Trump avertizează că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată
Economica.net, 3 decembrie 2025 10:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată, informează Reuters şi EFE.
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
10:30
Valentin Bolboacă, fondator Klain: „După 18 ani în marketing, cel mai valoros lucru rămâne alinierea cu viziunea antreprenorului” # Economica.net
Agenția de marketing digital Klain a împlinit 18 ani de activitate. Ajunși la vârsta majoratului, Valentin a fost de acord să împărtășească cu noi informații despre începuturile lui în acest domeniu atât de competitiv, despre provocările din criza economică și pandemie, despre planurile de viitor și despre cum vede el succesul - pentru el și pentru clienții lui.
10:30
10:30
Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 – Reuters # Economica.net
Gigantul american ExxonMobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak, exprimându-şi interesul în achiziţionarea participaţiei majoritare deţinute de Lukoil în masivul zăcământ petrolier West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
10:30
Încă un teren al unui gigant industrial din comunism este scos la vânzare. Electroputere Craiova se vinde # Economica.net
Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox anunță că a fost desemnată consultantul exclusiv pentru vânzarea terenului de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova.
10:30
Un scandal de corupţie la nivel înalt zguduie Uniunea Europeană – Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă şi corupţie în achiziţii publice # Economica.net
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, şi celelalte două persoane arestate marţi pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanţat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomaţi au fost acuzate de fraudă şi corupţie în achiziţii publice, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional, informează miercuri EFE.
Acum 2 ore
09:40
Euro digital – Raiffeisen, ING, UniCredit, BNP Paribas şi alte şase bănci europene merg mai departe cu planul de lansare a unei stablecoin legat de euro # Economica.net
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa în semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă (stablecoin) legată de euro, în încercarea de a contracara dominaţia SUA pe segmentul plăţilor digitale, transmite Reuters.
09:40
Chiar dacă 74% dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute, noul Indice de Flux Financiar al CFA este în echilibru # Economica.net
Într-un context în care economia stagnează, fluxul financiar fiind în echilibru, populația manifestă comportamente financiare mixte, unele gospodării economisind, în timp ce altele sunt în continuare expuse la riscuri de lichiditate. Indexul de flux financiar include indicatorii macroeconomici, analizează comportamentul financiar al populației și eficiența sistemului financiar.
09:20
Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte miercuri, la Budapesta, cu omologul din Ungaria, Viktor Orban. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întrevederea cu premierul Viktor Orban are loc la sediul Guvernului Ungariei, la ora 11:30, ora locală.
09:20
Meta Estate Trust a finalizat achiziția unui pachet de apartamente în proiectul HILS Republica, dezvoltat de Ionuț Negoiță # Economica.net
Meta Estate Trust a anunțat finalizarea achiziției unui pachet de nouă locuințe în proiectul rezidențial HILS Republica din zona de est a Bucureștiului.
09:20
Producătorul de pompe Tricomserv nu are bani pentru plata cupoanelor scadente. Compania și-a cerut recent insolvența # Economica.net
Producătorul român Tricomserv, care în ianuarie a listat prima emisiune de obligațiuni corporative, a anunțat că nu are bani pentru plata cupoanelor scadente mâine, 4 decembrie. Compania și-a cerut recent insolvența, iar pe 5 decembrie este noul termen stabilit de instanță pentru decizie.
Acum 4 ore
08:40
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la „niciun compromis” privind teritoriile ocupate din Ucraina # Economica.net
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina, relatează AFP.
Acum 12 ore
22:20
Producătorul de uniforme medicale TAG investește peste 1 milion de euro în modernizarea rețelei sale de magazine # Economica.net
TAG, producător român de uniforme medicale, cu fabrică proprie și peste 21 de ani de experiență, investește peste un milion de euro în modernizarea zonei de retail, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
22:20
Rusia șantajează Serbia că-i va tăia gazele de la 1 ianuarie, pentru ca Belgradul să nu naționalizeze compania energetică NIS, controlată de Gazprom # Economica.net
Aprovizionarea Serbiei cu gaze naturale nu este garantată anul viitor, întrucât societatea rusă Gazprom încă nu a prelungit contractul care expiră pe 31 decembrie 2025, prin urmare, dacă până vineri acest contract nu va fi prelungit, Serbia va căuta surse de aprovizionare alternative, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic (foto), potrivit agenţiei EFE, transmite Agerpres.
22:20
Mark Rutte, despre eforturile NATO de a proteja România în fața incursiunilor dronelor rusești: Progresăm rapid # Economica.net
Alianţa Nord-Atlantică "progresează rapid" în ceea ce priveşte măsurile pentru protejarea flancului estic, inclusiv a României, prin programul 'Eastern Sentry' ('Santinela Estică'), a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, marţi, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută în ajunul reuniunii miniştrilor afacerilor externe din ţările membre, conform înregistrării video postate pe site-ul Alianţei Nord-Atlantice, relatează Agerpres.
22:20
Centrala electrică de la Paroșeni va fi repornită pentru a acoperi închiderea temporară a centralei de la Brazi, anunță Ministerul Energiei # Economica.net
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.
22:20
EXCLUSIV Succes la a treia licitație CfD a României pentru energia eoliană – 316 MW atribuiți. Lista proiectelor câștigătoare și prețurile obținute # Economica.net
Proiecte eoliene cu o capacitate totală de aproape 316 MW au fost declarate câștigătoare la a treia licitație pe schema Contractelor pentru Diferență (CfD), peste pragul minim stabilit de Ministerul Energiei, potrivit unor surse familiare cu chestiunea. Lista proiectelor calificate, mai departe.
22:20
Industria auto europeană, nou semnal de alarmă cu privire la impactul deciziilor de la Bruxelles # Economica.net
Aflată deja într-o criză profundă generată de incoerența programelor de mediu, taxele americane și asaltul producătorilor chinezi, industria auto europeană încearcă să convingă politicienii de la Bruxelles să lase pe seama inginerilor specializați modalitățile de atingere a țintelor impuse de reducere a poluării și să susțină dezvoltarea transportului „verde” prin măsuri coerente.
22:20
Xiaomi extinde în 2026 gama de produse pe care le vinde în România: frigidere, aparate de aer condiționat și mașini de spălat # Economica.net
Anul viitor Xiaomi vizează extinderea segmentelor de produse comercializate pe piața din România prin aducerea de noi categorii cum ar fi mașini de spălat cu uscător, frigidere și aparate de aer condiționat.
22:20
Număr record de pensionari din MAI: peste 100.000 de oameni iau pensie de serviciu. Au costat 9 miliarde de lei în 2024, de cel puţin patru ori mai mult decât în 2016. Pensia de serviciu medie din MAI e 7.800 de lei brut lunar, dublă faţă de cea din 2016 – analiză exclusivă # Economica.net
Pensiile de serviciu militare din instituţiile de sub cupola MAI au costat 9 miliarde de lei brut în anul 2024, valoare în care au fost incluse şi diferenţele plătite, rezultate în urma procesului de recalculare a pensiilor militare, arată datele obţinute de Economica.net de la Ministerul Afacerilor Interne. Suma plătită în anul 2024 pentru aceste pensii profesioniştilor din instituţiile de sub cupola MAI e de cel puţin patru ori mai mare decât cea virată în 2016, primul an în care s-au acordat în baza Legii nr. 223 din 2015 care reglementează acordarea acestor drepturi, reiese din analiza Economica.net bazată pe informaţii pe care le-am obţinut de MAI. În aprilie 2025 numărul beneficiarilor pensiilor de serviciu militare a depăşit pragul simbolic de 100.000 de oameni, arată o amplă analiză exclusivă realizată de Economica.net care a studiat principalii indicatori privind pensiile de serviciu din MAI din 2016 până în prezent.
Acum 24 ore
20:40
Diana Buzoianu, despre criza apei în Prahova: Situația va fi analizată de Corpul de Control. Persoanele responsabile ar trebui schimbate de urgență. Știau că există acest risc și nu au anunțat # Economica.net
Criza apei din Prahova va fi analizată de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar persoanele responsabile ar trebui schimbate de urgenţă, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Parlament.
20:40
Rama Alstom Coradia Stream TS07 a fost recepționată pentru punerea în serviciu cu călători și predată CFR Călători, informează marți Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
20:30
Amazon reduce comisioanele percepute comercianților din Europa, pentru a răspunde concurenței făcute de platformele chinezești Shein și Temu # Economica.net
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a decis să diminueze comisioanele percepute comercianţilor în Europa, în încercarea de a răspunde la concurenţa venită din partea unor platforme precum Shein şi Temu, care comercializează haine, articole de uz casnic şi gadgeturi la preţuri extrem de mici, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:30
Revolut lansează o nouă funcție, pentru a proteja fondurile clienților în cazul furtului de telefon # Economica.net
Revolut a anunțat lansarea Street Mode în Marea Britanie și în Spațiul Economic European, inclusiv în România. Această nouă funcție de securitate este destinată să protejeze clienții de furtul telefoanelor, oferă un nivel suplimentar și personalizabil de protecție bazată pe locație atunci când clienții se află în mișcare, arată un comunicat de presă al Revolut Bank.
19:50
Spectral Mobila S.A. anunță că a inaugurat pe 2 decembrie, în Huși (județul Vaslui), al 41-lea magazin Spectral Mobilă din România. Noua locație este administrată în mod direct de companie.
19:50
Companiile americane iau fața rivalilor din Europa în achiziția de pământuri rare pentru industria de armament – Bloomberg # Economica.net
În timp ce Europa se angajează într-un efort istoric de reînarmare, companiile sale din industria de apărare se luptă pentru o componentă vitală a armelor de înaltă tehnologie: pământurile rare, pe care rivalii americani mai agili le achiziţionează, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:10
Ministerul Energiei: SEN dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării activității centralei de la Brazi # Economica.net
Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile, a anunţat, marţi, Ministerul Energiei.
19:10
Sorin Grindeanu: Spe ca Legea pensiilor magistraților să treacă de Curtea Constituțională, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul pensiilor speciale # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să treacă de Curtea Constituţională, în cazul în care va fi contestat, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul pensiilor speciale, transmite Agerpres.
19:10
Nhood România o numește pe Mihaela Petruescu în funcția de Country Director for Property Services Romania & Polonia # Economica.net
Nhood, companie de servicii și soluții de real estate integrate, prezentă în 10 țări europene, inclusiv în România, anunță că are începând din luna octombrie un nou Country Director for Property Services Romania & Polonia, în persoana Mihaelei Petruescu.
19:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste ţări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum, relatează agenţiile AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:20
Uniunea Europeană, tot mai aproape să ajungă la un acord pentru eliminarea importurilor de combustibili fosili din Rusia – Bloomberg # Economica.net
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
18:20
Ilie Bolojan, la angajarea răspunderii Guvernului pentru Legea pensiilor magistraților: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme la 48-50 de ani şi nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor îndreaptă o inechitate socială, dar, în acelaşi timp, creează premisele unui sistem de pensii sustenabil şi răspunde unui angajament luat de ţara noastră prin PNRR.
18:00
Compania de curierat Cargus anunță numirea lui Răzvan Drăgoi (foto) în poziția de Chief Sales Officer și membru al echipei de board a companiei.
18:00
DEER semnează cel mai mare contract din istoria companiei: a cumpărat 1,1 milioane de contoare inteligente # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede achiziția a 1,1 milioane de contoare inteligente în aria sa de distribuție, arată operatorul de distribuție al energiei electrice, membru al grupului Electrica, într-un comunicat de presă.
18:00
BERD acordă un împrumut de 29,9 milioane de euro Primăriei Municipiului Brașov pentru reabilitarea energetică a 20 de clădiri publice # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) va acorda un împrumut de 29,9 milioane de euro municipiului Braşov pentru reabilitarea energetică a unor clădiri publice, informează, marţi, un comunicat de presă al instituţiei financiare.
18:00
Accor o numește pe Karelle Lamouche în funcția de CEO pentru Europa și Africa de Nord # Economica.net
Accor, lider mondial în domeniul ospitalității, a numit-o pe Karelle Lamouche (foto) în funcția de CEO pentru Europa și Africa de Nord, pentru brandurile din segmentele Premium, Midscale & Economy.
17:20
BCE consideră imposibilă punerea în aplicare a propunerii Comisiei Europene de a oferi un împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei finanțat din activele ruseșți înghețate # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră imposibilă punerea în aplicare a propunerii Comisiei Europene (CE) de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE în urma sancţiunilor impuse Rusiei, a declarat marţi agenţiei EFE un purtător de cuvânt al BCE, transmite Agerpres.
17:10
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, ciocolata va face parte din cadourile pe care oamenii le vor găsi în ghete sau sub brad. Dar anul acesta, Moș Nicolae și Moș Crăciun vor plăti mai mult pentru a o aduce. Deși prețurile la cacao pe bursele mondiale au scăzut dramatic în 2025, după mai mulți ani de scumpiri record, consumatorii români încă nu au simțit o ameliorare semnificativă a prețurilor ciocolatei din rafturile magazinelor.
17:10
Mega Image și Profi fuzionează. Ce se întâmplă cu cele 2.700 de magazinele din România # Economica.net
Mega Image și Profi Rom Food își unesc forțele pentru a crește eficiența și sprijinul acordat comunității locale, păstrând în același timp identitatea distinctă a fiecărui brand, arată un comunicat de presă comun.
16:50
Bitcoin a scăzut iar sub 90.000 de dolari. Klarna lansează stabelecoin-ul în dolari americani # Economica.net
Bitcoin a scăzut luni dimineață și se află în prezent sub 90.000 de dolari, lichidarea pozițiilor pe termen lung pe contracte futures fiind citată ca motiv al scăderii.
16:40
Dintr-un total de 1.052 de automobile electrice vândute în România în luna noiembrie, Ford are o cotă de piață de 21%
16:30
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) a anunțat astăzi că, în cadrul unor proiecte majore de modernizare şi digitalizare a reţelei de distribuţie, vor fi instalate aproximativ 1,1 milioane de contoare inteligente.
16:20
Taxele vamale şi boom-ul AI ar putea testa rezilienţa economiei globale – Cum vor evolua economiile din SUA şi China – raport OCDE # Economica.net
Creşterea economiei mondiale are o evoluţie peste estimări, în condiţiile în care investiţiile în inteligenţa artificială (AI) au ajutat la compensarea parţială a şocului provocat de taxele vamale americane, se arată într-un raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care a îmbunătăţit previziunile pentru unele state importante, transmite Reuters.
16:20
Samsung Electronics Co a anunțat marți lansarea telefonului Galaxy Z TriFold, care se pliază în trei părți.
16:20
Serbia va permite efectuarea de plăţi şi tranzacţii pentru compania petrolieră NIS în această săptămână # Economica.net
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat, marţi, că Guvernul va permite efectuarea de plăţi şi tranzacţii pentru compania petrolieră NIS, supusă sancţiunilor americane din cauza acţionarilor săi ruşi, până la sfârşitul săptămânii, în pofida riscului ca Executivul să fie vizat la rândul său de sancţiuni secundare, transmite Reuters.
16:20
Federica Mogherini a fost reţinută în Belgia alături de alte două persoane. Fostul şef al diplomației UE este suspectă îndtr-un dosar de fraudă cu fonduri europene # Economica.net
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută marţi, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului.
16:20
Germania – Economia traversează cea mai gravă criză de după Al Doilea Război Mondial, avertizează industriaşii nemţi # Economica.net
Economia germană traversează ''cea mai gravă criză'' de după Al Doilea Război Mondial, a avertizat marţi cea mai importantă federaţie industrială a ţării, criticând Guvernul pentru lipsa de acţiune deşi este al patrulea an consecutiv de scădere a producţiei industriale, transmite AFP.
16:20
Blocarea WhatsApp în Rusia, accelerată de scurgerile de informaţii despre contactele diplomatice dintre Moscova şi Washington # Economica.net
Scurgerea de informaţii privind contactele trimisului special al Casei Albe, Steve Witkoff, cu reprezentanţi ai Kremlinului s-ar afla la originea precipitării blocării serviciului de mesagerie WhatsApp de către autorităţile ruse.
16:20
Guvernul bulgar a retras proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor din țară # Economica.net
Guvernul bulgar a retras astăzi proiectul de buget pentru 2026, primul elaborat în euro înainte de trecerea oficială la această monedă la 1 ianuarie 2026, în urma protestelor la nivel naţional faţă de majorările plănuite de taxe pentru finanţarea creşterilor de cheltuieli.
16:20
UE ar putea elimina din 2027 facilităţile comerciale în cazul ţărilor ce nu cooperează pentru repatrierea propriilor migranţi ilegali # Economica.net
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru revizuirea Sistemului Generalizat de Preferinţe (SGP), un sistem comercial prin care statele sărace beneficiază de reduceri sau eliminări de taxe vamale din partea UE, în sensul ca aceste facilităţii să fie condiţionate de cooperarea acestor ţări în repatrierea propriilor cetăţeni veniţi în statele UE ca migranţi ilegali, relatează agenţia EFE.
16:20
Mâine după amiază prețul energiei electrice depășește 1.800 de lei/MWh pe piața spot de la București. Prețuri mari în toată Europa # Economica.net
Prețul energiei electrice cu livrare mâine după-amiază a sărit pragul de 350 de euro/MWh pe piața de la București, și de data aceasta nu este cel mai mare din Europa.
