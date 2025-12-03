Trump avertizează că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată

22:20

Pensiile de serviciu militare din instituţiile de sub cupola MAI au costat 9 miliarde de lei brut în anul 2024, valoare în care au fost incluse şi diferenţele plătite, rezultate în urma procesului de recalculare a pensiilor militare, arată datele obţinute de Economica.net de la Ministerul Afacerilor Interne. Suma plătită în anul 2024 pentru aceste pensii profesioniştilor din instituţiile de sub cupola MAI e de cel puţin patru ori mai mare decât cea virată în 2016, primul an în care s-au acordat în baza Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, reiese din analiza Economica.net bazată pe informaţii pe care le-am obţinut de MAI. În aprilie 2025 numărul beneficiarilor pensiilor de serviciu militare a depăşit pragul simbolic de 100.000 de oameni, arată o amplă analiză exclusivă realizată de Economica.net care a studiat principalii indicatori privind pensiile de serviciu din MAI din 2016 până în prezent.