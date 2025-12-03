Doi croaţi au fost acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID contrafăcute în Europa

15:00

Accesul dificil la creditare a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru IMM-urile din ţara noastră, iar cerinţele ridicate de garanţii, analiza de risc centrată în principal pe istoricul financiar şi durata extinsă a proceselor de aprobare pun presiune pe companiile care au nevoie de capital rapid pentru stocuri, echipamente, extindere sau acoperirea cashflow-ului, potrivit celei mai recente analize VENEVO. În acest context, tot mai mulţi antreprenori se orientează către soluţii alternative, iar crowdlending-ul începe să câştige teren ca mecanism de finanţare bazat pe împrumuturi directe de la investitori.