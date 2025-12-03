Cât e pensie alimentară în Germania. Ce procent din salariu revine copilului?

Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 14:50

Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
15:20
George Simion, „dragoste cu forța”: Călin Georgescu e parte din polul suveranist. Replica: Nu mă intersează Newsweek.ro
George Simion continuă să îl țină captiv pe Călin Georgescu despre care spune că e parte din polul s...
15:20
Panică, printre bogătașii din Rusia. Nu le mai pornesc mașinile Porsche noi, conectate prin satelit Newsweek.ro
Bogătașii din Rusia care și-au luat mașini Porsche noi, conectate și monitorizate prin satelit, se p...
Acum 30 minute
15:00
Un oraș din România rămâne fără căldură și apă caldă de la miezul nopții. Avarie majoră Newsweek.ro
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără ...
Acum o oră
14:50
14:40
Ciprian Ciucu: „Voi duce oraşul mai departe şi îl vom pune împreună la punct” Newsweek.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duc...
14:30
Nicușor Dan, despre interimatul de la Ministerul Apărării: Nu este niciun pericol. Aștept să mă consulte USR Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre interimatul de la Ministerul Apărării. Nu...
Acum 2 ore
14:20
A ieșit la pensie abia la 88 ani după ce și-a pierdut casa și soția. Cine i-a donat 1.000.000 euro? Newsweek.ro
Un veteran al armatei americane în vârstă de 88 de ani va avea în sfârșit șansa să se pensioneze dup...
13:50
Tensiuni în Coaliție. Grindeanu spune că evaluarea de către premier a miniştrilor trebuie făcută zilnic Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce un parlamentar PSD a criticat-o pe D...
13:50
Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „După părerea mea, vina e la Apele Române” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, că, după păreea sa, vina în criza apei de la Prahova și D...
13:30
Raport TUV 2026: Cele mai bune și cele mai proaste mașini electrice de 2-3 ani. Tesla Model Y, șefă la defecte Newsweek.ro
Anual, pe baza datelor obținute de la inspecțiile tehnice ale automobilelor din Germania, TUV realiz...
Acum 4 ore
13:10
SURSE Înalta Curte va ataca tăierea pensiilor speciale la CCR. De ce sunt șanse mari ca legea să fie respinsă? Newsweek.ro
Este aproape sigur că Înalta Curte va ataca la CCR proiectul guvernului Bolojan de tăiere a pensiilo...
13:00
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina Newsweek.ro
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar su...
12:50
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei Newsweek.ro
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei, informează miercuri...
12:30
Merită să migrezi în Spania unde 1.000.000 oameni nu au loc de muncă? Ce e „șomajul ascuns” care bântuie țara? Newsweek.ro
Mai merită să migrezi în Spania? Este o întrebare care cuprinde multe variabile. Unul este șomajul d...
12:30
Bulgaria a renunțat să cumpere blindate românești Piranha V de 823.000.000$. Își ia Stryker din SUA Newsweek.ro
Bulgaria a vrut să achiziționeze printr-un contract G2G blindate Piranha V produse în România, dar a...
12:20
România a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Stejarii se vor bate cu campionii Newsweek.ro
Naționala de rugby a României și-a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială 2027 din Austra...
11:50
Se încinge cursa pentru Primăria București. Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluţă Newsweek.ro
Cursa pentru Primăria București se încinge. După ce ieri independentul Vlad Gheorghe s-a retras în f...
11:40
VIDEO Nou record de „viteză”, în Premier League: 100 de goluri, în 111 meciuri. Cine e noul fotbalist–vedetă? Newsweek.ro
Un fotbalist de 25 de ani e noua vedetă din Premier League. A reușit un record de „viteză”, marcând ...
11:30
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani Newsweek.ro
O veste mai puțin bună la pensie. În anul 2026, vom asista la o înghețare a beneficiilor la pensie. ...
Acum 6 ore
11:20
Atenție, părinți! Smartphone-ul crește cu 40% riscul de obezitate la copii și cu 62% problemele cu somnul Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania trage un semnal de alarmă pen...
11:10
Polițist arestat pentru luare de mită. Prins în flagrant când lua 25.000 de lei. Ce nu a făcut de acei bani? Newsweek.ro
Un poliţist din Constanţa a fost arestat pentru luare de mită. Ar fi făcut un control pe linie de m...
11:00
Sute de bucureșteni fără utilități deși plăteau la asociație. Ce făceau administratorii cu banii? Newsweek.ro
Sute de bucureșteni au avut probleme cu utilitățile deși au plătit pentru ele. Au fost aduși în acea...
10:50
Civilii nu au voie într-o zonă de lângă orașul Tulcea. Se vor auzi focuri de armă. Ce se întâmplă acolo? Newsweek.ro
Autoritățile locale din municipiul Tulcea au informat populația cu privire la interdicția într-o zon...
10:40
4.500.000 de lei de la buget pentru 157 de elevi și profesorii lor. Pentru ce dă statul român acești bani? Newsweek.ro
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale vor fi premiaţi de Mini...
10:30
Anchetă în România și Italia într-un mega dosar de trafic de droguri. Stupefiantele ajungeau în penitenciare Newsweek.ro
Sunt percheziţii la o reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare şi ...
10:10
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Florin Manole Newsweek.ro
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Flori...
10:00
Testare gratuită pentru o boală grea, inclusiv pentru românii neasigurați. Anunțul Ministerului Sănătății Newsweek.ro
Românii pot beneficia gratuit de testarea pentru hepatitele B și C, dacă prezintă simptome sau suspi...
10:00
Acord istoric în UE: Lege anticorupție de bază, obligatorie în toate statele! Ce va trebui să facă România? Newsweek.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligator...
10:00
Escrocheria care începe cu un apel pierdut și se termină prin golirea contului bancar. E greu de oprit Newsweek.ro
O nouă escrocherie se extinde rapid și face victime. Totul începe cu un apel pierdut. Apoi hoții îți...
09:50
Prințesa Kate, mesaj de Crăciun: „Iubirea prinde contur prin gesturi blânde”. La ce eveniment va participa? Newsweek.ro
Înaintea celei de-a cincea ediții anuale a slujbei de Crăciun „Together at Christmas” (n.r. – Împreu...
09:40
Decizia CNSU în criza din Prahova și Dâmbovița. Oamenii primesc apă potabilă din rezerva de stat Newsweek.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca oamenii din Dâmbovița și Prahova să primeas...
09:30
SUA suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene, după atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale Newsweek.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilo...
Acum 8 ore
09:20
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti. Care e data limită? Newsweek.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminar...
09:10
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și datoriile Newsweek.ro
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și da...
09:10
Accident în lanț în București. 5 mașini, făcute zob. Unul dintre șoferi consumase alcool Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe o stradă din București. 5 mașini au fost implicate, iar unul dintre ș...
09:00
Revoltă la sud de Dunăre. „Copiii” Bulgariei mătură politicienii corupți. „Statul e capturat. Venim după voi!” Newsweek.ro
n seara zilei de 1 decembrie 2025, Bulgaria a fost martora celei mai importante mobilizări populare ...
08:50
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena după întâlnirea cu Viktor Orban la Budapesta Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi pri...
08:40
Macron merge la Beijing pentru a-l presa pe Xi Jinping să sprijine un armistiţiu în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite p...
08:30
Schimbare importantă în Programa școlară. Când vor fi chemați la ore elevii de clasa a VIII-a? Newsweek.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor avea programul de venire la școală schimbat în favoarea lor. Un lucru p...
08:20
San Francisco dă în judecată giganţii alimentari, acuzându-i că vând produse ultra-procesate și dăunătoare Newsweek.ro
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alime...
08:10
România îşi află miercuri adversarele de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney Newsweek.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzd...
08:00
Negocierile de pace între SUA și Rusia s-au încheiat, războiul continuă. Putin nu a făcut nicio concesie Newsweek.ro
Orele de diplomație de mare miză de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au în...
07:50
Secretarul american al Apărării susţine continuarea atacurilor asupra navelor suspectate de trafic de droguri Newsweek.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacif...
07:40
Care este „Planul B” al NATO dacă pacea lui Trump eșuează. Putin amenință cu atacuri la Marea Neagră Newsweek.ro
Aliații europeni din NATO salută eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei...
07:30
Ce înseamnă eroarea E10 la centrală termică? Cum poți remedia rapid și gratuit problema Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din ultima vreme au determinat mulți români să-și treacă centralele termice pe...
07:30
Un cuplu din York a descoperit că a câștigat un milion de lire chiar în timp ce lua prânzul la McDonald’s Newsweek.ro
Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s...
Acum 12 ore
07:20
32.000 lei/lună net salariu pentru șefii instituției acuzată că a lăsat 100.000 oameni fără apă în Prahova Newsweek.ro
Directorii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) sunt acuzați că au lăsat 100.000 oameni făr...
07:10
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt optimiști Newsweek.ro
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt opti...
06:50
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus? Newsweek.ro
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
06:30
Sărbătoare 4 decembrie. Sf. Mare Mc. Varvara. Cruce neagră în calendarul ortodox. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Pe 4 decembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, zi marcată cu cruce neagră î...
