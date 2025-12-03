Adrian Pleşca va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2. Un concert-tribut va avea loc la Bucureşti, pe 17 decembrie

19:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a schiţa un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice a acesteia, chestiuni pe care doreşte să le discute personal cu preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile AFP şi EFE.