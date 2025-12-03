Trufe confiscate de polițiști la Magazia: trei bărbați opriți în trafic

20:10

Portarul Ceahlăului povestește despre începuturi, faze decisive, momente amuzante și ce înseamnă echipa pentru el Ionuţ Ailenei, un portar care a ieşit la antrenament cu două mănuşi „pe dreapta", a fost întrebat din spatele porţii, pe când făcea mişcări de încălzire, dacă… nu a consumat ceva şi care, dacă ar fi să îi vorbească poarta, […]