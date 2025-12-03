Instagram obligă angajații să revină la birou
Profit.ro, 3 decembrie 2025 19:50
Angajații Instagram vor trebui să revină la birou, de unde vor lucra 5 zile pe săptămână, începând din februarie 2026.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
19:50
Angajații Instagram vor trebui să revină la birou, de unde vor lucra 5 zile pe săptămână, începând din februarie 2026.
Acum o oră
19:30
Austria este prima țară din Europa în care sunt fabricate automobile a două mărci diferite din China. Acest lucru este posibil după ce Mgna Steyr, divizie a gigantului Magna International, a pornit producția mașinilor GAC (Guangzhou Automobile Group Co.), la scurt timp după ce începuse asamblarea mașinilor Xpeng.
19:30
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost co-proprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub, s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale Lukoil.
19:10
ULTIMA ORĂ Posibilă reducere a prețurilor RCA în 2026. ASF vrea să diminueze cotele de contribuție plătite de asigurători la FGA # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să diminueze cu două puncte procentuale, de la 7% la 5%, cotele contribuțiilor datorate de asigurători pentru anul 2026, aplicabile la volumul de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe.
Acum 2 ore
18:30
Compania chineză LandSpace a lansat racheta Zhuque-3, în nord-vestul Chinei.
18:10
Danubius Exim, companie românească furnizoare de tehnologii fiscale și de plată, lansează un serviciu care permite retragerea de numerar direct din magazinele și restaurantele dotate cu dispozitive BlueCash 50.
Acum 4 ore
18:00
ULTIMA ORĂ Oprirea centralei pe gaze Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă: Este pornit un grup pe lignit de 330 MW de la termocentrala Rovinari a CE Oltenia # Profit.ro
Grupul 6 pe lignit, cu putere instalată de 330 MW, din cadrul termocentralei Rovinari a Complexului Energetic Oltenia, va fi pus în funcțiune pentru compensarea deficitului creat de oprirea centralei pe gaze Brazi a OMV Petrom, din lipsă de apă tehnologică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
17:40
ULTIMA ORĂ Val de concedieri în România. Aumovio, compania desprinsă din Continental, decide tăieri de personal # Profit.ro
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania - devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – declanșează concedieri în România.
17:30
Schimb violent de replici în Parlamentul de la Sofia, în urma ceor mai mari proteste anti-corupție din Bulgaria din ultimii ani, scrie Novinite.
17:20
Ministrul ungar de Externe anunță că țara sa nu va putea renunța la petrolul și gazul rusesc, până în 2027, cum este cerut de UE.
17:00
Un protest al fermierilor greci, care durează de câteva zile, continua să blocheze șosele și autostrăzile importante.
17:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban,Cu prilejul acestor deplasări fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
16:40
Zece giganți din industria agroalimentară, acționați în judecată în SUA: Au creat o criză de sănătate publică! # Profit.ro
Orașul San Francisco a lansat o procedură judiciară fără precedent împotriva a zece giganți din industria alimentelor ultraprocesate, acuzându-i că au creat o „criză de sănătate publică” care afectează finanțele metropolei americane, relatează Le Figaro.
16:20
Poluarea cu plastic va atinge cote alarmante în 2040 - va ajunge la echivalentul unei basculante în fiecare secundă # Profit.ro
În ciuda dovezilor clare că plasticul inundă oceanele și plajele și se descompune în microplastic care intră în corpurile noastre, oamenii continuă să producă cantități din ce în ce mai mari, asftel că poluarea globală cu plastic va ajunge la 280 de milioane de tone pe an în 2040, adică echivalentul unei basculante în fiecare secundă, transmite Bloomberg.
16:10
Consiliul Județean Satu Mare anunță că Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape de realizare, după ce Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al investiției.
16:10
Factura la gaze pentru populație poate crește cu 5% de la 1 aprilie, când este așteptată liberalizarea pieței, spune Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
Acum 6 ore
16:00
România cumpără o corvetă ușoară din clasa HISAR de la Guvernul Turciei, pentru 223 milioane euro fără TVA # Profit.ro
Ministerul Apărării anunță semnarea contractului de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia.
15:40
Un italian care produce în România pantofi a vrut să își dea angajații afară de pe o zi pe alta. Ce a decis AJOFM # Profit.ro
Un italian care deține o fabrică de încălțăminte la Ghimbav, a primit o amendă de 3.000 de lei din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Foței de Muncă Brașov.
15:30
FOTO Rafinăria Petrobrazi a fost conectata de catre Apa Nova Ploiești la sistemul propriu de alimentare cu apă # Profit.ro
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, operațiune finalizată în intervalul de timp asumat inițial, evitând astfel oprirea rafinăriei și a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg județul Prahova.
15:10
Decarbonizarea, un nou motor de competitivitate economică - Auchan România contribuie la accelerarea tranziției lanțului agro-alimentar prin Climate Supplier Event # Profit.ro
În contextul în care sistemele agro-alimentare sunt responsabile pentru aproape o treime din emisiile globale de gaze cu efect de seră, Auchan România își asumă un rol activ în tranziția lanțului său de aprovizionare către un model mai sustenabil.
15:10
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privința bugetului pentru 2026, informează Reuters.
15:10
Un hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.
15:00
Retailerul francez Carrefour anunță în România că extinde programul Grădina Noastră și aduce roșii românești pe tot parcursul anului, prin includerea unei noi cooperative din comuna Căpușu Mare, județul Cluj.
14:50
Investitorii au cotat fără convingere în oferta derulată pentru listare la Bursa de Valori București a Contakt, liderul național de vânzări accesorii pentru telefoane.
14:30
Firmele, obligate să includă sticlă și metal reciclate în ambalaje. Firmele care reciclează vor fi recompensate, celelalte vor plăti - proiect # Profit.ro
Operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri din metal sau sticla, vor avea obligația ca, începând din 2026, să aibă un conținut reciclat de cel puțin 25% din materialul ce reprezintă componenta principală, calculat ca medie pentru toate ambalajele din metal, respectiv sticla pentru băuturi, introduse pe piața naționala.
14:20
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță FOTO&VIDEO # Profit.ro
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluță.
14:20
FOTO O companie românească inaugurează două fabrici într-o zonă grav afectată de restructurări industriale și migrația forței de muncă # Profit.ro
FEPRA, grup cu capital 100% românesc în domeniul managementul deșeurilor și a economiei circulare, marchează un pas important pentru municipiul Brad și pentru infrastructura de reciclare a României, odată cu inaugurarea noilor unități de reciclare.
14:20
IKEA anunță clienții din România că perioada iulie-decembrie 2025 este ultima în care se pot califica pentru recompensa de 55 de lei, la achiziții de 1.100 de lei, în trei zile diferite.
14:20
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro # Profit.ro
Compania IULIUS își consolidează strategia de dezvoltare cu o nouă finanțare sindicalizată, în valoare de peste 305 milioane de euro.
14:10
ULTIMA ORĂ Beretta discută în România pentru credite UE. Cel mai vechi fabricant de arme din lume vrea bani de la România din creditele ieftine UE de miliarde euro pentru înarmare alocate prin programul SAFE # Profit.ro
Italienii de la Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume, vor bani din creditele ieftine de circa 16,7 miliarde de euro pentru înarmare alocate României de UE prin programul Security Action for Europe (SAFE).
Acum 8 ore
13:50
Ministerul Transporturilor din Malaezia a anunțat că reia căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines, la mai bine de un deceniu de la dispariția avionului.
13:50
Softrans intră pe piața europeană a companiilor de închirieri locomotive noi, produse de Softronic.
13:30
Reprezentanții din România ai Kandia neagă informațiile privind căutarea unor cumpărători în Coreea de Sud # Profit.ro
Reprezentanții din România ai Kandia neagă informațiile apărute în presa coreeană, principala publicație economică din Coreea, conform cărora companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0910 lei, de la 5,0893 lei, curs înregistrat marți.
13:20
FOTO Altex-ul grecesc, care a adus în România rețeaua de magazine Funky Buddha, deschide acum primul magazin din afara Bucureștiului # Profit.ro
Retailerul grec Altex - cu nume similar celui mai puternic retailer de electro-IT din România - care a adus pe piața locală rețeaua de magazine Funky Buddha, brand de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, informație anunțată anterior de Profit.ro, își continuă acum expansiunea pe piața din România.
12:50
Gigantul american Google a început să testeze folosirea inteligenței artificiale generative pentru a rescrie titlurile originale date știrilor de instituțiile de presă.
12:30
Franța este una dintre puținele țări europene în care rata sărăciei a crescut în ultimul deceniu.
12:30
Airbus a anunțat că a revizuit în scădere obiectivul privind livrările de avioane comerciale în acest an la aproximativ 790 de unități, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320, transmit DPA și Reuters.
12:10
12:10
Corupția din UE va fi reglementată unitar - infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare # Profit.ro
Parlamentul European a anunțat, după doi ani de discuții și negocieri, că a ajuns la un acord cu Consiliul European în privința unei legislații unitare anticorupție, care urmează a fi implementată în propriile coduri penale de fiecare țară membră.
Acum 12 ore
11:40
FOTO Semnal puternic în piață. Globalworth revine pe o nișă după aproape 5 ani de pauză CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Globalworth, la care stau în chirie aproape toate multinaționalele din România, este în ultima fază de analiză a oportunității de a demara noi construcții de birouri, parțial pe baze speculative, după aproape 5 ani de la realizarea Globalworth Square, ultima clădire de birouri livrată pe piața din București.
11:20
Reținută de Kovesi, fosta șefă a diplomației UE este acuzată de fraudă și corupție în achiziții publice # Profit.ro
Federica Mogherini, fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, informează EFE.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Fabrica de Profile își consolidează echipa de management și îl numește pe Valentin Ivănescu în funcția de CEO # Profit.ro
Fabrica de Profile, producător român de profile decorative, detalii arhitecturale și soluții de design pentru interior și exterior, îl numește pe Valentin Ivănescu în funcția de Chief Executive Officer (CEO).
10:50
Administrația Trump a anunțat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și siguranță publică, transmite Reuters.
10:50
FOTO Platformă-emblemă a regimului Ceaușescu, la vânzare. Terenul rămas al fostei platforme Electroputere este ofertat # Profit.ro
Terenul de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova, este scos la vânzare.
10:40
ANUNȚ Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița se reia din 8 decembrie # Profit.ro
Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
10:30
Regina Maria dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă # Profit.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria - Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc.
10:30
Popeyes a inaugurat al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
10:20
Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de pește din specia merluciu, după ce au fost detectate larve de Anisakis spp. și alte 90 de kilograme de pește neconform, în urma unor verificări în domeniul siguranței alimentelor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.