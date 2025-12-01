Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei

10:10

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incodentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut premierului să vină în Parlament, pentru a prezenta o radiografie privind securitatea naţională şi nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru.