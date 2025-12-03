Aniversare fără fast pentru Cătălin Botezatu. Ce plan are pentru 2026

18:40

Claudia Pătrășcanu își dedică tot timpul liber copiilor ei și îi însoțește oriunde îi poartă pasiunile. Artista a mers recent alături de cei doi băieți la un meci de fotbal, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cât de puternică este legătura dintre ei. Pentru micuți poate fi doar un meci, dar pentru ea momentele acestea devin amintiri prețioase.