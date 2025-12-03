Unguru' Bulan – Pirania are FOMO de Cotroceni: influenceri, suveraniști și cișmeaua cu „servicii”

13:10

O femeie de 57 de ani, dar şi fiica şi ginerele ei, sunt cercetaţi pentru delapidare în formă continuată, fiind suspectaţi că ar fi sustras din conturile a 9 asociaţii de proprietari pe care le reprezentau, fără să plătească reparaţiile sau utilităţile. La un moment dat, oamenii au rămas fără apă din cauză că nu au plătit facturile.