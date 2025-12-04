Benjamin Netanyahu anunță că va veni la New York, sfidând amenințarea noului primar Mamdani că îl va aresta în baza mandatului Curții Penale Internaționale
Aktual24, 4 decembrie 2025 07:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 3 decembrie 2025, că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani de a-l aresta în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). Declarația a fost făcută în cadrul prestigiosului forum DealBook al The New York Times, într-un interviu video moderat de Andrew Ross […]
• • •
Acum 5 minute
07:50
Bloomberg: În cazul unei agresiuni rusești, NATO ar putea trimite trupe în România doar în zece zile, dintre care trei s-ar pierde în vamă # Aktual24
O analiză publicată miercuri de Bloomberg atrage atenția asupra unei vulnerabilități majore a flancului estic al NATO: în cazul unui atac al Rusiei, întăririle aliate ar ajunge în România abia după săptămâni întregi, din cauza infrastructurii deficitare și a birocrației transfrontaliere. Exercițiul „Dacian Fall” 2025 de la Cincu a demonstrat practic problema. Convoaiele franceze care […]
Acum 15 minute
07:40
Scandalul „Signalgate”: Raportul Pentagonului îl acuză pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, că a pus în pericol trupele americane # Aktual24
Un raport exploziv al Inspectorului General al Pentagonului, făcut public miercuri, concluzionează că secretarul Apărării Pete Hegseth a periclitat securitatea trupelor americane prin utilizarea aplicației comerciale Signal pentru a discuta detalii clasificate despre atacurile aeriene din Yemen. Documentul de 187 de pagini, transmis Congresului cu o zi în urmă, descrie cum, în martie 2025, Hegseth […]
Acum o oră
07:20
Benjamin Netanyahu anunță că va veni la New York, sfidând amenințarea noului primar Mamdani că îl va aresta în baza mandatului Curții Penale Internaționale # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 3 decembrie 2025, că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani de a-l aresta în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). Declarația a fost făcută în cadrul prestigiosului forum DealBook al The New York Times, într-un interviu video moderat de Andrew Ross […]
07:10
„A fost o discuție foarte bună”, afirmă Donald Trump după întâlnirea emisarilor săi cu Putin, deși partea rusă a respins orice acord # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea dintre emisarul său special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, și Vladimir Putin la Kremlin a fost „foarte bună”, fără a oferi însă detalii concrete despre eventuale progrese în negocierile de pace pentru Ucraina. „El (Putin) ar dori să pună capăt războiului. Asta a fost impresia […]
Acum 12 ore
23:10
Un nou plan de acțiune, cum vrea să scape UE de dependența de China în privința metalelor rare # Aktual24
Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va contribui la finanţarea şi accelerarea dezvoltării proiectelor de producere a elementelor din pământuri rare şi a altor materii prime critice pentru a-şi reduce dependenţa de China, informează AFP, citată de Agerpres. „Astăzi, Europa răspunde noii situaţii geopolitice globale şi îşi afirmă independenţa în ceea ce priveşte materiile prime […]
22:40
Analiză EFE: Sub presiunea dublă a Washingtonului şi a Moscovei, un număr tot mai mare de ucraineni sunt dispuşi să accepte „compromisuri dureroase” # Aktual24
Eforturile diplomatice actuale destinate să pună capăt războiului au încurajat dezbaterea publică în Ucraina cu privire la obiectivele strategice ce pot fi atinse şi la concesiile necesare pentru a obţine pacea, în pofida faptului că majoritatea observatorilor consideră că există puţine şanse de a se ajunge la o soluţie durabilă în viitorul apropiat, consemnează miercuri […]
22:40
În fiecare weekend, străzile orașelor se animă de râsete, muzică și energie tânără. Dar, dincolo de atmosfera vibrantă, se conturează un fenomen tot mai îngrijorător: consumul de alcool în rândul tinerilor. Pentru mulți adolescenți și studenți, băuturile alcoolice au devenit nu doar o formă de relaxare, ci un „pașaport” spre acceptare socială, curaj sau evadare […]
22:10
Trump declară invalide grațierile acordate de Biden. Experți juridici: ”Nu are dreptul să facă acest lucru” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat invalide toate grațierile semnate de predecesorul său, Joe Biden, folosind un așa-numit aparat de semnătură. Experții juridici, însă, și-au exprimat imediat îndoieli serioase cu privire la legalitatea acestei acțiuni. Un expert clarifică: „Nu are dreptul să facă acest lucru”. Trump a scris pe platforma sa online Truth Social că […]
21:40
Gaură uriașă la bugetul Rusiei: veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut puternic în luna noiembrie, pe fondul sancțiunilor, al prețurilor reduse la țiței # Aktual24
Veniturile obținute de Rusia din sectorul petrolier și al gazelor au înregistrat o nouă scădere accentuată în noiembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Ministerul de Finanțe de la Moscova. Situația pune presiune tot mai mare pe bugetul federal, afectat de sancțiuni internaționale, de prețuri scăzute la petrol și de aprecierea rublei. În noiembrie, statul rus […]
21:40
Dacă Europa vrea să poarte război, atunci Moscova este „pregătită acum”, a spus Vladimir Putin la un forum investițional la Moscova. El a acuzat capitalele europene că „se află de partea războiului”, referindu-se la sprijinul occidental acordat Ucrainei. Declarația sa nu e întâmplătoare. După vreo 80 de ani de rivalitate geopolitică față de SUA, Rusia […]
21:10
Sam Altman anunță „cod roșu” legat de ChatGPT. Îndeamnă la îmbunătățirea ChatGPT pe fondul amenințării crescânde din partea Google # Aktual24
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a îndemnat angajații companiei să se concentreze pe îmbunătățirea calității ChatGPT, amânând în același timp alte planuri, conform unui memoriu intern al companiei, deoarece compania se confruntă cu o presiune tot mai mare după lansarea cu succes de către Google a noului său model de inteligență artificială Gemini 3. Conform unui […]
20:40
Negocierile de pace dintre Rusia și SUA pe tema Ucrainei nu au ajuns la niciun acord, așa cum de altfel anticipau cei mai mulți experți. Asta pentru că președintele rus Vladimir Putin nu vrea pace în acest moment, în aceste condiții. În viziunea sa, a obținut prea puțin. În acest moment el cu greu poate […]
20:40
Oana Gheorghiu a obținut amendarea Realității TV pentru dezinformare crasă. Cei trimiși de PSD în CNA au votat impotriva sancționării postului ”suveranist” # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat miercuri postul Realitatea Plus cu o amendă de 50.000 de lei, după difuzarea a cinci emisiuni în care au fost formulate acuzații grave și neprobate la adresa asociației Dăruiește Viață și a copreședintei acesteia, Oana Gheorghiu, numită recent vicepremier. Decizia a trecut cu majoritate de voturi, însă trei membri […]
20:10
Sectorul privat din zona euro a înregistrat cea mai puternică creștere din mai 2023, atât sectorul manufacturier, cât și cel al serviciilor demonstrând o expansiune a producției, conform datelor finale de la S&P Global, dezvăluite miercuri. Indicele compozit final al producției HCOB a crescut la 52,8 în noiembrie, de la 52,5 în luna precedentă, relatează […]
20:10
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la centrul comercial Promenada, situat pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, focul s-a produs în zona subsolului, într-o cameră tehnică unde se afla un transformator. La sosirea echipelor de intervenție, incendiul nu mai avea flacără, însă degaja o cantitate mare de fum. Pompierii Serviciului […]
19:40
Există în Rusia o tabără care nu vrea cu niciun chip oprirea războiului din Ucraina. Un grup eterogen, nu neapărat aliați, al căror scop e continuarea conflictului sau oprirea lui doar prin cucerirea unei mari părți a Ucrainei și impunerea unei păci dure pentru această țară. Unii din cauză că e avantajos financiar, alții pentru […]
19:40
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în guvernul Adrian Năstase între anii 2000 și 2004, a murit miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Născută la 10 mai 1939, în comuna Nucet din județul Dâmbovița, Stănoiu a avut o carieră politică de peste un deceniu. Între 1996 și 2008 a fost senatoare […]
19:30
Onorarea adevăratelor valori. Președintele Nicușor Dan participă la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc, informează Administraţia Prezidenţială. Victor Rebengiuc va primi premiul „România Europeană 2025” din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Evenimentul are loc la Ateneul Român. Victor Rebengiuc a primit, în luna iulie, premiul Grupului pentru Dialog Social. Vlad Alexandrescu a subliniat ca […]
19:10
Orban anunță că Băluță o să piardă: ”Grindeanu este disperat, ne jignește inteligența cu manipulări jalnice” # Aktual24
Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, denunță o nouă ”manipulare” a lui Sorin Grindeanu, afirmând că ”Băluță pierde teren”. ”Sorin Grindeanu ne jignește inteligența. Disperat că Băluță pierde teren, încearcă să ne manipuleze pe noi, alegătorii raționali din bazinul democratic de centru-dreapta, pentru a îi da o mână de ajutor nevolnicului său candidat. Cum face asta? […]
Acum 24 ore
18:50
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000. În 2019, Anca Alexandrescu era consiliera lui Liviu Dragnea, șeful PSD, membră în Consiliul de Administrație al Romaero și membră în consiliul de supraveghere al […]
18:40
Poliția îl caută pe ”suveranistul” care a venit la Alba Iulia cu steag cu Corneliu Zelea Codreanu # Aktual24
Poliţiştii din Alba s-au sesizat, miercuri, din oficiu după ce în spaţiul public au apărut informaţii cu privire la folosirea de către participanţi la manifestaţiile de Ziua Naţională, de la Alba Iulia, a unui steag pe care era inscripţionat chipul Corneliu Zelea Codreanu, liderul mişcării legionare din perioada interbelică. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de […]
18:20
Gardieni ruși, bătuți în pușcărie de puşcaşul marin american Robert Gilman. Rusia i-a dat încă doi ani de închisoare # Aktual24
Fostul puşcaş marin american Robert Gilman, care execută o pedeapsă de opt ani de închisoare în Rusia, a fost condamnat miercuri la încă doi ani de detenţie pentru agresarea personalului penitenciarului, a relatat agenţia de presă rusă RIA Novosti, informează AFP, citată de Agerpres. Gilman a fost condamnat în 2022 pentru că ar fi agresat, […]
18:00
Sute de bogătași ruși s-au trezit că Porsche-urile nu le mai funcționează. Multe au rămas blocate pe străzi # Aktual24
Sute de proprietari de Porsche din Rusia s-au trezit în ultimele zile cu maşinile complet blocate, după o defecţiune extinsă a sistemului de localizare şi securitate al vehiculelor, VTS (Vehicle Tracking System). Modulul, conceput iniţial pentru prevenirea furturilor, a declanşat în mod eronat proceduri de siguranţă, oprind alimentarea cu combustibil, blocând motorul şi, în unele […]
17:50
”Nimeni nu apreciază”. USR anunță lege de combatere a discursului şi propagandei comuniste # Aktual24
Instrumente de combatere a discursului şi propagandei comuniste vor fi incluse într-o propunere legislativă a unui grup de parlamentari USR, a anunţat, miercuri, senatorul Cristian Ghinea. „Va fi o reparare a faptului că avem reglementări pe partea de combatere a propagandei legionare şi fasciste, dar nu avem şi pe partea de combatere a propagandei comuniste. […]
17:30
Teleorman: Elevă scoasă cu forța din clasă de altă fată și apoi agresată de un grup de minore # Aktual24
O elevă de la un liceu din Roşiori de Vede a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ şi bătută de mai multe fete, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman. Trei dintre minore au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, […]
17:20
România intră în contraofensivă. Președintele Dan anunță că dezinformarea rusă pro-Georgescu urmează să fie atacată de o nouă structură a statului, se va implica și el însuși în coordonare # Aktual24
Președintele Nicușor Dan anunță că România va avea în curând un centru de comandă care să combată, coordonat, campaniile de dezinformare, să contracareze efectiv războiul hibrid al Rusiei în mediul online. Într-un interviu, Dan a explicat și de ce raportul legat de implicarea Rusiei în susținerea lui Călin Georgescu nu a fost făcut încă public. […]
16:40
Vlad Gheorghe: ”Sincer, nu înțeleg încăpățânarea domnului Drulă/ Anca Alexandrescu, candidat extremist pesedistoid” # Aktual24
Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei, îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă pentru a nu câștiva Anca Alexandrescu. „Gestul rațional pentru domnul Drulă ar fi fost să ne asigurăm că Bucureștiul nu va avea un primar pesedist sau pesedist extremist, îmi pare rău că domnia sa nu înțelege acest lucru”, susține […]
16:40
CURS contrazice flagrant AtlasIntel. Nou sondaj susține că Alexandrescu este departe de locul întâi # Aktual24
Un sondaj CURS, dat publicității miercuri, contrazice datele AtlasIntel de zilele trecute, susțănând că Anca Alexandrescu peste pe locul patru, în timp ce Băluță de la PSD ar fi pe primul loc. CURS este controlat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Conform sondajului, Daniel Băluță ar obține 26% din voturi. Pe poziția a […]
16:10
Rutte (NATO): În timp ce discuțiile de pace continuă, Ucraina trebuie să rămână puternică # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că, în timp ce discuțiile diplomatice pentru pace în Ucraina continuă, este necesar să se mențină sprijinul militar pentru țară, astfel încât aceasta să le poată înfrunta din cea mai puternică poziție posibilă. „Discuțiile de pace sunt încă în desfășurare. Este bine, dar, în același timp, […]
15:40
SUA blochează toate cererile de imigrare pentru cetățenii a 19 țări după atacul asupra a doi membri ai Gărzii Naționale # Aktual24
Administrația Trump a oprit toate cererile de imigrare depuse de persoane din 19 țări, cea mai recentă măsură a sa de a restricționa căile legale de imigrare în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale la Washington, D.C., săptămâna trecută, conform îndrumărilor interne ale guvernului și unei surse familiarizate cu măsura. Îndrumările interne ale […]
15:10
Industria petrolului din Rusia, din nou lovită: Depozit de petrol în flăcări, rezervoare avariate # Aktual24
În urma unui presupus atac cu drone ucrainene, în noaptea de 3 decembrie, un depozit de petrol din regiunea rusă Tambov a fost cuprins de flăcări, iar în regiunea Voronej mai multe rezervoare de combustibil au fost avariate, au transmis autoritățile locale și presa rusă. Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervișov, a declarat că resturi ale […]
14:50
Nicușor Dan, despre noul ministru al Apărării: „Decizia aparține USR. Am fost consultat la fiecare numire și mă aștept să fiu consultat și acum” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, în contextul demisiei ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, că numirea unui nou titular al portofoliului se află, potrivit protocolului de coaliție, în responsabilitatea USR. Șeful statului a precizat că formațiunea l-a consultat înainte la toate numirile de miniștri și că se așteaptă ca același lucru să se întâmple și […]
14:30
Bulgaria: Președintele cere guvernului să demisioneze. Îngrijorări legate de introducerea ”euro” # Aktual24
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters, citată de Agerpres. Guvernul a retras marţi bugetul, în urma demonstraţiilor la nivel naţional împotriva creşterilor de taxe planificate pentru finanţarea unor cheltuieli mai mari. […]
14:20
Blat PSD-AUR? ”Eu asta nu înțeleg”. Nicușor Dan atrage din nou atenția că PSD este obsedat de USR și nu ”critică” AUR-ul # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a scos din nou în evidență, miercuri, faptul că liderii PSD atacă insistent USR, în timp ce extremiștii de la AUR sunt menajați. Întrebat ce părere are despre ”atacurile tot mai dese ale PSD la adresa USR”, președintele a răspuns: ”Cred că trebuie să le citim și într-o perspectivă de campanie electorală. […]
14:00
Criza de apă. Președintele Dan arată vinovații, spre furia PSD: ”Vinovăția este la Apele Române” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că în cazul crizei apă din Prahova vinovații trebuie căutați la Apele Române. Pe de altă parte, PSD a declanșat o campanie prin care transferă vina asupra ministrului Mediului, Diana Buzoianu, având în vedere că în criză sunt implicați sinecuriști instalați de PSD. ”În urma unei astfel de situații […]
13:50
Criza din Prahova. Grindeanu nu o vede pe ”coafeza” din avioanele Nordis, acuză în schimb ”haosul USR-ist” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că situația critică de la Paltinu reflectă „haosul USR-ist”, acuzându-i pe cei aflați la conducerea Apelor Române că au dat asigurări greșite privind lucrările care au lăsat zeci de mii de oameni fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița. Sorin Grindeanu a susținut că vina pentru criza de […]
13:10
Propulsorul reutilizabil al unei rachete chineze a explodat în timpul primului test orbital, într-o încercare eșuată de a ajunge din urmă SpaceX # Aktual24
O firmă spațială privată chineză a trimis cu succes racheta Zhuque-3 pe orbită, dar a eșuat în încercarea sa istorică de a ateriza propulsorul miercuri – primul astfel de test realizat de o firmă chineză, în timp ce sectorul spațial comercial al țării se grăbește să ajungă din urmă rivalii americani precum SpaceX. LandSpace, cu […]
12:40
Germania va activa scutul antirachetă Arrow 3, fabricat în Israel, împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune # Aktual24
Germania este pregătită să activeze prima sa baterie de sisteme de rachete de apărare aeriană Arrow 3, fabricate în Israel, care vizează oprirea rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că această apărare aeriană va consolida semnificativ țara sa și partenerii acesteia, relatează agenția de presă Anadolu. […]
12:10
„Sănătate de fier”: Donald Trump a ațipit la o ședință de la Casa Albă, chiar în timp ce secretarul de Stat îl ridica în slăvi – este al doilea incident de acest gen din ultima lună – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a părut să lupte cu somnul în timpul unei ședințe de cabinet de peste două ore la Casa Albă, marți, închizând ochii de mai multe ori și părând chiar să ațipească la un moment dat, în timp ce miniștrii săi vorbeau. Incidentul, al doilea în ultima lună, a stârnit reacții imediate pe […]
11:50
INSCOP, surpriză în cele mai recente sondaje privind Capitala. Fost consilier prezidențial: ”Băluță nu mai are nicio șansă” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat miercuri că numărul nehotărâților la alegerile din Capitală a ”explodat”, crescând de la 11% la 18% în ultimele două săptămâni. De asemenea, un fost consilier prezidențial, Cristian Hrițuc, are o veste proastă pentru PSD: Danile Băluță nu are nicio șansă să câștige. ”Față de acum două săptămâni, ponderea nehotărâților […]
11:40
Kremlinul nu dă doi bani pe „dorința de pace” a lui Donald Trump: Rusia exclude orice posibil armistițiu de Anul Nou, afirmă purtătorul de cuvânt al lui Putin # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a închis definitiv marți speculațiile privind o posibilă pauză umanitară de Anul Nou pe frontul din Ucraina. „Subiectul nu a fost ridicat deloc. În acest moment decurge un proces complet diferit”, a declarat Peskov în briefing-ul zilnic, referindu-se la negocierile ruso-americane în curs, potrivit Pravda. Declarația vine la […]
11:40
”Am reușit: Europa închide robinetul de gaz rusesc pentru totdeauna”. Țările UE au ajuns la un acord # Aktual24
Legislatorii Uniunii Europene și statele membre au ajuns miercuri la un acord pentru interzicerea tuturor importurilor de gaz rusesc până în toamna anului 2027. Acordul își propune să pună capăt dependenței pe care blocul comunitar s-a străduit să-i pună capăt după invazia Ucrainei și marchează un compromis între capitalele UE și Parlamentul European, care dorea […]
11:30
Judecătorul a decis anularea probelor din dosarul ”Stegarului dac”. Dosarul a fost restituit la Parchet # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a dispus, în dosarul nr. 16942/4/2025/a1, restituirea cauzei la Parchet și anularea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în ultimele luni în dosarul de ultraj care îl vizează pe inculpatul Dinu Avrămuță Cezar Cătălin, cunoscut ca „Stegarul Dac”. Instanța a admis parțial cererile și excepțiile formulate de inculpat, constatând neregularități grave […]
11:20
Eugen Teodorovici, fost ministru PSD și candidat independent la Primăria Capitalei, a anunțat miercuri să se retrage în beneficiul candidatului PSD Daniel Băluță. ”Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci […]
11:20
Witkoff și Kushner au anulat întâlnirea cu Zelenski de la Bruxelles și se întorc acasă. Ei au eșuat în discuțiile de la Kremlin # Aktual24
O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană, care îi includea pe trimisul special al președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner, a fost anulată. Corespondentul șef al Kyiv Post la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles este anulată”, citând surse, și a […]
11:10
După decenii întregi de politică a „copilului unic”, China introduce o taxă de 13% pe prezervative pentru a stimula natalitatea # Aktual24
Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, China va aplica din ianuarie 2026 o taxă pe valoarea adăugată de 13 % asupra contraceptivelor, inclusiv prezervativelor, sperând să inverseze scăderea dramatică a natalității. Măsura, adoptată prin modificarea noii Legi a TVA, elimină scutirea existentă din 1993 – perioada în care statul promova cu orice preț […]
10:40
Consilierul prezidențial Vlad Voiculescu a postat un clip în care Nicușor Dan discută cu candidatul USR la Primăria București, Cătălin Drulă. Fostul consilier Ludovic Orban a fost demis după ce a criticat USR # Aktual24
Președintele Nicușor Dan apare într-un clip postat marți seara de europarlamentarul USR Vlad Voiculescu în timp ce discută relaxat cu Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, despre blocajele urbanistice și abuzurile imobiliare din București. Înregistrarea, făcută la lansarea candidaturii lui Drulă, a fost distribuită masiv pe rețelele sociale cu doar patru zile înaintea scrutinului […]
10:10
Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump: „America trebuie să se alieze cu Rusia, care este o țară profund creștină, nu cu Kievul sau Bruxellesul!” – VIDEO # Aktual24
Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Donald Trump și una dintre cele mai influente voci ale dreptei americane, a relansat ideea unei alianțe strategice între Statele Unite și Rusia, argumentând că cele două țări împărtășesc valori creștine profunde și că Moscova a fost „adevăratul aliat” al Americii în Al Doilea Război Mondial. „Rusia este astăzi […]
10:10
Drulă are alte sondaje: ”Vom avea surprize plăcute, duminică, la vot”. Alexandrescu e pe locul patru # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat anunță că cel mai recent sondaj apărut în spaţiul public (AtlasIntel) este „un pic exagerat”, într-un sens tactic, prezentat de PNL pentru a construi „un argument, pe modelul lui Ciucă, care trebuia să intre neapărat în turul doi”. El a precizat că cercetările interne ale USR […]
09:40
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei potabile din rezervele strategice ale statului pentru ajutorarea locuitorilor din Prahova și Dâmbovița # Aktual24
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis în regim de urgență scoaterea apei potabile din rezervele strategice ale statului pentru cele 13 localități din Prahova și Dâmbovița rămase fără apă de vineri. Hotărârea CNSU nr. 33, adoptată marți seara, prevede livrarea gratuită de apă îmbuteliată către primării și instituții, transportul fiind asigurat de Administrația […]
