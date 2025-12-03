Vladimir Plahotniuc, prima apariție în instanța din Chișinău după extrădare
Oligarhul Vladimir Plahotniuc s-a prezentat pentru prima dată în instanța de la Chișinău după extrădarea din Atena. Judecat în dosarul fraudei bancare, Plahotniuc susține că este nevinovat și a cerut o șansă de a-și demonstra nevinovăția. Procesul continuă, iar acuzațiile includ conducerea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în instanță după extrădarea din Atena
Războiul din Ucraina continuă în a 1.376-a zi, cu întâlniri productive între oficiali americani și ucraineni în Florida. Marco Rubio anunță progrese, dar subliniază că încă mai este nevoie de muncă pentru a asigura o pace durabilă și prosperă. Zelenski discută coordonarea cu NATO și UE pentru consolidarea rezilienței. Războiul din Ucraina a intrat în
Un sondaj CURS publicat înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei arată o cursă strânsă între candidați. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 26% din voturi, urmat de Ciprian Ciucu cu 23% și Cătălin Drulă cu 22%. Prezența la urne se așteaptă să depășească 40%. Detalii în articol. Sonaj CURS arată o cursă strânsă pentru Primăria
Meciul FCSB – Dinamo din etapa a 19-a a Ligii 1 se va juca sâmbătă la 20:30 pe Arena Națională. Până marți, s-au vândut 15.000 de bilete, iar așteptările sunt de 40.000 până la ora meciului. Gigi Becali a declarat că echipa trebuie să demonstreze valoare împotriva rivalilor. Prețurile biletelor variază. Meciul FCSB – Dinamo
Scafandrii militari EOD din Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă de tip Sea Baby, care reprezenta un pericol pentru navigația în Marea Neagră. Aceasta operațiune a avut loc la 36 de mile marine Est de Constanța. Forțele Navale monitorizează constant zona, asigurând siguranța călătoriilor maritime. Scafandrii militari EOD din Forțele Navale Române au
Mii de palestinieni au sărbătorit nunta a 54 de cupluri în Gaza, marcând un moment de bucurie în ciuda războiului și dificultăților. Ceremonia a fost un simbol al speranței și rezilienței, cu echipe de suport din Emiratele Arabe Unite contribuind la organizare. Oameni din întreaga comunitate s-au alăturat în celebrarea iubirii. Mii de palestinieni au
Declinul Bitcoin afectează drastic averea familiei Trump, care a pierdut 1 miliard de dolari. Scăderea valorii criptomonedelor a dus la o pierdere de 40% a companiei American Bitcoin, susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump. Expertiza economică și situația globală influențează această volatilitate pe piața cripto. Declinul valorii Bitcoin afectează averea familiei Trump, scăzând
Nicușor Dan contestă legitimitatea clipului electoral alături de Cătălin Drulă, afirmând că nu știa că este filmat. USR utilizează imaginea sa în campanii online, generând controverse. Președintele, apolitic prin atribuții, apare în rol de sprijin electoral, contrazicându-și declarațiile anterioare. Nicușor Dan apare într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă, generând controverse Președintele insistă că nu
Ilie Năstase a participat la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, la Roma. Ion Țiriac l-a trimis pe Năstase să-l reprezinte, amintind de sprijinul primit de la Pietrangeli în cariera lor. Nicola Pietrangeli, primul italian în Hall of Fame, este o figură emblematică a tenisului. Ilie Năstase a participat la înmormântarea lui Nicola
Problema cu furnizarea apei în Prahova este atribuită Ministerului Mediului, acuză Secretarul de Stat din Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu. Acesta semnalează lipsa de colaborare și comunicare între instituții, impactând centrala de la Brazi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere demisia directorilor responsabili. Problemele cu furnizarea și debitul apei în Prahova au fost anunțate de Ministerul
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a cerut scuze Coreei de Nord pentru acțiunile predecesorului său, Yoon Suk-yeol, care au tensionat relațiile intercoreene. Într-o conferință de presă, el a recunoscut impactul legii marțiale și a evidențiat criza democratică și polarizarea societății sud-coreene. Președintele sud-coreean Lee Jae-myung cere scuze Coreei de Nord pentru acțiunile fostului președinte Yoon Suk-yeol
Moneda națională a României se depreciază în raport cu euro, atingând 5,0910 lei, în timp ce dolarul american scade la 4,3656 lei. BNR a anunțat aceste cursuri pentru 3 decembrie 2025. Află mai multe despre evoluția valutelor și impactul alegerilor asupra leului pe gandul.ro. Euro s-a depreciat ușor, ajungând la 5,0910 lei Dolarul american a
Alegerea lămpii ideale pentru unghii este esențială pentru rezultate profesionale acasă. Descoperă diferențele dintre lămpile UV, LED și hibrid, avantajele acestora, precum și factorii cruciali de care trebuie să ții cont, cum ar fi puterea, durabilitatea și compatibilitatea cu produsele tale. Transformă-ți rutina de manichiură! Alegerea lămpii ideale pentru unghii depinde de nevoile individuale și
Republica Moldova se eliberează de influența rusă, demontând pârghiile Moscovei printr-o strategie militară pro-occidentală. Voturile pro-europene câștigă teren, iar Chișinăul își diversifică sursele energetice, marcând astfel un pivot decisiv spre Uniunea Europeană și România, în contextul slăbirii influenței ruse. Republica Moldova se eliberează de influența rusă prin demontarea pârghiilor controlate anterior de Moscova Rusia a
Vlad Plahotniuc, fost lider democrat, se află din nou în fața instanței, fiind escortat din Penitenciarul nr. 13. Instanța a acceptat doar 27 din cei peste 160 de martori propuși de apărare, ceea ce a generat acuzații de discriminare și lipsă de echitate procesuală. Plahotniuc este acuzat de organizare criminală și spălare de bani. Vladimir
Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 1.377, iar Rusia a realizat un avans de 701 km pătrați în noiembrie 2025, consolidându-și controlul în Donețk și Zaporojie. President Putin solicită recunoașterea internațională a suveranității ruse asupra Donbasului și Crimeei, în contextul unei situații critice pentru Ucraina. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.377, pe
Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin # MainNews.ro
Vânzarea pe scară largă a Bitcoinului afectează sever câștigurile familiei Trump din criptomonede, scăzând averea de la 7,7 la 6,7 miliarde de dolari. Bitcoin a scăzut cu 30%, iar analiștii avertizează privind pierderi globale de 1 trilion de dolari în sector. Eric Trump consideră declinul o oportunitate de cumpărare. Vânzarea Bitcoinului afectează câștigurile familiei Trump
Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, devine simbolul unei monarhii în criză. La 24 de ani, câștigă inimile japonezilor prin activități sociale, dar legea de succesiune îi interzice accesul la tron. Popularitatea ei reînvigorează dezbaterile despre reforma necesară a tradițiilor imperiale japoneze. Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, a câștigat popularitate în Japonia la 24 de ani
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, cu Putin acuzând Europa că blochează pacea. Discuțiile recente cu emisarul american nu au adus soluții, iar teritoriile ocupate rămân un subiect controversat. Liderul rus afirmă că este pregătit pentru un conflict, în timp ce Zelenski cere o încetare reală a războiului. Războiul din Ucraina a trecut de 1.378
Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027. Documentul vizează prevenirea ingerințelor externe și protejarea proceselor democratice prin măsuri de securitate informațională și cooperare între instituții. Consiliul Național de Securitate a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027 Documentul vizează
Mașina de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, este acum disponibilă la prețul de 332.000 de euro. Acest dispozitiv modern, care folosește jeturi de apă și muzică pentru a oferi o experiență unică, va fi disponibil în doar 50 de bucăți. Perfect pentru hoteluri, atrage clienți prin raritatea sa. Mașina de spălat
Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: Dosarul Stegarului Dac, întors la Parchet # MainNews.ro
Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: dosarul de ultraj al Stegarului Dac a fost returnat Parchetului. Judecătorii au identificat neregularități grave în anchetă, anulând probele și acte procedurale. Ce va urma pentru Dinu Avrămuță și care sunt implicațiile legale? Detalii în articol. Judecătoria Sectorului 1 a returnat dosarul de ultraj al lui Dinu Avrămuță, cunoscut
Rapid înfruntă eliminarea în Cupa României după 1-2 cu FC Argeș, Gâlcă nemulțumit de atitudine # MainNews.ro
Rapid pierde cu FC Argeș, scor 1-2, în Cupa României, și riscă eliminarea. Antrenorul Gâlcă a criticat atitudinea jucătorilor, subliniind importanța viitoarei confruntări cu CFR Cluj. Rapid are nevoie urgentă de victorie pentru a spera la calificarea în sferturi. Detalii și reacții în articolul complet. FC Argeș a învins Rapid cu 2-1
Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin # MainNews.ro
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează că societatea nu este pregătită pentru impactul rapid al AI. Aceasta ar putea genera șomaj în masă, inegalități economice crescânde și transformări ale relațiilor umane. Hinton subliniază riscurile acestei tehnologii în evoluție rapidă și necesitatea unei reglementări adecvate. Geoffrey Hinton avertizează că evoluția rapidă a inteligenței artificiale ar putea … Articolul Nașul inteligenței artificiale: Lumea nu este pregătită pentru viitorul apropiat apare prima dată în Main News.
Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: Dosarul Stegarului Dac, întors la Parchet # MainNews.ro
Curtea Constituțională a validat turul întâi al alegerilor prezidențiale, Georgia și Lasconi competitori principali, iar suspansul continuă înainte de turul doi. Curtea Constituțională a validat rezultatele turului întâi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști pentru turul doi programat pe 8 decembrie 2024 Controversele legate de atacuri cibernetice … Articolul 1 an de la anulare: impactul asupra articolelor procesate apare prima dată în Main News.
Pe 1 Decembrie 2025, România Onestă a sfidat România Reală. În timp ce la Cotroceni a fost o recepție extravagantă, peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița sufereau fără apă potabilă. Sociologul Vladimir Ionaș subliniază divizarea profundă a societății și contrastul între elite și cetățeni. 1 Decembrie 2025 a evidențiat divizarea între „România Onestă” … Articolul 1 Decembrie 2025: România Onestă vs. România Reală – O societate divizată apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un … Articolul Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare # MainNews.ro
Guvernul şi-a asumat din nou, marţi, răspunderea pe proiectul de reformă a pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Premierul a criticat dur actualul sistem, afirmând că nicio ţară europeană nu permite pensionări atât de timpurii şi pensii la nivelul sau chiar peste ultimul salariu. „Nicăieri nu există pensionări la 48–50 de ani şi nicăieri, într-o ţară … Articolul Ilie Bolojan: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare apare prima dată în Main News.
UPDATE Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei într-o anchetă pentru suspiciuni de fraudă. Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini a fost reţinută alături de un alt diplomat de rang înalt, Stefano Sannino # MainNews.ro
Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi, între care fosta şefă a diplomaţiei europene, Frederica Mogherini, şi au efectuat descinderi la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a diplomaţilor juniori, relatează POLITICO. UPDATE – Fosta şefă a … Articolul UPDATE Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei într-o anchetă pentru suspiciuni de fraudă. Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini a fost reţinută alături de un alt diplomat de rang înalt, Stefano Sannino apare prima dată în Main News.
Protest în Parlament înaintea asumării răspunderii pe reforma pensiilor magistraților. Angajații l-au întâmpinat pe premier cu huiduieli și mesaje critice # MainNews.ro
Angajații Parlamentului protestează marți pe holurile Legislativului, chiar înainte ca premierul Ilie Bolojan să ajungă la ședința în care urmează să își asume răspunderea Guvernului pe reforma pensiilor magistraților. Protestul a început cu doar câteva momente înaintea ședinței solemne dedicate Zilei Naționale, la care participă și membrii Executivului. În timp ce premierul se îndrepta spre … Articolul Protest în Parlament înaintea asumării răspunderii pe reforma pensiilor magistraților. Angajații l-au întâmpinat pe premier cu huiduieli și mesaje critice apare prima dată în Main News.
Guvernul respinge toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile magistraților și își angajează răspunderea în Parlament # MainNews.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de marți, proiectul de reformă a pensiilor magistraților în forma sa inițială, respingând toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari. Executivul își va angaja răspunderea asupra proiectului în Parlament în cursul acestei zile, potrivit anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Au fost analizate, în cadrul … Articolul Guvernul respinge toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile magistraților și își angajează răspunderea în Parlament apare prima dată în Main News.
Marius Isăilă, fost senator PSD, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării # MainNews.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată din Bulgaria. Isăilă se află în prezent sub control judiciar, după ce iniţial a … Articolul Marius Isăilă, fost senator PSD, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării apare prima dată în Main News.
Un cetăţean britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru serviciile secrete ruse, a anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Ancheta, coordonată cu autorităţile britanice, vizează un bărbat despre care presa locală a dezvăluit că se numeşte Ross David Cutmore și care ar fi fost anterior membru al forţelor … Articolul Cetăţean britanic reţinut în Ucraina, suspectat de spionaj pentru Rusia apare prima dată în Main News.
ANM – Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului # MainNews.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric … Articolul ANM – Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului apare prima dată în Main News.
Turcia a anunţat marţi dimineaţă un nou incident grav în Marea Neagră, după ce un cargobot care naviga sub pavilion rus a semnalat că a fost atacat în largul coastelor sale. Potrivit Direcţiei Afacerilor Maritime (DGM), nava MidVolga-2 a fost lovită la aproximativ 80 de mile marine de ţărm, în timp ce se îndrepta din … Articolul Turcia semnalează un nou atac asupra unui cargobot în Marea Neagră apare prima dată în Main News.
Vlad Pascu încearcă să își reducă pedeapsa de 10 ani: Primul recurs în casație, judecat astăzi la ÎCCJ # MainNews.ro
Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai, încearcă să își reducă pedeapsa definitivă de 10 ani de închisoare. Avocații săi au depus două recursuri în casație, iar unul dintre ele va fi judecat astăzi, 2 decembrie 2025, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia pe care o vor pronunța magistrații la … Articolul Vlad Pascu încearcă să își reducă pedeapsa de 10 ani: Primul recurs în casație, judecat astăzi la ÎCCJ apare prima dată în Main News.
INS: Rata șomajului scade la 5,9% în octombrie 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj – 26,9% # MainNews.ro
Rata șomajului în luna octombrie 2025, în formă ajustată sezonier, a coborât la 5,9%, înregistrând o scădere de 0,2 puncte procentuale față de nivelul din septembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și în aceste condiții, indicatorul rămâne mai ridicat decât în aceeași perioadă din 2024. „Rata șomajului în luna octombrie … Articolul INS: Rata șomajului scade la 5,9% în octombrie 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj – 26,9% apare prima dată în Main News.
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost comunicată oficial în această dimineață, în cadrul unei conferințe de presă programate la ora 09:30, în fața sediului Primăriei Generale. Retragerea vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale din București, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. „Îl voi susţine … Articolul Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu apare prima dată în Main News.
Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor # MainNews.ro
Senatorii şi deputaţii se reunesc, marţi, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării. La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi va asuma răspunderea în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30, … Articolul Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării imnului. Premierului i-a fost solicitată demisia # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării Imnului Național de către susținătorii lui George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Aceștia i-au solicitat liderului guvernului să-și dea demisia. Ilie Bolojan a ajuns la Alba Iulia cu puțin timp înainte de ora 14:00, când era programată începerea paradei militare. În momentul … Articolul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării imnului. Premierului i-a fost solicitată demisia apare prima dată în Main News.
Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Nicolás Maduro să renunțe la putere. Ce răspuns i-a dat președintele Venezuelei # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Venezuela, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă i-ar fi dat un ultimatum acestuia să renunțe la putere. Acesta din urmă a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, relatează The Guardian. Duminică, Donald Trump a confirmat că a … Articolul Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Nicolás Maduro să renunțe la putere. Ce răspuns i-a dat președintele Venezuelei apare prima dată în Main News.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a primit în vizită pe omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre încheierea războiului cu Rusia, relatează Euronews. Întâlnirea de la Palatul Élysée are loc la o zi de la cea mai recentă rundă de negocieri între reprezentanții Ucrainei și ai SUA, pe care Secretarul de Stat Marco … Articolul Emmanuel Macron l-a primit în vizită pe Volodimir Zelenski apare prima dată în Main News.
