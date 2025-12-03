Alertă medicală pentru bolnavii cu diabet: Milioane de senzori de glicemie sunt retrași de pe piață după raportarea a 7 decese

21:40

O lungă serie de erori scandaloase a dus la un blocaj istoric: peste 100.000 de oameni nu au apă de câteva zile, criza va mai dura în cel mai bun caz până la finalul acestei săptămâni. Multitudinea de instituții care gestionează, exploatează sau au legătură cu lacul de acumulare de la Paltinu ridică din umeri și arată cu degetul una spre cealaltă. Un document semnat de mulți oameni din Apele Române și Exploatare Sistem Zonal Prahova arată că știau de o lună și jumătate că apă se va tulbura, dar nu au făcut nimic. Ba mai mult, nici nu au dat informația mai departe.