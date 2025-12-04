Bloomberg: În cazul unei agresiuni rusești, NATO ar putea trimite trupe în România doar în zece zile, dintre care trei s-ar pierde în vamă

20:40

Negocierile de pace dintre Rusia și SUA pe tema Ucrainei nu au ajuns la niciun acord, așa cum de altfel anticipau cei mai mulți experți. Asta pentru că președintele rus Vladimir Putin nu vrea pace în acest moment, în aceste condiții. În viziunea sa, a obținut prea puțin. În acest moment el cu greu poate […]