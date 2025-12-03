Vicepremierul, miniștrii și parlamentarii UDMR – absenți complet
Avocatul Adrian Toni Neacşu subliniază absența oficialilor UDMR la sărbătorirea Zilei Naționale a României, cu excepția judecătorului CCR, Csaba Asztalos. Lipsa vicepremierului, miniștrilor și parlamentarii etnici maghiari în cadrul ceremoniilor ridică întrebări despre reprezentarea acestora în guvern. Avocatul Adrian Toni Neacşu a observat absența oficialilor etnici maghiari la celebrarea Zilei Naționale a României Singurul participant …
Google a lansat Gemini 3, un nou model de inteligență artificială care promite răspunsuri mai precise și nuanțate. Integrat în aplicația Gemini, acest model va revoluționa căutarea AI și va îmbunătăți experiența utilizatorilor. Competitorul direct al OpenAI, Gemini 3, este deja disponibil pentru un grup restrâns de abonați. Google a lansat modelul de inteligență artificială …
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, s-a prezentat pentru prima dată în fața judecătorilor după extrădarea din Grecia. Acuzat de fraudă bancară, constituire de organizație criminală și spălare de bani, Plahotniuc se declară nevinovat și solicită audierea a 164 de martori. Procesul continuă în Chișinău. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața judecătorilor pentru prima …
Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat premiul la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, după ce au obținut medalia de aur la Mondialele de canotaj de la Shanghai. Sportivele românce promit să ducă România pe cele mai înalte trepte, străduindu-se să aducă rezultate deosebite în competițiile viitoare. Simona Radiș și Magdalena Rusu au …
Papa Leon al XIV-lea sugerează SUA să prioritizeze dialogul cu Venezuela în locul unei invazii, pe fondul tensiunilor crescute. Acesta subliniază importanța căutării de soluții alternative pentru schimbare și impactul negativ asupra populației venezuelene, în vreme ce Washingtonul desfășoară trupe în Marea Caraibelor. Papa Leon al XIV-lea propune dialogul între SUA și Venezuela în locul …
Americanii își schimbă obiceiurile de cumpărare de Crăciun în 2025, concentrându-se pe produse de strictă necesitate din cauza presiunilor economice. Vânzările de Black Friday și Cyber Monday au înregistrat creșteri, dar disparitățile de venituri afectează consumul, sugerând o slăbiciune în piața americană. Reducerea tarifelor comerciale a adus un moment de respiro consumatorilor americani în perioada …
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în SUA, având întrevederi cu congresmeni și oficiali americani pentru a discuta reformele necesare aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Vizita include întâlniri strategice cu Departamentul de Stat și comunități moldovenești în America. Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt …
Războiul din Ucraina continuă, iar președintele Zelenski nu participă la negocierile de la Geneva, desemnând în schimb un lider controversat, Andrii Iermak, acuzat de corupție. Planul de pace american, propus de Donald Trump, este respins de Ucraina, stârnind discuții intense între aliați. Află detalii despre situația actuală. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.368-a …
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria București, îl acuză pe Ciprian Ciucu de blat electoral cu Anca Alexandrescu, candidata independentă. Băluță susține că este o înțelegere prealabilă între cei doi candidați, iar sondajele arată că el are șanse să câștige alegerile cu 26% din voturi. Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, îl acuză pe …
Ursulețul de pluș dotat cu AI al companiei FoloToy a fost blocat de OpenAI după ce a fost surprins discutând despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase. Raportul unei organizații de protecție a consumatorilor a evidențiat comportamente inadecvate, determinând o reacție rapidă din partea companiei. OpenAI a blocat accesul companiei FoloToy la software-ul său din cauza …
Percheziții masive în România și Italia au dus la destructurarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Poliția a efectuat 33 de percheziții, inclusiv în două penitenciare, iar o avocată este suspectată de implicare în activități ilegale pentru reducerea pedepselor. Ancheta continuă. Percheziții la trei județe din România și în două penitenciare, vizând o rețea …
Biletele pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2026 sunt acum disponibile! Evenimentul se va desfășura între 3 și 20 decembrie în România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Meciurile din Cluj și Oradea promit o experiență unică pentru fani. Detalii despre prețuri și pachete pe Eventim.ro. Biletele pentru Euro 2026 la handbal feminin sunt deja disponibile …
Judecătoarea Iulia Scântei a stârnit valuri de râsete pe internet cu pălăria sa galbenă, amintind de Jim Carrey în „Masca". Costumația excentrică a fost remarcată cu ironie de internauți, sugerând chiar uniforma judecătorilor în stil Hogwarts. Descoperă reacțiile online și detalii despre acest moment memorabil! Judecătoarea Iulia Scântei a atras atenția pe internet cu vestimentația …
Rafael Belaunde, candidat la prezidențiale în Peru, a scăpat nevătămat dintr-un atac armat în Cerro Azul. Focurile de armă, trase de pe o motocicletă, nu au rănit pe nimeni. Șeful poliției a explicat că petele de sânge erau de la cioburi din parbriz. Belaunde, nepotul unui fost președinte, se confruntă cu o campanie dificilă. Rafael …
Agricultura românească, deși dispune de resurse considerabile, se confruntă cu performanțe dezamăgitoare, având un deficit comercial record de 3,36 miliarde euro. În comparație cu regiunile europene avansate, România nu valorifică suficient potențialul agricol, fiind necesară o modernizare și o strategie clară pentru exporturi sustenabile.
Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța păcii, libertății și democrației. Lidera de la Chișinău îndeamnă la onorarea sacrificiilor istorice și la construcția unui spațiu românesc liber pentru generațiile următoare. La mulți ani, România! Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța …
Războiul din Ucraina continuă, iar Italia se distanțează de radicalismul UE. Giorgia Meloni afirmă că nu este necesară o contrapropunere completă la planul american de pace. Totuși, aspecte esențiale, precum teritoriile și finanțarea, trebuie discutate. Trump oferă un termen limită pentru aprobat planul de pace. Războiul din Ucraina a ajuns la 1.369 de zile Giorgia …
Dana Gîrbovan, președinta Curții de Apel Cluj, descrie 2025 ca unul dintre cei mai dificili ani pentru magistratură, afectat de atacuri politice și mediatice. Judecătoarea subliniază problemele sistemului de justiție și necesitatea independenței judecătorilor, evidențiind presiunea asupra profesiei. Dana Gîrbovan afirmă că anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani din cariera sa …
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va condiționa promulgarea bugetului de stat de respectarea referendumului din București. Acesta, aprobat pe 24 noiembrie 2024, stipulează ca impozitele și taxele locale să fie aprobate de Consiliul General al Municipiului București, schimbând astfel repartizarea resurselor financiare. Președintele Nicușor Dan va condiționa promulgarea bugetului de stat de respectarea referendumului …
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială în Austria, unde se întâlnește cu cancelarul Christian Stocker. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Bolojan subliniază importanța relațiilor bilaterale și colaborarea în domeniul energetic și sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE. Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena cu ocazia Zilei Naționale a României …
DIICOT a desfășurat o amplă operațiune în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, precum și în două penitenciare, vizând o rețea de trafic internațional de droguri. O avocată este implicată, fiind acuzată că a sprijinit gruparea infracțională prin furnizarea de informații și intermediind legături cu deținuții. Operațiune coordonată de DIICOT în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, …
Google experimentează cu generarea de titluri pentru știri utilizând inteligența artificială, iar jurnaliștii critică aceste modificări ca fiind înșelătoare și distorsionând esența articolelor. Această strategie ridică îngrijorări despre impactul asupra industriei media și despre potențialele confuzii ale cititorilor. Google testează titluri de știri generate de inteligența artificială în fluxul Discover Titlurile create adesea sunt înșelătoare …
Șeful OpenAI, Sam Altman, a declarat „Cod Roșu" datorită progreselor rapide ale concurenților în domeniul Inteligenței Artificiale, precum Google cu Gemini și Anthropic cu Claude. OpenAI își va concentra resursele pe îmbunătățirea ChatGPT, amânând dezvoltarea altor produse pentru a rămâne lider pe piață. Sam Altman a declanșat Cod Roșu la OpenAI din cauza progreselor rivalilor …
O dronă de tip Gerbera a fost descoperită în satul Pepeni, Moldova, de localnici care
Războiul din Ucraina continuă, cu a 1.370-a zi marcată de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice și Kievului. SUA sunt acuzate de presiuni asupra Ucrainei în timpul negocierilor de la Geneva, unde s-a propus un plan controversat de pace, stârnind reacții negative. Detalii importante despre situația curentă. Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.370-a … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.370: Rusia lovește infrastructura energetică apare prima dată în Main News.
Inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, a afirmat recent că acesta este mai inteligent și mai fit decât toți oamenii, generând controverse. Grok a declarat că Musk l-ar depăși pe LeBron James în fitness și ar rivaliza cu minți mari precum da Vinci. Răspunsurile extrem de pozitive au fost ulterior șterse. Chatbotul Grok, creat … Articolul Musk, supereroul epocii moderne: ar putea „învia mai repede decât Iisus” apare prima dată în Main News.
Florin Călinescu speculează despre arestarea lui Horațiu Potra, acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra, prins în Dubai, ar fi fost adus în România pentru a face declarații împotriva lui Călin Georgescu. Actorul critică acuzațiile și funcționarea justiției române. Florin Călinescu sugerează că arestarea lui Horațiu Potra vizează obținerea de declarații împotriva lui … Articolul Florin Călinescu dezvăluiri șocante: Arestarea lui Horațiu Potra și Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
Victor Ponta, fostul premier al României, îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. Ponta subliniază că experiența lui Băluță la Sectorul 4, împreună cu sprijinul lui Eugen Teodorovici, îl fac un candidat puternic. Alegerile au loc pe 7 decembrie, iar Ponta speră la un vot rațional din partea bucureștenilor. Victor Ponta își … Articolul Ponta îl susține pe Băluță pentru Primăria Capitalei: alegerea cu rațiune apare prima dată în Main News.
Antoine Baroan, atacantul care a venit la Rapid în vara trecută, nu a reușit să devină titular, având doar două goluri în 14 meciuri. Victor Angelescu, acționarul clubului, a anunțat că Baroan poate pleca în iarnă dacă nu își îmbunătățește randamentul. Echipa caută un mijlocaș ofensiv și un atacant. Antoine Baroan nu a devenit titular … Articolul Jucătorul care ar putea părăsi Rapid: „Mă așteptam la mai mult” apare prima dată în Main News.
Pericolele angajărilor pe dark web cresc, atrăgând tineri cu salarii atractive de până la 5.000 USD. Activitățile ilegale, cum ar fi hackeri sau spălare de bani, devin tot mai comune. Educația și conștientizarea sunt esențiale pentru a preveni implicarea tinerilor în crime cibernetice riscante. Creșterea criminalității cibernetice în rândul tinerilor, atrași de „joburi” pe dark … Articolul Angajări pe dark web: salarii atractive, dar riscuri majore pentru tineri apare prima dată în Main News.
Adrian Corduneanu, liderul clanului Corduneanu, a fost arestat după ce a agresat un influencer de pe TikTok, provocându-i răni grave. Incidentul a avut loc în Iași, iar Corduneanu s-a predat singur la poliție după ce a încercat să împace victima. Detalii despre arestare și implicațiile legale sunt disponibile în articol. Adrian Corduneanu a fost arestat … Articolul Adrian Corduneanu, arestat după ce a atacat un influencer TikTok apare prima dată în Main News.
Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, și-a anunțat retragerea din cursă, susținându-l cu tot sufletul pe Daniel Băluță. Teodorovici a subliniat importanța independenței și a colaborării pentru bunăstarea cetățenilor, promovând soluții pentru București și întreaga țară. Eugen Teodorovici își retrage candidatul pentru Primăria Capitalei Teodorovici îl susține pe Daniel Băluță cu tot sufletul Fostul … Articolul Eugen Teodorovici se retrage și îl susține pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat în țarcul unei leoaice la Grădina Zoologică Arruda Camara din Brazilia. Incidentul șocant a avut loc sub ochii vizitatorilor, iar primele informații sugerează probleme severe de comportament. Tânărul visa să devină dresor de animale, dar tragedia a dus la o investigație cu privire la … Articolul Tânăr de 19 ani, atacat de leoaică în țarc. Visa să devină dresor apare prima dată în Main News.
Coșul complet de Crăciun în 2025 costă românii între 215 și 400 lei, prețurile alimentelor de bază fiind semnificativ mai mari decât anul trecut. Carne de porc, salată boeuf, cozonac și băuturi au suferit scumpiri considerabile, punând presiune asupra bugetului familiilor în luna decembrie. Coșul complet de Crăciun din 2025 costă între 215 și 400 … Articolul Costul coșului de Crăciun 2025: Ce sumă plătesc românii pentru alimentele de bază apare prima dată în Main News.
Prezență slabă la alegerile din Transnistria, cu peste 102 mii de votanți, ceea ce reprezintă 26% din alegători. Chișinăul consideră scrutinul ilegal, subliniind că exercițiile electorale nu respectă legislația națională. Vadim Krasnoselski, liderul separatist, a laudat deschiderea alegerilor, dar critici din Chișinău vorbesc de lipsa pluralismului politic. Peste 102 mii de alegători au participat la … Articolul Alegeri cu prezență redusă în Transnistria: Chișinău le consideră ilegale apare prima dată în Main News.
Zelenski a anunțat că patru drone au zburat spre România și Moldova în urma unui atac masiv din partea Rusiei. Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv Patriot, au interceptat majoritatea rachetelor și dronelor. Detalii despre situația din Kiev și atacurile asupra infrastructurii energetice au fost comunicate publicului. Zelenski anunță că patru drone au zburat … Articolul Zelenski: 4 drone rusești zburătoare spre România și R. Moldova după atacuri apare prima dată în Main News.
Scandalul crizei apei din Prahova se amplifică, PSD cerând premierului Ilie Bolojan explicații pentru gestionarea dezastruoasă a barajului Paltinu de către ministra Diana Buzoianu. Peste 100.000 de oameni rămân fără apă, iar riscurile unei crize de sănătate publică cresc. Solicitările de responsabilitate sunt tot mai urgente. PSD cere premierului Ilie Bolojan explicații urgente de la … Articolul Criza apei din Prahova: PSD cere premierului verificarea barajului Paltinu apare prima dată în Main News.
Alexandru Musi, jucător important pentru Dinamo, a avut probleme medicale la naționala U21, dar recuperarea decurge bine. El speră să revină pe teren până la finalul anului 2025, după un RMN programat săptămâna viitoare. Musi a jucat 17 meciuri, marcând cinci goluri și oferind trei pase decisive. Alexandru Musi a avut probleme medicale la naționala … Articolul Întoarcerea pe teren a starului lui Dinamo: când se va întâmpla? apare prima dată în Main News.
Raton beat găsit leșinat într-un magazin din Ashland, Virginia, după ce a devastat rafturile cu băuturi alcoolice. Autoritățile spun că animalul a fost transportat la adăpost pentru a se recupera înainte de a fi eliberat în sălbăticie. Imaginile amuzante au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Un raton a fost găsit leșinat în toaleta unui … Articolul Raton căzut în toaleta unui magazin după ce a făcut prăpăd printre băuturi apare prima dată în Main News.
Facturile la gaze naturale vor crește cu 5% începând cu 1 aprilie 2026, odată cu liberalizarea pieței. Prețul actual este plafonat, iar furnizorii se așteaptă la scumpiri semnificative pe fondul creșterii costurilor de achiziție. Consumatorii vulnerabili ar putea beneficia de vouchere compensatorii. Facturile la gaze naturale ar putea crește cu 5% de la 1 aprilie … Articolul Facturile la gaze naturale cresc din 2026: scenarii posibile apare prima dată în Main News.
Maia Sandu convoacă pe 2 decembrie ședința Consiliului Național de Securitate pentru a discuta amenințările hibride ce afectează Republica Moldova. Membrii CNS vor analiza riscurile securității informaționale și cibernetice, alaturi de măsurile pentru consolidarea rezilienței statului. Conferința de presă va avea loc la ora 16:30. Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pe 2 decembrie … Articolul Maia Sandu convoacă CNS pentru a discuta amenințările hibride în Moldova apare prima dată în Main News.
Emisarul american Steve Witkoff se întâlnește cu Putin la Moscova, ziua 1.371 în Ucraina # MainNews.ro
Războiul din Ucraina a ajuns la 1.371 de zile. Steve Witkoff, emisarul SUA, va discuta cu Vladimir Putin la Moscova despre un plan de pace. Volodimir Zelenski anunță un nou document pentru securitate, subliniind importanța sprijinului american. Detalii despre întâlnire și perspectivele de pace. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.371-a zi pe 26 … Articolul Emisarul american Steve Witkoff se întâlnește cu Putin la Moscova, ziua 1.371 în Ucraina apare prima dată în Main News.
Află totul despre cablurile de fibră optică: tehnologia care transformă datele în impulsuri de lumină, vitezele de până la 100 Gbps și aplicațiile în telecomunicații, IT, și acasă. Descoperă tipurile de cabluri, cum alegi soluția optimă și caracteristicile celor destinate mediului exterior pentru conexiuni fiabile. Cablurile de fibră optică transmit date prin impulsuri de lumină, … Articolul Cablu de fibră optică: tehnologie, tipuri și aplicații esențiale apare prima dată în Main News.
Ofițerul Florin Simineanu de la IPJ Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de luare de mită. În urma unui control pe linie de mediu, acesta a cerut 20.000 de lei pentru a nu aplica sancțiuni. DNA a intervenit în flagrant, confiscând 5.000 de euro de la patronul unei firme. Corupția în … Articolul Ofițer din Constanța, prins luând șpagă de la patron: caz de corupție în Poliție apare prima dată în Main News.
Noua gamă de laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX seria 50 oferă experiențe vizuale inegalabile, grație tehnologiilor avansate AI și DLSS 4. Descoperă performanță maximă pentru gaming și creație de conținut la prețuri promoționale de sărbători. Comandă acum! ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR sunt echipate cu plăci … Articolul Experiențe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și Strix SCAR cu RTX 50 apare prima dată în Main News.
Cinci persoane judecate pentru instruiri în Serbia și organizarea protestelor în Moldova # MainNews.ro
Cinci persoane, inclusiv un cetățean finlandez, au fost trimise în judecată în Republica Moldova după ce au fost instruiți în Serbia pentru a provoca dezordini publice în perioada alegerilor din 2024. Ancheta a relevat pregătiri pentru utilizarea dronelor și tactici de destabilizare. Urmărirea penală continuă. Cinci persoane, inclusiv un cetățean finlandez, trimise în judecată pentru … Articolul Cinci persoane judecate pentru instruiri în Serbia și organizarea protestelor în Moldova apare prima dată în Main News.
Mircea Dinescu a criticat liderii României pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, afirmând că au ajuns să profite de resurse pentru propagandă. El consideră că crizele sunt generate de prostie și nu de răutate, subliniind că România, cu potențial agricol ridicat, se află în urma altor țări în acest sector. Mircea Dinescu acuză conducerea … Articolul Apa din lacurile de acumulare, folosită în propaganda pentru Georgescu apare prima dată în Main News.
România a fost repartizată în Grupa B a Cupei Mondiale de Rugby 2027, alături de Africa de Sud, Georgia și Italia. David Gérard subliniază provocarea enormă de a juca împotriva campioanei mondiale. Cupa Mondială va avea loc între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027 în Australia. Grupa B a Cupei Mondiale de Rugby 2027 include … Articolul România, grupă infernală la Cupa Mondială 2027 cu liderul World Rugby! apare prima dată în Main News.
Bucureștean cheltuie 1.900 lei pe mici și cartofi, sibian cumpără 400 de porții de papanași # MainNews.ro
Un bucureștean a comandat mici și cartofi prăjiți de 1.900 lei pe 1 Decembrie, iar un sibian a achiziționat 394 de porții de papanași într-un an. Românii preferă preparatele tradiționale în zile de sărbătoare, cu mici și ciorbe în topul comenzilor. București, Constanța și Brașov, orașe campioane la livrări. Românii au continuat să comande preparate … Articolul Bucureștean cheltuie 1.900 lei pe mici și cartofi, sibian cumpără 400 de porții de papanași apare prima dată în Main News.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc s-a prezentat pentru prima dată în instanța de la Chișinău după extrădarea din Atena. Judecat în dosarul fraudei bancare, Plahotniuc susține că este nevinovat și a cerut o șansă de a-și demonstra nevinovăția. Procesul continuă, iar acuzațiile includ conducerea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în instanță după extrădarea din Atena … Articolul Vladimir Plahotniuc, prima apariție în instanța din Chișinău după extrădare apare prima dată în Main News.
