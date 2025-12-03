Musk, supereroul epocii moderne: ar putea „învia mai repede decât Iisus”
Inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, a afirmat recent că acesta este mai inteligent și mai fit decât toți oamenii, generând controverse. Grok a declarat că Musk l-ar depăși pe LeBron James în fitness și ar rivaliza cu minți mari precum da Vinci. Răspunsurile extrem de pozitive au fost ulterior șterse. Chatbotul Grok, creat
DIICOT a desfășurat o amplă operațiune în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, precum și în două penitenciare, vizând o rețea de trafic internațional de droguri. O avocată este implicată, fiind acuzată că a sprijinit gruparea infracțională prin furnizarea de informații și intermediind legături cu deținuții. Operațiune coordonată de DIICOT în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș,
Google experimentează cu generarea de titluri pentru știri utilizând inteligența artificială, iar jurnaliștii critică aceste modificări ca fiind înșelătoare și distorsionând esența articolelor. Această strategie ridică îngrijorări despre impactul asupra industriei media și despre potențialele confuzii ale cititorilor. Google testează titluri de știri generate de inteligența artificială în fluxul Discover Titlurile create adesea sunt înșelătoare
Șeful OpenAI, Sam Altman, a declarat „Cod Roșu" datorită progreselor rapide ale concurenților în domeniul Inteligenței Artificiale, precum Google cu Gemini și Anthropic cu Claude. OpenAI își va concentra resursele pe îmbunătățirea ChatGPT, amânând dezvoltarea altor produse pentru a rămâne lider pe piață. Sam Altman a declanșat Cod Roșu la OpenAI din cauza progreselor rivalilor
O dronă de tip Gerbera a fost descoperită în satul Pepeni, Moldova, de localnici care au dezmembrat-o. Autoritățile au intervenit după ce dronele au survolat ilegal spațiul aerian al țării. Drona nu prezenta pericol public și a fost folosită în scopuri de observație. Se recomandă prudență în cazul întâlnirii unor astfel de obiecte. Drona de
Războiul din Ucraina continuă, cu a 1.370-a zi marcată de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice și Kievului. SUA sunt acuzate de presiuni asupra Ucrainei în timpul negocierilor de la Geneva, unde s-a propus un plan controversat de pace, stârnind reacții negative. Detalii importante despre situația curentă. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.370-a
Inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, a afirmat recent că acesta este mai inteligent și mai fit decât toți oamenii, generând controverse. Grok a declarat că Musk l-ar depăși pe LeBron James în fitness și ar rivaliza cu minți mari precum da Vinci. Răspunsurile extrem de pozitive au fost ulterior șterse. Chatbotul Grok, creat
Florin Călinescu speculează despre arestarea lui Horațiu Potra, acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra, prins în Dubai, ar fi fost adus în România pentru a face declarații împotriva lui Călin Georgescu. Actorul critică acuzațiile și funcționarea justiției române. Florin Călinescu sugerează că arestarea lui Horațiu Potra vizează obținerea de declarații împotriva lui
Victor Ponta, fostul premier al României, îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Ponta subliniază că experiența lui Băluță la Sectorul 4, împreună cu sprijinul lui Eugen Teodorovici, îl fac un candidat puternic. Alegerile au loc pe 7 decembrie, iar Ponta speră la un vot rațional din partea bucureștenilor. Victor Ponta își
Antoine Baroan, atacantul care a venit la Rapid în vara trecută, nu a reușit să devină titular, având doar două goluri în 14 meciuri. Victor Angelescu, acționarul clubului, a anunțat că Baroan poate pleca în iarnă dacă nu își îmbunătățește randamentul. Echipa caută un mijlocaș ofensiv și un atacant. Antoine Baroan nu a devenit titular
Pericolele angajărilor pe dark web cresc, atrăgând tineri cu salarii atractive de până la 5.000 USD. Activitățile ilegale, cum ar fi hackeri sau spălare de bani, devin tot mai comune. Educația și conștientizarea sunt esențiale pentru a preveni implicarea tinerilor în crime cibernetice riscante. Creșterea criminalității cibernetice în rândul tinerilor, atrași de „joburi" pe dark
Adrian Corduneanu, liderul clanului Corduneanu, a fost arestat după ce a agresat un influencer de pe TikTok, provocându-i răni grave. Incidentul a avut loc în Iași, iar Corduneanu s-a predat singur la poliție după ce a încercat să împace victima. Detalii despre arestare și implicațiile legale sunt disponibile în articol. Adrian Corduneanu a fost arestat
Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, și-a anunțat retragerea din cursă, susținându-l cu tot sufletul pe Daniel Băluță. Teodorovici a subliniat importanța independenței și a colaborării pentru bunăstarea cetățenilor, promovând soluții pentru București și întreaga țară. Eugen Teodorovici își retrage candidatul pentru Primăria Capitalei Teodorovici îl susține pe Daniel Băluță cu tot sufletul Fostul
Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat în țarcul unei leoaice la Grădina Zoologică Arruda Camara din Brazilia. Incidentul șocant a avut loc sub ochii vizitatorilor, iar primele informații sugerează probleme severe de comportament. Tânărul visa să devină dresor de animale, dar tragedia a dus la o investigație cu privire la
Coșul complet de Crăciun în 2025 costă românii între 215 și 400 lei, prețurile alimentelor de bază fiind semnificativ mai mari decât anul trecut. Carne de porc, salată boeuf, cozonac și băuturi au suferit scumpiri considerabile, punând presiune asupra bugetului familiilor în luna decembrie. Coșul complet de Crăciun din 2025 costă între 215 și 400
Prezență slabă la alegerile din Transnistria, cu peste 102 mii de votanți, ceea ce reprezintă 26% din alegători. Chișinăul consideră scrutinul ilegal, subliniind că exercițiile electorale nu respectă legislația națională. Vadim Krasnoselski, liderul separatist, a laudat deschiderea alegerilor, dar critici din Chișinău vorbesc de lipsa pluralismului politic. Peste 102 mii de alegători au participat la
Zelenski a anunțat că patru drone au zburat spre România și Moldova în urma unui atac masiv din partea Rusiei. Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv Patriot, au interceptat majoritatea rachetelor și dronelor. Detalii despre situația din Kiev și atacurile asupra infrastructurii energetice au fost comunicate publicului. Zelenski anunță că patru drone au zburat
Scandalul crizei apei din Prahova se amplifică, PSD cerând premierului Ilie Bolojan explicații pentru gestionarea dezastruoasă a barajului Paltinu de către ministra Diana Buzoianu. Peste 100.000 de oameni rămân fără apă, iar riscurile unei crize de sănătate publică cresc. Solicitările de responsabilitate sunt tot mai urgente. PSD cere premierului Ilie Bolojan explicații urgente de la
Alexandru Musi, jucător important pentru Dinamo, a avut probleme medicale la naționala U21, dar recuperarea decurge bine. El speră să revină pe teren până la finalul anului 2025, după un RMN programat săptămâna viitoare. Musi a jucat 17 meciuri, marcând cinci goluri și oferind trei pase decisive. Alexandru Musi a avut probleme medicale la naționala
Raton beat găsit leșinat într-un magazin din Ashland, Virginia, după ce a devastat rafturile cu băuturi alcoolice. Autoritățile spun că animalul a fost transportat la adăpost pentru a se recupera înainte de a fi eliberat în sălbăticie. Imaginile amuzante au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Un raton a fost găsit leșinat în toaleta unui
Facturile la gaze naturale vor crește cu 5% începând cu 1 aprilie 2026, odată cu liberalizarea pieței. Prețul actual este plafonat, iar furnizorii se așteaptă la scumpiri semnificative pe fondul creșterii costurilor de achiziție. Consumatorii vulnerabili ar putea beneficia de vouchere compensatorii. Facturile la gaze naturale ar putea crește cu 5% de la 1 aprilie
Maia Sandu convoacă pe 2 decembrie ședința Consiliului Național de Securitate pentru a discuta amenințările hibride ce afectează Republica Moldova. Membrii CNS vor analiza riscurile securității informaționale și cibernetice, alaturi de măsurile pentru consolidarea rezilienței statului. Conferința de presă va avea loc la ora 16:30. Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pe 2 decembrie
Emisarul american Steve Witkoff se întâlnește cu Putin la Moscova, ziua 1.371 în Ucraina
Războiul din Ucraina a ajuns la 1.371 de zile. Steve Witkoff, emisarul SUA, va discuta cu Vladimir Putin la Moscova despre un plan de pace. Volodimir Zelenski anunță un nou document pentru securitate, subliniind importanța sprijinului american. Detalii despre întâlnire și perspectivele de pace. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.371-a zi pe 26
Află totul despre cablurile de fibră optică: tehnologia care transformă datele în impulsuri de lumină, vitezele de până la 100 Gbps și aplicațiile în telecomunicații, IT, și acasă. Descoperă tipurile de cabluri, cum alegi soluția optimă și caracteristicile celor destinate mediului exterior pentru conexiuni fiabile. Cablurile de fibră optică transmit date prin impulsuri de lumină,
Ofițerul Florin Simineanu de la IPJ Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de luare de mită. În urma unui control pe linie de mediu, acesta a cerut 20.000 de lei pentru a nu aplica sancțiuni. DNA a intervenit în flagrant, confiscând 5.000 de euro de la patronul unei firme. Corupția în
Noua gamă de laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX seria 50 oferă experiențe
Cinci persoane judecate pentru instruiri în Serbia și organizarea protestelor în Moldova # MainNews.ro
Cinci persoane, inclusiv un cetățean finlandez, au fost trimise în judecată în Republica Moldova după ce au fost instruiți în Serbia pentru a provoca dezordini publice în perioada alegerilor din 2024. Ancheta a relevat pregătiri pentru utilizarea dronelor și tactici de destabilizare. Urmărirea penală continuă. Cinci persoane, inclusiv un cetățean finlandez, trimise în judecată pentru … Articolul Cinci persoane judecate pentru instruiri în Serbia și organizarea protestelor în Moldova apare prima dată în Main News.
Mircea Dinescu a criticat liderii României pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, afirmând că au ajuns să profite de resurse pentru propagandă. El consideră că crizele sunt generate de prostie și nu de răutate, subliniind că România, cu potențial agricol ridicat, se află în urma altor țări în acest sector. Mircea Dinescu acuză conducerea … Articolul Apa din lacurile de acumulare, folosită în propaganda pentru Georgescu apare prima dată în Main News.
România a fost repartizată în Grupa B a Cupei Mondiale de Rugby 2027, alături de Africa de Sud, Georgia și Italia. David Gérard subliniază provocarea enormă de a juca împotriva campioanei mondiale. Cupa Mondială va avea loc între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027 în Australia. Grupa B a Cupei Mondiale de Rugby 2027 include … Articolul România, grupă infernală la Cupa Mondială 2027 cu liderul World Rugby! apare prima dată în Main News.
Bucureștean cheltuie 1.900 lei pe mici și cartofi, sibian cumpără 400 de porții de papanași # MainNews.ro
Un bucureștean a comandat mici și cartofi prăjiți de 1.900 lei pe 1 Decembrie, iar un sibian a achiziționat 394 de porții de papanași într-un an. Românii preferă preparatele tradiționale în zile de sărbătoare, cu mici și ciorbe în topul comenzilor. București, Constanța și Brașov, orașe campioane la livrări. Românii au continuat să comande preparate … Articolul Bucureștean cheltuie 1.900 lei pe mici și cartofi, sibian cumpără 400 de porții de papanași apare prima dată în Main News.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc s-a prezentat pentru prima dată în instanța de la Chișinău după extrădarea din Atena. Judecat în dosarul fraudei bancare, Plahotniuc susține că este nevinovat și a cerut o șansă de a-și demonstra nevinovăția. Procesul continuă, iar acuzațiile includ conducerea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în instanță după extrădarea din Atena … Articolul Vladimir Plahotniuc, prima apariție în instanța din Chișinău după extrădare apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă în a 1.376-a zi, cu întâlniri productive între oficiali americani și ucraineni în Florida. Marco Rubio anunță progrese, dar subliniază că încă mai este nevoie de muncă pentru a asigura o pace durabilă și prosperă. Zelenski discută coordonarea cu NATO și UE pentru consolidarea rezilienței. Războiul din Ucraina a intrat în … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.376: Negocieri din Florida, Marco Rubio avertizează apare prima dată în Main News.
Un sondaj CURS publicat înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei arată o cursă strânsă între candidați. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 26% din voturi, urmat de Ciprian Ciucu cu 23% și Cătălin Drulă cu 22%. Prezența la urne se așteaptă să depășească 40%. Detalii în articol. Sonaj CURS arată o cursă strânsă pentru Primăria … Articolul Sondaj CURS: Terenul electoral cu 3 zile înainte de alegerile Capitalei apare prima dată în Main News.
Meciul FCSB – Dinamo din etapa a 19-a a Ligii 1 se va juca sâmbătă la 20:30 pe Arena Națională. Până marți, s-au vândut 15.000 de bilete, iar așteptările sunt de 40.000 până la ora meciului. Gigi Becali a declarat că echipa trebuie să demonstreze valoare împotriva rivalilor. Prețurile biletelor variază. Meciul FCSB – Dinamo … Articolul Numărul biletelor vândute la FCSB: detalii actualizate apare prima dată în Main News.
Scafandrii militari EOD din Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă de tip Sea Baby, care reprezenta un pericol pentru navigația în Marea Neagră. Aceasta operațiune a avut loc la 36 de mile marine Est de Constanța. Forțele Navale monitorizează constant zona, asigurând siguranța călătoriilor maritime. Scafandrii militari EOD din Forțele Navale Române au … Articolul Dronă maritimă inovatoare: Sea Baby, soluția viitorului pe ape apare prima dată în Main News.
Mii de palestinieni au sărbătorit nunta a 54 de cupluri în Gaza, marcând un moment de bucurie în ciuda războiului și dificultăților. Ceremonia a fost un simbol al speranței și rezilienței, cu echipe de suport din Emiratele Arabe Unite contribuind la organizare. Oameni din întreaga comunitate s-au alăturat în celebrarea iubirii. Mii de palestinieni au … Articolul 54 de nunți într-o zi în Gaza: Sărbătoare în mijlocul durerii și tiraniei apare prima dată în Main News.
Declinul Bitcoin afectează drastic averea familiei Trump, care a pierdut 1 miliard de dolari. Scăderea valorii criptomonedelor a dus la o pierdere de 40% a companiei American Bitcoin, susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump. Expertiza economică și situația globală influențează această volatilitate pe piața cripto. Declinul valorii Bitcoin afectează averea familiei Trump, scăzând … Articolul Declinul Bitcoin afectează familia Trump: averea scade cu 1 miliard de dolari apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan contestă legitimitatea clipului electoral alături de Cătălin Drulă, afirmând că nu știa că este filmat. USR utilizează imaginea sa în campanii online, generând controverse. Președintele, apolitic prin atribuții, apare în rol de sprijin electoral, contrazicându-și declarațiile anterioare. Nicușor Dan apare într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă, generând controverse Președintele insistă că nu … Articolul Nicușor Dan atacă realitatea: Campania USR cu Drulă și președintele România apare prima dată în Main News.
Ilie Năstase a participat la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, la Roma. Ion Țiriac l-a trimis pe Năstase să-l reprezinte, amintind de sprijinul primit de la Pietrangeli în cariera lor. Nicola Pietrangeli, primul italian în Hall of Fame, este o figură emblematică a tenisului. Ilie Năstase a participat la înmormântarea lui Nicola … Articolul Ilie Năstase și mesajul lui Ion Țiriac la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli apare prima dată în Main News.
Problema cu furnizarea apei în Prahova este atribuită Ministerului Mediului, acuză Secretarul de Stat din Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu. Acesta semnalează lipsa de colaborare și comunicare între instituții, impactând centrala de la Brazi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere demisia directorilor responsabili. Problemele cu furnizarea și debitul apei în Prahova au fost anunțate de Ministerul … Articolul Colaborare deficitară cu Ministerul Mediului: probleme reale expuse apare prima dată în Main News.
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a cerut scuze Coreei de Nord pentru acțiunile predecesorului său, Yoon Suk-yeol, care au tensionat relațiile intercoreene. Într-o conferință de presă, el a recunoscut impactul legii marțiale și a evidențiat criza democratică și polarizarea societății sud-coreene. Președintele sud-coreean Lee Jae-myung cere scuze Coreei de Nord pentru acțiunile fostului președinte Yoon Suk-yeol … Articolul Un an de la criza legii marțiale: Scuzele noului președinte pentru Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
Moneda națională a României se depreciază în raport cu euro, atingând 5,0910 lei, în timp ce dolarul american scade la 4,3656 lei. BNR a anunțat aceste cursuri pentru 3 decembrie 2025. Află mai multe despre evoluția valutelor și impactul alegerilor asupra leului pe gandul.ro. Euro s-a depreciat ușor, ajungând la 5,0910 lei Dolarul american a … Articolul Euro se apropie de un nou record, BNR anunță slăbirea leului apare prima dată în Main News.
Alegerea lămpii ideale pentru unghii este esențială pentru rezultate profesionale acasă. Descoperă diferențele dintre lămpile UV, LED și hibrid, avantajele acestora, precum și factorii cruciali de care trebuie să ții cont, cum ar fi puterea, durabilitatea și compatibilitatea cu produsele tale. Transformă-ți rutina de manichiură! Alegerea lămpii ideale pentru unghii depinde de nevoile individuale și … Articolul Ghidul complet pentru alegerea lămpii ideale pentru unghii: UV, LED sau hibrid apare prima dată în Main News.
Republica Moldova se eliberează de influența rusă, demontând pârghiile Moscovei printr-o strategie militară pro-occidentală. Voturile pro-europene câștigă teren, iar Chișinăul își diversifică sursele energetice, marcând astfel un pivot decisiv spre Uniunea Europeană și România, în contextul slăbirii influenței ruse. Republica Moldova se eliberează de influența rusă prin demontarea pârghiilor controlate anterior de Moscova Rusia a … Articolul Chișinău se eliberează de influența rusă printr-un proces gradual apare prima dată în Main News.
Vlad Plahotniuc, fost lider democrat, se află din nou în fața instanței, fiind escortat din Penitenciarul nr. 13. Instanța a acceptat doar 27 din cei peste 160 de martori propuși de apărare, ceea ce a generat acuzații de discriminare și lipsă de echitate procesuală. Plahotniuc este acuzat de organizare criminală și spălare de bani. Vladimir … Articolul Vlad Plahotniuc în fața instanței: doar 27 de martori acceptați din 160 solicitați apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 1.377, iar Rusia a realizat un avans de 701 km pătrați în noiembrie 2025, consolidându-și controlul în Donețk și Zaporojie. President Putin solicită recunoașterea internațională a suveranității ruse asupra Donbasului și Crimeei, în contextul unei situații critice pentru Ucraina. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.377, pe … Articolul Rusia câștigă teren în războiul din Ucraina: avans semnificativ în noiembrie 2025 apare prima dată în Main News.
Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin # MainNews.ro
Vânzarea pe scară largă a Bitcoinului afectează sever câștigurile familiei Trump din criptomonede, scăzând averea de la 7,7 la 6,7 miliarde de dolari. Bitcoin a scăzut cu 30%, iar analiștii avertizează privind pierderi globale de 1 trilion de dolari în sector. Eric Trump consideră declinul o oportunitate de cumpărare. Vânzarea Bitcoinului afectează câștigurile familiei Trump … Articolul Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin apare prima dată în Main News.
Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, devine simbolul unei monarhii în criză. La 24 de ani, câștigă inimile japonezilor prin activități sociale, dar legea de succesiune îi interzice accesul la tron. Popularitatea ei reînvigorează dezbaterile despre reforma necesară a tradițiilor imperiale japoneze. Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, a câștigat popularitate în Japonia la 24 de ani … Articolul Aiko, Prințesa care Reînvie Dezbaterea Succesiunii Imperiale în Japonia apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, cu Putin acuzând Europa că blochează pacea. Discuțiile recente cu emisarul american nu au adus soluții, iar teritoriile ocupate rămân un subiect controversat. Liderul rus afirmă că este pregătit pentru un conflict, în timp ce Zelenski cere o încetare reală a războiului. Războiul din Ucraina a trecut de 1.378 … Articolul Putin refuză să cedeze, pacea devine tot mai imposibilă apare prima dată în Main News.
Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027. Documentul vizează prevenirea ingerințelor externe și protejarea proceselor democratice prin măsuri de securitate informațională și cooperare între instituții. Consiliul Național de Securitate a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027 Documentul vizează … Articolul CNS, sub conducerea Maiei Sandu, aprobă planul pentru reziliența democratică apare prima dată în Main News.
Mașina de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, este acum disponibilă la prețul de 332.000 de euro. Acest dispozitiv modern, care folosește jeturi de apă și muzică pentru a oferi o experiență unică, va fi disponibil în doar 50 de bucăți. Perfect pentru hoteluri, atrage clienți prin raritatea sa. Mașina de spălat … Articolul Mașina de spălat oameni de la Expoziția Osaka – Preț și disponibilitate apare prima dată în Main News.
