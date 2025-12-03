Pedagogia echilibrului în integrarea tehnologiei în procesul didactic

Ziarul Lumina, 3 decembrie 2025 19:50

Resursele tehnologice și platformele de învățare pentru elevi s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul

Acum 15 minute
19:50
Cântarea dogmelor - teologia poetică a Sfântului Ioan Damaschin Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Damaschin s-a născut în anul 675, în Damascul Siriei, din neam ales, care strălucea în dreapta credință. A ucenicit împreună cu alt sfânt imnograf, Cosma Episcopul Maiumei, ajungând la o
19:50
Acum 30 minute
19:40
Focul din inimă. Andrei Scrima - centenarul nașterii Ziarul Lumina
Andrei Scrima, arhimandritul care ar fi împlinit un veac, și-a țesut drumul prin fibrele unei vremi aspre, aproape de nestrăbătut. Mai cu seamă în anii de ucenicie, când sufletul său tânăr și însetat de cer
Acum 4 ore
16:30
O bijuterie a artei populare, sculptată în lemn, a fost salvată Ziarul Lumina
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului „Consolidare-restaurare Biserică de lemn «Sf. Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.
16:10
„Inteligența artificială nu va atinge niciodată complexitatea omenescului” Ziarul Lumina
În fața noastră, pe scenă, se află actorii sau muzicienii. Vedem de asemenea decorurile și costumele și, dacă ne dă prin minte, ne gândim la cine le-a creat. Vedem și luminile. Ceea ce nu vedem este munca
Acum 6 ore
14:20
Patriarhia Română în sprijinul celor afectați de lipsa apei potabile din Prahova Ziarul Lumina
Patriarhia Română vine în sprijinul persoanelor din județul Prahova rămase fără apă potabilă din cauza creșterii nivelului de turbiditate a apei în lacul de acumulare Paltinu. La Biserica „Sfânta Cuvioasă
14:20
Volum despre mozaicul Catedralei Naționale Ziarul Lumina
Cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, Radio TRINITAS vă invită la lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre m
14:10
Arhimandritul Andrei Scrima omagiat la Facultatea „Justinian Patriarhul” Ziarul Lumina
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc marți seara, 2 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, o conferință omagială dedicată marcării a 100
Acum 8 ore
13:40
Prinos de cinstire Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost prăznuit astăzi, 3 decembrie, printr‑un program liturgic și duhovnicesc bogat, ce a adunat numeroși credincioși și pelerini, într‑un gând de
12:20
Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită de cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Ziarul Lumina
În cea de‑a treia duminică a Postului Nașterii Domnului, 30 noiembrie 2025, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” - Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de
12:10
O bijuterie a artei populare sculptate în lemn a fost salvată Ziarul Lumina
Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor
12:10
Liturghie arhierească la paraclisul Reședinței arhiepiscopale din Roman Ziarul Lumina
Marți, 2 decembrie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Mărturisitori Paisie și Cleopa de la Sihăstria, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a
Acum 12 ore
12:00
Sfântul Apostol Andrei prăznuit la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
În Duminica a 30‑a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor), 30 noiembrie, la prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
Acum 24 ore
21:50
Luca 15, 1-10 Ziarul Lumina
„În vremea aceea se apropiau de Iisus toți vameșii și păcătoșii, ca să-L asculte. Dar fariseii și cărturarii cârteau, zicând: Acesta primește la Sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci a zis
21:50
I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, această poruncă îți încredințez ție, ca, potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor, având credință și cuget bun, pe care unii,
21:50
Alegerea între bine și rău Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Convorbire cu părintele Teodor, Cap. III, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 398-399„Toate cele din lumea aceasta sunt de
21:50
Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Proroc Sofonie Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost român de neam şi era din părţile Ardealului. S-a născut în 1730 într-o familie evla­vioasă din Săliştea Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de
21:40
Angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale Ziarul Lumina
Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor în ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de ieri după-amiază. Executivul a aprobat, vineri, noul proiect de
21:40
Scădere a numărului bugetarilor Ziarul Lumina
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie
21:40
Aproape 47.000 de firme desființate Ziarul Lumina
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului
21:20
Vânzările de locuințe au scăzut cu 10% față de anul trecut Ziarul Lumina
Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în
21:20
Apa potabilă va reveni în Prahova abia săptămâna viitoare Ziarul Lumina
Reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de problemele de la barajul Paltinu se va face, cel mai probabil, la 8 decembrie, a declarat luni, după o şedinţă, preşedintele Consiliului Judeţean
21:10
Matei Vișniec va conferenția la Iași Ziarul Lumina
În Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va avea loc, în 9 decembrie, începând cu ora 14:00, conferința „Literatură dramatică și război”, sus­ținută de scriitorul și
21:00
Istoria drogheriilor bucureștene în documente de epocă Ziarul Lumina
La Muzeul „Victor Babeș” din Capitală este deschisă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care reunește imagini de ar
21:00
Muzeu dedicat Crăciunului Ziarul Lumina
Vizitatorii aflați în această perioadă în landul german Bavaria nu ar trebui să rateze Muzeul Crăciunului din Rothenburg ob der Tauber, un oraș medieval aflat la circa 80 km vest de Nurnberg. Deschis în anul
20:30
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
20:20
Mineiele Episcopului Chesarie Ziarul Lumina
Prin personalitățile și activitatea sa, Rugul Aprins a mai însemnat și răspunsul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne la încercările moderni­tății. Iar acest răspuns, ziditor, s-a petrecut prin adâncirea întru
20:20
Sfântul Nicolae, icoana Dăruitorului Ziarul Lumina
Pentru noi, ortodocşii români, Sfântul Nicolae este icoana Dăruitorului. El este expresia dăruitorului prin excelenţă pentru creştinii care-l văd în chipul plin de blândeţe al lui Moş Nicolae pe sfântul
20:20
Curajul asumării Ziarul Lumina
Avva Or este un monah pentru care curajul ascetic este esențial. Zicea: „Prin orice încercare ai trece, nu învinui pe nimeni, ci doar pe tine însuți, zicând: S-a întâmplat din pricina păcatelor mele”. Așa
20:20
Prima călătorie apostolică a Papei Leon al XIV-lea Ziarul Lumina
În perioada 27 noiembrie - 2 decembrie, Papa Leon al XIV-lea a efectuat prima sa călătorie apostolică. Destinaţiile alese au fost Turcia, pentru a comemora împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu împlinirea a
20:10
Poezia - potirul miresmelor lumii Ziarul Lumina
Poetul, spune Robert Musil, este „omul cel mai conștient de singurătatea fără scăpare a eului în lume și printre oameni”. Singurătate, marginalizare apar ca efecte ale îndepărtării, poate, indiferenței fa
20:10
Nicolae Stroescu-Stînișoară, o viață exemplară Ziarul Lumina
Un reprezentant important al exilului românesc, Nicolae Stroescu-Stînișoară, cel care, după propria mărturisire, a păstrat permanent „legătura continuă cu Ţara, oamenii şi Biserica”, a fost redactor și
20:10
POEZIE: Ion C. Pena (1911-1944) Ziarul Lumina
Parabolă Unde sunt miresmele,Cocorii, catapetesmele?Cine e hoţul, cine e blestematulCare ne-a jefuit satul?Plecaţi în toate părţile,Cercetaţi pădurile, cercetaţi hărţile,Răsturnaţi
20:10
POEZIE: Ioniță Apostolache Ziarul Lumina
NECUVÂNTARE Și tare-aș vrea să reînvăț să tac,E cel mai simplu lucru pe pământ,Dar, undeva, în suflet se prefacCuvintele în paloșe de lut.Și bine ar fi să nu mai zic nimicÎn lumea asta
20:10
Licitație la Parohia Pipera, județul Ilfov Ziarul Lumina
Parohia Pipera, categoria I, Protopopiatul Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație publică în vederea atribuirii lucrărilor de pictură murală din nou, în tehnica a secco, la paraclisul
20:10
Lucrări de pictură la Parohia Iaz, județul Suceava Ziarul Lumina
Parohia Iaz din satul Iaz, comuna Dornești, Protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, Arhi­episcopia Sucevei și Rădău­ților, organizează în data de 17.12.2025 licitația privind adjudecarea lucrărilor de
Ieri
15:00
Cinstire adusă de credincioșii gălățeni Apostolului românilor Ziarul Lumina
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie un prilej de bucurie duhovnicească sporită pentru clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos, Apostolul fiind, din
14:30
Sfântul Apostol Andrei prăznuit și în Viena Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost sărbătorit cu multă dragoste și la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Viena, în ziua de 30 noiembrie, cu ocazia hramului sfântului lăcaș al
14:30
Expoziția „Pe urmele sfinților români” la Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari Ziarul Lumina
La Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari din Protoieria Sector 2 Capitală are loc miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 17:30, vernisajul expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”, ediția
13:20
Ziua Națională a României la Arad Ziarul Lumina
De Ziua Națională, 1 Decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de
13:20
Bucurie duhovnicească în Eparhia Banatului Montan Ziarul Lumina
De sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, 30 noiembrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat pe credincioșii Parohiei „Sfântul Proroc Ilie
13:10
Prima celebrare a Sfinților Cleopa și Paisie la Mănăstirea Sihăstria Ziarul Lumina
Marii Cuvioși ai Sihăstriei, Sfinții Cleopa și Paisie, au fost cinstiti pentru prima dată de la canonizarea lor din august, marți, 2 decembrie, la mănăstirea unde s‑au rugat și nevoit de‑a lungul anilor. Dac
12:20
Unirea cea Mare sărbătorită în capitala Banatului Ziarul Lumina
Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României au debutat luni, 1 decembrie, în Cimitirul Eroilor din Timișoara, în fața Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989. Slujba Parastasului pentru eroi a
12:20
Evenimente bisericești și naționale la Craiova Ziarul Lumina
Credincioșii din Craiova au participat duminică, 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la
11:20
Sinaxă monahală în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului Ziarul Lumina
La Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a avut loc sinaxa monahală mitropolitană, în cadrul căreia s‑au întâlnit ierarhii, stareţii, stareţele şi du
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Recepţie la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naţionale Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi, 1 decembrie 2025, la recepția oferită de președintele României, Nicușor Daniel Dan, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor statului român, oameni de cultură, diplomaţi, dar şi delegaţi ai cultelor religioase din România.
18:20
Sf. Cuv. Paisie şi Cleopa de la Sihăstria; Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, Arhiepiscopul Efesului (Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfântul Proroc Avacum era fiul lui Safat din seminţia lui Simeon şi s-a născut în Bet-Zohar, în părţile Iudeei. Pentru că era curat la suflet, ducând o viaţă sfântă, plină de fapte bune, Dumnezeu l-a
17:30
Înnoire și binecuvântare la Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila Ziarul Lumina
Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală și-a cinstit duminică, 30 noiembrie, ocrotitorul spiritual. Cu ocazia hramului au fost binecuvântate cu agheasmă și untdelemn sfințit lucrările de înnoire, înfrumusețare și împodobire cu icoane, ­efectuate la trapeza parohială și la capela mortuară.
17:30
Luca 14, 25-35 Ziarul Lumina
„În vremea aceea mergeau cu Iisus mulțimi multe și, întorcându-Se, a zis către ele: Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copii și pe frați și pe surori,
17:30
I Timotei 1, 8-14 Ziarul Lumina
Fraților, noi știm că legea este bună, dacă se folosește cineva de ea potrivit legii; știind aceasta, că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și răzvrătiți, pentru
