10
Ce este certificatul de viață și cine este obligat să îl depună pentru a nu pierde drepturile de pensie # Digi24.ro
Certificatul de viață a devenit un document esențial pentru românii pensionari care locuiesc în afara țării. Acesta atestă oficial că beneficiarul este în viață la data completării și oferă Casei Naționale de Pensii garanția că plata pensiei poate continua fără întreruperi sau riscul unor erori ori fraude.
07:10
Avertismentul Băncii Angliei: „Bula AI” s-ar putea sparge. Prețurile mari sunt alimentate de datorii de trilioane de dolari # Digi24.ro
Banca Angliei a avertizat asupra unei „corecții bruște”, adică a unei scăderi a valorii marilor companii din domeniul tehnologiei. Nu este prima instituție care exprimă temeri legate de o bulă a inteligenței artificiale, potrivit BBC.
07:10
Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News) # Digi24.ro
Analistul militar Michael Clarke de la Sky News spune că ultimele comentarii ale lui Vladimir Putin de la Moscova referitoare la Europa și pregătirea sa pentru un eventual război arată că acesta vrea să joace dur și nu va ceda în niciun fel.
07:10
Miniștrii de Externe ai NATO vor discuta planul de pace pentru Ucraina, fără plan și fără Marco Rubio # Digi24.ro
Miniștrii de Externe ai NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de SUA, cu privire la care nu au fost consultați, iar Alianța va fi reprezentată doar de un ministru adjunct al țării membre celei mai puternice, comentează Euractiv. În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare arăzboiului din Ucraina, Guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de Stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp, scrie și Spiegel.
07:10
Canada a primit aprobarea de a adera la programul de finanțare pentru apărare SAFE al UE, au declarat liderii ambelor părți. Măsura vine în contextul în care o mare parte a Occidentului se înarmează împotriva agresiunii ruse, în timp ce SUA se retrag din ce în ce mai mult.
07:10
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei # Digi24.ro
În timp ce președintele SUA, Donald Trump, și echipa sa intensifică eforturile pentru a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, TVP World a trecut în revistă acordurile și angajamentele pe care Rusia le-a încălcat în repetate rânduri.
07:10
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător” # Digi24.ro
Europenii trebuie să aibă propriul plan de pace pentru Ucraina și să nu mai aștepte ca americanii să preia inițiativa, a spus comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Euronews.
07:10
Pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025, participarea la vot depinde de un element esențial: actul de identitate. Alegătorii trebuie să prezinte un document oficial valabil, care să ateste dreptul de vot. La intrarea în secția arondată, reprezentanții biroului electoral verifică actul și confirmă înscrierea pe lista electorală.
07:10
Lecții de matematică cu milioane de vizualizări pe internet. Cum reușesc două profesoare tinere din Iași să îi atragă pe elevi # Digi24.ro
Două tinere din Iași, profesoare de matematică, au găsit o metodă inedită de a capta atenția elevilor pentru cea mai complicată materie din programa școlară. Postează pe platformele sociale lecții și rezolvări ale exercițiilor dificile. Astfel, tinerii interesați pot face gratuit meditații pe platforme, unde oricum petrec timp pentru divertisment. Sunt atrași de explicații, dar și de prezentare. Unele postări au chiar și câteva milioane de vizualizări.
07:10
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marți seară, la Digi24, despre amenințările pe față lansate de președintele rus Vladimir Putin la adresa statelor europene, că acestea „arată cât se poate clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie”. Fostul consilier prezidențial pentru apărare națională a explicat strategia Rusiei în negocierile pentru pace.
Acum 12 ore
00:10
Atac armat asupra unui candidat la prezidențiale în Peru: „Este un început prost de campanie” # Digi24.ro
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP.
00:10
Erdogan reafirmă obiectivul aderării Turciei la UE, pe fondul tensiunilor crescânde la Marea Neagră # Digi24.ro
Președintele Recep Tayyip Erdogan a reafirmat că aderarea deplină la UE rămâne unul dintre obiectivele strategice centrale ale Turciei, în ciuda obstacolelor politice care continuă să complice negocierile cu Bruxellesul, relatează greekreporter.com. În urma unei reuniuni a cabinetului de la Ankara, el a subliniat că Turcia își menține angajamentul față de aderare și consideră cooperarea consolidată cu UE un pilon cheie al agendei sale de politică externă.
2 decembrie 2025
23:40
Buzoianu, după acuzațiile lui Grindeanu privind criza apei din Prahova: „Aş fi făcut un abuz în serviciu dacă aş fi intervenit” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, la TVR Info, că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. „Am văzut oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister”, a spus ea, după acuzațiile șefului PSD Sorin Grindeanu că „haosul userist” e de vină pentru problema apei.
23:00
Un urs a fost filmat în fața unui mall din Brașov. A doua zi a fost surprins un urs care a trecut șoseaua prin fața mașinilor # Digi24.ro
La Brașov, un șofer s-a trezit cu un urs în fața mașinii, în timpul zilei. Autoritățile din Municipiu sunt în alertă, după ce luni spre marți noapte un urs a fost surprins și în parcarea unui mall din oraș. Nu se știe, însă, dacă este vorba despre același animal.
23:00
Sabrina Carpenter cere Casei Albe să nu-i mai folosească muzica: „Acest videoclip este malefic și dezgustător” # Digi24.ro
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter le-a cerut marţi reprezentanţilor Casei Albei să nu îi mai folosească muzica, după ce administraţia Trump a inclus unul dintre cântecele ei într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare ce prezenta agenţi ICE care arestau mai multe persoane.
22:50
Papa Leon i-a cerut președintelui american Donald Trump să nu recurgă la forță militară pentru a-l răsturna pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, ci să caute dialogul și soluțiile diplomatice. Suveranul pontif a făcut apelul la întoarcerea din vizita sa în Turcia și Liban, avertizând că o intervenție militară ar putea escalada tensiunile și ar afecta în primul rând populația civilă.
22:50
Trump anunță că Statele Unite vor elimina traficanți de droguri și în alte țări decât Venezuela. „Oricine este pasibil de a fi atacat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite vor începe în curând să lovească ținte terestre în Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale în războiul declarat împotriva traficanților de droguri din această țară. În plus, a precizat că astfel de lovituri nu se vor limita doar la traficanții din Venezuela. La rândul său, secretarul de Război Pete Hegseth a apărat loviturile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra unor ambarcațiuni care ar fi transportat droguri, afirmând că atacurile vor continua, în ciuda întrebărilor ridicate de experţi şi aleşi cu privire la legalitatea unor astfel de operaţiuni.
22:10
Papa Leon i-a cerut președintelui american Donald Trump să nu recurgă la forță militară pentru a-l răsturna pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, ci să caute dialogul și soluțiile diplomatice. Pontiful a făcut apelul la întoarcerea din vizita sa în Turcia și Liban, avertizând că o intervenție militară ar putea escalada tensiunile și ar afecta în primul rând populația civilă.
22:00
Bijuterie a familiei imperiale ruse, vândută cu preț record. Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante # Digi24.ro
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie's, informează AFP.
22:00
Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață # Digi24.ro
Fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin Guzman cunoscut ca „El Chapo”, a încheiat un acord cu justiţia americană prin care a pledat vinovat de trafic de droguri şi participare la activitate criminală. Joaquín Guzmán López se află în închisoare în Statele Unite.
21:50
Secretar de stat: Energia produsă de centrala de la Brazi va fi suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni # Digi24.ro
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.
21:20
Ilie Bolojan merge în vizită oficială în Austria. Premierul se va întâlni și cu Viktor Orban, la Budapesta # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde se va întâlni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Anterior, Bolojan se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban.
21:10
Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa contaminată ar provoca un „incident epidemiologic fără precedent” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobebe, a declarat, marţi, că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu ridice restricţiile până când apa nu este conformă, arătând că a introduce apă contaminată într-un sistem centralizat ar fi un incident epidemiologic fără precedent.
21:00
Liberalul Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a spus la Digi24 că, dacă l-ar suna pe rivalul său de la USR Cătălin Drulă, l-ar întreba cum merge campania electorală. El nu crede că se mai poate vorbi despre retrageri din cursa pentru București, în condițiile în care alegerile locale au loc duminică, 7 decembrie.
20:50
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca inoportună de magistratură nu este neapărat neconstituțională # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, marți, înaintea ședinței din Parlament pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe proiectul privind pensiile magistraților, că o lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională.
20:20
Înfuriat de atacurile asupra petrolierelor rusești, Putin pregătește „măsuri radicale” împotriva Ucrainei # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii, ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre ele fiind să taie accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine.
20:10
Scena Nașterii Domnului fără chipuri, expusă în Piața Mare din Bruxelles, provoacă un val de furie: „Este o inepţie şi o insultă” # Digi24.ro
O Scenă a Nașterii Domnului fără chipuri, realizată din materiale textile și instalată în Piața Mare din Bruxelles, a declanșat un val de reacții negative și o petiție cu zeci de mii de semnături. Criticii acuză că instalația „desfigurează” tradiția creștină, în timp ce primarul capitalei belgiene face apel la calm.
20:00
Viceprimarul oraşului Uricani, din Valea Jiului, Corneliu Braia, a decedat, trupul său fiind găsit fără viaţă, marţi, în locuinţa familiei.
Acum 24 ore
19:20
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan # Digi24.ro
Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți. Artistul avea 64 de ani.
19:10
Germania: Hoții au furat 20.000 de cartușe militare dintr-un camion nepăzit, în timp ce șoferul dormea la hotel # Digi24.ro
Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut dintr-un camion lăsat nesupravegheat peste noapte, deoarece șoferul s-a dus să doarmă la un hotel din apropiere.
19:10
Nicușor Dan a promulgat o lege care introduce o nouă declarație obligatorie pentru parlamentari. Ce este Registrul Transparenței # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un act normativ considerat esențial pentru creșterea transparenței și integrității procesului legislativ. Potrivit șefului statului, această lege reprezintă un pas cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România.
19:10
VIDEO Un autobuz care circulă fără șofer a transportat pasageri pe un aeroport din România # Digi24.ro
Premieră într-un aeroport din România: un autobuz care circulă fără șofer a fost testat în Cluj Napoca. 40 de călători au fost duși de la terminal până la avion, iar un șofer a stat tot timpul la volan pentru a interveni în caz de nevoie.
18:50
Bloomberg: Firmele americane cumpără pământurile rare de care Europa are nevoie pentru a se reînarma # Digi24.ro
În timp ce Europa se angajează într-un efort istoric de reînarmare, companiile sale din industria de apărare se luptă pentru o componentă vitală a armelor de înaltă tehnologie: pământurile rare, pe care rivalii americani mai agili le achiziţionează, arată Bloomberg.
18:20
China va reintroduce, începând din 2026, TVA de 13% pentru prezervative, punând capăt unei scutiri care a durat trei decenii. Decizia vine pe fondul crizei demografice tot mai profunde, Beijingul încercând să inverseze scăderea natalităţii prin descurajarea utilizării contraceptivelor.
18:20
Patru persoane sunt anchetate după moartea muncitorului român prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti, din Roma # Digi24.ro
Procurorii din Roma au pus sub anchetă patru persoane în legătură cu prăbuşirea parţială a unui turn medieval fortificat din capitala Italiei, pe 3 noiembrie, în urma căreia a murit un muncitor român, relatează marţi agenţia italiană de presă ANSA.
18:10
Drulă, după ce Grindeanu l-a numit „întruchiparea haosului”: „Mafiile PNL-PSD au fost adevăratul dușman al Bucureștiului” # Digi24.ro
Schimb dur de replici între Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu, în plină campanie pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR acuză că „mafiile PNL-PSD au sugrumat Bucureștiul de 30 de ani”, după ce Grindeanu a spus că Drulă este „întruchiparea haosului” și l-a numit „dușmanul bucureștenilor”.
18:00
Lider sindical: Evaluarea muncii se face superficial. Să punem accent pe rezultate şi pe calitate, nu pe numărul de ore suplimentare # Digi24.ro
Evaluarea muncii este, astăzi, în România, un mecanism extrem de superficial, a spus marţi preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, la conferinţa de lansare a studiului "Echilibrul muncă - viaţă personală", întocmit de Consiliul Economic şi Social (CES).
17:50
Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, un proiect de lege care prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora. Adoptarea tacită înseamnă că proiectul a fost considerat aprobat automat, deoarece termenul pentru dezbatere și vot, 26 noiembrie, a trecut fără ca legea să fie discutată în plen. Următorul pas este trimiterea proiectului la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt.
17:50
Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor # Digi24.ro
Germania va lansa o nouă unitate federală, de combatere a dronelor, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la numărul tot mai mare de vehicule fără pilot suspecte care survolează bazele militare şi infrastructura critică, a anunţat marţi ministrul de interne Alexander Dobrindt, relatează POLITICO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.