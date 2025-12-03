Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti

12:10

Ultima lună a anului vibrează pe Film Now cu o colecție de filme captivante: de la frați care se luptă cu un destin ce nu iartă, la o autoare prinsă într-o aventură pe care n-a avut curajul să o inventeze, până la o tânără care redescoperă magia în cel mai neobișnuit mod. Apoi, chiar în inima sărbătorilor, motoarele se aprind cu Maverick, în timp ce noaptea dintre ani explodează în culoare și pasiune cu un musical legendar. Crăciunul capătă intensitate, iar Noul An începe cu un spectacol care îți taie respirația.