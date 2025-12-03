Volei masculin: Corona Braşov învinge campioana Dinamo Bucureşti şi câştigă în premieră SuperCupa României
News.ro, 3 decembrie 2025 20:50
Deţinătoarea Cupei României, Corona Braşov, a câştigat, miercuri, şi SuperCupa, după ce a învins campioana Dinamo Bucureşti, scor 3-0.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:10
Baschet masculin: CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League, cu Valmiera # News.ro
Echipa CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia letonă Valmiera Glass Via, scor 81-77 (41-31), în etapa a V-a a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
21:10
Liderul PKK Abdullah Öcalan, încarcerat de 26 de ani, îşi reafirmă susţinerea faţă de procesul de pace cu Ankara # News.ro
Liderul gherilei kurde Abdullah Öcalan, încarcerat de 26 de ani, şi-a reiterat ”susţinerea puternică” a unui proces de pace angajat de un an cu Turcia, anunţă o delegaţie parlamentară cu care s-a întâlnit, relatează AFP.
Acum 30 minute
20:50
UPDATE - Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Au fost degajări de fum de la un transformator/ Circa 1.100 de persoane au ieşit sau au fost evacuate/ Incendiul, stins - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime.
20:50
Volei masculin: Corona Braşov învinge campioana Dinamo Bucureşti şi câştigă în premieră SuperCupa României # News.ro
Deţinătoarea Cupei României, Corona Braşov, a câştigat, miercuri, şi SuperCupa, după ce a învins campioana Dinamo Bucureşti, scor 3-0.
Acum o oră
20:40
Ministrul Mediului: Toate autorităţile au menţionat că urmează să crească nivelul turbidităţii apei, dar nici ABA de la nivel local şi nici operatorul ESZ nu au venit să spună: echipamentele pe care le avem noi nu vor face faţă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îşi menţine poziţia conform căreia Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, deşi ştiau că există riscul creşterii turbidităţii apei din lacul de acumulare Paltinu, nu au făcut demersuri pentru a preveni situaţia în care se află, în prezent, peste 107.000 de oameni care nu primesc apă potabilă.
20:40
Formaţia Farul Constanţa a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano.
20:30
UPDATE - Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Sunt degajări de fum de la un transformator/ Circa 1.100 de persoane au ieşit sau au fost evacuate - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifestă fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate.
20:30
Dâmboviţa: Locuitorii municipiului Moreni primesc apă menajeră pentru igiena toaletelor/ A fost emis mesaj RO-Alert prin care oamenii sunt avertizaţi că apa nu este bună de băut, spălat sau gătit # News.ro
Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor. Autorităţile din judeţ au emis mesaj Ro-Alert prin care anunţă populaţia că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.
20:30
Handbal feminin: România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
20:30
Vlad Cristache nu mai conduce Teatrul Excelsior. Primarul general interimar nu i-a prelungit mandatul/ Revoltă pe reţelele de socializare: „Este îngrozitor de trist cum politica a ajuns să omoare şi picul care mai reuşea cu greu să ne bucure” # News.ro
Regizorul Vlad Cristache a anunţat că de la 1 decembrie nu mai este manager al Teatrului Excelsior, pe care l-a condus timp de 3 ani şi jumătate. Ultima premieră sub conducerea sa a fost „Metamorfoza” de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky. Ciprian Ciucu spune că mandatul trebuia prelungit şi promite că dacă va câştiga alegerile de duminică va demara concursuri la teatrele din subirdine.
20:20
Sportivul Denis-Laurean Popescu s-a clasat, miercuri, pe locul 7 în proba de 50 m fluture din cadrul Campionatului European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
20:20
Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, afirmă că Sala Polivalentă, Spitalul Regional şi noul sediu al Operei din Iaşi vor primi finanţare anul viitor # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că două proiecte mari - Sala Polivalentă şi Spitalul Regional - vor primi finanţare în anul 2026, în timp ce noul sediu al Operei din Iaşi are, de asemenea, finanţare asigurată.
20:20
Guvernul Starmer nu a efectuat presiuni în favoarea Chinei într-un scandal de spionaj, stabileşte Comisia însărcinată cu Strategia Securităţii Naţionale într-un raport # News.ro
Abandonarea unor proceduri penale, în Regatul Unit, împotriva a doi bărbaţi acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, a fost cauzată de ”deficienţe sistemice” şi nu de ”presiuni” ale Guvernului britanic, stabileşte un raport parlamentar publicat miercuri, în care sunt denunţate insuficienţe grave de coordonare şi de comunicare între administraţie şi parchet, relatează AFP.
Acum 2 ore
20:10
Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Sunt degajări de fum de la un transformator/ Persoanele din interior sunt evacuate # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centru comercial de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifestă fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Persoanele din interior sunt evacuate.
20:00
Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.
19:40
Cupa Italiei: Echipa lui Şucu şi Stanciu, eliminată în optimi de Atalanta. Genoa se opreşte, formaţia din Bergamo va înfrunta Juventus # News.ro
Echipa Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care evoluează Nicolae Stanciu, a fost eliminată, miercuri, de Atalanta Bergamo în optimile de finală ale Cupei Italiei, scor 4-0.
19:40
Hamasul şi Jihadul Islamic anunţă că trimit Israelului un eşantion prelevat din rămăşiţe care pot fi ale unui ”deţinut” israelian # News.ro
Un nou eşantion prelevat de la un cadavru exhumat în Fâşia Gaza urma să fi trimis miercuri Israelului prin intermediul Crucii Roşii, anunţă surse din cadrul mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic, după ce rămăşiţe predate anterior nu era ale unor ostatici, relatează AFP.
19:20
Bilanţul victimelor incendiului de la Hong Kong creşte la 159 de morţi. !40 de morţi au fost identificaţi, 49 de bărbaţi şi 91 de femei, cu vârste cuprinse între unul şi 97 de ani. 15 suspecţi arestaţi, dar şi persoane care cer răspunsuri şi să se facă dr # News.ro
Bilanţul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morţi, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de sinistru, anunţă miercuri poliţia, relatează AFP.
19:20
Ministrul Sănătăţii, după vizite în spitalele din Prahova afectare de lipsa apei potabile: În momentul de faţă, situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control/ Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma unor vizite pe care le-a făcut, miercuri, în spitalele din judeţul Prahova afectate de lipsa apei curente, că situaţia ”pare sub control” şi că nu a fost nevoie de transferul niciunui pacient de la aceste spitale la unităţi sanitare din Bucureşti, existând transferuri către Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. El anunţă că internările în cele cinci spitale rămân sistate până la reluarea furnizării de apă potabilă.
Acum 4 ore
19:10
Anchetă a mai multor instituţii, după ce Inspectoratul Şcolar Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie între o elevă minoră şi un cadru didactic din aceeaşi şcoală/ Profesorul a demisionat # News.ro
Mai multe instituţii desfăşoară o anchetă după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie inadecvată între o elevă minoră şi un profesor din aceeaşi şcoală. Fata a fost audiată în condiţii de protecţie, iar profesorul a demisionat din funcţie.
19:10
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, în care a condus cu 1-0.
19:00
Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, despre şansele moţiunii de cenzură: Are şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun # News.ro
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, a declarat, miercuri, despre şansele ca moţiunea de cenzură anunţată de Opoziţie să treacă în Parlament, că şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun, arătând că nu poţi la televizor să critici non-stop guvernul din care faci parte, iar în momentul în care ajungi în Parlament, ajungi şi ai posibilitatea să votezi, stai în bancă.
18:50
FC Barcelona: Dani Olmo va lipsi de pe teren timp de o lună. El a suferit o luxaţie la umăr # News.ro
Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Dani Olmo, a suferit o luxaţie la umăr în meciul cu Atlético Madrid, marţi seară. Accidentarea îl va ţine pe tuşă aproximativ o lună.
18:40
Activişti cer Curţii Supreme japoneze să recunoască căsătoria între persoane de acelaşi fel # News.ro
Activişti în favoarea egalităţii drepturilor au cerut miercuri celei mai înalte jurisdicţii japoneze să declare ”neconstituţional” refuzul Japoniei de a recunoaşte uniunile între persoane de acelaşi sex, în urma unei înfrângeri la o Curte de Apel la Tokyo, relatează AFP.
18:40
Criza apei potabile din Prahova - Ministrul Mediului Diana Buzoianu: Este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A # News.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat pentru Cotidianul, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ). Conform site-ului propriu, ESZ are drept obiect principal de activitate captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distributia apei.
18:30
Guvernul prezintă măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei şi arată că premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie # News.ro
Guvernul prezintă, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei, arătând că de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu lipsa apei şi pentru a preveni eventuale alte probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu energie sau de natură să afecteze funcţionarea unor unităţi sanitare din Prahova
18:10
Netanyahu trimite un emisar la Beirut, în urma unei vizite a trimisei americane Morgan Ortagus la Ierusalim. Oficiali libanezi civili şi israelieni se întâlnesc pentru prima oară la o reuniune a Mecanismului de Supraveghere a Armistiţiului, în sudul Liban # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă miercuri că trimite un reprezentant la o întâlnire cu reprezentanţi ai conducerii economice şi politice a Libanului, într-o ”primă încercare de a stabili o bază a unor relaţii de cooperare economică între Israel şi Liban”, relatează AFP.
18:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban: Discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria.
18:00
Comisia de Disciplină: FC Rapid şi Universitatea Cluj, penalităţi sportive de peste 25.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru FC Rapid, Universitatea Cluj şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă.
18:00
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare. Atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, luptele politice nu ajută la nimic / Toţi cei vinovaţi trebuie să plătească # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu, că aată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului iar această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. Şeful statului consideră că atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, el precizând că lluptele politice nu ajută la nimic De asemenea, preşedintele spune că toţi cei vinovaţi trebuie să plătească.
17:30
Performance Mircea Cantor în cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă” # News.ro
Artistul Mircea Cantor va susţine un performance în conexiune cu instalaţia „Anthroposynaptic” din cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă", vineri, de la ora 17.00. Cântece tradiţionale, ritualice, care însoţesc naşterea şi moartea oamenilor din sat, vor fi transformate în cântece dedicate iei.
17:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, după şedinţa Comandamentului Energetic Naţional, că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi.
17:20
Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026 # News.ro
Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa. Preţurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate de la 1 aprilie 2026, după ce acestea au fost plafonate pe fondul pandemiei de COVID-19.
17:20
Liga: Sevilla FC a primit o sancţiune de trei meciuri cu porţile închise parţial ca urmare a incidentelor de la derbi # News.ro
Comisia de Disciplină a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) a sancţionat miercuri FC Sevilla cu trei meciuri cu porţile închise parţial pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, din cauza incidentelor produse în timpul derbiului andaluz câştigat de Betis (2-0) duminică.
17:20
Directorul spionajului taiwanez denunţă, în Parlament, simularea de către avioane chineze a unor atacuri împotriva unor nave militare străine # News.ro
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, acuză miercuri avioane chineze de faptul că au ”simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan, relatează AFP,
Acum 6 ore
17:10
AEP introduce un proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025. Proiectul se desfăşoară în şase centre de votare din municipiul Bucureşti, câte unul în fiecare sector, care includ, în total, 24 de secţii de votare.
17:10
Muzeul Luvru şi Muzeul Quai Branly - Jacques Chirac au inaugurat, miercuri, Galerie des cinq continents, un spaţiu expoziţional renovat la Luvru, dedicat întâlnirii artelor şi civilizaţiilor lumii.
17:10
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari # News.ro
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN.
17:00
Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii # News.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre ale UE două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate sau împrumuturi financiare de pe pieţele internaţionale.
16:50
Mai multe personalităţi şi formaţiuni din zona de dreapta, democratică şi pro-europeană îşi anunţă susţinerea comună pentru candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # News.ro
Mai multe personalităţi şi formaţiuni din zona de dreapta, democratică şi pro-europeană şi-au anunţat, miercuri, susţinerea comună pentru candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.
16:40
Kremlinul susţine că Putin a acceptat unele propuneri ale SUA în legătură cu Ucraina, dar pe altele le consideră „inacceptabile”. Moscova se declară dispusă să continue discuţiile # News.ro
Kremlinul a declarat miercuri că preşedintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA menite să pună capăt războiului din Ucraina, în timp ce pe altele le-a respins, însă Rusia este gata să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori va fi necesar pentru a ajunge la un acord, relatează Reuters.
16:40
Teatrul Griviţa 53 anunţă prima premieră - Spectacolul „5+3=9”, în regia lui Ştefan Lupu, se joacă în 4, 5, 6, 7, 16 şi 17 decembrie # News.ro
Spectacolul „5+3=9”, în regia lui Ştefan Lupu, este prima producţie a Teatrului Griviţa 53, primul teatru construit în România după 1946. Reprezentanţiile vor avea loc în 4, 5, 6, 7, 16 şi 17 decembrie, urmând ca din ianuarie spectacolul să revină pe scenă
16:40
Prefectul de Prahova, despre criza apei: Cei de la Apele Române mi-au spus că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul e în pericol dacă nu se execută aceste lucrări, nu că rămân fără apă dacă se reduce nivelul lacului # News.ro
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului. Nicodim a spus că, în opinia sa, vinovaţi de criza apei sunt „cei care nu au ştiut să comunice şi care au înţeles să pornească la o lucrare de asemenea importanţă fără să aibă un plan de rezervă”, în speţă, Apele Române de la Prahova - Buzău. O părere similară în ceea ce priveşte vinovăţia celor de la Apele Române a avut-o şi preşedintele Nicuşor Dan.
16:20
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 3: Şcoala Ardeleană sau momentul în care ne-am uitat în oglindă şi am zis „Suntem latini!” # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
16:20
Formaţia Gloria Bistriţa a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Sănătatea Cluj, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
16:20
Preşedintele Bulgariei solicită demisia guvernului, după protestele generate de proiectul de buget pentru 2026 # News.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters.
16:10
Editura Litera la Gaudeamus - Peste 800 de titluri. „Dicţionarul de umor Divertis”, „Carpatia. Reţete româneşti reinterpretate” şi „Revoluţia Română pentru tineri”, între lansări # News.ro
Publicul va găsi la standul editurii Litera de la Târgul Gaudeamus Radio România peste 800 de titluri, incluse în portofoliile de ficţiune, istorie, dezvoltare personală şi carte pentru copii, promoţii speciale şi oferte de neratat. Programul evenimentelor din acest an include activităţi dedicate micilor cititori, lansări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri şi întâlniri cu cei mai îndrăgiţi autori ai momentului: Alec Blenche, Cristina Bejan, Igor Bergler, Irina Georgescu şi Cătălin Ranco Piţu.
16:00
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România este o ţară coruptă: Şi când te duci la medic şi îţi spune că e o boală grea, pe care ai neglijat-o ani de zile, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre afirmaţia pe care a făcut-o la recepţia de Ziua naţională a României, că România este o ţară coruptă, că şi când te duci la medic şi îţi spune că e o boală grea. pe care ai neglijat-o ani de zile, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura.
15:50
UPDATE - Scafandrii militari au neutralizat o dronă maritimă de producţie ucraineană care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră # News.ro
Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.
15:50
UE adoptă o lege anticorupţie într-o versiune diluată. Acordul a fost încheiat în aceeaşi zi în care Bruxelles-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupţie care au lovit o instituţie a UE în ultimele decenii # News.ro
Legiuitorii UE au ajuns la un acord asupra primei reglementări la nivel de bloc pentru combaterea corupţiei, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi ţărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, relatează POLITICO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.