România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin
Digi24.ro, 3 decembrie 2025 21:20
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
Există momente în viața unei națiuni când nu doar sărbătorește trecutul, ci este obligată să-și privească lucid prezentul. 1 Decembrie 2025 a fost, pentru mine, unul dintre acele momente – nu doar pentru că Alba Iulia, orașul simbol al Marii Uniri, a devenit scena unui spectacol al dezbinării, ci pentru că, dincolo de gesturi și zgomot, am văzut conturându-se un adevăr tulburător: România riscă să-și piardă, prin uzură internă, prin manipulare și prin radicalizare, chiar fibra care a făcut posibilă Unirea în 1918.
21:10
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z din Bulgaria cere o judecată politică”, scrie presa de la Sofia. Trimișii speciali ai Digi24, Vali Stan și George Eftene, vin cu noi date din țara de la sud de Dunăre.
Acum o oră
21:00
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.
20:50
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA: „Unele aspecte au fost acceptate, altele nu” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite presa rusă, citată de Ukrainska Pravda.
20:40
Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Oamenii aflați în interior au fost evacuați # Digi24.ro
Pompierii bucureşteni intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei.
Acum 2 ore
20:30
Cătălin Drulă spune că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă pierde alegerile pentru Capitală: „E exclus” # Digi24.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă va pierde alegerile din 7 decembrie. „E exclus, nu voi fi ministru în acest Guvern”, a spus acesta.
20:20
Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.
20:10
Un profesor din Timișoara a demisionat după ce a fost acuzat de un coleg că are o relație cu o elevă. Se fac mai multe anchete # Digi24.ro
Mai multe instituţii desfăşoară o anchetă după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie între o elevă minoră şi un profesor din aceeaşi şcoală. Fata a fost audiată în condiţii de protecţie, iar profesorul a demisionat din funcţie.
19:50
„Agresorul” Putin nu vrea să ajungă la un acord, declară premierul britanic Keir Starmer # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin, care s-au încheiat fără niciun rezultat, potrivit dpa şi PA Media.
19:40
Diana Buzoianu amenință cu desfiinţarea companiei ESZ Prahova, care gestionează apa din lacul Paltinu # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni, că este posibil inclusiv să fie desfiinţată compania Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ).
19:40
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalele din Prahova: Situaţia este sub control. Nu am transferat pacienţi la Bucureşti # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, după o vizită la cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă, că situaţia „este şi pare sub control”, niciun pacient nefiind transferat până acum de la aceste spitale către unităţi sanitare din Bucureşti.
19:40
Parlamentul ucrainean a aprobat bugetul pe 2026. Aproape 60% din cheltuieli vor merge la Apărare # Digi24.ro
Parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul 2026 ce prevede alocarea a aproape 60% din cheltuieli pentru apărare, echivalentul a aproape o treime din PIB, relatează Reuters.
Acum 4 ore
19:30
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu” # Digi24.ro
Partidul Social Democrat le cere colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu.
19:30
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin # Digi24.ro
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.
19:30
Nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru saluturi fasciste, într-o țară membră a Uniunii Europene # Digi24.ro
Nouă persoane au fost inculpate miercuri în Croaţia, acuzate că au făcut salutul fascist pentru a-i provoca pe protestatarii care demonstrau împotriva extremei drepte în oraşul Rijeka, a declarat poliţia pentru AFP.
19:10
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei # Digi24.ro
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere din partea Moscovei, informează Reuters.
19:00
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei # Digi24.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru încă şase spaţii moderne de servicii pe autostrăzi, trei dintre ele urmând să fie deschise pe Autostrada Moldovei A7.
19:00
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei # Digi24.ro
Guvernul a anunțat, miercuri, măsurile pentru sprijinirea românilor din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectați de lipsa apei, arătând că, de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale implicate.
18:40
Un fost puşcaş marin american închis în Rusia a mai primit doi ani de detenție. Ce acuzații i s-au adus lui Robert Gilman # Digi24.ro
Un fost puşcaş marin american, Robert Gilman, care execută o pedeapsă de opt ani de închisoare în Rusia, a fost condamnat miercuri la încă doi ani pentru agresarea personalului penitenciarului, anunță agenţia de presă rusă RIA Novosti.
18:30
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace # Digi24.ro
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ar dori să-i invite la „cina visurilor sale” pe președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și pe dictatorul Vladimir Putin. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistei Katie Miller, care a lucrat anterior în Departamentul pentru Eficiența Guvernului al SUA.
18:30
Oglinzi de un milion de euro bucata, fabricate în România cu tehnologie japoneză de ultimă generație # Digi24.ro
România construiește un centru care va produce oglinzi de 1 milion de euro fiecare. Acestea vor fi folosite pentru cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele, județul Ilfov. Vorbim despre o fabrică care va crea locuri de muncă și care va folosi tehnologie de ultimă generație.
18:20
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat” # Digi24.ro
Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical a țipat la ele grosolan chiar de la recepție.
18:20
Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiție planul UE care le-ar interzice să importe gaz şi petrol din Rusia # Digi24.ro
Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia. Budapesta acuză că acest plan este un„dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.
18:10
Ministrul Energiei: Am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica # Digi24.ro
Sistemul Energetic Naţional (SEN) este stabilizat, toate instalaţiile Rafinăriei Petrobrazi funcţionează în regim normal, iar Grupul 6 Rovinari va fi repus în producţie, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:00
Taiwanul avertizează: Avioane mlilitare chineze au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine # Digi24.ro
Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, a acuzat miercuri avioane chineze că au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan.
18:00
Norvegia angajează români cu salarii de peste 3.000 de euro. Nu este necesară experiența # Digi24.ro
Norvegia deschide porțile pentru muncitorii din Europa și caută inclusiv români care să lucreze la fermele sale de somon. Salariile depășesc 3.000 de euro pe lună, nu este nevoie de experiență, iar contractele sunt pe perioadă nedeterminată.
17:50
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Faberge în valoare de 19.000 de dolari # Digi24.ro
n bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN.
17:40
Liberalizarea prețurilor la gaze din 2026 va aduce facturi mai mari. AFEER: „Consumatorii vor plăti cu cel puțin 5% în plus” # Digi24.ro
Liberalizarea preţurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mari pentru consumatori, estimează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Preşedintele organizaţiei, Laurenţiu Urluescu, a declarat într-o întâlnire cu presa că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, preţurile vor reveni la nivelul pieţei, ceea ce va însemna o scumpire de cel puţin 5% pentru gospodării.
Acum 6 ore
17:20
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi # Digi24.ro
Criza de la Barajul Paltinu, care a lăsat 12 localități din Prahova fără apă potabilă și a dus la oprirea parțială a uneia dintre cele mai importante centrale electrice din România, nu a fost un accident inevitabil, ci consecința unui lung șir de erori umane, decizii întârziate și lipsă de coordonare instituțională, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță, președintele asociației, a declarat pentru Digi24.ro că situația este „100% o eroare umană” și reprezintă un exemplu elocvent al disfuncțiilor sistemice ale instituțiilor românești: „Noi avem un stat care, din păcate, ne îneacă nu în apă sau aluviuni, ci în propriile instituții care se călăresc unele pe altele.”
17:20
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin # Digi24.ro
51,4% dintre ucraineni au declarat că intenționează să participe la acțiuni de protest dacă Ucraina va face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor.
17:20
Nicușor Dan, reacție în scandalul dintre PSD și USR: „Nu mi se pare deloc profitabil că se atacă între ei” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre relaţia PSD cu USR şi acuzele tot mai dese ale social-democraților la adresa ministrilor USR, că nu i se pare deloc profitabil că, în loc să critice opoziția, partidele din coaliţie se ceartă între ele.
17:20
Lituania acceptă jumătate dintre migranţii relocaţi de UE. Pentru restul cotei va plăti o contribuţie financiară # Digi24.ro
Guvernul lituanian a decis miercuri că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al Uniunii Europene pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service (BNS), citat de Xinhua.
17:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, 3 decembrie, în cadrul unei întâlniri cu fermierii din județul Buzău, că prevederea privind impozitarea serelor și solariilor va fi eliminată din pachetul legislativ aflat în prezent la Curtea Constituțională. Oficialul a subliniat că, atât timp cât actuala coaliție se află la guvernare, astfel de construcții agricole nu vor fi supuse impozitării.
17:10
Un sondaj de opinie pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și dat publicității miercuri, răstoarnă din nou ordinea principalilor candidați. Anca Alxandrescu, candidata independentă susținută de AUR, este cotată abia pe poziția a patra, în condidiile în care un sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu două zile o situa pe locul 2.
17:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul său maghiar Vikor Orban în timpul vizitei de lucru pe care făcut-o miercuri dimineața la Budapesta, anunță Guvernul printr-o postare pe X.
17:00
Încă un centru important de cercetare se construiește lângă laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume. Anunțul lui Cseke Attila # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov. Proiectul, care beneficiază de o finanţare guvernamentală de peste 190 milioane de lei, va sprijini funcţionarea celui mai puternic laser din lume, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP).
16:50
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura” # Digi24.ro
„Și când te duci la medic şi îţi spune că e o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura,” a comentat președintele Nicușor Dan afirmaţia făcută la recepţia de 1 Decembrie, că România este o ţară coruptă.
16:40
Imagini hilare vin din Republica Moldova. Un bărbat a găsit o dronă pe câmp, cel mai probabil ajunsă acolo în urma ultimului atac al Rusiei asupra Ucrainei. În loc să anunțe imediat autoritățile, acesta a urcat aparatul de zbor în remorca unui transport improvizat. Cel care a sesizat 112 a fost primarul localității.
16:40
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul” # Digi24.ro
Nevoile brute de finanțare ale României vor urca în 2026 la un nivel record, între 275 și 285 de miliarde de lei, echivalentul a 63-65 de miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, într-un interviu pentru Reuters. În ciuda presiunii tot mai mari pe împrumuturi, autoritățile susțin că vor încerca să limiteze costurile datoriei publice printr-un mix de măsuri de refinanțare și prefinanțare.
16:30
Prefectul din Prahova, despre criza de apă: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă # Digi24.ro
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, la Digi24, că vinovați pentru problema de furnizare a apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița sunt „cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de la Prahova, Buzău”.
16:30
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD # Digi24.ro
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care ar urma să fie depusă vineri, 5 decembrie. Anunțul a fost făcut de senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia, care precizează că au fost strânse deja 119 semnături. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că parlamentarii PSD nu o vor vota.
16:20
Uniunea Europeană a făcut primul pas spre confiscarea activelor rusești: Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro în 2026-2027 # Digi24.ro
Colegiul Comisiei Europene a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina, ceea ce presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.
16:10
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari în Marea Neagră. MApN: „A fost distrusă prin detonare controlată” # Digi24.ro
Scafandrii militari au neutralizat miercuri, 3 decembrie, o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră. Drona a fost distrusă prin detonare controlată, anunță MApN.
16:00
Primul anunț despre înmormântarea lui Adrian Pleșca, zis și Artan. Unde va fi depus și când va avea loc ceremonia funerară # Digi24.ro
Adrian Pleşca, zis și Artan, solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, care a murit marți, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, din București.
15:50
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti # Digi24.ro
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată miercuri, 3 decembrie, la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti, operaţiune finalizată în intervalul de timp asumat iniţial, evitând astfel oprirea rafinăriei şi a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg judeţul Prahova.
15:50
Ministerul Apărării anunță semnarea contractului de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia. Cât a costat achiziția # Digi24.ro
Ministerul Apărării a anunțat că astăzi, la sediul MapN s-a desfășurat ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia.
15:40
Donald Trump, nou atac violent și rasist: „Somalia pute și nu vrem gunoaie în țara noastră” # Digi24.ro
Donald Trump a avut un nou derapaj rasist la adresa Somaliei, în timpul unei ședințe de cabinet, unde a lansat insulte la adresa țării și a comunității somaleze din SUA. Președintele american a folosit expresii jignitoare și a susținut că cetățenii acestei țări nu sunt bineveniți, legând aceste declarații de planul său de a „suspenda definitiv imigrația” din statele din lumea a treia.
15:40
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că ar putea avea loc poate sfârşit de ianuarie. Şeful statului a mai afirmat că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie.
Acum 8 ore
15:20
Scumpirile din energie împing România pe locul 2 în UE la creșterea prețurilor producției industriale. Ce arată datele Eurostat # Digi24.ro
Prețurile producției industriale continuă să scadă în Uniunea Europeană, cu 0,2% în octombrie 2025 și 0,5% în zona euro, potrivit Eurostat. România are însă o dinamică diferită: industria autohtonă a înregistrat cele mai mari scumpiri din UE după Bulgaria, cu un avans anual de 9,4%, confirmat și de INS, care raportează o creștere de 8% față de octombrie 2024. Principala sursă a presiunilor este energia, unde prețurile au urcat cu peste 16%, alimentând scumpiri în lanț în întreaga economie industrială.
