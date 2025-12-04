Iuliana Floricică, Co-fondator & CEO June Communications: „AI-ul schimbă logica întregului proces de comunicare. Avantajul îl au cei care ştiu să combine tehnologia cu discernământul uman”
Iuliana Floricică, Co-fondator & CEO June Communications: „AI-ul schimbă logica întregului proces de comunicare. Avantajul îl au cei care ştiu să combine tehnologia cu discernământul uman”
Fondul Proprietatea, promotor al activismului, a lipsit fizic de la AGA Aeroporturi Bucureşti în momentul critic al discuţiilor despre IPO, alegând să voteze doar prin corespondenţă # Ziarul Financiar
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje # Ziarul Financiar
O veste proastă: Aumovio, fostul Continental Automotive, desfiinţează 641 de posturi în România # Ziarul Financiar
Schimbare de strategie pentru Xiaomi în România: Gigantul tehnologic a deschis în ParkLake primul magazin operat direct şi vizează şi intrarea pe piaţa electrocasnicelor mari în 2026 # Ziarul Financiar
Odată cu inaugurarea noului magazin din ParkLake, Xiaomi schimbă strategia locală, preluând controlul direct asupra retailului fizic pentru a implementa conceptul „New Retail” şi ecosistemul „Human x Car x Home”.
Companiile de asigurări au cedat în reasigurare 18,7% din volumul subscrierilor din S1/2025 pe zona asigurărilor generale, cel mai mic nivel din ultimii 5 ani, şi au rămas cu 6,9 mld. lei, pentru a acoperi riscurile viitoare. De ce? # Ziarul Financiar
ZF Agropower. Vasilică Bădeliţă a început să crească porci mangaliţa acum zece ani, în Suceava, şi a ajuns la 350 de animale. „Încercăm să facem cunoscută rasa în Moldova şi Bucovina, pentru că multă lume încă spune că «nu e bună carnea»“ # Ziarul Financiar
Te simţi mai bine ... Un proiect susţinut de MedLife. Delia Izvernari, HR country director Valeo: Trebuie să vedem angajaţii ca pe oameni, nu ca pe cifre într-un Excel. Trebuie să avem rezultate financiare, dar nu se poate fără resursa principală - oamenii # Ziarul Financiar
Prin câte mâine trece golirea unui baraj: Care sunt instituţiile implicate în golirea barajului Paltinu? Unde s-a rupt filmul colaborării între instituţii şi de ce nimeni nu-şi asumă responsabilitatea unui eşec? Cum s-au mai făcut până acum golirile de baraje? # Ziarul Financiar
Omer Tetik, Banca Transilvania: Nu intenţionăm să bugetăm o creştere redusă pentru anul viitor. 2025 va fi cel mai generos an cu acţionarii Băncii Transilvania din istoria băncii, cu distribuiri de 4 miliarde de lei. Pentru 2026, banca anticipează un mix de dividende şi acţiuni gratuite # Ziarul Financiar
Supliment ZF Energie verde. AJ BRAND: Piaţa de energie verde rămâne foarte puternică, cel puţin pentru următorii 3-5 ani. Stocarea devine rapid obligatorie pentru proiectele mari # Ziarul Financiar
Supliment ZF Energie verde. Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy, compania care construieşte cel mai mare parc eolian din noul val verde: Proiectele de energie care decarbonizează sunt o necesitate, dar nu singura. Inovaţia este esenţială # Ziarul Financiar
Când şi cum au ajuns mărcile private ale retailerilor să fie mai puternice ca vânzări şi mai prezente în coşurile de cumpărături decât brandurile consacrate? În şase categorii din industria alimentară, cota de piaţă a mărcilor private sare de 50% # Ziarul Financiar
Bursă. Finanţe personale. Oferta de listare a Contakt, companie cu afaceri de 129 mil. lei şi profit de 14 mil. lei, s-a încheiat fără succes: subscrieri de doar 20% # Ziarul Financiar
Cum ajungi la un deficit bugetar de 6% din PIB în 2026 de la 8,4% din PIB în 2025 fără să frânezi economia? # Ziarul Financiar
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje. Ce soluţii au pentru trafic, benzi unice, spaţii verzi, clădirile în ruină din centrul istoric, pistele de bicicletă, trotuarele rupte din oraş, o sală de sport şi o sală de concerte? # Ziarul Financiar
Daniel Tudose, country manager, Ericsson România: Recuperarea decalajului uriaş în implementarea tehnologiei 5G ar trebui să fie o prioritate strategică pentru România. Fără 5G, vor fi blocaje în apărare, transporturi, robotică industrială # Ziarul Financiar
Câte unităţi bancare şi câţi angajaţi mai au instituţiile de credit din România. Cum continuă restructurarea în banking, în pofida profiturilor mari: peste 2.200 de bancheri au ieşit din sistem, în ultimul an, şi 152 de sucursale bancare au fost închise # Ziarul Financiar
Analiză ZF. Care sunt segmentele din industria alimentară unde mărcile private domină, cu cote de piaţă de până la 55-75%? Produsele sub „brandurile“ retailerilor au ajuns să depăşească brandurile consacrate în şase categorii # Ziarul Financiar
Care sunt instituţiile implicate în golirea barajului Paltinu? Unde s-a rupt filmul colaborării între instituţii şi de ce nimeni nu-şi asumă responsabilitatea unui eşec? Cum s-au mai făcut până acum golirile de baraje? # Ziarul Financiar
ZF 15 minute cu un antreprenor. Mizar, o afacere pornită în Bacău şi activă în producţia şi retailul de modă, îşi propune ca 2026 să fie anul consolidării: „Ne aşteptăm ca prima parte a anului să fie dificilă, având în vedere prudenţa recentă la cumpărături“ # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Mark Beacom, Black Sea Oil & Gas:Cu siguranţă, România va fi „inundată“ de gaze. Noi am produs circa 1,1 mld. metri cubi din Marea Neagră, iar pentru 2026 prognoza este aceeaşi. Următorul pas care are sens este captarea şi stocarea carbonului # Ziarul Financiar
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum reuşesc trei tinere să investească banii primiţi de la părinţi şi din bursă şi să îi ajute şi pe colegii lor să descopere piaţa de capital încă din facultate, printr-un club de investiţii pentru studenţi: „Investiţiile ar trebui să fie o materie obligatorie“ # Ziarul Financiar
Omer Tetik, CEO, BT: Nu intenţionăm să bugetăm o creştere redusă pentru anul viitor. 2025 va fi cel mai generos an cu acţionarii Băncii Transilvania din istoria băncii, cu distribuiri de 4 miliarde de lei. Pentru 2026, banca anticipează un mix de dividende şi acţiuni gratuite # Ziarul Financiar
Valul global de proteste ale Gen Z loveşte Bulgaria, cea mai săracă ţară din UE, care riscă astfel să intre în zona euro fără buget în euro şi poate şi fără guvern. Demonstranţii au luptat cu succes contra planului de creştere a taxelor pentru sectorul privat pentru majorări salariale la stat # Ziarul Financiar
Impactul reformei pensiilor din Germania şi Franţa: Era în care bătrânii trebuie să muncească mai mult timp pentru salariu a venit # Ziarul Financiar
Cum merg vânzările pe piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti şi cum se anunţă anul 2026? Cât sunt dispuşi clienţii să plătească pe mp şi care este preţul real al unui apartament? Care este valoarea reală a locuirii? Urmăriţi ZF Live joi, 4 decembrie, ora 12.00, o discuţie cu Ramona Babiuc, director de vânzări la Eden Capital Development # Ziarul Financiar
Ce spune Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după convocarea Comandamentului Energetic Naţional: „Am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie” # Ziarul Financiar
Cum a reuşit o firmă americană de minerit, în care investitor este Trump Jr, să obţină o finanţare masivă din partea Guvernului condus de tatăl său? „De la preşedinţi se aşteaptă să evite chiar şi aparenţa că îşi folosesc funcţia pentru beneficii financiare personale sau pentru familie” # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Corneliu Vîlsan, consultant marketing strategic: Munţii Carpaţi, calitatea solului, puritatea apei sunt elemente care trebuie folosite mai mult în marketing, mai ales în agrifood, dar şi în turism # Ziarul Financiar
Daniela Casapu, Signal Iduna: IMM-urile înţeleg tot mai bine că, din perspectiva beneficiilor extrasalariale pentru angajaţi, diferenţele dintre ele şi companiile mari aproape că nu mai există. Aleg pachete mai apropiate de standardele marilor angajatori # Ziarul Financiar
Nicuşor Dan, despre dezastrul de la Paltinu: În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române # Ziarul Financiar
