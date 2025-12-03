Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiţia europeană planul UE de interzicere a importurilor de gaz şi petrol din Rusia

14:40

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri într-un interviu la Epoch Times că este ”evident” că serviciile secrete știau cine e Călin Georgescu și care sunt afinitățile lui, dar că nu au reușit să detecteze infrastructura de comunicare care l-a dus la 22% în alegerile prezidențiale din 2024. ”Evident că serviciile știau cine e Călin Georgescu, […] © G4Media.ro.