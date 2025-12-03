Scafandrii români au detonat o dronă maritimă ucraineană care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră
ObservatorNews, 3 decembrie 2025 20:50
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
21:10
Otopeni intră în rândul aeroporturilor de top din Europa. Investiţii 2 miliarde de euro până în 2030 # ObservatorNews
După ani la rând cu zero investiţii şi prea puţine condiţii pentru pasageri şi companiile de zbor, cel mai mare aeroport din România, Henri Coandă din Otopeni, intră în rândul celor europene. De la căi de rulare şi platforme pentru avioane până la zone de aşteptare, toate spaţiile vor fi mai generoase, moderne, şi vor ajuta la procesarea unui flux mai mare de curse şi, implicit, de pasageri. O parte din lucrări sunt deja gata şi au fost filmate, în exclusivitate, de o echipă Observator.
Acum 10 minute
21:00
Donald Trump, despre negocierile de pace din Ucraina: "Nu este o situaţie uşoară, vă spun. Ce mizerie!" # ObservatorNews
Negocierile de pace dintre Statele Unite şi Rusia s-au încheiat fără progrese notabile. Vladimir Putin şi trimişii lui Donald Trump nu s-au înţeles pe problema teritoriilor din estul Ucrainei. În acest timp, şeful NATO a avertizat Uniunea Europeană că trebuie să se pregătească pentru un conflict pe termen lung cu Rusia.
21:00
Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime.
21:00
Cel mai bun an al olimpicilor români: 206 medalii, în ciuda tăierii burselor de excelenţă # ObservatorNews
A fost cel mai bun an al olimpicilor români. Ţara noastră a înregistrat performanţe istorice la concursurile de matematică, informatică şi astronomie, unde tinerii au adus aurul absolut acasă. Paradoxal, în anul în care ministrul Educaţiei a tăiat bursele de excelenţă pentru aceşti copii.
Acum 30 minute
20:50
Ruloul cu scorţişoară, vedeta sărbătorilor de iarnă. Combinaţiile merg cu biscuiţi, caramel sărat sau fructe # ObservatorNews
Rulourile cu scorţişoară au cucerit online-ul, şi de aici au invadat cofetăriile din România! Sunt sute de variante, iar pofticioşii testează cele mai inedite combinaţii - cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite.
20:50
Scafandrii români au detonat o dronă maritimă ucraineană care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră # ObservatorNews
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.
20:40
Detonare spectaculoasă în Mureş. O stâncă de 250 de tone, aruncată în aer de autorităţi # ObservatorNews
Detonare spectaculoasă în zona Lunca Bradului, din Mureş.
Acum 2 ore
20:10
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor # ObservatorNews
Electronice închiriate şi apoi amanetate. Este noul mod prin care escrocii reușesc să îi păcălească pe managerii caselor de amanet și să păgubească firmele care închiriază telefoane și laptop-uri. După ce infractorii nu mai achită ratele, adevăraţii proprietari le blochează şi vor să le recupereze. Poliţiştii avertizează că metoda este folosită și pe platformele de comerț online, acolo unde mulți se trezesc că au cumpărat dispozitive electronice blocate.
20:10
Orașele României strălucesc de sărbători. Unde găsești cele mai spectaculoase decoruri pentru fotografii # ObservatorNews
Spiritul sărbătorilor se întinde peste ţară. Marile orașe sunt împodobite cu luminiţe. Centrele istorice s-au transformat în decoruri de poveste, iar localnicii şi turiştii caută cele mai spectaculoase cadre pentru fotografii memorabile.
20:10
10 zile ar dura să vină ajutorul NATO pentru România în caz de atac. Trei zile se pierd în vamă # ObservatorNews
Vladimir Putin ameninţă Europa iar celebra publicaţie Bloomberg avertizează: mobilizarea aliaţilor ar putea dura chiar săptămâni. Iar flancul estic al NATO are o problemă şi mai gravă: trupele nu pot ajunge rapid în România în cazul unui atac.
20:10
Un bărbat din Gorj a descoperit o comoară, din întâmplare: brăţări din aur, vechi de 3.300 de ani # ObservatorNews
Descoperire impresionantă într-o pădure din Gorj.
20:00
România se împrumută pentru restaurarea a 14 clădiri simbol. Costurile se ridică la 280 de milioane de euro # ObservatorNews
Statul român face credit ca să refacă mai multe clădiri simbol din ţară. În următorii ani vor fi restaurate sau construite de la zero 14 obiective turistice și culturale. Printre ele, şi Vila Regală din Mamaia, ridicată pentru Regina Maria în perioada interbelică. Toate aceste proiecte vor costa 280 de milioane de euro.
20:00
Rock-ul românesc, în doliu: care este cauza decesului lui Artan de la Timpuri Noi şi Partizan # ObservatorNews
Adrian Pleşca, fondatorul formaţiilor Timpuri Noi şi Partizan, s-a stins din viaţă, la 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Pentru generaţii şi generaţii, Artan nu a fost doar un pionier al rockului alternativ, el a dat voce nemulţumirilor din societate, atunci când mai toţi tăceau. Artistul lasă în urmă o soţie, care i-a stat alături timp de 40 de ani, şi doi copii.
20:00
Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi # ObservatorNews
Locuinţele cât "cutiile de chibrituri", aşa cum erau denumite înainte de Revoluţie, au devenit un fenomen naţional printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafeţe mai mici decât prevede legea.
19:40
Avocata Sonia Almaş ar fi ajutat deţinuţii să îşi înjumătăşească pedepsele. Este iubită de interlop # ObservatorNews
Consum de droguri în închisori, furnizate chiar oamenii legii! Doi agenţi ai Penitenciarului Jilava sunt acuzați că au vândut stupefiante și telefoane deținuților. Iar într-un alt dosar, o avocată din Cluj este bănuită că ar fi ajutat o rețea care introducea narcotice în penitenciarele Gherla și Bistrița.
19:30
Alegerile din Capitală blochează reformele. Preşedintele şi Guvernul, în campanie electorală # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Capitalei întreţin scandalul între partenrii de guvernare. USR se laudă cu sprijinul lui Nicuşor Dan pentru Cătălin Drulă, într-un material de campanie promovat pe retelele de socializare. Asta în timp ce ultimul sondaj publicat azi arată o luptă strânsă între candidatul PSD Daniel Bălută si liberalul Ciprian Ciucu. Prinse în lupta pentru Capitală, partidele din Coalitie au amânat marile reforme.
19:20
Verdictul expertului pentru criza de apă din Prahova. Vina, pasată între toate instituţiile # ObservatorNews
Criza de apă din Prahova provoacă reacţii la cel mai înalt nivel. Preşedintele spune că vinovaţi sunt cei de la Apele Române, dar PSD cere în schimb demisia ministrului Mediului. Fiecare instituţie implicată are explicaţii şi pasează vina. În acest timp, ministerul Energiei a trebuit să găsească soluţii pentru a acoperi deficitul de curent cauzat de oprirea centralei Brazi, iar ministerul Sănătăţii aduce la Bucureşti pacienţii care nu mai pot fi internaţi la Câmpina. Acolo şi în alte 12 localităţi, oamenii au rămas fără apă de şase zile şi mulţi dintre ei nu mai au nici căldură.
Acum 4 ore
18:40
Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care produce zgomot, reducând astfel riscul de accident # ObservatorNews
Mașinile electrice, apreciate pentru silențiozitatea lor, pot reprezenta un pericol major pentru pietoni. Cercetătorii propun dotarea acestora cu un dispozitiv care emite "zgomot roz", un sunet ușor de detectat și bogat în frecvențe joase, menit să reducă riscul accidentelor. Studiile arată că vehiculele electrice sunt implicate în aproape dublul accidentelor față de mașinile clasice, iar soluția ar putea salva mii de vieți, protejând pietonii și utilizatorii de micromobilitate în orașe.
18:30
DentOP a făcut un pas în evoluția serviciilor de reabilitare dentară pe care le oferă pacienților. Recent, a anunțat introducerea implanturilor Straumann în pachetele de reabilitare dentară cu ajutorul implanturilor, ce îi ajută pe pacienți să obțină zâmbetul mult dorit.
18:20
Ştiaţi că sportul nu-i face doar mai puternici pe copii, ci și mai deştepţi? Un studiu recent arată că activitatea fizică organizată le poate ridica media de IQ cu 4 puncte. Pentru un copil de dificultăţi de concentrare sau cu anxietate, face chiar minuni. Întrebarea e la ce sport să-l înscrii când tot ce-l atrage mai mult are legătură cu ecranele şi cu jocurile video?
18:20
Planul controversat al UE ca să dea Ucrainei 210 mld €: Deblocarea activelor ruseşti ar provoca haos economic # ObservatorNews
Bruxellesul a propus o soluție controversată pentru a strânge până la 210 miliarde de euro pentru Ucraina, suma garantată cu activele suverane rusești înghețate în Europa. Concret, vrea să elimine din ecuație țările care ar putea bloca sancțiunile, pentru a menține banii ruşilor blocaţi și a-i folosi pentru sprijinirea Ucrainei. Această măsură ar fi activată prin dreptul de urgenţa prevăzut în Articolul 122 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
18:20
Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții se pregătește să ofere un spectacol memorabil, ultima Lună Plină a anului. Cunoscută popular drept „Luna Rece” aceasta va străluci cu putere, marcând încheierea ciclului lunar.
18:00
Primăria Timișoara acuză MAI de blocarea sistemului E-Sigur: Şoferii trec pe roşu, dar nu sunt sancţionaţi # ObservatorNews
Primăria Timișoara lansează acuzații extrem de dure la adresa Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției Române. Municipalitatea afirmă că MAI blochează intenționat conectarea orașului la sistemul naţional E-Sigur, deși infrastructura este complet funcțională, omologată, și deja folosită în anchete penale. Viceprimarul orașului de pe Bega acuză că MAI "inventează probleme" ca să evite folosirea camerelor. Totul în timp ce 17.000 de şoferi trec pe roșu în Timişoara în fiecare luna, pentru că știu că nu îi amendează nimeni.
18:00
Programul MP din Abu Dhabi. Cursa e duminică, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, ora 15:00 # ObservatorNews
Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina.
17:40
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante # ObservatorNews
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un pandantiv cu ou Faberge, cu diamante, într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l.
17:40
INFOGRAFIE. Preşedinte, europarlamentar sau fugar. Ce s-a întâmplat cu foştii primari ai Bucureştiului # ObservatorNews
Cu anumite excepţii, politicienii care au fost primari ai Capitalei au ajuns ulterior în poziţii şi mai bune.
17:40
Viitorul medicinei, discutat la București: Tehnologii care pot schimba radical tratamentul bolii Parkinson # ObservatorNews
La București, în aceste zile, are loc unul dintre cele mai importante evenimente medicale din Europa de Sud-Est, care aduce în prim-plan direcțiile revoluționare ale medicinei viitorului. Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București (IMSCB), organizat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, reunește peste 850 de participanți din peste 20 de țări, alături de cercetători și experți de talie mondială care modelează în prezent viitorul sănătății globale.
17:30
Cât de uşor cad copiii în capcanele de pe siteurile pentru adulţi: "Nepotul meu de 6 ani a văzut filme porno" # ObservatorNews
Un fenomen foarte periculos a ajuns subiect de discuţie printre copii şi adolescenţi. Social media le vinde iluzia că pot face bani rapid şi uşor, fără efort, dacă se expun pe site-urile pentru adulţi. Platformele acestea le promit succes peste noapte şi îi fac să creadă că nu mai au nevoie de educaţie sau de muncă pentru un trai fără griji financiare. Patru din zece tineri se interesează în acest moment despre cum pot face bani pe site-urile de adulţi, potrivit unui raport publicat recent de organizaţia "Salvaţi Copiii". Pericolele sunt evidente, dar greu de înţeles de mintea unui copil. Psihologii spun că ajung să se reducă singuri la nişte obiecte sexual şi apoi devin victime sigure ale abuzurilor.
17:30
Turcia și NATO au discutat despre securitatea în Marea Neagră după atacuri asupra unor petroliere rusești # ObservatorNews
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri la Bruxelles despre securitatea în Marea Neagră, în contextul atacurilor asupra unor petroliere cu legături rusești, unele revendicate de Ucraina. Ankara a condamnat aceste incidente în zona sa economică exclusivă, subliniind necesitatea respectării siguranței navigației și a normelor internaționale, în timp ce tensiunile între Moscova și Kiev continuă să afecteze transporturile maritime și fluxurile comerciale din regiune.
17:30
(P) Schimbarea de paradigmă pe piața muncii: Cum să fii propriul șef și să te protejezi pe termen lung # ObservatorNews
În ultimii ani, piața muncii din România a trecut printr-o transformare accelerată. Din ce în ce mai mulți angajați renunță la vechile contracte de muncă (CIM) în favoarea autonomiei oferite de statutul de freelancer, PFA sau chiar SRL. Această „revoluție a muncii independente” aduce cu sine flexibilitate, posibilitatea de a-ți alege proiectele și venituri potențial mai mari, dar impune și o serie de responsabilități noi, în special în ceea ce privește gestionarea relațiilor de lucru și a finanțelor personale. Tranziția de la angajat la antreprenor individual nu este doar o schimbare profesională, ci și una de mentalitate.
17:20
Opt pui de pisică, ucişi de gripa aviară. Specialişti: Este dovada că virusul se transmite şi la mamifere # ObservatorNews
Opt pui de pisicpă proveniţi din acelaşi adăpost din Olanda au murit după ce au fost infectaţi cu virusul gripei aviare H5N1, un caz rar care ridică îngrijorări în rândul specialiştilor şi confirmă că virusul se poate transmite şi la mamifere. Deşi riscul de infectare pentru pisici este considerat scăzut, autorităţile avertizează că nu este inexistent, iar proprietarii sunt îndemnaţi să rămână vigilenţi în faţa acestei situaţii fără precedent.
17:20
Primul lider european care recunoaşte că o pace justă în Ucraina este puțin probabilă # ObservatorNews
Orice acord care vizează încetarea luptelor din Ucraina este puţin probabil să asigure condiţiile necesare pentru o pace justă, a declarat miercuri preşedintele Finlandei, Alexander Stubb.
17:20
În acest articol, vom vorbi despre situațiile în care o masă din inox poate fi confecționată din AISI 316, referindu-ne mai ales la industria alimentară și HoReCa.
Acum 6 ore
16:50
Ţara din Europa care vrea să angajeze români pentru 3.000 de euro pe luna. Experienţa în domeniu, opţională # ObservatorNews
O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în această iarnă pentru muncitorii străini. Inclusiv românii pot aplica pentru un loc de muncă.
16:40
1000 de soldați ucraineni, încercuiți de ruşi în Doneţk: "Scoateți-ne de aici sau aprovizionați-ne!" # ObservatorNews
O mie de soldați ucraineni sunt încercuiţi în orașul Mîrnohrad, vecin cu Pokrovsk, pe care Rusia l-a capturat luni după 14 luni de lupte grele, relatează Bild citând relatări ale soldaţilor ucraineni de pe front.
16:40
Haos în Bulgaria: Preşedintele cere demisia guvernului, pe fondul protestelor masive din ţară # ObservatorNews
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026.
16:30
Renault Duster revine pe primul loc în preferinţele ucrainenilor. SUV-ul a devenit cea mai vândută mașină în noiembrie 2025, cu 494 de unități înmatriculate, revenind în fruntea topului după o perioadă de pauză. Popularitatea sa consolidează trendul SUV-urilor în Ucraina, segment care continuă să atragă cel mai mare interes al cumpărătorilor.
16:20
Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, prin care Rusia aprovizionează cu petrol Slovacia şi Ungaria # ObservatorNews
Ucraina a vizat din nou conducta petrolieră Drujba, una dintre cele mai importante rute de export ale Rusiei către Europa Centrală, într-un nou atac de sabotaj confirmat de surse din serviciul ucrainean de informaţii militare (GUR). Deşi fluxul de petrol nu a fost afectat, seria de atacuri amplifică tensiunile dintre Kiev şi capitalele europene dependente de Drujba, pe fondul solicitărilor repetate către Bruxelles de a interveni.
16:20
Sondaj CURS: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 23%, Cătălin Drulă - 22%, Anca Alexandrescu - 17% # ObservatorNews
Candidaţii Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR) ocupă primele locuri într-un sondaj realizat de CURS pe tema alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei şi dat publicităţii miercuri.
16:10
Bilanţul dezastrului din Hong Kong creşte la 159 morţi. Cea mai tânără victimă avea un an, cea mai bătrână, 97 # ObservatorNews
Numărul morților în incendiul de la un complex rezidenţial din Hong Kong a crescut la 159 miercuri. Autoritățile au arestat șase persoane sub suspiciunea de dezactivare a unor alarme de incendiu în timpul lucrărilor de întreținere la complexul rezidențial.
16:00
Artanu, condus vineri pe ultimul drum. Un concert-omagiu va avea loc pe 17 decembrie # ObservatorNews
Adrian Pleşca "Artan", solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, iar prietenii şi admiratorii îi vor putea aduce un ultim omagiu joi, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan. În memoria sa, un concert-tribut va avea loc pe 17 decembrie, celebrând moştenirea artistică a celui supranumit "Everestul Rock-ului Românesc".
15:40
MApN anunţă semnarea contractului de achiziţie pentru o corvetă de la guvernul turc # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, semnarea contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia. Ceremonia de semnare a contractului a avut loc la sediul Ministerului.
15:40
Opt pui de pisică, ucişi de gripă de aviară. Specialişti: Este dovada că virusul se transmite şi la mamifere # ObservatorNews
Opt pui de pisicpă proveniţi din acelaşi adăpost din Olanda au murit după ce au fost infectaţi cu virusul gripei aviare H5N1, un caz rar care ridică îngrijorări în rândul specialiştilor şi confirmă că virusul se poate transmite şi la mamifere. Deşi riscul de infectare pentru pisici este considerat scăzut, autorităţile avertizează că nu este inexistent, iar proprietarii sunt îndemnaţi să rămână vigilenţi în faţa acestei situaţii fără precedent.
15:40
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată de Apa Nova Ploieşti la sistemul propriu de alimentare cu apă # ObservatorNews
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată miercuri la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti, operaţiune finalizată în intervalul de timp asumat iniţial, evitând astfel oprirea rafinăriei şi a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg judeţul Prahova, informează news.ro.
15:30
Avarie la o carieră de cărbune din cadrul CEO Oltenia care deserveşte Termocentrala Rovinari.Reacţia companiei # ObservatorNews
Un transportor de la cariera Tismana din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), care deserveşte două excavatoare, a fost afectat de o surpare a taluzului, a precizat miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al companiei, Sorin Hasna.
15:20
IKEA cumpără 24.000 de hectare de pădure în statele baltice într-o nouă mişcare pentru sustenabilitate # ObservatorNews
Gigantul suedez Inter IKEA Group a ajuns la un acord pentru a cumpăra aproximativ 24.000 de hectare de pădure în Letonia şi Lituania de la CapMan Natural Capital. Tranzacţia, aşteptată să fie finalizată în prima jumătate a lui 2026, marchează o nouă investiţie majoră în gestionarea responsabilă a resurselor forestiere şi în reducerea amprentei de carbon a unuia dintre cei mai mari utilizatori de lemn din lume.
Acum 8 ore
15:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat miercuri că afirmațiile potrivit cărora Vladimir Putin ar fi respins planul de pace al lui Donald Trump privind Ucraina nu sunt corecte.
15:10
Reacţia lui Nicuşor Dan, după ce Putin a spus că Rusia e pregătită de război cu Europa # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan afirmă că amenințările recente ale lui Vladimir Putin, inclusiv declarația privind pregătirea Rusiei pentru război, sunt adresate în principal publicului intern, subliniind că liderii europeni acționează la fel pentru audiența lor internă.
15:00
STUDIU: Corpul îmbătrânește rapid între 44 și 60 de ani. Obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea # ObservatorNews
Corpul îmbătrânește rapid de la 44 și 60 de ani, arată un studiu de la Stanford Medicine. Medicii recomandă obiceiuri sănătoase care pot încetini procesul. Experții susțin că aceste obiceiuri trebuie adoptate înainte de 44 de ani.
14:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri că lupta electorală se poartă cu "candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist". El a subliniat că Daniel Băluţă, reprezentantul PSD, este susținut de interese ascunse, iar Anca Alexandrescu, susținută de AUR, nu are experiență în administrația locală, ceea ce, în opinia sa, ar reprezenta un mare pas înapoi pentru București, conform News.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.