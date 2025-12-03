Cât e pensie alimentară în Germania. Ce procent din salariu revine copilului?
Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 14:50
Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
15:20
George Simion, „dragoste cu forța”: Călin Georgescu e parte din polul suveranist. Replica: Nu mă intersează # Newsweek.ro
George Simion continuă să îl țină captiv pe Călin Georgescu despre care spune că e parte din polul s...
15:20
Panică, printre bogătașii din Rusia. Nu le mai pornesc mașinile Porsche noi, conectate prin satelit # Newsweek.ro
Bogătașii din Rusia care și-au luat mașini Porsche noi, conectate și monitorizate prin satelit, se p...
Acum 30 minute
15:00
Un oraș din România rămâne fără căldură și apă caldă de la miezul nopții. Avarie majoră # Newsweek.ro
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără ...
Acum o oră
14:50
Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...
14:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duc...
14:30
Nicușor Dan, despre interimatul de la Ministerul Apărării: Nu este niciun pericol. Aștept să mă consulte USR # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre interimatul de la Ministerul Apărării. Nu...
Acum 2 ore
14:20
A ieșit la pensie abia la 88 ani după ce și-a pierdut casa și soția. Cine i-a donat 1.000.000 euro? # Newsweek.ro
Un veteran al armatei americane în vârstă de 88 de ani va avea în sfârșit șansa să se pensioneze dup...
13:50
Tensiuni în Coaliție. Grindeanu spune că evaluarea de către premier a miniştrilor trebuie făcută zilnic # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce un parlamentar PSD a criticat-o pe D...
13:50
Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „După părerea mea, vina e la Apele Române” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, că, după păreea sa, vina în criza apei de la Prahova și D...
13:30
Raport TUV 2026: Cele mai bune și cele mai proaste mașini electrice de 2-3 ani. Tesla Model Y, șefă la defecte # Newsweek.ro
Anual, pe baza datelor obținute de la inspecțiile tehnice ale automobilelor din Germania, TUV realiz...
Acum 4 ore
13:10
SURSE Înalta Curte va ataca tăierea pensiilor speciale la CCR. De ce sunt șanse mari ca legea să fie respinsă? # Newsweek.ro
Este aproape sigur că Înalta Curte va ataca la CCR proiectul guvernului Bolojan de tăiere a pensiilo...
13:00
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina # Newsweek.ro
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar su...
12:50
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei, informează miercuri...
12:30
Merită să migrezi în Spania unde 1.000.000 oameni nu au loc de muncă? Ce e „șomajul ascuns” care bântuie țara? # Newsweek.ro
Mai merită să migrezi în Spania? Este o întrebare care cuprinde multe variabile. Unul este șomajul d...
12:30
Bulgaria a renunțat să cumpere blindate românești Piranha V de 823.000.000$. Își ia Stryker din SUA # Newsweek.ro
Bulgaria a vrut să achiziționeze printr-un contract G2G blindate Piranha V produse în România, dar a...
12:20
România a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Stejarii se vor bate cu campionii # Newsweek.ro
Naționala de rugby a României și-a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială 2027 din Austra...
11:50
Se încinge cursa pentru Primăria București. Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluţă # Newsweek.ro
Cursa pentru Primăria București se încinge. După ce ieri independentul Vlad Gheorghe s-a retras în f...
11:40
VIDEO Nou record de „viteză”, în Premier League: 100 de goluri, în 111 meciuri. Cine e noul fotbalist–vedetă? # Newsweek.ro
Un fotbalist de 25 de ani e noua vedetă din Premier League. A reușit un record de „viteză”, marcând ...
11:30
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani # Newsweek.ro
O veste mai puțin bună la pensie. În anul 2026, vom asista la o înghețare a beneficiilor la pensie. ...
Acum 6 ore
11:20
Atenție, părinți! Smartphone-ul crește cu 40% riscul de obezitate la copii și cu 62% problemele cu somnul # Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania trage un semnal de alarmă pen...
11:10
Polițist arestat pentru luare de mită. Prins în flagrant când lua 25.000 de lei. Ce nu a făcut de acei bani? # Newsweek.ro
Un poliţist din Constanţa a fost arestat pentru luare de mită. Ar fi făcut un control pe linie de m...
11:00
Sute de bucureșteni fără utilități deși plăteau la asociație. Ce făceau administratorii cu banii? # Newsweek.ro
Sute de bucureșteni au avut probleme cu utilitățile deși au plătit pentru ele. Au fost aduși în acea...
10:50
Civilii nu au voie într-o zonă de lângă orașul Tulcea. Se vor auzi focuri de armă. Ce se întâmplă acolo? # Newsweek.ro
Autoritățile locale din municipiul Tulcea au informat populația cu privire la interdicția într-o zon...
10:40
4.500.000 de lei de la buget pentru 157 de elevi și profesorii lor. Pentru ce dă statul român acești bani? # Newsweek.ro
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale vor fi premiaţi de Mini...
10:30
Anchetă în România și Italia într-un mega dosar de trafic de droguri. Stupefiantele ajungeau în penitenciare # Newsweek.ro
Sunt percheziţii la o reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare şi ...
10:10
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Florin Manole # Newsweek.ro
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Flori...
10:00
Testare gratuită pentru o boală grea, inclusiv pentru românii neasigurați. Anunțul Ministerului Sănătății # Newsweek.ro
Românii pot beneficia gratuit de testarea pentru hepatitele B și C, dacă prezintă simptome sau suspi...
10:00
Acord istoric în UE: Lege anticorupție de bază, obligatorie în toate statele! Ce va trebui să facă România? # Newsweek.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligator...
10:00
Escrocheria care începe cu un apel pierdut și se termină prin golirea contului bancar. E greu de oprit # Newsweek.ro
O nouă escrocherie se extinde rapid și face victime. Totul începe cu un apel pierdut. Apoi hoții îți...
09:50
Prințesa Kate, mesaj de Crăciun: „Iubirea prinde contur prin gesturi blânde”. La ce eveniment va participa? # Newsweek.ro
Înaintea celei de-a cincea ediții anuale a slujbei de Crăciun „Together at Christmas” (n.r. – Împreu...
09:40
Decizia CNSU în criza din Prahova și Dâmbovița. Oamenii primesc apă potabilă din rezerva de stat # Newsweek.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca oamenii din Dâmbovița și Prahova să primeas...
09:30
SUA suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene, după atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale # Newsweek.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilo...
Acum 8 ore
09:20
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti. Care e data limită? # Newsweek.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminar...
09:10
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și datoriile # Newsweek.ro
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și da...
09:10
Accident în lanț în București. 5 mașini, făcute zob. Unul dintre șoferi consumase alcool # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe o stradă din București. 5 mașini au fost implicate, iar unul dintre ș...
09:00
Revoltă la sud de Dunăre. „Copiii” Bulgariei mătură politicienii corupți. „Statul e capturat. Venim după voi!” # Newsweek.ro
n seara zilei de 1 decembrie 2025, Bulgaria a fost martora celei mai importante mobilizări populare ...
08:50
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena după întâlnirea cu Viktor Orban la Budapesta # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi pri...
08:40
Macron merge la Beijing pentru a-l presa pe Xi Jinping să sprijine un armistiţiu în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite p...
08:30
Schimbare importantă în Programa școlară. Când vor fi chemați la ore elevii de clasa a VIII-a? # Newsweek.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor avea programul de venire la școală schimbat în favoarea lor. Un lucru p...
08:20
San Francisco dă în judecată giganţii alimentari, acuzându-i că vând produse ultra-procesate și dăunătoare # Newsweek.ro
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alime...
08:10
România îşi află miercuri adversarele de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney # Newsweek.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzd...
08:00
Negocierile de pace între SUA și Rusia s-au încheiat, războiul continuă. Putin nu a făcut nicio concesie # Newsweek.ro
Orele de diplomație de mare miză de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au în...
07:50
Secretarul american al Apărării susţine continuarea atacurilor asupra navelor suspectate de trafic de droguri # Newsweek.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacif...
07:40
Care este „Planul B” al NATO dacă pacea lui Trump eșuează. Putin amenință cu atacuri la Marea Neagră # Newsweek.ro
Aliații europeni din NATO salută eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei...
07:30
Ce înseamnă eroarea E10 la centrală termică? Cum poți remedia rapid și gratuit problema # Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din ultima vreme au determinat mulți români să-și treacă centralele termice pe...
07:30
Un cuplu din York a descoperit că a câștigat un milion de lire chiar în timp ce lua prânzul la McDonald’s # Newsweek.ro
Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s...
Acum 12 ore
07:20
32.000 lei/lună net salariu pentru șefii instituției acuzată că a lăsat 100.000 oameni fără apă în Prahova # Newsweek.ro
Directorii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) sunt acuzați că au lăsat 100.000 oameni făr...
07:10
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt optimiști # Newsweek.ro
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt opti...
06:50
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus? # Newsweek.ro
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
06:30
Sărbătoare 4 decembrie. Sf. Mare Mc. Varvara. Cruce neagră în calendarul ortodox. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Pe 4 decembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, zi marcată cu cruce neagră î...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.