Ministrul Energiei: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari
G4Media, 3 decembrie 2025 17:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie. Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
18:00
Israelul a livrat Germaniei sistemul de apărare antirachetă Arrow 3, în cadrul celei mai mari tranzacții de export din domeniul apărării din istoria țării # G4Media
Israelul a predat miercuri sistemul său de apărare antirachetă cu rază lungă de acțiune Arrow 3 Forțelor Aeriene Germane, în cadrul unei ceremonii organizate la o bază aeriană din sudul Berlinului, finalizând astfel o tranzacție în valoare de 4 miliarde de euro (4,6 miliarde de dolari), cea mai mare tranzacție de export din domeniul apărării […] © G4Media.ro.
18:00
Generalul Berthelot, întruchipat de un actor într-un spectacol de reenactment istoric, huiduit de ”suveraniști” la Alba Iulia / Istoricul Liviu Zgârciu: Totul a început ”în momentul în care a fost invitat să vorbească din partea Franței” # G4Media
Istoricul Liviu Zgârciu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, a relatat, pe contul său de Facebook, o întâmplare pe care a calificat-o drept ”jenantă” din timpul unui moment din programul Zilei Naționale. El spune că ”suveraniștii” adunați în oraș de 1 Decembrie au huiduit un actor care îl întruchipa pe generalul Berthelot, […] © G4Media.ro.
18:00
Guvernul lui Viktor Orban continuă alocările de fonduri în județele din România care au comunități mari de etnici maghiari # G4Media
Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi. Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria, Lazar Janos, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:50
Ministrul Energiei: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie. Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la […] © G4Media.ro.
17:50
Șeful spionajului taiwanez denunţă simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine # G4Media
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, acuză miercuri avioane chineze de faptul că au ”simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. China revendică Taiwanul şi consideră că strâmtoarea care o desparte de insula taiwaneză – una dintre cele mai frecventate […] © G4Media.ro.
17:50
Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiţia europeană planul UE de interzicere a importurilor de gaz şi petrol din Rusia # G4Media
Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia, considerând acest plan un „dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia de știri EFE. „De […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026 # G4Media
Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa. Preţurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate de la 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe […] © G4Media.ro.
17:40
Ferrari a anunțat că Lewis Hamilton nu va pilota monopostul Ferrari în cadrul primului antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Multiplul campion mondial va fi înlocuit de Arthur Leclerc, fratele lui Charles Leclerc, în primul antrenament liber din Abu Dhabi (FP1). Conform regulamentului, în fiecare sezon un pilot […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:30
„Systemic failure” la Barajul Paltinu: Inginer hidrotehnist cu 20 de ani experiență în SUA explică pentru G4Media de ce avaria nu putea lua prin surprindere instituțiile din România # G4Media
Un eșec sistemic, nu o simplă eroare tehnică. Așa descrie inginerul hidrotehnist Dan Rădulescu, cu peste 20 de ani de experiență în gestionarea resurselor de apă și a lacurilor de acumulare în California, situația de la Barajul Paltinu, într-o declarație în exclusivitate pentru G4Media. Specialistul spune că un astfel de incident este „aproape imposibil” într-un […] © G4Media.ro.
17:30
O avocată din Bihor care era acuzată de ultraj, pentru o palmă dată unei funcționare dintr-o primărie, a fost achitată de Înalta Curte de Casație și Justiție # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a achitat-0 pe avocata Simona Paşcu din Oradea, acuzată de ultraj pentru o palmă dată unei funcţionare din Primăria Lugaşu de Jos, scrie ebihoreanul.ro Incidentul a avut loc în septembrie 2022, când avocata Simona Paşcu şi clienta ei, directoarea şcolii din Lugaşu de Jos, au mers la Primărie pentru […] © G4Media.ro.
17:20
Majoritatea australienilor, japonezilor şi indienilor consideră că preşedinţia Trump nu este benefică pentru ţările lor, potrivit unui sondaj # G4Media
Majoritatea locuitorilor din Australia, Japonia şi India consideră că al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump nu este benefic ţărilor lor şi un număr tot mai mare de australieni consideră influenţa SUA în Asia ca fiind mai mult dăunătoare decât benefică, conform unui sondaj realizat în rândul populaţiilor din cele patru ţări, relatează miercuri […] © G4Media.ro.
17:20
Lituania acceptă jumătate dintre migranţii relocaţi de UE, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară # G4Media
Guvernul lituanian a decis miercuri că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al Uniunii Europene pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service (BNS), citat de agenția de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres. „Propunem un model proporţional […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
Comisia Europeană a aprobat planurile pentru un pachet financiar în valoare de 210 miliarde de euro destinat achiziționării de arme pentru Ucraina și susținerii economiei sale afectate de război, transmite The Telegraph. Succesul acestuia depinde de renunțarea Belgiei la opoziția sa de lungă durată față de utilizarea activelor rusești înghețate în întreaga Uniune pentru a […] © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Operatorul apă din Prahova, sursă de sinecuri pentru PNL, PSD și UDMR / Cum s-au cheltuit discreționar banii societății deținute de Apele Române / Salariul directorului general este de 34.149 lei brut # G4Media
Operatorul de apă din județul Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, societate deținută integral de Apele Române, a fost o sursă continuă de sinecuri pentru partidele aflate la guvernare. De asemenea, din analiza a circa 150 de decizii ale Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație (CA) realizată de G4Media.ro pe ultimii 10 ani […] © G4Media.ro.
16:50
Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc # G4Media
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunţat miercuri o sursă din cadrul serviciului militar de informaţii ucrainean GUR, transmit agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Acesta este al cincilea atac ucrainean asupra conductei care furnizează petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Atacurile anterioare de […] © G4Media.ro.
16:50
Tzanca Uraganu și Rava sunt din nou cei mai ascultați artiști din România pe Spotify / Bad Bunny, cel mai ascultat artist la nivel global în 2025 # G4Media
La fel ca anul trecut, manelele și trapul sunt genurile muzicale cele mai apreciate de utilizatorii români pe platforma de streaming Spotify. Anul acesta, topul este condus de Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu. Topul celor mai ascultați 10 artiști de anul acesta pe Spotify în România arată așa: Tzanca Uraganu Rava Dani […] © G4Media.ro.
16:50
Băluță demontează atacurile electorale despre apartamente: „Totul e în declarațiile de avere și verificat de ANI” # G4Media
Candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a reacționat la acuzațiile apărute recent despre achizițiile imobiliare ale unor membri ai familiei sale. Acesta susține că investigația ignoră informații verificabile și documente oficiale care existau deja în arhivele statului. În conferința de presă susținută pe șantierul unui pasaj rutier, Băluță a subliniat că publicarea materialului înainte de […] © G4Media.ro.
16:50
Prefectul de Prahova, despre criza apei: Cei de la Apele Române mi-au spus că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul e în pericol dacă nu se execută aceste lucrări, nu că rămân fără apă dacă se reduce nivelul apei în lac # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste […] © G4Media.ro.
16:40
Elevă de la un liceu din Roşiori de Vede scoasă cu forţa din clasă şi bătută pe stradă de mai multe fete / Agresoarele au fost reținute # G4Media
O elevă de la un liceu din Roşiori de Vede a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ şi bătută de mai multe fete, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, transmite Agerpres. Trei dintre minore au fost reţinute şi sunt cercetate pentru […] © G4Media.ro.
16:40
Preşedintele Bulgariei solicită demisia Guvernului, după protestele generate de proiectul de buget pentru 2026 # G4Media
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters, preluată de News.ro. Marţi, guvernul a retras proiectul de buget, în urma demonstraţiilor naţionale împotriva creşterilor fiscale planificate pentru a finanţa cheltuielile mai mari. […] © G4Media.ro.
16:30
Poliția s-a sesizat cu privire la arborarea unor însemne fasciste, după ce de Ziua Națională un steag cu portretul criminalului legionar Zelea Codreanu a fost plimbat prin Alba Iulia în grupul susținătorilor SOS fără să intervină vreo autoritate # G4Media
Polițiștii din Alba s-au sesizat, miercuri 3 decembrie, cu privire la arborarea unor însemne fasciste în Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale. Pe 1 Decembrie, un steag cu portretul criminalului legionar Zelea Codreanu a fost plimbat prin Alba Iulia în grupul susținătorilor SOS fără să intervină vreo autoritate, scrie alba24.r0. „La data de 3 decembrie 2025, […] © G4Media.ro.
16:30
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dreapta și pro-europeană se aliniază în spatele lui Ciprian Ciucu. Conferința în care Dragoș Pîslaru, Iulian Hatmanu, Vlad Gheorghe și Ludovic Orban și-au anunțat public susținerea nu a fost doar un eveniment de campanie, ci un semnal clar că există […] © G4Media.ro.
16:30
Incendiu la una dintre căsuțele de lemn la un Târg de Crăciun din Capitală / Jandarmii au intervenit în timp util # G4Media
Un incendiu izbucnit la una dintre căsuțele de lemn dintr-un târg de Crăciun din Capitală ar fi putut avea urmări grave, dacă jandarmii bucureșteni nu ar fi intervenit imediat. Aflat în zonă pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, un echipaj de jandarmi din cadrul Batalionului 5 al Jandarmeriei Capitalei a observat focul și a acționat […] © G4Media.ro.
16:30
Excesul mondial de plastic se va agrava şi mai mult până în 2040 / Inundă oceanele şi plajele şi se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre # G4Media
În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele şi plajele şi se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantităţi din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare […] © G4Media.ro.
16:20
Atac violent şi rasist al lui Donald Trump împotriva somalezilor / I-a numit „gunoaie” şi a spus că ţara lor „pute” şi „nu e bună de nimic” # G4Media
După ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei, transmite News.ro. El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie” şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care […] © G4Media.ro.
16:20
Republicanii câștigă un scrutin parțial pentru Camera Reprezentanților cu o majoritate mult redusă, dar poziția lor în Congres rămâne precară # G4Media
Candidatul Partidului Republican, Matt Van Epps, a obținut 53,9% din voturi în alegerea specială din districtul 7 al statului Tennessee, față de 45% cât a obținut candidata Partidului Democrat, Aftyn Benn. Scrutinul a fost convocat în vederea înlocuirii lui Mark Green, reprezentantul Republican al districtului care a demisionat în această vară pentru a ocupa un […] © G4Media.ro.
16:20
O clujeancă a obținut în instanță anularea dobânzii variabile din contractul său de credit și returnarea banilor cu dobândă pe un contract din 2008 # G4Media
Încă un proces împotriva băncilor se soldează cu victoria clienților, o clujeancă obținând ieri în instanță anularea dobânzii variabile din contractul său de credit și returnarea banilor considerați achitați abuziv, cu dobândă, scrie ActualdeCluj.ro Decizia vine de la Judecătoria Cluj-Napoca, care a decis ieri în favoarea reclamantei. Aceasta a dat în judecată instituția bancară cerând […] © G4Media.ro.
16:10
Primarul Daniel Băluță: „Bucureștiul nu își mai permite să funcționeze cu infrastructura și cu reflexele administrative din ultimii 20 de ani. Tratat ca urgență, orașul poate avea rapid rezultate vizibile, iar pasajul Apărătorii Patriei este cel mai bun exemplu” # G4Media
Lucrările de construire a pasajului rutier Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil, iar constructorii au început deja și amenajarea celei de-a doua rampe a podului. Acestea, împreună cu celelalte elemente structurale ale pasajului, aflate în diferite faze de execuție, sunt construite astfel încât să poată susține și infrastructura aferentă viitoarei linii de […] © G4Media.ro.
16:10
Bolojan, la Budapesta: O discuție pragmatică cu premierul Viktor Orban despre consolidarea interconexiunilor electrice # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită la Budapesta, a precizat, miercuri, că a avut o discuție pragmatică cu premierul Viktor Orban despre consolidarea interconexiunilor electrice. „Premierul Bolojan: O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, despre modul în care trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice între România și Ungaria și, în […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
Ronnie O’Sullivan le-a oferit fanilor săi o surpriză neplăcută: a fost eliminat din runda inaugurală de la UK Championship, iar Mark Selby, unul din marii săi rivali din ultimii ani, a vorbit despre cum va arăta snookerul fără „geniul” său. „E cel mai bun, dar nu indispensabil”, transmite Selby. Ronnie O’Sullivan și episoadele controversate de […] © G4Media.ro.
16:00
Președintele Nicușor Dan anunță că nu va promulga legea bugetului pe 2026 dacă ignoră referendumul din 2024 care prevede bani mai mulți pentru Primăria București luați de la primăriile de sector # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că nu va promulga legea bugetului de stat pentru anul 2026 dacă ignoră referendumul local pe care el însuși l-a inițiat în 2024 și care prevede sume mai mari pentru Primăria București în detrimentul primăriilor de sector. ”Parlamentul trebuie să fie pro-activ și să schimbe partea de taxe locale, […] © G4Media.ro.
16:00
UE adoptă o lege anticorupţie într-o versiune diluată / Acordul a fost încheiat în aceeaşi zi în care Bruxelles-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupţie care au lovit o instituţie a Uniunii Europene în ultimele decenii # G4Media
Legiuitorii UE au ajuns la un acord asupra primei reglementări la nivel de bloc pentru combaterea corupţiei, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi ţărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, relatează publicația Politico, citată de News.ro. Proiectul de lege, convenit marţi seara, armonizează definiţiile infracţiunilor, pedepsele minime şi măsurile preventive […] © G4Media.ro.
16:00
Fermierii greci blochează autostrăzi şi treceri de frontieră și cer plata subvenţiilor şi preţuri corecte # G4Media
Un protest al fermierilor greci, care durează de câteva zile, continua să blocheze miercuri şosele şi autostrăzile importante, coridorul central nord-sud între Atena şi Salonic fiind în mod deosebit afectat, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Fermierii se plâng de mai multe luni de întârzieri la plata subvenţiilor şi cer sprijin suplimentar din […] © G4Media.ro.
15:50
EXCLUSIV Piața de mașini de lux și premium noi din România va încheia anul cu o creștere de 8,2%, ajungând la valoarea de 7,08 miliarde de lei: „Se observă o schimbare semnificativă către vehicule ecologice” # G4Media
În 2025, piața de mașini premium și de lux noi din România va continua să înregistreze o performanță puternică, vânzările cu amănuntul urmând să crească cu 8,2%, până la o valoare de 7,08 miliarde de lei (aproximativ 1,39 miliarde de euro), potrivit datelor din raportul „Premium and Luxury Cars in Romania” puse la dispoziția Economedia […] © G4Media.ro.
15:50
Nicuşor Dan: Nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie şi ei se atacă între ei, în loc să critice opoziţia. Asta, eu nu înţeleg # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre tensiunile din coaliţie, că lui nu i se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie şi ei se atacă între ei, în loc să critice opoziţia, arătând că acest lucru nu îl […] © G4Media.ro.
15:40
Artanu va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2. Un concert-tribut va fi organizat în Bucureşti pe 17 decembrie # G4Media
Artistul Artanu (Adrian Pleșca), solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan care a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, transmite News.ro. Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15.00, la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan (în parcul Alexandru Ioan […] © G4Media.ro.
15:40
Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au neutralizat miercuri, 3 decembrie, un obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei […] © G4Media.ro.
15:40
Un fost deputat croat şi fiul său, acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute, inclusiv către instituții publice din România # G4Media
Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare în Croaţia, suspectaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe ţări europene, a anunţat miercuri procuratura, relatează agenția de știri AFP. Conform unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului şi fiul său în vârstă de 26 de […] © G4Media.ro.
15:30
România a semnat cu Turcia un contract de achiziție a unei corvetei ușoare din clasa HISAR # G4Media
Ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia s-a desfășurat miercuri, 3 decembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer […] © G4Media.ro.
15:20
Colaborarea între Spitalul Județean din Timișoara și Spitalul Universitar din Szeged continuă: secțiile ATI vor fi modernizate printr-un proiect cu fonduri UE # G4Media
Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara va fi reconstruită și dotată cu echipamente noi, în cadrul unui proiect finanțat prin programul Interreg România–Ungaria. Vor fi amenajate patru saloane noi, cu opt paturi ATI, cu circuit separat pentru zona roșie, și vor fi achiziționate echipamente moderne pentru saloanele de terapie intensivă. […] © G4Media.ro.
15:10
Acord în UE pentru a întări drepturile turiştilor: oricine anulează un pachet de vacanță din cauza unor „circumstanţe inevitabile şi extraordinare” va avea dreptul la o rambursare integrală # G4Media
Eurodeputaţii şi guvernele din Uniunea Europeană au ajuns marţi seară la un acord provizoriu care le va oferi turiştilor mai multe drepturi atunci când anulează pachetele de vacanţă rezervate şi solicită rambursări, relatează miercuri dpa, preluată de Agerpres. Europarlamentarii au declarat că, potrivit proiectului de acord, oricine anulează un pachet de servicii turistice din cauza […] © G4Media.ro.
15:00
Președintele Partidei Romilor Pro- Europa, deputatul Nicolae Păun, îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei # G4Media
Daniel Băluță, omul care poate face din București o capitală europeană! Vouă vă place cum arată acum Bucureștiul? Vouă vă lasă impresia că Bucureștiul e o capitală europeană? Vouă vă place cum se circulă în București? Sincer, câte ore petreceți zilnic întraficul Capitalei? Vouă vă place faptul că toate bulevardele din București sunt pline de […] © G4Media.ro.
15:00
Președintele Nicușor Dan anunță că în 2-3 luni va prezenta un raport-diagnostic despre sistemul de justiție și cere magistraților de bună credință să protesteze public față de ”abuzurile” din sistem # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri într-un interviu pentru Epoch Times că în 2-3 luni va prezenta un raport-diagnostic despre problemele din sistemul de justiție. Șeful statului le-a cerut magistraților ”de bună credință” să protesteze public față de ”abuzurile” din sistem. El a spus că fără această presiune din interiorul sistemului nu se poate face […] © G4Media.ro.
15:00
Belgia a denunțat miercuri, chiar înainte de prezentarea acestuia, un proiect al Uniunii Europene care vizează utilizarea activelor rusești înghețate, deținute într-o instituție financiară belgiană, pentru a transfera 140 de miliarde de euro către Ucraina, potrivit Reuters. Comisia Europeană lucrează de luni de zile la un mecanism care să permită utilizarea activelor rusești înghețate în […] © G4Media.ro.
14:50
Nicușor Dan, despre CV-ul lui Moșteanu: Intensitatea cu care în spațiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporțională cu faptele / Prin PUZ-urile de sector s-au favorizat persoane fizice și juridice cu sute de milioane de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, referindu-se la scandalul care a dus la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), că „intensitatea cu care în spațiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporțională cu faptele”. Președintele a spus că decizia de numire a unui nou ministru este la USR. „Ei m-au consultat cu privire […] © G4Media.ro.
14:50
Președintele Nicușor Dan: Eu îmi doresc o campanie anticorupție / Când ai o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, medicul îți spune să te aștepți că tratamentul va dura # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că își dorește o campanie anticorupție, dar a atras atenția că, atunci când ai o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, medicul îți spune să te aștepți că tratamentul va dura. Șeful statului a fost întrebat dacă, după declarația sa de la recepția de Ziua Națională […] © G4Media.ro.
14:40
BREAKING Nicușor Dan: Evident că serviciile știau cine e Călin Georgescu și afinitățile lui, dar nu au detectat infrastrcutura de comunicare care l-a dus la 22% în alegeri # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri într-un interviu la Epoch Times că este ”evident” că serviciile secrete știau cine e Călin Georgescu și care sunt afinitățile lui, dar că nu au reușit să detecteze infrastructura de comunicare care l-a dus la 22% în alegerile prezidențiale din 2024. ”Evident că serviciile știau cine e Călin Georgescu, […] © G4Media.ro.
14:40
Cine conduce acum Administrația „Apele Române”, instituție considerată responsabilă de președintele Nicușor Dan de lăsarea fără apă potabilă a 100.000 de români / Ministra Mediului a reușit să schimbe vechea conducere după numeroase scandaluri în care aceasta fusese implicată # G4Media
Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române este în prezent Florin Ghiţă, care a preluat mandatul după demiterea lui Sorin Lucaci în septembrie 2025, în contextul scandalurilor legate de închirirea la suprapreț a sediului, dar și de lipsa controalelor pe teren. Florin Ghiţă a primit mandat de la ministra Mediului, Diana Buzoianu, să reorganizeze „Apele […] © G4Media.ro.
14:10
PSD, atac dur la Bolojan, USR și Buzoianu: „Cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?” / „Conducerea USR să-și asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru” # G4Media
PSD a lansat, miercuri, într-un comunicat de presă, un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, USR și a ministrei Diana Buzoianu, pe care o acuză de „amatorism și incompetență”. PSD îi solicită premierului să nu mai accepte această incompetență, iar conducerii USR să-și asume împreună cu ministra Buzoianu „dezastrul” de la Paltinu. Comunicatul PSD: […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:00
Vânzările online din SUA au urcat la 44,2 miliarde de dolari în cele cinci zile de reduceri, potrivit Adobe Analytics # G4Media
Americanii au cheltuit 14,25 miliarde de dolari doar în Cyber Monday, împingând totalul cumpărăturilor online din weekendul de Thanksgiving la 44,2 miliarde de dolari, arată cel mai recent raport Adobe Analytics. Consumatorii au profitat masiv de ofertele la gadgeturi, electrocasnice și produse de zi cu zi, scrie Fashion Network. Cheltuielile online din Cyber Week, perioada […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.