Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Jurații și-au format echipele din sezonul 16. Ce concurenți au primit tunici în bootcamp
Antena1, 4 decembrie 2025 00:20
În ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025, jurații și-au format echipele pentru battle-uri. După un bootcamp tensionat, concurenții au aflat dacă vor merge sau nu în etapa următoare a show-ului culinar.
Acum 30 minute
00:20
Prețurile de la târgurile de Crăciun din București 2025. Cât te costă să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității # Antena1
Târgurile de Crăciun s-au deschis, așa că află care sunt prețurile dacă vrei să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității.
00:20
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Jurații și-au format echipele din sezonul 16. Ce concurenți au primit tunici în bootcamp
În ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025, jurații și-au format echipele pentru battle-uri. După un bootcamp tensionat, concurenții au aflat dacă vor merge sau nu în etapa următoare a show-ului culinar.
Acum 2 ore
23:30
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Ce culori vor avea tunicile chefilor din sezonul 16. Irina Fodor a anunțat o premieră # Antena1
Irina Fodor a anunțat o premieră la Chefi la cuțite, chiar în bootcamp-ul sezonului 16. De asemenea, în ediția 11 a show-ului culinar, de pe 3 decembrie 2025, jurații au aflat ce culori vor avea tunicile lor.
Acum 4 ore
21:40
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Afecțiunea care a făcut-o pe Yasmin Awad să mănânce sănătos. Ce detaliu a scos la iveală tânăra # Antena1
Yasmin Awad a luat prin surprindere jurații cu aspectul fizic de invidiat în ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025. De asemenea, dezvăluirile tinerei au luat prin surprindere chefii.
21:30
Marilyn Manson se întoarce după 20 de ani să concerteze în România.
Acum 6 ore
20:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) lansează platforma online de unde românii pot cumpăra bunuri la preț de chilipir # Antena1
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat lansarea unei platforme online pentru vânzarea bunurilor confiscate. Românii le pot cumpăra direct, la preț de chilipir.
Acum 8 ore
18:00
Planificarea pentru pensie este un subiect pe care mulți preferă să-l amâne. Fie că ești la început de carieră și pare un viitor îndepărtat, fie că ești aproape de retragere și te simți copleșit de informații, realitatea este că un viitor financiar stabil depinde de deciziile pe care le iei azi. În România, sistemul de pensii poate părea complicat, însă a te informa corect este primul pas spre liniștea ta financiară.
17:10
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum # Antena1
În ediția din 3 decembrie, Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune.
17:10
Experții au descoperit specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare, cu modificări notabile.
17:00
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț de important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum
Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune.
Acum 12 ore
16:40
Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă” # Antena1
Alexandra Stan revine cu dezvăluiri tulburătoare despre experiențele sale din relațiile anterioare. Prin ce dramă a trecut.
16:40
Experții au dezvăluit „duzina murdară” de fructe și legume care se găsesc în supermarketuri din întreaga lume, dar care ascund un secret ce poate fi periculos.
16:30
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Selina, iubita lui Victor Slav. A apărut cu perfuzia la mâna # Antena1
Fosta concurentă Asia Express - Drumul Zeilor a vorbit deschis despre starea ei de sănătate și ce se întâmplă atunci când ignorăm semnalele pe care coprul ni le transmite.
16:20
Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiica Oanei Roman. Ce a dezvăluit aceasta: „Din păcate…” # Antena1
Oana Roman nu ezită niciodată să vorbească deschis despre viața sa personală, iar de data aceasta vedeta a împărtășit cu comunitatea ei online detalii sensibile privind starea de sănătate a fiicei sale, Isa.
16:20
Rețeta pentru un sos de roșii delicios gata în 5 minute. Care este ingredientul minune care dă cel mai bun gust # Antena1
Sosul de roșii perfect este gata în 5 minute dacă urmezi pașii acestei rețete. Ingredientele sunt puține, dar extrem de importante pentru a obține un preparat greu de refuzat.
16:10
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Avertisment valabil pentru două dintre ele # Antena1
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile astrale se intensifică, iar ultimele săptămâni aduc schimbări bruște, clarificări neașteptate și surprize de proporții pentru anumite zodii.
16:00
Rezultatele autopsiei în cazul morții medicului Ștefania Szabo. Ce i-a adus sfârșitul doctoriței din Buzău # Antena1
Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în urmă cu aproximativ o lună în Camera de Gardă a Spitalului Județean Buzău. Ancheta în cazul morții sale continuă după ce s-a descoperit că nu a făcut infarct sau accident vascular cerebral.
16:00
Miracol de Crăciun la grădina zoologică. Cum arată cei 2 pui de leu extrem de rari care tocmai s-au născut # Antena1
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică când 2 pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților.
15:40
Suma colosală încasată de celebrul fotbalist Ronaldinho, după meciul demonstrativ de la Iași. Cu ce sumă a plecat acasă # Antena1
Descoperă ce sumă colosală a încasat celebrul fotbalist Ronaldinho, după meciul demonstrativ de la Iași. Evenimentul a fost un fiasco, dar nu și pentru buzunarele sportivului.
15:40
Mireasa, sezon 12. Sorin a cerut-o pe Diana de iubită. Momentul organizat în cele mai mici detalii. Ce a urmat în live # Antena1
Diana și Sorin s-au declarat un cuplu, pentru a doua oară, în ediția live din 3 decembrie 2025, după ce băiatul a cerut-o de iubită.
15:30
Marilyn Manson se întoarce după 20 de ani să concerteze în România.
14:40
Sute de kilograme de pește infestat cu larve retrase de la vânzare. În ce oraș din România s-a găsit totul # Antena1
În urma controalelor efectuate au fost identificate mai multe probleme care i-au determinat pe inspectorii DSVSA să aplice 28 de avertismente, dar și 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 56 000 de lei.
14:30
Mireasa, sezon 12. Liviu a cerut-o în căsătorie pe Emily. Primele declarații al celui de-al doilea cuplu logodit # Antena1
Liviu și Emily sunt al doilea cuplu logodit din sezonul 12 Mireasa. Băiatul a cerut-o în căsătorie la mare, într-un moment foarte emoționant.
14:30
Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold. Cât costă și ce specificații tehnice are noul smartphone pliabil # Antena1
Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold, primul smartphone cu pliere multiplă creat de compania care domină acest segment de piață momentan.
13:50
Cu ce se ocupau acum surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Ce se ascundea în spatele imaginii lor # Antena1
Gemenele din trupa Indiggo au fost recent arestate în SUA.
13:30
Mireasa, sezon 12. Cum a răspuns Sorin întrebat de Diana dacă este „în stare să își asume un cuplu în casa Mireasa” # Antena1
Diana și Sorin au explicat de ce evită să se săture și să formeze un cuplu în casa Mireasa, deși stau doar împreună și fac gesturi tandre reciproc.
13:30
Chat-ul zilei la Mireasa, 3 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 3 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:20
Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus # Antena1
Adrian Pleșca, fondatorul trupei Timpuri Noi și solistul trupei Partizan, s-a stins din viață ieri, 2 decembrie, la vârsta de 64 ani.
13:20
Chef Orlando a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize azi la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele! # Antena1
Cea din urmă bombă a sezonului, pusă în joc de Irina Fodor în ediția de ieri Chefi la cuțite, a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia, după jurizarea fetelor de la Cosânzenele gătesc.
12:40
Ce afacere a înființat Ion Țiriac imediat după Revoluție și cum a strâns o avere uriașă. În ce domenii a investit # Antena1
Miliardarul nu doar că se numără printre cei mai bogați români, ci este și un exemplu pentru toți tinerii din țara noastră care vor să îi calce pe urme.
12:40
Mireasa, sezon 12. Iolanda a primit un cadou de ziua ei de la antrenorul lor de fitness. Cum a reacționat Alexandru când a aflat # Antena1
Raluca Preda a dezvăluit în direct la Capricii că Iolanda a primit un cadou de la Răzvan, antrenorul lor de fitness. Alexandru a pus imediat „cap la cap” mai multe detalii și a reacționat.
12:10
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii # Antena1
Diana Șoșoacă a avut o apariție inedită de 1 decembrie, când a atras atenția cu ținuta ei.
Acum 24 ore
11:10
Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: ”am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi” # Antena1
O emisiune care îți arată că zona de confort este făcută pentru a fi depășită, în special atunci când alegi să treci peste provocări, în timp ce te ții de mână cu sufletul tău pereche.
10:50
Victoria Răileanu, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează timpul petrecut la filmări și cel petrecut cu copiii ei # Antena1
Victoria Răileanu interepretează rolul lui Teo în Iubire cu parfum de lavandă.
10:20
(P) Excelența Materialelor Moderne în Stomatologie: De la Inovație la Rezultate Predictibile # Antena1
Stomatologia anului actual nu se mai rezumă la „porțelan”, „metal” sau „compozit”.
09:10
Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome la copii. De cele mai multe ori apare în contextul unei răceli obișnuite și nu semnalează o problemă gravă, dar poate fi deranjantă, mai ales pe timpul nopții. De aceea, este important să știm cum să o gestionăm corect și sigur.
Ieri
00:20
Horoscop zilnic 3 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 3 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:20
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 16. Surpriză uriașă pentru chef Orlando Zaharia # Antena1
În ediția 10 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 2 decembrie 2025, jurații s-au luptat pentru ultima amuletă. Aceștia au primit din partea Irinei Fodor o adevărată provocare: să realizeze un desert.
00:10
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a jucat atleta # Antena1
Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au făcut ochii mari când au văzut-o pe Kanya Sesser. Deși s-a născut fără picioare, tânăra are o mulțime de realizări.
2 decembrie 2025
23:00
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Coralia Florescu a emoționat jurații cu povestea ei de viață. Prin ce a putut să treacă tânăra # Antena1
Coralia Florescu este concurenta care a emoționat jurații cu povestea ei de viață în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ascultat-o cu mare atenție.
22:30
Un urs a fost filmat în preajma unui mall din Brașov! Ce s-a văzut în imagini. Românii au făcut spectacol în comentarii # Antena1
Un urs a fost filmat în preajma unui mall cunoscut din Brașov. Un martor a pus imediat mâna pe telefon și a filmat totul. Clipul a făcut senzație pe TikTok.
19:50
Surse susțin că Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi, a murit! Află informații despre cauza decesului artistului.
18:10
Mireasa, sezon 12. Replica spusă de Simona care l-a pus pe gânduri pe Ionuț. Ce reproșuri și-au aruncat apoi în live # Antena1
Ionuț și Simona au avut un schimb tensionat de replici în live după o declarație controversată facută de fată. Ce a spus aceasta despre o posibilă sarcină în viitorul apropiat.
17:50
Red Bull și-a prezentat piloții pentru 2026. Isack Hadjar va fi alături de Max Verstappen. Cine îi ia locul la Racing Bulls # Antena1
Înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi, Red Bull a făcut anunțul mult așteptat. Iată cine îi ia locul pilotului francez la Racing Bulls.
17:40
Rezultatele RMN-ului făcut de Donald Trump, făcute publice de Casa Albă! Care este starea președintelui american # Antena1
Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului efectuat de președintele american, Donald Trump. Află care este starea actuală de sănătate a liderului politic.
17:40
Mireasa, sezon 12. Alexandru a ținut o „conferință” și a ales între Iolanda și Nicoleta: „Faci o cerere în căsătorie?” # Antena1
După o dicuție cu Iolanda și Nicoleta, Alexandru a analizat atent și a luat decizia de a-și exprima sentimentele. Ce a recunoscut în ediția de marți, 2 decembrie 2025.
17:20
(P) 10 de cărți de beletristică recomandate copiilor între 12-14 ani: titluri pentru curiozitate, empatie și descoperire # Antena1
Cărțile devin un sprijin real pentru perioadele sensibile dintre copilărie și adolescență, ajutând la dezvoltarea empatiei, creativității și rezilienței.
17:10
Medicii trag semnale de alarmă de sărbători pentru cei care folosesc injecții de slăbit. Ce avertizează în privința alcoolului # Antena1
În ultimul timp, injecțiile care taie pofta de mâncare au devenit tot mai populare. Iată ce avertizează medicii.
16:50
Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment # Antena1
Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat recent data marelui eveniment din viața lor.
16:50
Care sunt zodiile care la începutul anului 2026 vor avea de ales între dragoste și carieră. Ce vor face acești nativi # Antena1
La începutul anului 2026, mai multe semne zodiacale vor simți presiunea unor decizii importante, fiind puse în situația de a alege între avansarea profesională și stabilitatea în viața sentimentală.
