Lansare de carte: „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”
Basilica.ro, 3 decembrie 2025 08:50
Radio Trinitas și Editura Trinitas lansează marți, 9 decembrie 2025, o carte de interviuri cu 40 de iconari, despre mozaicul Catedralei Naționale. Interviurile, realizate de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan, au fost difuzate de Radio Trinitas, în cadrul rubricii „Icoane ale Împărăției Cerurilor”, începând cu anul 2021. Volumul este bogat ilustrat cu fotografii…
• • •
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Familiile numeroase atrag harul lui Dumnezeu: Mitropolitul Serafim despre originile Sf. Paisie și Cleopa de la Sihăstria Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria s-au născut în familii numeroase, cu…
Calendar ortodox 3 decembrie Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost român de neam şi era din părţile Ardealului. S-a născut din părinţi cucernici şi iubitori de Dumnezeu, în anul 1730, într-o familie evlavioasă din Săliştea Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de râvnă pentru Dumnezeu, dorea…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, s-a aflat, de Ziua Națională a României, în pelerinaj în Italia, săvârșind Sfânta Liturghie la biserica din Veroli, la cripta cu moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele protopop Ștefan Nanu și un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de…
Ziua Națională la Cluj-Napoca: Mitropolitul Andrei s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a rugat pentru eroi și a mulțumit lui Dumnezeu la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca luni, de Ziua Națională a României. La finalul slujbei de Te Deum, părintele mitropolit a vorbit despre credință și dragostea pentru neam și țară. Pornind de la versetul „Ca toţi să fie una,…
Comuniune între sfinți, ierarhi și popor la Galați, pentru praznicul Sfântului Apostol Andrei # Basilica.ro
Mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au slujit împreună duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Galați . De pentru sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei , au fost așezate spre cinstire moaștele Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina şi Luca al Crimeei. Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul municipiului Galați și al Arhiepiscopiei Dunării…
România, antimis plin cu Sfinte Moaște: Mitropolitul Ioan la hramul Parohiei „Sf. Andrei” din Viena # Basilica.ro
„Limba română este un sanctuar în care nu poți intra oricum, ci cu respect și murmur de Psaltire”, iar România este „un antimis plin cu Sfinte Moaște”, a spus Mitropolitul Ioan al Banatului duminică, la hramul Parohiei Ortodoxe Române „La Sfânta Înviere” și „Sf. Ap. Andrei” din Viena. Cu ocazia Zilei Naționale a României, au…
Un volum care valorifică patrimoniul cercetării hagiografice europene va fi lansat la Facultatea de Teologie din București # Basilica.ro
Un volum care valorifică patrimoniul cercetării hagiografice europene va fi lansat luni, 8 decembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Cartea, care se intitulează In servitutem Sanctorum. O incursiune în activitatea Societății Bollandiste, scrisă de Pr. Constantin Oprea, este publicată la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Volumul reprezintă…
PS Antonie le-a mulțumit tinerilor voluntari implicați în Campania de prevenire a risipei de alimente # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a participat, la finele săptămânii trecute, la o nouă ediție a colectei de produse alimentare organizate în cadrul Campaniei de prevenire a risipei de alimente în Republica Moldova. Preasfinția Sa le-a mulțumit pentru deschidere tinerilor voluntari participanți la acțiunea de la magazinul Kaufland din Bălți. Campania este desfășurată de…
Ziua Națională a României a fost serbată luni la Paraclisul Centrului Eparhial și la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul. În prima parte a zilei, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat slujba de Te Deum la Paraclisul „Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial. Au participat clerici din Protopopiatul Cahul, reprezentanți…
Volumul 3 al povestirilor pentru copii ale Sfântului Cleopa de la Sihăstria a fost tradus în limba germană # Basilica.ro
Volumul al treilea al povestirilor pentru copii scrise de Sfântul Cleopa Ilie a fost tradus și publicat în limba germană, urmând a fi disponibil înainte de Crăciun, anunță Mitropolia Germaniei. Povestirile au fost traduse de către părintele diacon Julian Dettling și soția sa, Daniela, și se adresează copiilor cu vârsta în jurul a zece ani.…
Populația României ar putea ajunge la doar 14,3 milioane de locuitori în anul 2080: este cea mai pesimistă din cele trei estimări realizate într-o analiză publicată de Institutul Național de Statistică (INS) și prezentată de Agerpres. Aceasta înseamnă o reducere cu aproape 4,7 milioane de locuitori – un sfert (25%) din totalul populației de 19…
Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor: Elevi din București vor concerta la Palatul Patriarhiei # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureştilor va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, vineri, de la ora 17:00. Manifestarea este dedicată elevilor din unitățile de învățământ bucureștene, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Evenimentul se va desfășura în două secțiuni şi va cuprinde trei recitaluri de colinde…
Familiile numeroase atrag harul lui Dumnezeu: Mitropolitul Serafim despre originile Sf. Paisie și Cleopa de la Sihăstria # Basilica.ro
Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria s-au născut în familii numeroase, cu câte 10 copii, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, marți, la prima pomenire de după proclamarea canonizării lor. „Mare lucru acesta, atunci când oamenii sunt credincioși și dau naștere la toți copiii pe care îi…
Republica Moldova: Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României a fost pusă în circulație # Basilica.ro
Republica Moldova va pune în circulație o nouă monedă comemorativă, dedicată Reginei Maria a României, după ce hotărârea Băncii Naționale de la Chișinău a fost publicată în Monitorul Oficial. Moneda poartă titlul „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere” și face parte din emisiunea numismatică a anului 2025. BNM anunță că…
Românii din Arganda del Rey, Madrid, s-au reunit în rugăciune de sărbătoarea Sf. Ap. Andrei # Basilica.ro
Românii care locuiesc în orașul Arganda del Rey, Madrid, s-au reunit în rugăciune duminică, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cu ocazia hramului parohiei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei care le-a vorbit credincioșilor despre chemarea lui Hristos și adevărata bogăție a vieții creștine. „Sfântul Apostol Andrei L-a urmat pe…
Peste 300 de colindători au vestit Nașterea Domnului la Dublin, la Festivalul Internațional al Diasporei Românești # Basilica.ro
Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă și duminică, la Festivalul Internațional de Colinde de la Dublin, eveniment aflat la a șaptea ediție. La festival au participat coruri, corale și grupuri psaltice din România, Republica Moldova și alte țări ale Europei, care au vestit Nașterea Domnului prin colinde, cântări ortodoxe și folclorice. Printre cei care…
Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, invită credincioșii la un festival de colinde care se va desfășura între 6 și 25 decembrie. Manifestarea va reuni ansambluri și grupuri tradiționale de colindători din întreaga țară. Sunt așteptați aproximativ 200 de colindători, care vor trece pragul mănăstirii teleormănene. Seria de evenimente cuprinde și un târg…
Biserica vie sunteți voi: IPS Ioachim a vizitat o biserică mistuită de un incendiu, care va trebui reconstruită # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat, de Ziua Națională, Parohia Luncani din comuna Mărgineni, județul Bacău, afectată duminică de un incendiu care a mistuit turla și acoperișul bisericii. Părintele arhiepiscop a fost impresionat că membrii comunității sunt alături de preotul paroh și se străduiesc să ajute cu orice pot. „Eu am venit…
Ziua Națională a României sărbătorită la Iași: Ajutorul lui Dumnezeu și capacitatea elitelor au dus la împlinirea unui deziderat # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a participat luni la manifestările dedicate Zilei Naționale a României desfășurate la Iași. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sacrificiul suprem făcut de oștenii români, precum și despre elita politică și intelectuală care s-a angajat în realizarea acestui deziderat istoric. „Acum 107 ani, România, în cele trei provincii ale ei,…
Mitropolitul Serafim la Mănăstirea Sihăstria: Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oficiat luni seară slujba privegherii la Mănăstirea Sihăstria în cinstea Sfinților Paisie și Cleopa. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat ajutorul permanent al lui Dumnezeu acordat oamenilor. „Ceea ce este bine în viața noastră vine exclusiv de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Ceea ce este rău…
Biblioteca Academiei Române a lansat luni e-Acad, biblioteca sa digitală care le permite cititorilor să acceseze cărți și documente valoroase de oriunde din lume. Platforma este un proiect în dezvoltare, care include în primă etapă, o selecție de publicații periodice din anii 1837-1950, în format pdf. Acestea sunt structurate pe domenii de interes (Cultură-artă-civilizație; Economie;…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sfântul Apostol Andrei, hramul de toamnă al Catedralei Naționale Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală. Citește mai mult. Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei…
Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria; Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului # Basilica.ro
Calendar ortodox 2 decembrie Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Paisie de la Sihăstria s-a născut în anul 1897, la 20 iunie, în satul Stroieşti din ținutul Botoşanilor, în familia binecredincioșilor creștini Ioan şi Ecaterina Olaru, care au fost binecuvântaţi de Dumnezeu cu zece copii. Fiind…
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, ocrotitorul Mitropoliei Ardealului, a fost cinstit duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Gherontie, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei și…
Imagini din ultima săptămână a lunii noiembrie surprinse în lumea ortodoxă de fotografii profesioniști sau amatori. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața…
Marea Unire, sărbătorită de Ziua Națională a României la Alba Iulia în prezența a mii de oameni # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost celebrată la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, luni, printr-o slujbă de Te Deum, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în prezența a mii de persoane din toată țara. La eveniment au participat reprezentanții autorităților centrale, județene și locale, iar la finalul slujbei, Arhiepiscopul Irineu…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat luni, 1 decembrie 2025, la manifestările prilejuite cu ocazia Zilei Naționale a României la Arcul de Triumf din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
IPS Ioachim: Roadele lucrării Sfântului Andrei se văd în credința vie a poporului român # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a subliniat, duminică, roadele lucrării Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul actual al României. În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul din incinta reședinței arhiepiscopale din Roman în prezența IPS Ioachim. În cuvântul de învățătură, IPS Ioachim a subliniat faptul…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 1 decembrie 2025, slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
PS Paisie Sinaitul: Unitatea națională este simbolul cel mai prețios al demnității poporului român # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a afirmat, luni, la Catedrala Națională, că „Marea Unire nu a fost rodul unui eveniment spontan, ci al unui ideal împlinit cu multe jertfe, minuțios pregătit și mult aşteptat”. În mesajul ocazionat de slujba de Te Deum oficiată în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului,…
Mitropolitul Basarabiei, mesaj de Ziua Națională a României: Această zi este mai mult decât un act istoric # Basilica.ro
Ziua Națională a României este mai mult decât comemorarea unui act istoric, ci este respirația unui ideal mai vechi a spus Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, în mesajul ocazionat de sărbătoarea națională a României. Pentru basarabeni, Ziua Națională are o încărcătură deosebită, a adăugat Mitropolitul. „În această zi binecuvântată de 1 Decembrie, când întreg sufletul…
Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an la 1 Decembrie, dată care marchează momentul în care, în 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a adoptat rezoluția unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alegerea acestei zile păstrează vie amintirea actului ce a încheiat procesul unirii tuturor provinciilor istorice românești. În…
Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna; Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Te Deum) # Basilica.ro
Calendar ortodox 1 decembrie Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei Fericita Anastasia s-a născut în anul 1785 din părinți binecredincioși, aromâni din Macedonia, veniți pentru a face negoț la Mișcolț, în Ungaria. Primind creștere bună, în frica de Dumnezeu, în cinste și în credința ortodoxă, s-a căsătorit cu un fiu de negustor,…
Mitropolitul Clujului și Episcopul Covasnei își cinstesc ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Andrei # Basilica.ro
Doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române își cinstesc ocrotitorul spiritual cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s-a născut în data de 24 ianuarie 1949 în Oarța de Sus, județul Maramureș, la botez primind numele de Ioan. A…
Emoție la 10.000 de metri: Un jandarm a interpretat Imnul de stat la vioară pentru a marca Ziua Națională a României # Basilica.ro
Jandarmeria Română a ales un mod cu totul inedit și emoționant de a marca Ziua Națională a României, oferind un moment de neuitat pasagerilor unui zbor TAROM. Duminică, la bordul unei aeronave a companiei aeriene naționale, la o altitudine de peste 10.000 de metri, un jandarm a interpretat la vioară Imnul Național, „Deșteaptă-te, române!”. Momentul…
IPS Teofan: Sfântul Andrei este chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, iar inima sa devine plină de lumină # Basilica.ro
Sfântul Apostol Andrei reprezintă chipul omului care Îl caută pe Dumnezeu și Îl descoperă, a spus, duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Și viața noastră trebuie să fie asemenea Sfântului Apostol Andrei, consideră IPS Teofan. „Sfântul Apostol Andrei, apostol atât de important pentru creștinătate, dar în mod special…
Ziua Națională a României, sărbătorită la Cahul printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Cahul, în Republica Moldova, printr-un concert al Grupului psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române, eveniment desfășurat vineri la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din localitate. Manifestarea a debutat oficial cu intonarea Imnului României, urmat de Imnul Republicii Moldova. Momentul a subliniat respectul reciproc și legătura culturală dintre cele…
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală. Sărbătoarea a început cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul. Cu această ocazie,…
Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul au oficiat duminică, 30 noiembrie 2025, Sfânta Liturghie cu ocazia hramului de toamnă al Catedralei Naționale. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul de învățătură, unde a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român. Foto credit: Mircea Florescu / Basilica…
Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei apostolice a poporului român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român pe care l-a adus la Hristos acum 2000 de ani. Patriarhul a explicat că Sfântul Apostol Andrei a predicat în Dobrogea de azi, unde a găsit „un amestec de popoare”, între care și strămoșii nostri, geto-dacii și romanii.…
†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte) # Basilica.ro
Calendar ortodox, 30 noiembrie Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi…
Arhim. Clement Haralam: Prin tot ce a făcut, Sfântul Andrei poate fi pildă pentru orice om de bună credință # Basilica.ro
Viața Sfântului Apostol Andrei poate fi pildă pentru orice persoană de bună credință, a spus Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, la Slujba Privegherii, oficiată sâmbătă, pentru Sfântul Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Din felul în care a trăit Sfântul Apostol Andrei înțelegem cât de simplă și puternică este chemarea…
În Duminica a 30-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. Slujba va fi săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și…
Ziua Unirii Bucovinei cu România, sărbătorită la Mănăstirea Putna: Avem datoria să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri # Basilica.ro
Ziua Unirii Bucovinei cu România a fost sărbătorită, vineri, la Mănăstirea Putna, în contextul în care, în acest an, s-au împlinit 107 ani de la unirea acestei provincii cu țara mamă. Evenimentele au început la ora 14:00, cu o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul unirii și pentru a cinsti…
Muzeul Mitropolitan din Iași a găzduit, vineri, vernisajul expoziției de fotografie „Inedit. Athos și Meteora acum 100 de ani”, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Expoziția reunește imagini documentare surprinse în Sfântul Munte Athos și Meteora la începutul secolului 20, oferind o oportunitate rară de a explora viața monahală din…
Ziua Națională a României, marcată la Belgrad de PS Ieronim și Familia Regală a Serbiei # Basilica.ro
Ziua Națională a României a fost sărbătorită, joi, la Belgrad, de către Ambasada României din țara vecină, printr-o recepție la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Momentul festiv a fost onorat de prezența unor invitați din mediul diplomatic, cultural și de membri ai Casei Regale a Serbiei. Au fost prezenți…
Fiecare viață este un dar: mărturia Părintelui Dragoș Bălinișteanu despre Ioana, fetița care a trăit doar patru ore după naștere # Basilica.ro
Părintele Dragoș Bălinișteanu este tată a șapte copii, dintre care unul în cer. La scurt timp după ce părintele și doamna preoteasă Otilia au aflat că li se va naște al treilea copil, medicii le-au dat o veste dificilă: fetița lor, Ioana, avea acranie. Li s-a spus să renunțe, dar ei au ales viața. Ioana…
Calendar ortodox 29 noiembrie Sf. Mc. Paramon şi Filumen Sfântul Mucenic Paramon († 250) a pătimit în timpul împăratului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Aquilin întemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați să jertfească acestei zeități greco-romane. Paramon văzând cum atâți creștini își așteptau sfârșitul…
