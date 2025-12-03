Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Fanatik, 3 decembrie 2025 12:00
Valeriu Iftim a anunțat ce prime le oferă jucătorilor, în cazul în care FC Botoșani câștigă titlul. Ar fi o surpriză de proporții, dacă moldovenii se impun în SuperLiga
