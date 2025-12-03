O mașină care nu a oprit la semnalul polițiștilor din Botoșani a fost urmărită până în Suceava, unde s-a răsturnat. Ce au găsit oamenii legii

08:45

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei din rezervele de stat pentru a sprijini localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.