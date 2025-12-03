Aniversare fără fast pentru Cătălin Botezatu. Ce plan are pentru 2026
AntenaStars, 3 decembrie 2025 19:50
Cătălin Botezatu își marchează mâine aniversarea, dar într-un mod total neobișnuit pentru el. Designerul, cunoscut pentru petrecerile sale extravagante, a decis ca în acest an să nu mai organizeze niciun eveniment. Motivul are legătură cu programul încărcat și cu planul său pentru anul viitor, când va schimba prefixul.
Acum 5 minute
20:00
Delia Tudose, logodnica prezentatorului Adi Vasile, a decis să marcheze ziua ei de naștere cu un cadou atipic, dar extrem de valoros pentru ea: un program profesional de fitness și nutriție. Deși arată deja impecabil, ea și-a propus să își ridice standardele și mai mult și să își contureze cea mai bună versiune fizică și mentală.
Acum 15 minute
19:50
19:50
Loredana Chivu a confirmat oficial despărțirea de Sorin Nicolescu, bărbatul cu care plănuia să ajungă în fața altarului. Vedeta spune că decizia îi aparține în totalitate și susține că traversează una dintre cele mai liniștite perioade din viața ei. Mai mult, afirmă că nu are niciun regret și că singurătatea, de această dată, îi face bine.
Acum 30 minute
19:40
Mirela Vaida a transformat pregătirile de sărbători într-un adevărat ritual de familie. Prezentatoarea Acces Direct a dezvăluit că în acest an a împodobit nu mai puțin de patru brazi, fiecare având o semnificație aparte. Gestul ei a stârnit curiozitatea fanilor, iar vedeta a explicat exact ce reprezintă fiecare pom.
Acum o oră
19:30
Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, adorată în toată lumea, dar puțini îi cunosc numele real. De la Turcia la Mexic și din America până în Europa, artista umple scene și strânge milioane de ascultători. Iar povestea numelui „Inna”, pe care îl știe o planetă întreagă, începe cu o amintire din copilărie.
19:30
În ediția din 2 decembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite, Coralia Florescu a transformat platoul într-un moment de confesiune rar întâlnit. Sub zâmbetul cald, tânăra ascundea o poveste de viață marcată de pierderi, violență și o luptă cruntă pentru supraviețuire. Mărturiile ei au smuls reacții de necrezut din partea chefilor.
19:20
Deși în urmă cu câteva săptămâni se vorbea despre un divorț iminent, Dragoș Săvulescu și Angela Martini par să fi lăsat în urmă tensiunile. Cei doi se află împreună într-o vacanță de familie, cu ocazia aniversării fiului lor, iar mesajele publice ale fotomodelului au reaprins speculațiile despre o posibilă împăcare.
19:20
De ce nu a divorțat Oana Ungureanu, după ce a aflat de relația sotului cu senatoarea Aldea # AntenaStars
Oana Ungureanu vorbește deschis despre scandalul care a făcut o țară întreagă să comenteze. Deși și-a găsit soțul într-o relație cu senatoarea Valentina Aldea și a ajuns să fie cercetată penal după ce a reacționat violent, femeia recunoaște că nu a putut să divorțeze. Iubirea, loialitatea și speranța că lucrurile se pot repara i-au dictat decizia, chiar dacă realitatea era alta.
19:20
Un act de omenie s-a transformat într-o poveste complicată și tensionată. Gheorghe Cojoc, un pensionar de 72 de ani, susține că bărbatul pe care l-a primit în casă din milă ar fi dispărut cu mașina lui. Acum, bărbatul acuzat vine cu explicații neașteptate, iar Cojoc pornește o adevărată căutare națională, convins că nu e singura victimă.
Acum 2 ore
19:00
Cătălin Cazacu, sincer despre singurul regret al vieții sale: „M-am pus o singură dată în genunchi…” # AntenaStars
Cătălin Cazacu a vorbit, poate pentru prima dată atât de deschis, despre singurul lucru pe care îl regretă în viață. Fostul campion la motociclism a făcut o confesiune plină de emoție, legată de relația sa cu Ramona Olaru, cea căreia i-a oferit un inel de logodnă. Deși viața lui amoroasă arată astăzi cu totul diferit, acel episod încă îi stârnește melancolie.
18:50
Ana-Maria Barnoschi nu lasă nimic la voia întâmplării, nici măcar planul de a deveni mamă. Vedeta a vorbit deschis despre momentul în care își dorește să facă acest pas și motivele pentru care preferă să mai aștepte. Disciplina, stabilitatea și organizarea sunt prioritățile ei până când viața o va conduce spre maternitate.
18:50
Concert de adio pentru Artanu: când va fi înmormântat și unde își pot lua fanii rămas-bun # AntenaStars
Moartea Artanului, voce emblematică a rockului românesc, a lăsat în urmă o imensă tristețe. Familia artistului se pregătește să-l conducă pe ultimul drum, în timp ce prietenii și colegii de scenă i-au pregătit un omagiu special: un concert dedicat memoriei sale, programat pe 17 decembrie. Ultimul mesaj al lui Artan, postat cu doar câteva zile înainte de a muri, arată un artist plin de energie, departe de a lăsa să se întrevadă tragedia ce urma.
18:30
În episodul 10 al sezonului 16 din Chefi la cuțite, o concurentă cu o poveste autentică de viață a reușit să emoționeze întreaga jurizare. Iuliana Munteanu, fermier din satul Tarcău, județul Neamț, a demonstrat că talentul și pasiunea pot veni din cele mai simple locuri. Cu un preparat tradițional și o sinceritate dezarmantă, a obținut patru cuțite.
18:30
După ezitări și controverse, Alexandru își asumă public iubirea! Cine e aleasa: Nicoleta sau Iolanda? # AntenaStars
După săptămâni de incertitudini, tensiuni și discuții aprinse, Alexandru de la Mireasa a făcut în sfârșit pasul pe care toată lumea îl aștepta. Concurentul și-a clarificat sentimentele și a recunoscut, în direct, pentru cine îi bate inima cu adevărat. Decizia lui a schimbat complet dinamica din casă.
18:20
Deși formează un cuplu solid de aproape două decenii, Crina Abrudan recunoaște că a ascuns ani întregi un detaliu neobișnuit față de soțul ei, Gabi Popescu. Vedeta a dezvăluit că superstițiile i-au dictat, la un moment dat, o parte din viață. Abia acum povestește ce o determina, seară de seară, să ocolească drumul obișnuit spre casă.
18:20
Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai carismatici și dăruiți burlaci ai showbizului românesc, recunoaște că a făcut cândva cadouri colosale femeilor din viața lui. De la mașini la apartamente, designerul nu s-a uitat la bani, însă spune că acele vremuri au apus. Astăzi, își explică decizia cu sinceritatea care l-a consacrat.
18:20
Andra Volos, emoționată până la lacrimi: „O nouă binecuvântare în familia noastră spirituală” # AntenaStars
Andra Volos și Robert Lele au trăit un moment de neuitat chiar în timpul petrecerii organizate pentru fiica lor, Kim. Cuplul a fost cerut să devină nași de botez într-un mod cu totul special, iar reacțiile lor au fost pe măsura emoției. Cei doi au spus „DA” imediat, cu aceeași bucurie cu care au primit vestea că vor deveni părinți spirituali.
18:10
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au fost văzuți din nou în același cadru, fără a se afișa însă împreună. La scurt timp, dansatoarea a postat un videoclip care a alimentat speculațiile despre o posibilă împăcare. Versurile melodiei folosite lasă de înțeles că bruneta visează la o familie și la copii.
18:10
Deși avea o carieră consolidată în România, Rocsana Marcu a decis să o ia de la zero în Marea Britanie, împreună cu cele două fiice ale sale. Mutarea, făcută în plină pandemie, a însemnat ruperea de tot ce cunoștea și asumarea unui pariu pe propriile forțe. Astăzi, este una dintre cele mai apreciate femei din imobiliarele din Dubai, însă drumul până acolo a fost plin de incertitudini și curaj.
Acum 4 ore
18:00
Marilu Dobrescu trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de iubitul ei australian, Tom. În timp ce se pregătesc să se mute în casă nouă, influencerița a primit un comentariu critic la adresa partenerului. Marilu a clarificat imediat de ce preferă să facă singură treburile casnice.
18:00
Dana Roba, mesaj enigmatic după despărțire. Make-up artista lasă loc de împăcare cu fostul? # AntenaStars
Dana Roba trece din nou printr-o perioadă sentimentală agitată. Deși s-a afișat recent cu un nou partener, un mesaj cu subînțeles publicat pe TikTok a stârnit imediat speculații despre o posibilă împăcare cu fostul iubit. Make-up artista nu ezită să își exprime trăirile în mediul online, iar fanii analizează fiecare gest.
18:00
Nicolae Guță a făcut o mărturisire neașteptată la „Viața fără filtru”. Deși are deja 12 copii, artistul și soția lui, Cristina, își doresc încă o fetiță. Cei doi au ajuns chiar să ia în calcul adopția, dacă viața le va permite să facă acest pas important.
17:50
Moarte suspectă în comună: două rude ucise, familia cere explicații: „Sunt lucruri care nu se leagă” # AntenaStars
Fiul lui Mitică trăiește un coșmar de luni întregi și nu poate accepta varianta oficială privind accidentul în care tatăl său și verișoara acestuia și-au pierdut viața. Bărbatul este convins că sunt detalii ascunse și susține că viteza șoferului nu ar fi fost deloc cea declarată.
17:50
Moartea Roxanei Moise, la doar 39 de ani, a lăsat un gol uriaș în lumea sportului și în inimile celor care au iubit-o. Fosta handbalistă, mamă a trei copii, ar fi suferit de o boală necruțătoare, însă până în ultima clipă a rămas convinsă că va reuși să se vindece. Antrenoarele ei au dezvăluit ultimele discuții purtate cu Roxana.
17:50
Nicolae Guță a sărbătorit 58 de ani chiar în platoul emisiunii Viața fără filtru, unde a apărut alături de soția sa, Cristina. Regele manelelor a vorbit deschis despre familie, dorințele sale și rolul pe care partenera îl joacă în viața lui.
17:40
Oana Roman, noi informații despre starea de sănătate a Isei: „Analizele nu sunt grozave…” # AntenaStars
Oana Roman a vorbit deschis despre starea de sănătate a fiicei sale, Isa, care se confruntă cu o problemă medicală ce necesită monitorizare constantă. Vedeta spune că analizele recente nu au ieșit așa cum sperau, însă este hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a-și ajuta copilul.
17:30
Olga Barcari a rămas extrem de apropiată de foștii colegi din aventura Asia Express, dar mai ales de copiii acestora. Bruneta s-a reîntâlnit recent cu Dan Alexa și cu fiul lui, Arkan, de care s-a atașat încă din timpul competiției. Vedeta spune că este flatată de cât de mult o îndrăgesc cei mici.
17:20
Simona Trașcă radiază de fericire alături de Marian Buzilă, bărbatul care i-a schimbat viața și pe care îl va lua de soț în câteva luni. Chiar și așa, relația lor are mici momente tensionate, provocate de câteva obiceiuri care o scot din minți pe blondină. Simona recunoaște, însă, că iubirea i-a schimbat complet reacțiile și felul de a privi un conflict.
17:20
Emily și Liviu, logodnă spectaculoasă la „Mireasa”! Momentul emoționant care a schimbat totul # AntenaStars
Dragostea dintre Emily și Liviu trece la nivelul următor! În ciuda tensiunilor și a comentariilor din competiție, cei doi și-au urmat instinctul și au făcut pasul cel mare: sunt oficial logodnici. Liviu a pregătit o cerere romantică, în fața unuia dintre cele mai emblematice locuri din România.
Acum 24 ore
20:50
Sorin Copilul de Aur a vrut să-i facă ziua mai frumoasă soției sale, Alina, și a apărut acasă cu un buchet uriaș de trandafiri la ora 6:00 dimineața. Gestul lui romantic a devenit rapid viral, însă reacțiile fanilor au fost împărțite: unii l-au felicitat, alții au bănuit că manelistul încearcă să repare o nouă greșeală.
20:40
Aurora Mihai trece printr-o perioadă marcată de durere și dor, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Cumnata Andrei a vorbit cu greu despre ultimele luni ale părintelui său, afectat de o boală cruntă, și despre golul pe care l-a lăsat în urma lui.
20:40
Wilmark a vorbit deschis, cu umor și autoironie, despre perioada în care gelozia îi dicta fiecare reacție. Coregraful a povestit cum, în tinerețe, ajunsese să facă adevărate „misiuni” de urmărire, de teamă să nu fie trădat, și cum a reușit, în timp, să se elibereze de acest comportament.
20:30
Din ianuarie, Adi Vasile va fi gazda Survivor România, dar în plan personal trăiește deja propria poveste de succes. Logodit cu Delia Tudose, o femeie extrem de elegantă și carismatică, antrenorul își construiește în liniște o viață de familie alături de partenera lui de ani buni.
20:30
Rocsana Marcu, mărturisiri despre perioada în care a devenit mamă: „Am fost singură împotriva tuturor” # AntenaStars
Deși astăzi se bucură de o carieră impresionantă și o viață împlinită în Dubai, începuturile maternității nu au fost deloc ușoare pentru Rocsana Marcu. Vedeta a dezvăluit că, atunci când a rămas însărcinată pentru prima dată, s-a trezit complet singură și în dezacord total cu familia și cercul ei apropiat.
20:20
Survivor România revine în ianuarie cu un prezentator neașteptat: Adi Vasile, unul dintre cei mai laureați antrenori de handbal ai ultimului deceniu. Cu un palmares impresionant și o disciplină de fier, acesta promite să ducă show-ul la un nivel și mai intens.
20:20
După weekendul petrecut alături de Lambada și de cei trei copii ai lor, Tzancă Uraganu a continuat festivitățile cu o petrecere extravagantă organizată pentru ziua sa de naștere și onomastica. Alina Marymar a fost vedeta serii, iar atmosfera a fost una demnă de un eveniment regal.
20:10
De 1 Decembrie, zi cu puternică încărcătură pentru români, Anna Leu a împărtășit un mesaj care a impresionat mii de oameni. Văduva regretatului Mihai Leu trăiește în continuare cu durerea pierderii și i-a dedicat partenerului ei un gând sfâșietor. Fotografia postată și cuvintele transmise au atins profund publicul.
Ieri
20:00
Deea Maxer, tot mai apropiată de noul iubit: relația devine serioasă, iar bruneta se înțelege excelent cu fiicele lui # AntenaStars
Deea Maxer trăiește o perioadă plină de schimbări, dar și de fericire. Relația ei cu noul partener pare să avanseze într-un ritm rapid, iar bruneta s-a apropiat deja de fiicele acestuia. Chiar dacă nu a dezvăluit detalii despre începutul poveștii lor, imaginile recente vorbesc clar despre o legătură care se consolidează.
20:00
Cornelia Rednic a ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani și a marcat momentul cu o petrecere memorabilă. Artista a vorbit cu sinceritate despre emoțiile schimbării de prefix, despre lecțiile vieții și despre bucuria de a privi înainte cu recunoștință. Atmosfera evenimentului a fost una caldă, încărcată de muzică, zâmbete și multă iubire.
19:50
Artan, legenda rockului românesc, s-a stins din viață. Muzica pierde una dintre cele mai influente voci # AntenaStars
Muzica românească trece printr-un moment de mare tristețe: Artan, vocea inconfundabilă și energia emblematică a trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit. Artistul, considerat unul dintre pionierii rockului modern de la noi, lasă în urmă un gol imens și o moștenire muzicală care va rămâne vie generații întregi.
19:50
Moartea Roxanei Moise, fostă handbalistă și mamă a trei copii, a lovit ca un trăsnet. La doar 39 de ani, sportiva a pierdut lupta cu o boală grea, iar apropiații abia găsesc puterea să vorbească despre pierderea ei. Mesajele tulburătoare apărute în mediul online conturează portretul unei femei iubite, admirate și profund regretate.
19:40
După ani în care a preferat discreția totală, Corina Dănilă a confirmat că este căsătorită de cinci ani cu bărbatul care i-a devenit sprijin și partener de viață. Soțul ei, Dorin Enache, este cu 12 ani mai tânăr și îi împărtășește pasiunea pentru actorie. Actrița a vorbit deschis despre relația lor și despre momentul în care a spus „da”.
19:20
Au trecut cinci ani de când Laura Cosoi și-a pierdut tatăl, însă dorul rămâne la fel de apăsător. Actrița a mers la mormântul lui în ziua în care s-a împlinit tristul moment și a transmis un mesaj profund emoționant. Pentru vedetă, luna noiembrie continuă să fie una dintre cele mai grele perioade ale anului.
19:10
Oksana Ionascu, despre trădare și iluzii: „Realitatea mi-a dărâmat toate convingerile” # AntenaStars
Oksana Ionașcu a vorbit deschis despre cel mai dur episod al anului: momentul în care a aflat că soțul ei, Cezar Ionașcu, a înșelat-o. Convinsă că un asemenea scenariu nu avea cum să apară în propria familie, vedeta recunoaște că realitatea a lovit-o mai puternic decât și-ar fi imaginat. În exclusivitate, ea explică ce a simțit, cum vede infidelitatea și ce înseamnă, în ochii ei, rolul amantei.
19:00
Apariție comună la gender reveal: Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, iarăși împreună # AntenaStars
După săptămâni de zvonuri și suspiciuni, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au fost surprinși din nou în același loc. Cei doi au participat la petrecerea de gender reveal a lui Tony One și a Antoniei, la câteva zile după ce fanii i-au detectat împreună în Dubai. Deși evită să se afișeze ca un cuplu, urmăritorii cred că între ei nu s-a rupt niciodată nimic.
19:00
După mai bine de un deceniu și jumătate de relație, Radu Vâlcan demonstrează că romantismul nu a dispărut nici măcar o clipă. Prezentatorul TV i-a dedicat Adelei Popescu unul dintre cele mai emoționante mesaje de până acum, stârnind reacții entuziaste în mediul online. Povestea lor rămâne un exemplu de iubire matură, caldă și autentică.
18:50
Cuza de la Neatza, look nou după trei ani de păr lung. Prezentatorul: „Parcă am întinerit!” # AntenaStars
Cuza a renunțat la părul lung pe care îl purta de aproape trei ani și a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Prezentatorul de la Neatza a documentat întreaga experiență și s-a declarat încântat de rezultat, susținând că se simte chiar mai tânăr. Fanii au reacționat imediat și au apreciat noul look.
18:50
Fiul lui Costel Biju și soția sa, Antonia, au organizat petrecerea de gender reveal și au aflat în fața familiei că vor fi părinți de băiat. Momentul a venit la scurt timp după ce manelistul anunțase public, la un concert, că urmează o nepoțică. Emoțiile au fost mari, iar atmosfera – una de sărbătoare.
18:50
Selina, partenera lui Victor Slav, a apărut pe rețelele sociale într-o ipostază care i-a îngrijorat pe urmăritori: cu perfuzia montată în mână. Deși nu a dezvăluit exact ce s-a întâmplat, vedeta a transmis un mesaj puternic despre importanța sănătății. Episodul prin care trece a determinat-o să își schimbe prioritățile și să acorde mai multă atenție propriului corp.
18:40
Claudia Pătrășcanu, prezentă la fiecare pas al copiilor: „Pentru ei e un meci, pentru mine o amintire” # AntenaStars
Claudia Pătrășcanu își dedică tot timpul liber copiilor ei și îi însoțește oriunde îi poartă pasiunile. Artista a mers recent alături de cei doi băieți la un meci de fotbal, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cât de puternică este legătura dintre ei. Pentru micuți poate fi doar un meci, dar pentru ea momentele acestea devin amintiri prețioase.
