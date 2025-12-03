Orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună
Gândul, 3 decembrie 2025 23:40
Care este orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună. Un oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală. Alte destinații ar putea urma același model, notează Daily Mail. Este vorba […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
00:00
Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul” # Gândul
În conferința de presă de miercuri, 3 decembrie, președintele american Donald Trump a reiterat că SUA nu vor mai sprijini militar și financiar Ucraina, motivând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu are ași în mânecă”. Președintele SUA a mai spus că liderul de la Kiev trebuia să accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție care i-a […]
Acum 30 minute
23:50
Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost invitata emisiunii Marius Tucă Show pe 3 decembrie 2025, unde a discutat despre viziunea sa legată de rolul unui primar general flexibil și implicat în interesul cetățenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a subliniat nevoia unui lider care să colaboreze strâns cu echipa sa și cu primarii […]
Acum o oră
23:40
Orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Gândul
Care este orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună. Un oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală. Alte destinații ar putea urma același model, notează Daily Mail. Este vorba […]
23:30
Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor # Gândul
Febra sărbătorilor de iarnă a cuprins și familia britanică, care a trecut prin 5 ani dificili. Începând cu plecarea prințului Harry și a ducesei Meghan Markle în SUA și cu decesul reginei Elizabeth a II-a, problemele au luat amploare după ce regele Charles și prințesa Catherine au fost diagnosticați cu cancer. Familia regală britanică n-a […]
23:20
Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri despre culisele politicului și a explicat de ce a ales să candideze independent la alegerile de pentru Primăria Capitalei și nu ca membru de partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria […]
23:20
Judecătorul Alin Ene (CSM) critică afirmațiile lui Nicușor Dan despre un „raport de diagnostic al sistemului de justiție”: „Patru lucruri grave” # Gândul
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică afirmațiile recente ale președintelui Nicușor Dan în ce privește sistemul de justiție. Acesta semnalează deci „patru lucruri grave” pe care le generează afirmațiile lui Nicușor Dan din interviul pentru EpochTimes. Mai exact, președintele a afirmat că va întocmi un „raport diagnostic pentru problemele din […]
Acum 2 ore
23:01
Actorii Teatrului Excelsior sunt revoltați după ce regizorul Vlad Cristache a fost înlăturat din funcția de manager după 3 ani și jumătate # Gândul
Revoltă mare în rândul actorilor de la Teatrul Excelsior după ce regizorul Vlad Cristache a anuțat pe pagina personală de Facebook că de la 1 decembrie nu mai ocupă funcția de manager al instituției. Regizorul este considerat de breaslă și de public un revoluționar al repertoriului și al activității Teatrului Excelsior. Vlad Cristache a anunțat […]
23:00
Ruloul cu scorțișoară, vedeta iernii. Merge în combinație cu biscuiți, caramel sărat sau fructe # Gândul
Rulourile cu scorțișoară au cucerit internetul, dar au și invadat cofetăriile din România. Există sute de variante, iar cei pofticioși testează cele mai inedite combinații – cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite. Ruloul cu scorţişoară este vedeta acestor sărbători. Tinerii s-au îndrăgostit de el şi au umplut Instagramul cu poze cu desertul […]
23:00
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI # Gândul
Trăim vremuri în care angajații pot fi înlocuiți de inteligența artificială. Dar, se pare că acum tinerii se îndreaptă către meserii pe care AI nu le-o poate lua, precum cele de instalatori și electricieni. Astfel, meseriile calificate sunt la mare căutare în prezent. Este și cazul studentei de origine ucraineană, Maryna Yaroshenko, care și-a dorit […]
22:50
Un livrator de mâncare a rămas fără loc de muncă din cauză că aplicația pe care o folosea zilnic nu îi mai recunoștea chipul # Gândul
Tehnologia poate da și bătăi de cap. Un livrator de mâncare din Marea Britanie a rămas fără loc de muncă, după ce aplicația pe care o folosea în activitatea sa nu i-a mai recunoscut chipul. Adam Stockley, în vârstă de 35 de ani, a fost suspendat definitiv de pe o platformă online de livrări din […]
22:50
Gigi Nețoiu: „Drulă joacă un rol important. Dacă renunța la luptă, lucrurile erau complicate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a făcut câteva declarații cu privire la deznodământul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, prezintă o imagine […]
22:30
Victor Ponta susține că Diana Buzoianu e vinovată de Criza apei: „Să bagi apă nepotabilă înseamnă să faci o crimă” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, susține că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, e vinovată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, acolo unde 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă din cauza unor lucrări. „Verificați, noul director general al Apelor Române a fost numit direct de doamna ministru Buzoianu în 13 septembri. L-a […]
22:30
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a comparat parcursul lui Ciprian Ciucu cu jocul de cărți „Popa Prostu”, sugerând că acesta s-a „jucat” peste puterile sale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu afirmă că Ciprian Ciucu, descris ca „produsul doamnei Macovei” și „100% mai usr-ist decât usr-iștii”, […]
22:30
După SUA, încă un stat membru NATO important face un pas înapoi: Italia anunță că nu va mai sprijini militar Ucraina. În august anul acesta, Giorgia Meloni a insistat că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO. Italia a solicitat chiar aplicarea principiului apărării reciproce în cazul în care Ucraina […]
Acum 4 ore
22:10
Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare # Gândul
Avocatul Sebastian Feleceanu, care care și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată și a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, s-a ascuns de polițiștii care au mers la el acasă ca să pună în aplicare mandatul de arestare. Bărbatul a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia. […]
22:10
Factura enormă pe care trebuie să o plătească un neamț pentru apă. Le-a spus judecătorilor că nu au funcționat apometrele # Gândul
Un fost proprietar al unui bloc de apartamente din Mosbach trebuie să achite consumul a 1,5 milioane de litri de apă, potrivit unei decizii a Tribunalului din Mosbach. Bărbatul contestase o factură de aproximativ 7.000 de euro emisă de compania de utilități din Mosbach. Apa ar fi fost consumată de 14 locatari ai clădirii în […]
22:00
Târgurile de Crăciun sunt ca un magnet pentru vizitatori în această perioadă, în ciuda prețurilor piperate. Să luăm exemplul celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, mai exact cel organizat la Craiova. Și, evident, dacă e cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, este de aștepatat ca și prețurile să fie pe măsură. […]
21:40
După o perioadă anevoioasă economic marcată de scumpirea prețurilor la ouă și creșterea taxelor sub administrația fostului președinte Joe Biden, și mai recent, tarifele lui Trump și tensiunile politice care a dus la cel mai îndelungat shutdown din istorie, Black Friday și Cyber Monday au fost momente de ușurare pentru consumatorul american. Până la urmă, […]
21:40
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi # Gândul
Locuințele de tip „cutii de chibrit”, după cum erau denumite înainte de Revoluție, au devenit un fenomen national printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafețe mai mici decât prevede legea. Fără nicio emoţie, acestea trec atât de filtrele primăriilor, dar şi de cele ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. Deşi responsabilitatea se împarte, nicio […]
21:20
Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:10
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost prezentă în emisiunea lui Marius Tucă și a vorbit despre acuzațiile care i se aduc că ar fi lucrat cu președinți ai Partidului Social Democrat. Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că ideile suveraniste au venit încă din mandatul lui Adrian Năstase, apoi au continuat și la următorii lideri […]
21:10
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct” # Gândul
Anca Alexandrescu, candidată susținută electoral de partidul AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost invitată la emisiunea Marius Tucă Show. Printre altele, Anca Alexandrescu a dezvăluit relația pe care o are cu familia Georgescu, dar a spus și că nu are nevoie de nicio „proptea” în campania electorală, spre deosebire de contracandidații săi care […]
21:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
21:00
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghițit un ou Fabergé cu diamante în valoare de 19.000 de dolari # Gândul
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce și-ar fi însușit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de bizar, l-a înghițit. Prada înghițită în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliției. Poliția a fost chemată la […]
21:00
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru Epoch Times că va condiționa promulgarea bugetului de stat al României de respectarea referendumului din București. Referendumul aprobat de bucureșteni, pe 24 noiembrie 2024, în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prevede ca impozitele pe venit și taxele locale colectate de la bucureșteni vor fi […]
20:40
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea # Gândul
La Muzeul Sportului din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a desfășurat evenimentul oficial de lansare a platformei de ticketing pentru Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026. Întrecerea din decembrie 2026 va fi găzduită de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Biletele pentru Euro 2026 la handbal feminin, deja disponibile! […]
20:40
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini” # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă a devenit un joc de pase între autoritățile statului, iar cei afectați stau la cozi pentru a obține apă cu porția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune într-o intervenție live pentru Antena 3 CNN că documentele publicate în spațiul public […]
20:30
Incendiu la mall Promenada, de pe calea Floreasca. A pornit de la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol # Gândul
Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca. Se pare că totul pornit de la la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol. Autoritățile spun că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei. În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, […]
20:30
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghițit un ou Fabergé cu diamante în valoare de 19.000 de doleri # Gândul
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce și-ar fi însușit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de bizar, l-a înghițit. Prada înghițită în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliției. Poliția a fost chemată la […]
20:30
Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”. „Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din […]
Acum 6 ore
20:10
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești # Gândul
Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației. UPDATE | Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând […]
20:10
Se reia alimentarea cu apă în Moreni, județul Dâmbovița, afectat de Criza apei. Localnicii, avertizați că apa nu este de băut sau pentru gătit # Gândul
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, județul Dâmbovia, oraș afectat de criza apei. Însă autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală. „Se ia act de soluția adoptată […]
20:00
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință # Gândul
Cea mai ieftină casă pe care o poți cumpăra în Capitală se află în cartierul Bucureștii Noi din Sectorul 1. Proprietatea a fost scoasă la vânzare pentru suma de 52.000 de euro, iar viitorul cumpărător nu trebuie să achite nici comisionul agentului pentru ea. Casa are în total două camere și o suprafață utilă de […]
20:00
Moartea Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Celor apropiați, colegilor nu le vine să creadă că un om atât de plin de viață a murit la doar 39 de ani. Roxana a lăsat în urmă trei copii și un soț devastat de durere. După ce a renunțat la handbal, […]
20:00
Christian Stocker, premierul Austriei, i-a organizat lui Bolojan o recepție de Ziua României. Bolojan: „Vă mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră”. # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face miercuri şi joi o vizită oficială la Viena, în Austria, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, alături de mai mulţi miniştri şi participă la o recepţie de Ziua Naţională a României. Acolo, el a declarat că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai României. […]
19:40
Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare […]
19:30
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume” # Gândul
Stefan Streubel, un tânăr de 32 de ani din Germania, a cheltuit deja 90.000 de euro pe peste 100 de intervenții estetice. Scopul său este să arate „cât mai artificial posibil”. El s-a mutat recent din Stuttgart la Köln pentru a-și continua transformarea, relatează publicația germană Focus Online. Streubel a trecut prin multe proceduri, chiar […]
19:20
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală # Gândul
Mai multe persoane pot câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, dacă participă la un experiment unic, desfășurat în Germania. Ei trebuie să stea toate zilele, însă nu vor depune activități solicitante. Este vorba despre studiul spațial Solis100, derulat la Köln și coordonat de Agenția Spațială Europeană (ESA), prin Centrul German pentru Aeronautică […]
19:10
Cazul care a cutremurat România, la final. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv. Acesta și-a ucis iubita însărcinată, mințind ulterior că femeia s-a sinucis # Gândul
Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată. La momentul la care a avut loc tragedia, Monica Cioată, tot avocat, era gravidă cu copilul lui Sebastian Felecanu. Deși, pe toată perioada procesului, a susținut că Monica Cioată “s-a sinucis”, […]
19:10
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Doru Bușcu, a creionat o radiografie a celor mai recente evoluții din ultima săptămână de campanie, în cursa pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei. În opinia cunoscutului jurnalist, lupta cea mai dură se va da între candidata fără partid, dar cu o […]
19:10
Comisia Europeană a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene # Gândul
Comisia Europeană a publicat miercuri o propunere legislativă cu două opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Prima dintre acestea, propune folosirea activelor înghețate ale Rusiei de 210 miliarde de euro, blocate în Uniunea Europeană. Cu toate că Belgia, în băncile căreia se află aceste active, se opune, Ursula von der Leyen anunță […]
19:10
A fost aleasă cea mai bună pizza din Europa și nu este făcută în restaurantele din Italia. Asttfel, European Pizza Show, o competiție organizată la Londra a pus în evidență o mică pizzeria din Bruxelles, Belgua. Ea a câștigat titlul de „cel mai bun producător european de pizza”, scrie DHnet. Deși Belgia este cunoscută pentru cartofii […]
19:00
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei # Gândul
Guvernul anunță măsuri pentru sprijinirea populației din localitățile afectate de problemele de furnizare a apei, dar și pentru remediere situației. Astfel, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății, dar și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență, s-a intervenit pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de probleme de furnizare […]
18:50
Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA # Gândul
Miliardarul Elon Musk, care s-a impus drept un consilier foarte apropiat al lui Donald Trump, consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA. Acesta le-a fi spus foștilor săi colegi că, în opinia lui, următorul lider de la Casa Albă va fi actualul vicepreședinte al SUA, informează Politico. Potrivit surselor Politico, Musk […]
18:40
Adina Halas a dat detalii despre cum reușește să își păstreze silueta. Vedeta a explicat că mereu a ținut dietă și a scos unele produse din alimentația sa. Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, are mare grijă de silueta sa. Aceasta a mărturisit că ține regim încă de când a trecut de vârsta […]
18:40
Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă # Gândul
După casele pe roți și containerele locuibile, pe piața imobiliară din România apare acum o nouă ofertă cât se poate de neobișnuită – casa din polistiren. O asemenea locuință este promovată pe platforma Imobiliare.ro ca o alternativă modernă și exo la construcțiile clasice. Costul pentru un astfel de kit de casă „la roșu” începe de […]
18:30
Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul” # Gândul
Victor Ponta, fostul premier al României, a anunțat pe pagina sa de facebook că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Acesta a mai punctat în acest context că faptul că acum Daniel Băluță este susținut și sfătuit de Eugen Teodorovici reprezintă un plus important. Alegerile pentru Primăria Capitalei au […]
18:20
Ancheta Parchetului European legată de Federica Mogherini riscă să declanșeze o criză politică în Uniunea Europeană # Gândul
Ancheta de corupție în care este implicată în prezent Federica Mogherini, fostul reprezentant al UE pentru afaceri externe, riscă să arunce UE în cea mai mare criză politică din ultimele decenii, arată POLITICO. Opozanții politici ai Ursulei von der Leyen vor folosi acest argument împotriva ei, a declarat un oficial de la Bruxelles. La un […]
Acum 8 ore
18:10
Cât a ajuns să coste, în 2025, coșul complet de Crăciun. Câți bani trebuie să scoată românii din buzunar pentru alimentele de bază # Gândul
Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest an. Meniul tradițional rămâne cu siguranță una dintre cele mai importante cheltuieli din luna decembrie, însă românii sunt nevoiți să bage adânc mâna în buzunar pentru a pune pe masă chiar și produsele de bază. Un coș complet de sărbători, cu friptură, […]
18:10
Nicușor Dan s-a răzgândit. Nu mai sunt de vină doar Apele Române. Se va face o analiză și „toți cei vinovați trebuie să plătească” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a revenit – după declarațiile de miercuri, atunci când a spus că de vină pentru situația la Barajul Paltinu sunt Apele Române – cu un nou mesaj și cu o nouă perspectivă asupra situației din Prahova. Mai exact, președintele nu mai face nominalizări, ci anunță că analiza Corpului de Control va […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.