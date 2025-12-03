Anchete la un liceu din Timișoara, unde un profesor e acuzat că ar fi întreținut relații intime cu o elevă de 14 ani

15:15

Vestea morții lui Artan, porecla sub care era cunoscut Adrian Pleșca, fondatorul trupei Timpuri noi, i-a șocat pe apropiați și fani. Mulți nu știau că artistul avea probleme de sănătate.a murit marți, la 64 de ani. pe numele său real, s-a stins la Spitalul Sfântul Pantelimon din București.