AEP lansează un proiect-pilot pentru facilitarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere la alegeri

Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 17:50

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea e...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
18:00
Cum s-au transformat gemenele de la INDIGGO. Arestate în SUA pentru tâlhărie și furt. O vârstnică agresată Newsweek.ro
Acum 25 de ani, gemenele Cristina și Mihaela Modorcea, lansau formația Indiggo și debutau cu melodia...
18:00
Norvegia angajează 100 de români în fermele de somon: salariu de 3.000 € pe lună și oferă beneficii atractive Newsweek.ro
O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în ...
18:00
Horoscop de weekend decembrie. Săgetător - emoții, Vărsător - schimbare, Taur - neliniște, Gemeni - câștigi Newsweek.ro
Este momentul să îmbrățișați practica de a trăi o viață care vă face să vă simțiți bine, în loc să a...
Acum 15 minute
17:50
AEP lansează un proiect-pilot pentru facilitarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere la alegeri Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea e...
Acum 30 minute
17:40
Nou sondaj pentru Primăria București: Băluță - 26%, Ciucu - 23%, Drulă - 22%, Alexandrescu - 17% Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile pentru Primăria București îl arată pe candidatul PSD Daniel Băl...
Acum o oră
17:30
FOTO O mașină electrică chinezească Nio EC6 s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accident pe autostradă Newsweek.ro
Imagini cu o mașină electrică chinezească Nio EC6, care s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accide...
17:20
Premieră în România: medici din Cluj implantează un defibrilator fără fire, cu toate funcțiile clasice Newsweek.ro
Pentru prima dată în România, medici din Cluj-Napoca au implantat unui pacient un nou tip de defibri...
17:10
UE intenționează să elimine treptat gazul rusesc începând cu sfârșitul anului 2027. Care sunt primele țări? Newsweek.ro
UE dorește să oprească complet importurile de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anu...
17:10
Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei Newsweek.ro
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dr...
Acum 2 ore
17:00
IULIUS, prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate Newsweek.ro
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcți...
16:50
„Dacă nu minți, nu zbori.” Piloții de linie ascund problemele de sănătate mintală Newsweek.ro
Zeci de piloți de linie declară pentru Reuters că sunt reticenți în a dezvălui problemele de sănătat...
16:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159. Șase arestați pentru dezactivarea alarmelor Newsweek.ro
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159; cea mai tânără avea 1 an, cea mai bă...
16:40
Cătălin Predoiu: Angajații MAI decorați sunt „stâlpi de rezistență” și modele pentru colegi Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a felicitat pe angajații MAI decorați de Ziua Națio...
16:30
În ciuda creșterii cu 15% a accizei la băuturile spirtoase, încasările la buget sunt cu 4% mai mici ca în 2024 Newsweek.ro
Acciza la băuturile spirtoase a crescut cu aproape 15% în 2025, dar încasările la buget sunt, după p...
16:30
Nicușor Dan, anunț despre bugetul din 2026 și creșteri de taxe: „Va fi discuție complicată în Coaliție” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a dat câteva explicații privind bugetul pe 2026 și a spus că niciunul din p...
16:20
Incendiu la Târgul de Crăciun din București. O căsuță din lemn a luat foc. A fost la un pas de dezastru Newsweek.ro
O căsuță de lemn de la Târgul de Crăciun din București a luat foc. Jandarmii care asigurau ordinea p...
16:20
Cseke Attila: România demarează construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele Newsweek.ro
România începe construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele. Proiectul va găzdu...
Acum 4 ore
16:00
Oligarhul Ilan Șor, exclus la alegerile din Moldova, i-a făcut lui Putin un sistem financiar imun la sancțiuni Newsweek.ro
Rusia a lansat stablecoin-ul A7A5 și o reţea cripto-financiară, menite să eludeze sancţiunile occide...
16:00
Belgia respinge planul UE de a folosi active rusești pentru Ucraina: „Suntem singuri în fața riscurilor” Newsweek.ro
Belgia critică ferm propunerea UE de a utiliza activele rusești pentru finanțarea reconstrucției Ucr...
15:50
Nicușor Dan spune când vom afla de ce au fost anulate alegerile din 2024: „Au apărut suficiente informații” Newsweek.ro
Nicuşor Dan a dat un termen despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţial...
15:40
MApN a semnat contractul pentru achiziționarea din Turcia a convetei de 223.000.000 euro Newsweek.ro
Miercuri s-a semnat la sediul Ministerului Apărării Naționale contractul interguvernamental de achiz...
15:30
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă? Newsweek.ro
Pensionarii care nu primesc banii la pensie de la stat trebuie să parcurgă anumiți pași. Ce anunț au...
15:20
George Simion, „dragoste cu forța”: Călin Georgescu e parte din polul suveranist. Replica: Nu mă intersează Newsweek.ro
George Simion continuă să îl țină captiv pe Călin Georgescu despre care spune că e parte din polul s...
15:20
Panică, printre bogătașii din Rusia. Nu le mai pornesc mașinile Porsche noi, conectate prin satelit Newsweek.ro
Bogătașii din Rusia care și-au luat mașini Porsche noi, conectate și monitorizate prin satelit, se p...
15:00
Un oraș din România rămâne fără căldură și apă caldă de la miezul nopții. Avarie majoră Newsweek.ro
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără ...
14:50
Cât e pensie alimentară în Germania. Ce procent din salariu revine copilului? Newsweek.ro
Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...
14:40
Ciprian Ciucu: „Voi duce oraşul mai departe şi îl vom pune împreună la punct” Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duc...
14:30
Nicușor Dan, despre interimatul de la Ministerul Apărării: Nu este niciun pericol. Aștept să mă consulte USR Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre interimatul de la Ministerul Apărării. Nu...
14:20
A ieșit la pensie abia la 88 ani după ce și-a pierdut casa și soția. Cine i-a donat 1.000.000 euro? Newsweek.ro
Un veteran al armatei americane în vârstă de 88 de ani va avea în sfârșit șansa să se pensioneze dup...
Acum 6 ore
13:50
Tensiuni în Coaliție. Grindeanu spune că evaluarea de către premier a miniştrilor trebuie făcută zilnic Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce un parlamentar PSD a criticat-o pe D...
13:50
Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „După părerea mea, vina e la Apele Române” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, că, după păreea sa, vina în criza apei de la Prahova și D...
13:30
Raport TUV 2026: Cele mai bune și cele mai proaste mașini electrice de 2-3 ani. Tesla Model Y, șefă la defecte Newsweek.ro
Anual, pe baza datelor obținute de la inspecțiile tehnice ale automobilelor din Germania, TUV realiz...
13:10
SURSE Înalta Curte va ataca tăierea pensiilor speciale la CCR. De ce sunt șanse mari ca legea să fie respinsă? Newsweek.ro
Este aproape sigur că Înalta Curte va ataca la CCR proiectul guvernului Bolojan de tăiere a pensiilo...
13:00
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina Newsweek.ro
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar su...
12:50
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei Newsweek.ro
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei, informează miercuri...
12:30
Merită să migrezi în Spania unde 1.000.000 oameni nu au loc de muncă? Ce e „șomajul ascuns” care bântuie țara? Newsweek.ro
Mai merită să migrezi în Spania? Este o întrebare care cuprinde multe variabile. Unul este șomajul d...
12:30
Bulgaria a renunțat să cumpere blindate românești Piranha V de 823.000.000$. Își ia Stryker din SUA Newsweek.ro
Bulgaria a vrut să achiziționeze printr-un contract G2G blindate Piranha V produse în România, dar a...
12:20
România a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Stejarii se vor bate cu campionii Newsweek.ro
Naționala de rugby a României și-a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială 2027 din Austra...
Acum 8 ore
11:50
Se încinge cursa pentru Primăria București. Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluţă Newsweek.ro
Cursa pentru Primăria București se încinge. După ce ieri independentul Vlad Gheorghe s-a retras în f...
11:40
VIDEO Nou record de „viteză”, în Premier League: 100 de goluri, în 111 meciuri. Cine e noul fotbalist–vedetă? Newsweek.ro
Un fotbalist de 25 de ani e noua vedetă din Premier League. A reușit un record de „viteză”, marcând ...
11:30
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani Newsweek.ro
O veste mai puțin bună la pensie. În anul 2026, vom asista la o înghețare a beneficiilor la pensie. ...
11:20
Atenție, părinți! Smartphone-ul crește cu 40% riscul de obezitate la copii și cu 62% problemele cu somnul Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania trage un semnal de alarmă pen...
11:10
Polițist arestat pentru luare de mită. Prins în flagrant când lua 25.000 de lei. Ce nu a făcut de acei bani? Newsweek.ro
Un poliţist din Constanţa a fost arestat pentru luare de mită. Ar fi făcut un control pe linie de m...
11:00
Sute de bucureșteni fără utilități deși plăteau la asociație. Ce făceau administratorii cu banii? Newsweek.ro
Sute de bucureșteni au avut probleme cu utilitățile deși au plătit pentru ele. Au fost aduși în acea...
10:50
Civilii nu au voie într-o zonă de lângă orașul Tulcea. Se vor auzi focuri de armă. Ce se întâmplă acolo? Newsweek.ro
Autoritățile locale din municipiul Tulcea au informat populația cu privire la interdicția într-o zon...
10:40
4.500.000 de lei de la buget pentru 157 de elevi și profesorii lor. Pentru ce dă statul român acești bani? Newsweek.ro
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale vor fi premiaţi de Mini...
10:30
Anchetă în România și Italia într-un mega dosar de trafic de droguri. Stupefiantele ajungeau în penitenciare Newsweek.ro
Sunt percheziţii la o reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare şi ...
10:10
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Florin Manole Newsweek.ro
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Flori...
Acum 12 ore
10:00
Testare gratuită pentru o boală grea, inclusiv pentru românii neasigurați. Anunțul Ministerului Sănătății Newsweek.ro
Românii pot beneficia gratuit de testarea pentru hepatitele B și C, dacă prezintă simptome sau suspi...
10:00
Acord istoric în UE: Lege anticorupție de bază, obligatorie în toate statele! Ce va trebui să facă România? Newsweek.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligator...
