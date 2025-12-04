Vedeta Ungariei nu și-a ascuns satisfacția: „Sărbătorim dublu când batem România!” » Detaliul remarcat de selecționerul Golovin
Gazeta Sporturilor, 4 decembrie 2025 03:00
Ungaria a învins România, scor 34-29, în prima rundă a grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Interul dreapta Katrin Klujber (26 de ani) și selecționerul Vladimir Golovin (55 de ani) au explicat cât de mult înseamnă un triumf împotriva „tricolorelor”.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
03:00
Vedeta Ungariei nu și-a ascuns satisfacția: „Sărbătorim dublu când batem România!” » Detaliul remarcat de selecționerul Golovin # Gazeta Sporturilor
Ungaria a învins România, scor 34-29, în prima rundă a grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Interul dreapta Katrin Klujber (26 de ani) și selecționerul Vladimir Golovin (55 de ani) au explicat cât de mult înseamnă un triumf împotriva „tricolorelor”.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Acum 4 ore
00:40
Un sistem de desfășurare abracadabrant favorizează echipele cele mai bune să joace tontoroiul pe stârvul unei competiții legendare.La câteva minute după ce echipa sa a fost martelată la Arad, Gigi Becali, „autorul” lotului mai mult decât insolit care a făcut deplasarea pe malul Mureșului, elucubra impetuos la Digisport că Alibec s-a operat fără să-i spună. ...
00:20
Cristi Chivu, remarcat de jurnaliștii italieni după succesul zdrobitor din Cupă: nota primită # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a reușit un succes fără emoții miercuri seara, pe teren propriu, în optimile de finală ale Cupei Italiei, scor 5-1, contra celor de la Venezia. După meci, tehnicianul român a fost notat de jurnaliștii italieni cu 7,5.Pe stadionul „Giuseppe Meazza”, în primul meci al lui Cristi Chivu în competiție, gazdele nu au avut nicio emoție în fața divizionarei secunde. ...
00:20
UTA Arad - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a oferit prima reacție după eșecul drastic din Cupa României Betano. Cipriotul de pe banca roș-albaștrilor a fost nemulțumit de o decizie de arbitraj pe care a luat-o George Cătălin Roman.„Centralul” nu a dictat fault în faza premergătoare primului gol al arădenilor la duelul dintre Coman și Chiricheș. O decizie greșită în viziunea cipriotului Charalambous. ...
00:00
Cel mai spectaculos meci al serii din Europa! Aston Villa a obținut a șasea victorie consecutivă în toate competițiile. Echipa antrenată de Unai Emery a învins-o în deplasare pe Brighton, scor 4-3, în etapa 14 din Premier League, după o revenire de senzație. Formația din Birmingham a urcat pe locul 3, la un singur punct de Manchester City, aflată pe 2. Brighton a pierdut după patru meciuri fără înfrângere și a coborât pe poziția a șaptea. ...
00:00
Adrian Mihalcea, după ce echipa sa a umilit FCSB în Cupă: „Momente plăcute pentru club!” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a învins categoric FCSB, scor 3-0, într-un meci din Grupa B a Cupei României Betano, dominând autoritar jocul. Chiar și cu un jucător în minus din minutul 34, după eliminarea lui Necșulescu, gazdele și-au impus ritmul, în timp ce campioana a părut complet neputincioasă, folosind o formulă experimentală care nu a făcut față intensității „Bătrânei Doamne”.FCSB, dezordonată și lipsită de reacție, a părut că a venit mai mult „în vacanță” la Arad. ...
Acum 6 ore
23:40
Valentin Costache, după ce UTA a spulberat FCSB în Cupa României: „Mi-am găsit liniștea aici” # Gazeta Sporturilor
UTA a aplicat o lecție severă FCSB-ului, care a venit „în vacanță” la Arad și a plecat cu un eșec categoric, 0-3. Rămânând cu un jucător în minus aproape o oră, după eliminarea tânărului Necșulescu, campioana a arătat complet depășită pe terenul „Bătrânei Doamne”, într-o formulă experimentală și lipsită de forță. Sâmbătă, FCSB va încerca să-și recupereze prestigiul în fața lui Dinamo, în cel mai așteptat derby al ultimilor ani. ...
23:40
Gigi Becali și-a DISTRUS un jucător și a adus acuze grave: „S-a operat fără să întrebe pe nimeni” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit miercuri seara, după eșecul clar din grupele Cupei României, scor 0-3, în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad. Acesta a vorbit și despre situația lui Denis Alibec (34 de ani), fotbalist care a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Alibec nu a reușit să convingă la FCSB și a intrat în dizgrațiile patronului. ...
23:30
Șocul Mondialului de handbal! Semifinalista ediției trecute a suferit unul din cele mai rușinoase eșecuri din ISTORIA naționalei # Gazeta Sporturilor
Norvegia – Suedia, considerat un derby al fazei principale a Campionatului Mondial de handbal feminin, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Norvegia a dominat jocul de la început până la final, a condus la o diferență uriașă și s-a impus cu 39-26.Atât Norvegia, cât și Suedia au jucat în semifinalele ediției precedente a Campionatului Mondial. ...
23:30
Gigi Becali a intrat în direct și a pus tunurile: „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei FCSB, a intervenit telefonic miercuri seara, după ce echipa lui a pierdut drastic, scor 0-3, pe terenul celor de la UTA Arad, în etapa a doua din faza grupei Cupei României Betano. ...
23:30
Declarație hilară, după eșecul FCSB-ului de la Arad: „Hai să luăm părțile bune” # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - FCSB 3-0. Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul dreapta al campioanei României, a oferit prima reacție după eșecul drastic din grupele Cupei României Betano. Fără să pară prea afectat de eșec, a vorbit despre „părțile bune” din meciul cu UTA.Pantea se gândește la derby-ul de sâmbătă cu Dinamo, din Superliga. Roș-albaștrii vor să-și ia revanșa după ceea ce s-a întâmplat în tur, atunci când Dinamo s-a impus pe Arena Națională, scor 4-3. ...
23:10
Se complică teribil calculele în Grupa B din Cupa României Betano » FCSB sau Craiova, OUT # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara s-a jucat meciul UTA Arad - FCSB, partidă câștigată de gazde cu scorul 3-0, în etapa a doua din grupa B în Cupa României Betano. În urma acestui rezultat, arădenii au luat o opțiune serioasă la calificarea în sferturile de finală ale competiției, în timp ce FCSB este OBLIGATĂ să câștige cu Craiova, în ultima rundă, pentru a ieși din grupă.În acest moment, în grupa B, UTA este lider, cu 4 puncte. ...
23:10
UTA Arad - FCSB 3-0. Momente de groază în meciul din grupa B a Cupei României Betano. Tânărul mijlocaș Alexandru Matei (17 ani) s-a accidentat grav în repriza secundă și a fost luat cu targa de pe teren.Arădenii au bătut-o zdravăn pe FCSB, însă nu s-au putut bucura pe deplin de acest succes, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat cu tânărul fotbalist trimis de Mihalcea pe teren în minutul 86.FOTO. ...
22:50
Galeria dinamovistă nu a părut deranjată de egalul cu Farul, dar le-a solicitat favoriților să câștige derby-ul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Dacă partida de la Constanța dintre Farul și Dinamo București, nu a fost una spectaculoasă, lipsind golurile, cele două galerii au oferit un adevărat recital. Pe lângă atacurile dure, în care s-au aruncat cuvinte grele, și-au susținut favoriții până la final. Totuși, fanii veniți de la București au părut mai degrabă cu gândul la mare derby cu FCSB din Superligă.Fanii dinamoviști au dominat în multe momente duelul galeriilor, mai ales că au primit întăriri. ...
22:40
Bo Henriksen (50 de ani) nu mai este antrenorul lui Mainz. Pe 27 noiembrie, formația din Germania a pierdut pe terenul Universității Craiova, scor 0-1, în grupa principală de Conference League.Mainz a anunțat plecarea tehnicianului, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare. Clubul german a transmis că decizia a fost luată de comun acord între conducere și tehnicianul danez. ...
22:10
Fault violent în UTA - FCSB! La debut, tânărul de 18 ani al campioanei a văzut direct cartonașul roșu # Gazeta Sporturilor
UTA - FCSB a oferit primul moment tensionat încă din minutul 34, când Robert Necșulescu (18 ani), debutant la prima echipă a campioanei României, a fost eliminat direct de arbitrul Andrei Roman după o intrare dură asupra lui Alexandru Benga.Inițial, centralul i-a arătat galben, însă a revenit imediat asupra deciziei și l-a trimis pe jucătorul de 19 ani la vestiare, considerând faultul mult prea imprudent pentru a rămâne doar la avertisment. ...
22:10
A răpus România și știe unde s-a decis soarta partidei: „Nu mai trăim acele vremuri” # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Selecționerul naționalei Ungariei, Vladimir Golovin (55 de ani), a reacționat după ce echipa pe care o conduce a luat o opțiune serioasă la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, după succesul contra României, scor 34-29. ...
22:00
Incredibil! Ce făcea handbalista lăsată acasă pentru Mondial în timp ce se juca România - Ungaria # Gazeta Sporturilor
România a fost învinsă cu 34-29 de Ungaria în primul meci din faza principală a Campionatului Mondial de handbal feminin și nu mai are șanse la calificarea în „sferturi”. La scurt timp după înfrângerea tricolorelor, Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoare care a fost lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, a postat pe Instagram un story, arătând că a urmărit meciul dintre Brazilia și Coreea de Sud (32-25), jucat la aceeași oră cu partida României. ...
22:00
Cum a apărut Ilie Năstase la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli » Ce le-a povestit românul italienilor # Gazeta Sporturilor
Ilie Năstase (79 de ani) a îmbrăcat un costum cu trase de general la omagierea lui Nicola Pietrangeli, prietenul său și fost mare jucător de tenis italian, care a decedat pe 1 decembrie, la vârsta de 93 de ani.Ilie Năstase a fost prezent la ceremonia de omagiere a lui Nicola Pietrangeli pe terenul care îi poartă numele italianului, în complexul de la Foro Italico.A fost dorința lui Nicola Pietrangeli, decedat pe 1 decembrie, la 93 de ani, de a avea un astfel de adio. ...
22:00
Ungaria - România 34-29. Elevele pregătite de selecționerul Ovidiu Mihăilă au pierdut în primul meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial. Presa din Ungaria a reacționat imediat după victoria de la Rotterdam.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăAstăzi, în grupa principală I s-a mai jucat Japonia - Elveția, scor 27-21. ...
21:50
Semnalul de alarmă tras de selecționerul Mihăilă, după eșecul cu Ungaria: „Măcar în al 13-lea ceas!” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României, a tras primele concluzii la scurt timp după ce echipa lui a pierdut meciul crucial cu Ungaria, scor 29-34, în grupa principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. În urma eșecului, „tricolorele” au ratat orice șansă de a accede în sferturile de finală ale competiției. ...
Acum 8 ore
21:30
După Ungaria - România, căpitanul Laslo și-a felicitat o colegă: „Nu poate de una singură!” + „Nu mai am 20 de ani, acum ăsta e rolul meu” # Gazeta Sporturilor
Naționala României a cedat cu 34-29 în fața Ungariei și a pierdut orice șansă de a mai prinde sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Singurul scenariu care mai păstra vie speranța „tricolorelor” depindea de un pas greșit al Danemarcei în duelul cu Senegal, însă nordicele sunt mari favorite, iar calificarea României a devenit imposibilă în practică. ...
21:20
Zeljko Kopic a primit întrebarea și s-a enervat: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” » Ce a spus de accidentarea lui Karamoko # Gazeta Sporturilor
Farul - Dinamo 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit prima reacție după remiza de la Ovidiu. „Câinii” au nevoie de o victorie cu Hermannstadt în ultima etapă pentru a obține calificarea în sferturile de finală.Antrenorul croat a fost iritat de întrebarea referitoare la posibilitatea de a deveni selecționerul României. Acesta a lămurit o dată pentru totdeauna situația, e cu gândul doar la Dinamo și nu e interesat de o astfel de variantă. ...
21:20
Danemarca – Senegal, meciul care va încheia ziua secundă a fazei principale de la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Danemarca, una din favoritele la titlu mondial, o întâlnește pe Senegal în primul meci din faza principală a turneului final organizat în Olanda și Germania. Partida va începe la 21:30 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
21:10
Pe cine a remarcat Federația Internațională de Handbal: „o nouă stea” tricoloră, fiica unei jucătoare cu 2043 de goluri pentru naționala României # Gazeta Sporturilor
România este singura echipă națională care a participat la toate cele 27 de ediții ale Campionatului Mondial de Handbal Feminin, scrie IHF, într-un material dedicat Sorinei Grozav, fiica marii handbaliste Mariana Tîrcă. Reproducem portretul, integral, mai jos:„Tricolorele” au câștigat a doua ediție de Campionat Mondial, în 1962, au obținut argintul în 1973 și 2005 și o altă medalie de bronz în 2015. ...
21:10
„A fost puțin ciudat!” Adrian Mazilu, reacții după remiza cu Farul: vârful lui Dinamo se pregătește pentru „Derby de România” # Gazeta Sporturilor
Farul și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 0-0, în grupa D a Cupei României Betano. Clasamentul rămâne extrem de strâns: Hermannstadt conduce cu 6 puncte, urmată de Dinamo (4 puncte), Concordia Chiajna (3), Farul (2), FC Botoșani (1) și CS Dinamo, fără punct.Unul dintre jucătorii care au oferit reacții la finalul meciului a fost Adrian Mazilu, revenit pe terenul formației care l-a format. ...
21:10
Cea mai bună jucătoare a României cu Ungaria, resemnată la interviu: „Nu a fost o echipă de speriat” » Mesaj pentru români # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României de handbal feminin nu a putut să țină piept Ungariei în primul meci din grupa principală I de la Campionatul Mondial, tricolorele cedând duelul de miercuri seara, de la Rotterdam, scor 29-34. După meci, portarul Bianca Curmenț, una dintre cele mai bune jucătoare ale noastre miercuri, a tras primele concluzii, extrem de dezamăgită. ...
21:00
Un triplu campion olimpic vine la Otopeni alături de David Popovici pentru „Sprint with the Stars” # Gazeta Sporturilor
Adam Peaty (30 de ani), triplu campion olimpic și octuplu campion mondial, va fi prezent pe 17 ianuarie 2026 în bazinul de la Otopeni pentru evenimentul „Sprint with the Stars”. David Popovici a adus această competiție inedită și în România.David Popovici a participat la Londra de două ori la „Sprint with the Stars” în 2023 și 2025, i-a plăcut formatul și pe 17 ianuarie, în bazinul de la Otopeni, va avea loc pentru prima dată această competiție inedită. ...
21:00
Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria » Moment extrem de ciudat pe parchet: maghiarele ne-au luat fața # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României a pierdut testul cu Ungaria, de miercuri seara, din grupa principală I de la Campionatul Mondial, scor 29-34, și este sigură că nu mai poate ajunge în sferturile competiției, indiferent de ceea ce se va întâmpla la ultimele meciuri rămase. La finalul partidei, jucătoarele maghiare au sărbătorit alături de fani. ...
20:50
Ce s-a întâmplat imediat după România - Ungaria, la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
România - Ungaria. Naționala României a pierdut testul cu Ungaria, de miercuri seara, din grupa principală I de la Campionatul Mondial, scor 29-34, și este sigură că nu mai poate ajunge în sferturile competiției, indiferent de ceea ce se va întâmpla la ultimele meciuri rămase. La finalul partidei, jucătoarele maghiare au sărbătorit alături de fani. ...
20:30
Denis Popescu, locul 7 în finală la 50 m fluture din cadrul Campionatelor Europene în bazin scurt # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani) s-a clasat pe poziția a șaptea în finala probei de 50 m fluture din cadrul Campionatelor Europene de la Lublin. Denis Popescu, singurul finalist de până acum al delegației României la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin, s-a clasat pe poziția a șaptea la 50 m fluture. Înotătorul în vârstă de 22 de ani a parcurs cele două lungimi de bazin în 22,43 s. ...
20:20
Surpriză » Sorin Cârțu a numit cele 6 echipe care vor fi în play-off-ul Superligii: „Spune ceva la fiecare partidă” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre echipele pe care le vede în play-off-ul Superligii. În viziunea lui, primele 5 clasate din acest moment și-au asigurat locul, în timp ce Farul Constanța va fi detronată de campioana FCSB.Lupta pentru un loc în play-off a intrat pe ultima sută de metri. ...
20:00
„Este penibil ce se întâmplă!” Scandal uriaș la Sepsi: Niczuly contestă amenda de 1.000 de lei pentru kilogramele în plus # Gazeta Sporturilor
Sepsi OSK traversează o perioadă tensionată, iar în centrul scandalului se află unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului, portarul Roland Niczuly (30 de ani). Deși a fost ani la rând titularul incontestabil al clubului, goalkeeperul se află acum în conflict direct cu conducerea după ce a contestat la FRF o amendă de 1.000 de lei, primită din cauza surplusului de greutate. ...
19:50
„Slab” » Nota lui Nicolae Stanciu, după ce a jucat 71 de minute în Atalanta - Genoa » Ce au scris italienii # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost titular în meciul pe care Genoa l-a pierdut lamentabil pe terenul Atalantei, scor 0-4, în optimile de finală ale Cupei Italiei. Acesta a jucat 71 de minute și a fost înlocuit cu Cuenca Martinez.Accidentat o lună și apoi neutilizat, Stanciu n-a prins niciun minut cu Daniele De Rossi pe bancă. Ultima lui apariție data de 66 de zile, din 29 septembrie, în înfrângerea cu Lazio (0-3). ...
Acum 12 ore
19:30
Haos total în tribune la Ungaria - România » Galeriile, amplasate una lângă cealaltă! Ce a rezultat # Gazeta Sporturilor
Naționala României joacă în această seară în primul meci din grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin contra naționalei Ungariei, partidă extrem de importantă în vederea calificării în sferturile de finală ale competiției. Începutul de meci a fost unul foarte încins, cu cele două galerii foarte vocale. ...
19:20
CS Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci din Grupa A a Ligii Campionilor, fiind învinsă marți, pe teren propriu, de formația turcă VakifBank Istanbul, cu 3-1 (21-25, 25-23, 25-14, 25-21).CS Volei Alba Blaj a jucat marți al doilea meci din această ediție a Ligii Campionilor, primul pe teren propriu. Adversară i-a fost VakifBank Istanbul, câștigătoare a șase trofee în Liga Campionilor, ultimul în 2023. ...
19:10
FIFA vine cu vești bune pentru echipa lui Dennis Man » Ce se întâmplă la PSV pe final de an # Gazeta Sporturilor
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anunțat miercuri că echipele vor trebui să-și elibereze jucătorii pentru Cupa Africii pe Națiuni abia începând de luni, 15 decembrie. Aceasta este o veste bună inclusiv pentru PSV, echipa lui Dennis Man. Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, era încă în incertitudine weekend-ul trecut în privința unor jucători. Nu era clar pentru el când va trebui să renunțe la jucători precum Ismael Saibari și Anass Salah-Eddine. ...
19:10
Încă o lovitură grea pentru Dinamo, cu 3 zile înaintea derby-ului cu FCSB! Titularul s-a „rupt” și e OUT # Gazeta Sporturilor
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, cu 3 zile înaintea derby-ului cu FCSB, din Superliga. Miercuri, „câinii” s-au deplasat la Ovidiu pentru meciul cu Farul, din grupele Cupei României Betano.Anunțat titular, francezul Mamadou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzire și a fost înlocuit de urgență cu Cătălin Cîrjan (23 de ani).FOTO. ...
19:10
La ce nivel de pregătire este Universitatea Craiova! GSP a analizat datele GPS ale juveților # Gazeta Sporturilor
GSP.ro a analizat cifrele din rapoartele OpenField ale ultimelor cinci meciuri oficiale ale juveților. Iată la ce concluzie s-a ajuns după analiza datelor GPS.Matematica ultimelor cinci meciuri oficiale ale Universității Craiova arată o echipă dispusă la efort fizic colectiv (de grup), doar că nu întotdeauna rezultatele au fost pe măsura muncii depuse pe gazon. ...
18:50
Cel mai nebun campionat din Europa! Țara în care titlul se decide în ultima etapă # Gazeta Sporturilor
Campionatul Georgiei își desemneză campioana sâmbătă, 6 decembrie. Înaintea ultimei etape, Iberia 1999 e lider, cu 77 de puncte, la egalitate cu Dila Gori, ocupanta locului 2! Campioana merge în preliminariile Ligii Campionilor.Iberia 1999 este fosta Saburtalo Tbilisi. În ultima etapă, Iberia 1999 primește vizita celor de la Gagra, locul 5. De cealaltă parte, Dila Gori va juca pe teren propriu cu Dinamo Tbilisi, locul 4. ...
18:50
Scandal după transferul la FCSB! Ungurii fac iureș: „ILEGAL! A cauzat daune financiare” # Gazeta Sporturilor
Transferul fundașului central Andre Duarte (28 de ani) la FCSB a provocat un scandal uriaș, iar fosta lui echipă, Ujpest, a emis un comunicat extrem de dur, în care anunță că va înainta procedurile legale împotriva jucătorului, portughezul fiind acuzat că a reziliat ilegal contractul. ...
18:40
Ultimul dans pentru echipa din Formula 1: o eră de 33 de ani se încheie la Abu Dhabi # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de la Abu Dhabi din acest weekend marchează un moment istoric: ultima apariție a numelui Sauber în Formula 1, înainte ca echipa să fie transformată oficial în Audi F1 Team, începând cu sezonul 2026.Numele Sauber a apărut pentru prima dată în Formula 1 în sezonul 1993, cu Karl Wendlinger și JJ Lehto la volan. În anul de debut, echipa elvețiană s-a clasat pe locul șapte în Campionatul Constructorilor, un rezultat notabil pentru o debutantă. ...
18:20
McLaren, în culori speciale pentru bătălia decisivă din Abu Dhabi » În ce mașini vor concura Norris și Piastri # Gazeta Sporturilor
McLaren va afișa o combinație specială de culori în ultimul Mare Premiu al sezonului 2025 din Formula 1, pe circuitul de la Abu Dhabi, acolo unde se va decide titlul mondial la piloți. Echipa britanică intră în cursa finală cu ambii piloți în lupta pentru trofeu, o situație pe care fanii „papaya” o așteaptă de peste un deceniu.Lando Norris pornește spre Yas Marina din postura de lider al clasamentului, cu 408 puncte. ...
18:10
Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a revenit miercuri după-amiaza pe teren, după o pauză de 66 de zile. Acesta a jucat în meciul din optimile de finală ale Cupei Italiei, Atalanta - Genoa, pierdut categoric de echipa lui, scor 0-4.Accidentat o lună și apoi neutilizat, Stanciu n-a prins niciun minut cu Daniele De Rossi pe bancă. Ultima lui apariție data de 66 de zile, din 29 septembrie, în înfrângerea cu Lazio (0-3). ...
18:10
Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal masculin » Când va fi duelul cu cvadrupla campioană mondială # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal masculin va participa în ianuarie 2026 la Campionatul European organizat în Danemarca, Norvegia și Suedia. Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat loturile preliminare ale tuturor naționalelor, printre care și cel al României.În perioada 15 ianuarie – 1 februarie 2026, se va desfășura Campionatul European de handbal masculin, România fiind prezentă la acest turneu final. ...
18:00
România - Ungaria, primul test al adevărului » Povestea unei echipe care refuză să renunțe # Gazeta Sporturilor
România joacă astăzi la Campionatul Mondial cu Ungaria, în primul meci din grupele principale. În funcție de rezultatul partidei, România va juca mai departe pentru a se califica în primele 8 sau pentru locurile 9-12. ...
18:00
Aflat în mijlocul unui scandal imens, Gheorghe Tadici a prefațat România – Ungaria: „Dacă reușim asta, câștigăm” # Gazeta Sporturilor
Cu câteva ore înaintea derby-ului dintre România și Ungaria de la Campionatul Mondial de handbal feminin, Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul lui HC Zalău și fostul selecționer al naționalei, a prefațat duelul din Rotterdam, explicând două condiții necesare pentru succesul tricolorelor.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:00
Inter - Venezia, meci din optimile de finală ale Cupei Italiei, se joacă în această seară. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma VOYO. Este primul meci pentru Cristi Chivu (45 de ani) în această competiție, iar reporterii GSP sunt prezenți la confruntarea de la Milano.În weekend, Inter a învins-o în deplasare pe Pisa, scor 2-0, în etapa 13. De cealaltă parte, Venezia a trecut de Mantova, 3-0, în Serie B. ...
17:50
România - Ungaria, primul testul adevărului » Povestea unei echipe care refuză să renunțe # Gazeta Sporturilor
România joacă astăzi la Campionatul Mondial cu Ungaria, în primul meci din grupele principale. În funcție de rezultatul partidei, România va juca mai departe pentru a se califica în primele 8 sau pentru locurile 9-12. ...
17:30
Mihăilă a revenit la strategia câștigătoare! Ce a decis cu 3 ore înaintea meciului cu Ungaria # Gazeta Sporturilor
Naționala României joacă în această seară, de la ora 19:00, în Rotterdam Ahoy, în fața reprezentativei din Ungaria, primul meci din faza principală a grupelor la Campionatul Mondial de handbal feminin. Înaintea acestui meci, selecționerul Ovidiu Mihăilă a decis care sunt cele două jucătoare pe care să le lase în afara lotului. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.