Netanyahu a spus că va merge la New York în ciuda amenințărilor venite din partea lui Mamdani
StirileProtv.ro, 4 decembrie 2025 07:20
Premierul israelian a declarat miercuri că intenționează în continuare să meargă la New York, în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani că îl va aresta în baza unui mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, relatează AFP.
• • •
