Ungaria - România LIVE de la 19:00. Primul test al „tricolorelor” în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin
Golazo.ro, 3 decembrie 2025 12:50
România va juca astăzi cu Ungaria, de la ora 19:00, pe „Ahoy Arena” din Rotterdam, în cadrul grupei principale de la Campionatul Mondial.
Acum 30 minute
13:10
Pe urmele lui Cîrjan Musi vrea să fie căpitan la Dinamo: „De ce nu?” + vrea titlul în alb-roșu: „Putem atinge obiectivul ăsta” # Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre parcursul asemănător din carieră cu cel al lui Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”.
13:10
România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic # Golazo.ro
România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Ruby din 2027. Tragerea la sorți s-a desfășurat la Sydney, iar „stejarii” au fost incluși în grupa B, alături de actuala campioană mondială.
Acum o oră
12:50
Revine Serena Williams pe teren? Americanca a oferit prima reacție, după dezvăluirile că ar fi la un pas să joace din nou # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider al clasamentului WTA, neagă că ar putea să se întoarcă în tenis.
12:50
Ungaria - România LIVE de la 19:00. Primul test al „tricolorelor” în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin # Golazo.ro
România va juca astăzi cu Ungaria, de la ora 19:00, pe „Ahoy Arena” din Rotterdam, în cadrul grupei principale de la Campionatul Mondial.
12:50
Cupa României, etapa #2 LIVE de la 14:00. Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB sunt capetele de afiș ale zilei # Golazo.ro
Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița se întâlnesc de la ora 14:00, în primul meci al zilei. Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:40
Guardiola-show Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland # Golazo.ro
Fulham - Manchester City 4-5. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a stârnit râsete la conferința de presă de după meci atunci când a vorbit despre duelul nebun de marți.
12:30
Undă verde pentru JO de iarnă 2026 Interdicție ridicată pentru schiorii din Rusia și Belarus » Ce condiții le-au fost impuse # Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat interdicția totală a sportivilor din Rusia și Belarus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
12:30
Show stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial # Golazo.ro
Vedete ale lumii filmului și muzicii vor prezenta tragerea la sorți de vineri seară (19:00, ora României) la centrul John F. Kennedy din capitala americană Washington DC
Acum 2 ore
12:10
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria # Golazo.ro
Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a naționalei României de handbal feminin, a vorbit lucrurile la care mai au de lucrat „tricolorele” la Campionatul Mondial.
11:40
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror # Golazo.ro
GOLAZO.ro prezintă motivarea judecătoarei care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în dosarul DNA privind presupusa mită de 3,1 milioane de euro de la RCS & RDS.
11:30
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a vorbit despre modul în care percepția fanilor s-a schimbat după ce a lăsat FCSB pentru echipa alb-roșie.
Acum 4 ore
11:10
„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate” # Golazo.ro
Cecilia Lihv, fosta investitoare și președinte a clubului Olimpia Satu Mare a vorbit despre motivele ce au convins-o să părăsească conducerea clubului.
10:30
Mai joacă Musi anul acesta? Explicații înainte de meciul cu FCSB + Ce spune despre polemica iscată la națională: „Trebuie să fii nebun” # Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a explicat care sunt șansele să joace în derby-ul cu FCSB, dar și în celelalte partide din Liga 1 de anul acesta.
10:00
Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor # Golazo.ro
Xian Emmers (26 de ani), fost mijlocaș la Rapid, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
09:40
A leșinat în timp ce era live la TV FOTO. Unei jurnaliste i s-a făcut rău! Colegii au prins-o, iar cameramanul a mutat imediat imaginea # Golazo.ro
Anglia - Ghana 1-0. Laura Woods (38 de ani), reporter la televiziunea britanică ITV, a leșinat în timp ce prefața meciul.
Acum 6 ore
09:10
„Avem viitor!” Una dintre cele mai bune handbaliste din istorie crede că România poate bate Ungaria : „Le trebuie două lucruri” # Golazo.ro
Amariei a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a comentat plusurile și minusurile pe care România le-a arătat în partida pierdută cu Danemarca, referindu-se și la jucătoarele care au impresionat-o, dar și la partida pe care tricolorele o vor disputa împotriva Ungaria.
Acum 24 ore
00:10
Monstrul Haaland Vedeta lui Manchester City a ajuns la 100 de goluri în Premier League! A spulberat recordul istoric al lui Shearer # Golazo.ro
Fulham - Manchester City. Erling Haaland (25 de ani) a bifat o nouă bornă incredibilă în carieră.
00:10
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025 # Golazo.ro
România și Ungaria se vor întâlni miercuri, de la ora 19:00, în grupele principale ale Campionatului Mondial 2025.
2 decembrie 2025
23:10
Boicot cu FCSB Motivul pentru care UTA nu va avea galerie la duelul din Cupă: „Nu putem ignora asta!” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB. Galeria gazdelor a anunțat astăzi, prin intermediul unui comunicat, că nu va fi prezentă la meci.
23:00
Moldoveanu, în extaz MVP-ul lui FC Argeș, entuziasmat după „dubla” cu Rapid: „Am arătat ca o echipă mare” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu (26 de ani) a oferit primele reacții după succesul în fața liderului din Liga 1.
22:40
Ajutor pentru copii Craiova a lăsat intrarea liberă la meciul cu CFR Cluj » Ce le-au spus fanilor să aducă la stadion: „E tot ce cerem” # Golazo.ro
Universitatea Craiova pregătește o campanie caritabilă pentru partida din următoarea etapă a Ligii 1.
22:40
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul # Golazo.ro
FIFA și International Board vor să ofere asistentului video posibilitatea de a avertiza arbitrul și în cazul cornerelor
22:30
„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut o scurtă analiză după eșecul din Cupa României.
22:30
Înlocuitorul lui Lucescu? Cine e antrenorul tentat să preia echipa națională a României: „O provocare extraordinară” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, țintește să devină selecționerul naționalei României.
22:20
Serena s-ar putea întoarce pe teren! Care sunt primii pași pe care i-a făcut pentru a juca din nou # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.
21:20
Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc astăzi, în derby-ul programat pentru etapa #19 din La Liga, de la 22:00
21:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 79. Despre sportul în care investește Cristiano Ronaldo și platforma de streaming care vrea să intre în cursa pentru drepturile tv ale meciurilor din Premier League.
21:00
UTA Arad - FCSB. Gigi Becali (67 de ani) a transmis luni că va ataca partida de Cupă cu rezervele.
20:40
Aproape de un gol uluitor FOTO. Execuția de senzație încercată de Caio cu Rapid » Manea, reflex de ultim moment din fața porții goale # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid. Caio Martins (24 de ani), a ratat o șansă uriașă de a deschide scorul.
20:30
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele # Golazo.ro
UEFA intenționează să pedepsească fotbalul israelian chiar și după armistițiul din 10 octombrie în războiul din Gaza
20:20
Rizespor - Pendikspor 6-1. Valentin Mihăilă (25 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.
20:10
Pedeapsă pentru Csikszereda? Motivul pentru care ciucanii ar putea fi sancționați de FRF » Ce a notat observatorul la meciul cu Oțelul # Golazo.ro
Csikszereda - Oțelul Galați 1-2. Formația lui Robert Ilyeș a pierdut la ultima fază partida din etapa #2 a Cupei României.
19:30
Măldărășanu pune condiții Câți bani ar cere tehnicianul ca să accepte rezilierea contractului cu Hermannstadt # Golazo.ro
Marius Măldărășanu (50 de ani) a transmis astăzi că oficialii lui Hermannstadt nu mai vor să continue colaborarea cu acesta.
19:10
„Omenia ne face să stăm acasă” Acuzații de blat după eșecul cu FCSB! Reacții dure înainte de meciul cu Dinamo: „Le dăm și lor meciul?” # Golazo.ro
Fanii Farului își acuză propria echipă de blat în meciul pierdut cu FCSB, scor 1-2, din etapa #18 a Ligii 1.
18:50
Moffi și Boga, atacanții lui Nice, au fost prinși și pălmuiți de fanii radicali ai echipei, după a șasea înfrângere consecutivă.
18:40
Tragedie în lumea handbalului Fosta jucătoare a Oltchimului, mamă a trei copii, a murit la doar 39 de ani # Golazo.ro
Roxana Moise, fostă jucătoare de handbal, a murit la vârsta de 39 de ani.
18:10
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!” # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a venit cu noi detalii despre situația lui Umit Akdag (22 de ani).
18:00
Măsuri speciale pentru Derby Kopic pregătește deja meciul cu FCSB! Anunțul făcut înainte de duelul cu Farul: „E momentul” # Golazo.ro
Farul - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat duelul din etapa #2 a grupelor Cupei României.
18:00
Cârțu, dezamăgit de atacanți Oficialul de la U Craiova cere mai mult de la Al-Hamlawi și Etim : „Poate trebuie să facă asta” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani), atacantul adus în vară pe „Ion Oblemenco”.
17:30
Prima plecare de la U Craiova Clubul din Bănie vrea să se despartă în iarnă de titularul din sezonul precedent # Golazo.ro
Luis Paradela (28 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, ar urma să fie dat afară de olteni. Cubanezul sosise în Bănie în 2024, sub formă de împrumut, însă accidentările și forma fizică slabă l-au împiedicat să se impună.
17:30
I-au eliminat degeaba! Deciziile arbitrilor împotriva lui Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost greșite # Golazo.ro
Răzvan Marin și Răzvan Lucescu au fost victime în ultima etapă a campionatului Greciei. Șeful Comisiei de Arbitri a spus că deciziile „centralilor” au fost eronate
17:20
„Cel mai înduioșător gest!” VIDEO. Inițiativa handbalistelor României a cucerit Internetul! Mesajul transmis de Federația Internațională # Golazo.ro
Înaintea meciului cu Danemarca de la Campionatul Mondial, sportivele României au recurs la un gest care a fost apreciat și de Federația Internațională de Handbal.
16:40
„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul celor de la Real Oviedo, ar dori să se întoarcă în această iarnă la Atletico Madrid.
16:20
Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar # Golazo.ro
Arsenal a ajuns la un acord pentru a semna cu gemenii ecuadorieni Edwin și Holger Quintero.
16:10
Epic fail FOTO. O imagine cum rar vezi în NFL » Fanii l-au ironizat: „Cel mai jenant moment din istorie!” # Golazo.ro
Younghoe Koo (31 de ani), jucătorul lui New York Giants, a avut o execuție complet eșuată în meciul cu New England Patriots din NFL.
16:10
„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei # Golazo.ro
Estavana Polman, 33 de ani, una dintre cele mai valoroase handbaliste într-o generație olandeză de aur. Bariera atinsă de centrul batav al Rapidului
16:00
Casa îl dă favorit pe Ciucu Agenția cu cea mai mare acuratețe în a face previziuni la alegerile prezidențiale stabilește ierarhia la Primăria Capitalei # Golazo.ro
Casa Pariurilor a introdus în ofertă cote pentru candidații la alegerile Primăriei Capitalei, care vor avea loc duminică.
16:00
An încheiat? Anunț dificil despre revenirea titularului de la Rapid: „Nu vrem să riscăm” » E accidentat de 3 luni # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a precizat când va reveni Andrei Borza, fundașul stânga al giuleștenilor.
15:50
„E nevoie de soldați pe stadioane!” Marco van Basten , mesaj radical după incidentele de la Ajax - Groningen: „Suporterii sunt la conducere în Olanda” # Golazo.ro
Marco van Basten (61 de ani), legendarul atacant de la Ajax și AC Milan, a avut un discurs extrem de dur, ca urmare a incidentelor de la partida Ajax - Groningen, din campionatul Olandei.
15:40
„O, Doamne! Nu pot să refuz” Andy Murray, despre prima zi ca antrenor al lui Novak Djokovic și situația jenantă în care a fost pus # Golazo.ro
Andy Murray, fost jucător de tenis cu 3 trofee de Grand Slam cucerite, a vorbit despre prima sa zi ca antrenor al lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP).
