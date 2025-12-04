Samsung Galaxy S25 și S25 Ultra: rafinament sau redundanță?
MainNews.ro, 4 decembrie 2025 01:40
Samsung Galaxy S25 și S25 Ultra sunt telefoane flagship cu caracteristici rafinate, dar diferențe subtile. S25 Ultra impresionează cu zoom optic de 10x și stylus integrat, în timp ce S25 oferă o experiență compactă. Află care model se potrivește stilului tău de utilizare și dacă merită upgrade-ul în 2025.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
01:40
01:40
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, și diplomatul Stefano Sannino au fost reținuți într-o anchetă de fraudă, poliția belgiană investigând posibile încălcări ale regulilor concurenței în atribuirea contractului pentru Academia Diplomatică. Perchezițiile au avut loc la Serviciul European de Acțiune Externă.
01:30
Economia Germaniei se confruntă cu cea mai profundă criză de după război, cu o scădere a producției industriale pentru al patrulea an consecutiv. Industriașii cer măsuri urgente din partea guvernului, avertizând că o eventuală criză economică germană ar putea afecta întreaga Europă, inclusiv România, care depinde de această piață.
01:30
UE condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind pericolul pentru traficul aerian civil. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, anunță investiții de 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei, protejând astfel suveranitatea și securitatea națională.
01:30
Rafinăria din Riazan, Rusia, a fost atacată cu drone, provocând un incendiu, în timp ce Rusia a ripostat printr-un atac letal în Ternopil, Ucraina, care a dus la moartea a 25 de persoane. Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, afectând atât infrastructura energetică, cât și civiliții din zone considerate sigure.
01:20
Moțiune exclusivă a lui Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan: România nu de vânzare # MainNews.ro
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură initiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare". Opoziția a strâns 119 semnături, cu susținerea lui Victor Ponta. Moțiunea va fi depusă vineri, dar șansele de adoptare sunt scăzute.
01:20
Legendarul fotbalist bulgar Luboslav Penev se află în stare gravă la spital, luptându-se cu un cancer la rinichi. Internat de urgență într-o clinică din Germania, medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Soția sa a deschis un cont de donații pentru a acoperi costurile medicale.
01:20
România se clasează ca a doua cea mai periculoasă țară din Europa pentru șoferi în 2025, cu 77 de decese rutiere la un milion de locuitori. Serbia se află pe primul loc, urmată de Bulgaria, Grecia și Croația. Țările scandinave, precum Norvegia, rămân cele mai sigure pentru condus.
01:20
Un petrolier rusesc ce transporta ulei de floarea-soarelui a fost atacat în Marea Neagră, anunță autoritățile turce. acest incident vine după ce două nave din flota din umbră a Rusiei au fost atacate de drone ucrainene. Președintele Erdogan avertizează asupra escaladării conflictului și a amenințărilor la adresa navigației.
Acum 2 ore
00:30
Dispariția zborului MH370 rămâne o enigmă a aviației, iar o nouă operațiune de căutare va începe curând. Teorii diverse, de la doborârea de către SUA la conspirații rusești, au intrigat specialiștii. Ce explicații șocante pot să existe?
00:30
Peste 1,1 milioane de români lucrează în Italia, formând cea mai mare comunitate de imigranți. Conform datelor ISTAT, 15% dintre românii plecați la muncă în străinătate sunt stabiliți acolo, atrași de salarii competitive, stabilitate economică și comunități deja formate. Migrația românească rămâne un fenomen semnificativ.
00:30
Alegerile din regiunea separatistă Transnistria includ 33 de deputați pentru Consiliul Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi de localități. Guvernul de la Chișinău le consideră ilegale, subliniind că nu respectă legislația moldovenească. Scrutinul este văzut ca un exercițiu înaintea alegerilor prezidențiale din 2026.
00:30
Zelenski a anunțat că este de acord să negocieze cu Trump un plan de pace pentru Ucraina, iar Casa Albă confirmă colaborarea secretă cu Witkoff și Rubio. Președintele ucrainean și oficialii americani au stabilit un calendar pentru semnarea acordului, generând reacții în Kiev și în Europa.
00:30
O femeie din Japonia s-a căsătorit cu un personaj AI, Klaus, creat cu ajutorul ChatGPT, după ce a găsit sprijin emoțional în acesta. Ceremonia a avut loc cu realitate augmentată, iar relația ridică întrebări despre iubirea între oameni și tehnologie. Această poveste neobișnuită provoacă discuții despre legăturile emoționale în era digitală.
00:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților ar putea fi contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Deși CSM a emis un aviz negativ, Guvernul continuă procedura, considerândo necesară pentru echitate în sistemul public.
00:20
Nicușor Dan, președintele României, a stârnit controverse în timpul unui interviu pentru Epoch Times, bâlbâindu-se în fața camerei. El a subliniat că a fost printre primii politicieni cu Facebook, dar a avut dificultăți în a se exprima clar, menționând „permisibi" și „permeabilitate".
00:20
FCSB a învins Farul Constanța, dar Ciprian Marica atacă echipa lui Gigi Becali pentru stilul de joc. El descrie situația ca un circ de prost gust, menționând că jucătorii trag de timp și că acest comportament nu le face cinste. Marica subliniază că fotbalul românesc are nevoie de educație pe teren.
00:20
Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat, cu Nicușor Dan fotografiindu-se alături de militari. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis o scrisoare de felicitare, subliniind parteneriatul strategic franco-român și importanța cooperării în domeniul securității și apărării.
Acum 4 ore
23:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu OMV Petrom pentru a discuta despre proiectul Neptune Deep din Marea Neagră, subliniind importanța securității energetice și a investițiilor. Discuțiile au inclus extinderea explorării offshore și consolidarea responsabilităților de mediu, menținând un cadru fiscal predictibil pentru investiții.
23:30
Georgia se află într-un impas, cu un guvern pro-Rusia și un val continuu de proteste pro-europene. În absența suportului extern rapid, rezistența populației riscă să slăbească. Articolul analizează cum deciziile europene pot influența viitorul Georgian, comparând situația cu Republica Moldova.
23:30
Războiul din Ucraina a ajuns în ziua 1.367, cu Putin recunoscând planul de pace american, dar subliniind că nu a fost discutat. Zelenski respinge propunerea și pregătește alte sugestii pentru Washington, cerând menținerea presiunii asupra Rusiei.
23:30
Mai multe site-uri web din întreaga lume, inclusiv din România, au picat din cauza unei defecțiuni majore la Cloudflare, companie crucială pentru infrastructura internetului. DNSC a confirmat că problemele nu sunt rezultatul unui atac cibernetic. Platforme mari precum Spotify și X sunt de asemenea afectate.
23:30
Instanța a decis menținerea controlului judiciar pentru Oana Ungureanu, acuzată că a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea cu o bară metalică. Incidentul a avut loc în Sectorul 6, iar judecătorii au considerat neîntemeiată plângerea împotriva măsurii dispuse anterior de procurori.
23:20
Nicușor Dan revine cu un mesaj privind criza apei din Prahova, subliniind că vor fi determinați toți vinovații. El insistă pe eficientizarea administrației publice și comunicarea între instituții pentru a evita astfel de situații. Analiza Corpului de Control va stabili responsabilitățile implicate.
23:20
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, va schimba formula echipei în meciul din Cupa României împotriva Farului Constanța. El a subliniat importanța jocului și strategia mixată a jucătorilor. Kopic își dorește o victorie, pregătind echipa și pentru derby-ul cu FCSB în acest sezon provocator.
23:20
Un jandarm din Pitești, Marius Alexandru Oancea, a cucerit inimile pasagerilor în timpul unui zbor TAROM, interpretând imnul României la vioară. La 21 de ani, cu o carieră militară începând din 2025, el a stârnit emoție și aplauze, devenind un simbol al talentului și dedicării în Jandarmerie.
23:20
Joaquín Guzmán López, fiul lui El Chapo, a evitat închisoarea pe viață după ce a pledat vinovat pentru trafic de droguri și alte infracțiuni. Acordul cu Justiția SUA îi permite să devină martor protejat în cazuri ce vizează cartelul Sinaloa, subliniind escaladarea violențelor în Mexic.
22:30
Google a lansat Gemini 3, un nou model de inteligență artificială care promite răspunsuri mai precise și nuanțate. Integrat în aplicația Gemini, acest model va revoluționa căutarea AI și va îmbunătăți experiența utilizatorilor. Competitorul direct al OpenAI, Gemini 3, este deja disponibil pentru un grup restrâns de abonați.
22:30
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, s-a prezentat pentru prima dată în fața judecătorilor după extrădarea din Grecia. Acuzat de fraudă bancară, constituire de organizație criminală și spălare de bani, Plahotniuc se declară nevinovat și solicită audierea a 164 de martori. Procesul continuă în Chișinău.
22:20
Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat premiul la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, după ce au obținut medalia de aur la Mondialele de canotaj de la Shanghai. Sportivele românce promit să ducă România pe cele mai înalte trepte, străduindu-se să aducă rezultate deosebite în competițiile viitoare.
22:20
Avocatul Adrian Toni Neacşu subliniază absența oficialilor UDMR la sărbătorirea Zilei Naționale a României, cu excepția judecătorului CCR, Csaba Asztalos. Lipsa vicepremierului, miniștrilor și parlamentarii etnici maghiari în cadrul ceremoniilor ridică întrebări despre reprezentarea acestora în guvern.
22:20
Papa Leon al XIV-lea sugerează SUA să prioritizeze dialogul cu Venezuela în locul unei invazii, pe fondul tensiunilor crescute. Acesta subliniază importanța căutării de soluții alternative pentru schimbare și impactul negativ asupra populației venezuelene, în vreme ce Washingtonul desfășoară trupe în Marea Caraibelor.
22:20
Americanii își schimbă obiceiurile de cumpărare de Crăciun în 2025, concentrându-se pe produse de strictă necesitate din cauza presiunilor economice. Vânzările de Black Friday și Cyber Monday au înregistrat creșteri, dar disparitățile de venituri afectează consumul, sugerând o slăbiciune în piața americană.
22:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului moldovean, a început o vizită de opt zile în SUA, având întrevederi cu congresmeni și oficiali americani pentru a discuta reformele necesare aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Vizita include întâlniri strategice cu Departamentul de Stat și comunități moldovenești în America.
22:20
Războiul din Ucraina continuă, iar președintele Zelenski nu participă la negocierile de la Geneva, desemnând în schimb un lider controversat, Andrii Iermak, acuzat de corupție. Planul de pace american, propus de Donald Trump, este respins de Ucraina, stârnind discuții intense între aliați.
Acum 6 ore
22:10
Daniel Băluță,
21:30
Ursulețul de pluș dotat cu AI al companiei FoloToy a fost blocat de OpenAI după ce a fost surprins discutând despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase. Raportul unei organizații de protecție a consumatorilor a evidențiat comportamente inadecvate, determinând o reacție rapidă din partea companiei. OpenAI a blocat accesul companiei FoloToy la software-ul său din cauza … Articolul Ursuleț de pluș AI discută despre fetișuri și riscuri periculoase apare prima dată în Main News.
21:30
Percheziții masive în România și Italia au dus la destructurarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Poliția a efectuat 33 de percheziții, inclusiv în două penitenciare, iar o avocată este suspectată de implicare în activități ilegale pentru reducerea pedepselor. Ancheta continuă. Percheziții la trei județe din România și în două penitenciare, vizând o rețea … Articolul Rețea de traficanți de droguri, disruptă în penitenciarele din România și Italia apare prima dată în Main News.
21:20
Biletele pentru Campionatul European de Handbal Feminin 2026 sunt acum disponibile! Evenimentul se va desfășura între 3 și 20 decembrie în România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Meciurile din Cluj și Oradea promit o experiență unică pentru fani. Detalii despre prețuri și pachete pe Eventim.ro. Biletele pentru Euro 2026 la handbal feminin sunt deja disponibile … Articolul Bilete Euro 2026 handbal feminin, disponibile acum! Competiție în Cluj și Oradea apare prima dată în Main News.
21:20
Judecătoarea Iulia Scântei a stârnit valuri de râsete pe internet cu pălăria sa galbenă, amintind de Jim Carrey în „Masca”. Costumația excentrică a fost remarcată cu ironie de internauți, sugerând chiar uniforma judecătorilor în stil Hogwarts. Descoperă reacțiile online și detalii despre acest moment memorabil! Judecătoarea Iulia Scântei a atras atenția pe internet cu vestimentația … Articolul Vestimentația judecătoarei CCR provoacă valuri de râsete pe internet apare prima dată în Main News.
21:20
Rafael Belaunde, candidat la prezidențiale în Peru, a scăpat nevătămat dintr-un atac armat în Cerro Azul. Focurile de armă, trase de pe o motocicletă, nu au rănit pe nimeni. Șeful poliției a explicat că petele de sânge erau de la cioburi din parbriz. Belaunde, nepotul unui fost președinte, se confruntă cu o campanie dificilă. Rafael … Articolul Atac armat asupra candidatului la prezidențiale în Peru: nevătămat, criminali eșuează apare prima dată în Main News.
21:20
Agricultura românească, deși dispune de resurse considerabile, se confruntă cu performanțe dezamăgitoare, având un deficit comercial record de 3,36 miliarde euro. În comparație cu regiunile europene avansate, România nu valorifică suficient potențialul agricol, fiind necesară o modernizare și o strategie clară pentru exporturi sustenabile. Articolul De la vedetă economică la rușine: declinul agriculturii românești apare prima dată în Main News.
21:20
Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța păcii, libertății și democrației. Lidera de la Chișinău îndeamnă la onorarea sacrificiilor istorice și la construcția unui spațiu românesc liber pentru generațiile următoare. La mulți ani, România! Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța … Articolul Maia Sandu: Importanța unui spațiu românesc liber pentru viitorul copiilor apare prima dată în Main News.
21:20
Războiul din Ucraina continuă, iar Italia se distanțează de radicalismul UE. Giorgia Meloni afirmă că nu este necesară o contrapropunere completă la planul american de pace. Totuși, aspecte esențiale, precum teritoriile și finanțarea, trebuie discutate. Trump oferă un termen limită pentru aprobat planul de pace. Războiul din Ucraina a ajuns la 1.369 de zile Giorgia … Articolul Contrapropunerea completă nu este necesară: cum să procedezi apare prima dată în Main News.
21:10
Dana Gîrbovan, președinta Curții de Apel Cluj, descrie 2025 ca unul dintre cei mai dificili ani pentru magistratură, afectat de atacuri politice și mediatice. Judecătoarea subliniază problemele sistemului de justiție și necesitatea independenței judecătorilor, evidențiind presiunea asupra profesiei. Dana Gîrbovan afirmă că anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani din cariera sa … Articolul Anul 2025: Dana Gîrbovan despre provocările magistraturii în față apare prima dată în Main News.
21:10
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va condiționa promulgarea bugetului de stat de respectarea referendumului din București. Acesta, aprobat pe 24 noiembrie 2024, stipulează ca impozitele și taxele locale să fie aprobate de Consiliul General al Municipiului București, schimbând astfel repartizarea resurselor financiare. Președintele Nicușor Dan va condiționa promulgarea bugetului de stat de respectarea referendumului … Articolul Legea bugetului de stat: Promulgare condiționată de respectarea referendumului apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:10
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială în Austria, unde se întâlnește cu cancelarul Christian Stocker. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Bolojan subliniază importanța relațiilor bilaterale și colaborarea în domeniul energetic și sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE. Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena cu ocazia Zilei Naționale a României … Articolul Recepție de Ziua României: Christian Stocker pentru Bolojan în Austria apare prima dată în Main News.
19:20
DIICOT a desfășurat o amplă operațiune în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, precum și în două penitenciare, vizând o rețea de trafic internațional de droguri. O avocată este implicată, fiind acuzată că a sprijinit gruparea infracțională prin furnizarea de informații și intermediind legături cu deținuții. Operațiune coordonată de DIICOT în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, … Articolul Avocată rețea trafic de droguri: raiduri DIICOT în trei județe și două penitenciare apare prima dată în Main News.
19:20
Google experimentează cu generarea de titluri pentru știri utilizând inteligența artificială, iar jurnaliștii critică aceste modificări ca fiind înșelătoare și distorsionând esența articolelor. Această strategie ridică îngrijorări despre impactul asupra industriei media și despre potențialele confuzii ale cititorilor. Google testează titluri de știri generate de inteligența artificială în fluxul Discover Titlurile create adesea sunt înșelătoare … Articolul Google folosește AI pentru titluri de știri, jurnaliștii protestează apare prima dată în Main News.
19:20
Șeful OpenAI, Sam Altman, a declarat „Cod Roșu” datorită progreselor rapide ale concurenților în domeniul Inteligenței Artificiale, precum Google cu Gemini și Anthropic cu Claude. OpenAI își va concentra resursele pe îmbunătățirea ChatGPT, amânând dezvoltarea altor produse pentru a rămâne lider pe piață. Sam Altman a declanșat Cod Roșu la OpenAI din cauza progreselor rivalilor … Articolul Cod roșu la OpenAI: Concurența avansează rapid în AI apare prima dată în Main News.
