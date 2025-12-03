Sindicaliștii din Guvern resping reforma premierului Bolojan și amenință că vor bloca desfășurarea ședințelor de guvern

22:00

Alfa Romeo prezintă o ediție limitată pentru sedanul Giulia și SUV-ul Stelvio, denumite Quadrifoglio Collezione. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului, acestea reprezintă un omagiu pentru unul dintre cele mai faimoase simboluri ale mărcii italiene. Edițiile, limitate la 63 de unități pentru fiecare tip de caroserie, vin după ce Stellantis, compania-mamă a Alfa Romeo,