Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie

Primanews.ro, 3 decembrie 2025 17:50

Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 15 minute
17:50
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie Primanews.ro
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa se reia din 8 decembrie
Acum o oră
17:30
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli Primanews.ro
O nouă ţară interzice telefoanele mobile în şcoli
Acum 2 ore
16:30
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles” Primanews.ro
Ungaria va contesta în instanţă planul UE de eliminare a gazelor ruseşti: ”E un dictat de la Bruxelles”
Acum 4 ore
16:00
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată Primanews.ro
Întâlnirea dintre Zelenski şi Steve Witkoff, de la Bruxelles, a fost anulată
15:50
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze Primanews.ro
Guvernul Bulgariei, presat să demisioneze
15:00
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa Primanews.ro
Apă potabilă din rezervele de stat va fi scoasă pentru a debloca criza din Prahova şi Dâmboviţa
14:40
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană Primanews.ro
Oana Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Obiectivele-cheie de azi privesc apărarea aeriană
14:30
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic Primanews.ro
Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: Facem parte din această coaliţie, nu s-a schimbat nimic
14:20
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027 Primanews.ro
UE aprobă un acord istoric pentru eliminarea importurilor de gaze ruseşti până în 2027
Acum 6 ore
14:00
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre cererea de demitere a Ministrului Mediului: Vinovăţia este la Apele Române. Suntem în ultimele zile de campanie electorală
13:50
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului” Primanews.ro
Reacţia lui Mark Rutte după ce Putin a ameninţat Europa cu un război: „L-am văzut îmbrăcat în uniformă militară, dar departe de linia frontului”
13:50
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş Primanews.ro
FOTO. Un raton s-a îmbătat şi a adormit în toaleta unui magazin în care intrase pe furiş
13:50
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături Primanews.ro
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţiatorii spun că au deja 119 semnături
13:50
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!” Primanews.ro
PSD acuză catastrofa de la Paltinu şi cere răspunderea ministrei Buzoianu: ”Nu există nicio scuză!”
13:40
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă Primanews.ro
Negocieri „productive”, rezultate zero. Cei trei piloni la care Putin nu renunţă
Acum 8 ore
12:00
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea” Primanews.ro
VIDEO. Teodorovici renunţă la cursa pentru Primăria Capitalei: „Mă alătur lui Băluţă cu toată experienţa mea”
11:50
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România Primanews.ro
VIDEO. Un autobuz electric fără şofer a transportat pasageri pe un aeroport din România
11:40
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker Primanews.ro
Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban şi la Viena cu cancelarul Christian Stocker
Acum 12 ore
05:50
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi" Primanews.ro
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi"
Acum 24 ore
00:10
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor Primanews.ro
VIDEO. Cristian Năsulea, la Prima News: Ce înseamnă pentru România asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
2 decembrie 2025
23:40
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi Primanews.ro
Criza apei din Prahova: Ministerul Sănătăţii activează celula de urgenţă. Spitalele din Bucureşti pregătite să preia pacienţi
23:40
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani Primanews.ro
Putin avertizează: "Nu vrem război cu Europa, dar suntem pregătiţi dacă îl începeţi". Liderul rus lansează noi ameninţări înaintea întâlnirii cu emisarii americani
21:00
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare Primanews.ro
EXCLUSIV. Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare
20:20
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi Primanews.ro
VIDEO. A murit Artan de la Timpuri Noi
Ieri
18:00
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei Primanews.ro
SURPRIZĂ. România urcă pe locul doi în topul destinaţiilor de export ale Ungariei
17:50
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina Primanews.ro
BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina
17:40
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu” Primanews.ro
Premierul justifică reforma pensiilor magistraţilor prin echitate socială şi obligaţiile din PNRR: „Nicăieri într-o ţară civilizată nu există pensii cât ultimul salariu”
17:40
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi Primanews.ro
VIDEO. Recuperare şi revitalizare la Vaţa Băi
17:30
ANALIZĂ. Bloomberg: După 70 de ani europenii nu mai pot conta pe garanţiile de securitate ale SUA Primanews.ro
ANALIZĂ. Bloomberg: După 70 de ani europenii nu mai pot conta pe garanţiile de securitate ale SUA
17:30
Cutremur la vârful diplomaţiei UE. Federica Mogherini şi unul dintre cei mai puternici diplomaţi ai UE, reţinuţi de autorităţile belgiene Primanews.ro
Cutremur la vârful diplomaţiei UE. Federica Mogherini şi unul dintre cei mai puternici diplomaţi ai UE, reţinuţi de autorităţile belgiene
16:10
Băluţă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: ”Aranjamente, combinaţii şi permutări” Primanews.ro
Băluţă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: ”Aranjamente, combinaţii şi permutări”
15:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţi să-i ia locul Primanews.ro
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţi să-i ia locul
15:40
VIDEO. Super lovitură dată de vecini. Startul Turului Italiei 2026 se va da de pe ţărmul Mării Negre Primanews.ro
VIDEO. Super lovitură dată de vecini. Startul Turului Italiei 2026 se va da de pe ţărmul Mării Negre
15:30
Angajaţii Parlamentului l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan Primanews.ro
Angajaţii Parlamentului l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan
14:50
Kelemen Hunor avertizează: Coaliţia se destramă dacă cineva din interiorul ei votează moţiunea de cenzură Primanews.ro
Kelemen Hunor avertizează: Coaliţia se destramă dacă cineva din interiorul ei votează moţiunea de cenzură
14:50
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţii să-i ia locul Primanews.ro
Măldărăşanu pleacă de la Hermannstadt după eşecul cu UTA: „Am acceptat rezilierea amiabil”. Cine sunt favoriţii să-i ia locul
13:50
Niciunul din cele 42 de amendamente depuse la legea privind pensiile magistraţilor nu a fost aprobat Primanews.ro
Niciunul din cele 42 de amendamente depuse la legea privind pensiile magistraţilor nu a fost aprobat
13:50
Bulgaria în fierbere: Guvernul retrage bugetul pentru 2026 după proteste uriaşe Primanews.ro
Bulgaria în fierbere: Guvernul retrage bugetul pentru 2026 după proteste uriaşe
13:40
Ministrul Fondurilor Europene: Cererea de plată 4 din PNRR are întârzieri din cauza contestaţiei la CCR Primanews.ro
Ministrul Fondurilor Europene: Cererea de plată 4 din PNRR are întârzieri din cauza contestaţiei la CCR
13:40
Şi digitalizarea are limite. Slovenia înscrie în Constituţie dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar Primanews.ro
Şi digitalizarea are limite. Slovenia înscrie în Constituţie dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar
13:20
Guvernul merge în Parlament pentru asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor Primanews.ro
Guvernul merge în Parlament pentru asumarea răspunderii pe pensiile magistraţilor
13:10
Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor. Niciunul din cele 42 de amendamente depuse de parlamentari nu a fost aprobat Primanews.ro
Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor. Niciunul din cele 42 de amendamente depuse de parlamentari nu a fost aprobat
12:40
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez total de orice candidat Primanews.ro
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez total de orice candidat
12:30
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez şi mă disociez total de aşa-zisele alegeri şi de orice candidat Primanews.ro
Călin Georgescu nu o mai susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: Mă distanţez şi mă disociez total de aşa-zisele alegeri şi de orice candidat
1 decembrie 2025
23:50
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Bucureşti. Pe cine va susţine Primanews.ro
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Bucureşti. Pe cine va susţine
21:40
Mesaje puternice de la liderii lumii pentru România. Donald Trump: "Felicit conducerea României ca aliat NATO şi pilon al securităţii regionale" Primanews.ro
Mesaje puternice de la liderii lumii pentru România. Donald Trump: "Felicit conducerea României ca aliat NATO şi pilon al securităţii regionale"
21:10
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Naţională: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani”. Preşedintele cere calm şi luciditate în faţa problemelor României Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Naţională: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani”. Preşedintele cere calm şi luciditate în faţa problemelor României
21:10
Zelenski, la Palatul Élysée: „Rusia trebuie să pună capăt războiului. Negocierile internaţionale pentru pace accelerează” Primanews.ro
Zelenski, la Palatul Élysée: „Rusia trebuie să pună capăt războiului. Negocierile internaţionale pentru pace accelerează”
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
VIDEO. Insula Thassos, măturată de furtuna Adel. Maşini târâte de viitură şi case inundate Primanews.ro
VIDEO. Insula Thassos, măturată de furtuna Adel. Maşini târâte de viitură şi case inundate
28 noiembrie 2025
01:10
Trump anulează ordinele executive nesemnate direct de Biden şi acuză folosirea ilegală a sistemului Autopen Primanews.ro
Trump anulează ordinele executive nesemnate direct de Biden şi acuză folosirea ilegală a sistemului Autopen
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.