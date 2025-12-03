Ruloul cu scorţişoară, vedeta sărbătorilor de iarnă. Combinaţiile merg cu biscuiţi, caramel sărat sau fructe

17:30

Un fenomen foarte periculos a ajuns subiect de discuţie printre copii şi adolescenţi. Social media le vinde iluzia că pot face bani rapid şi uşor, fără efort, dacă se expun pe site-urile pentru adulţi. Platformele acestea le promit succes peste noapte şi îi fac să creadă că nu mai au nevoie de educaţie sau de muncă pentru un trai fără griji financiare. Patru din zece tineri se interesează în acest moment despre cum pot face bani pe site-urile de adulţi, potrivit unui raport publicat recent de organizaţia "Salvaţi Copiii". Pericolele sunt evidente, dar greu de înţeles de mintea unui copil. Psihologii spun că ajung să se reducă singuri la nişte obiecte sexual şi apoi devin victime sigure ale abuzurilor.