Ar putea Rusia să atace cu adevărat NATO în 2029?
Euractiv.ro, 4 decembrie 2025 07:50
Posibilitatea ca Rusia să poată lansa un atac împotriva unei țări membre NATO până la sfârșitul deceniului a devenit noul punct de referință în analizele de securitate europene, indică „Euronews” (Italia).
Acum 5 minute
08:20
„Avem impresia" că nu am fost înțeleși, a declarat ministrul de externe, Maxim Prévot, la sosirea sa la sediul NATO miercuri, referindu-se la planul Comisiei Europene de a mobiliza active rusești înghețate în UE pentru a sprijini Ucraina.
Acum 30 minute
08:00
„O discuție foarte utilă”: cu ce au plecat de la Moscova Witkoff și Kushner. O perspectivă rusească # Euractiv.ro
Vladimir Putin s-a întâlnit pe 2 decembrie la Kremlin cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu investitorul american Jared Kushner. Temele de discuție au fost variantele de soluționare pașnică în Ucraina și cooperarea economică.
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:10
NATO așteaptă să vadă ce se întâmplă. Acesta este rezumatul rapid. Iar secretarul general Rutte a adoptat această poziție prudentă, relatează „20 Minutos” (Spania) avalanșa de declarații și amenințări care au urmat eșecului discuțiilor de la Moscova.
07:00
Putin îi transmite lui Trump un ultimatum geopolitic: să aleagă între Rusia și Europa, scrie „Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Marco Imarisio, care observă că mesajul Kremlinului precedă summitul cu emisarii Casei Albe.
06:50
Dacă Europa vrea să înceapă un război, Rusia este „pregătită acum”, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin, vorbind la un forum de investiții de la Moscova, notează „Euronews” (Italia).
06:40
Nou atac asupra conductei „Drujba”, folosită pentru livrările de petrol către Ungaria și Slovacia # Euractiv.ro
O explozie a vizat din nou conducta rusească de petrol „Drujba”, pe secțiunea Taganrog-Lipețk, în apropiere de Kazinskie Vîselki, potrivit surselor Agenției de presă RBC (Ucraina).
06:30
Parlamentul European și Consiliul au convenit să interzică gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027. Ungaria și Slovacia au primit prelungiri pentru gazoductele lor, scrie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Emmanuel Berretta.
Acum 4 ore
06:20
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă cu fonduri europene # Euractiv.ro
Presupusa fraudă ar face parte dintr-un program de formare de nouă luni pentru tinerii diplomați din statele Uniunii Europene, notează „Cadena SER” (Spania).
Acum 12 ore
20:10
Oana Țoiu: România este un furnizor esențial de apărare și descurajare pe Flancul estic # Euractiv.ro
Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei au discutat miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.
Acum 24 ore
19:20
Secretarul general al NATO Mark Rutte a calificat acțiunile Rusiei de încălcare a spațiului aerian al Aliaților și partenerilor Alianței drept "nesăbuite și inacceptabile".
19:00
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000.
18:00
"Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova # Euractiv.ro
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog "5+2" nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului de miercuri.
17:20
Beijingul vizează în mod direct UE - după cum a declarat recent comisarul Séjourné - astfel că Executivul european propune o modificare a doctrinei economice europene.
16:20
Nicușor Dan: Avem toate scenariile la zi, coordonate cu NATO, în cazul unei invazii ruse # Euractiv.ro
România are scenarii aprobate în CSAT pentru un eventual atac al rușilor, iar aceste scenarii sunt coordonate cu NATO, spune președintele Nicușor Dan.
15:50
Ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia s-a desfășurat miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale.
15:10
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la "niciun compromis" privind teritoriile ocupate din Ucraina # Euractiv.ro
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.
14:00
12:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri cuvinte de laudă la adresa lui Ciprian Ciucu, cel care este candidatul PNL la Primăria Capitalei.
10:50
Alegeri în București. Remus Ștefureac: „În loc să scadă, numărul nehotărâților crește” # Euractiv.ro
Numărul bucureștenilor nehotărâți în privința votului pentru Primăria Capitalei a urcat brusc la aproape 18%, semnalând fie o cursă extrem de imprevizibilă, fie o tendință a unor alegători de a evita asumarea neparticipării.
10:30
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner poziția exactă a Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scrie „Politico” (Belgia).
09:00
„Enigma” succesului Beijingului explicat de o economistă chineză care a predat la Harvard # Euractiv.ro
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite, constată „Corriere della Sera” (Italia) care aduce în discuție cauzele succesului economic chinez.
08:30
Bitcoinul se prăbușește vertiginos, iar WSJ trage un semnal de alarmă: „A sosit iarna cripto” # Euractiv.ro
Înghețarea criptomonedelor se face din nou simțită. „Wall Street Journal” o numește deschis o nouă „iarnă cripto” după ce Bitcoin, cea mai tranzacționată monedă digitală din lume, a pierdut peste 30% din valoare față de începutul lunii octombrie.
Ieri
08:10
Rata generală a sărăciei în blocul comunitar este în scădere, dar nu peste tot, constată publicația bulgară „Trud”, citând cele mai recente date statistice publicate de de Eurostat, oficiul specializat al Uniunii Europene.
08:00
Financial Times: BCE refuză să sprijine împrumutul rusesc de 140 de miliarde de dolari către Kiev # Euractiv.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere o garanție pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, bazat pe active rusești blocate, relatează „Financial Times”, citat de „La Repubblica” (Italia).
07:50
Un vas sub pavilion rusesc care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia a fost atacat marți în largul coastei Turciei, în Marea Neagră, au confirmat autoritățile turce, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
După câteva zile de controverse legate de rolul lui Pete Hegseth într-un atac american împotriva supraviețuitorilor unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, Casa Albă a încercat luni să-l exonereze pe secretarul Apărării.
07:30
Germania și Polonia declară că securitatea lor este inseparabilă în fața amenințării rusești # Euractiv.ro
Prim-ministrul polonez a indicat că a fost nevoie de timp pentru a-și convinge partenerii de necesitatea de a trata securitatea în această parte a Europei ca pe o sarcină comună, notează „La Razon” (Spania).
07:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat marți Rusia că folosește negocierile privind Ucraina pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Având în vedere dimensiunile sale reduse, acest regat este țara care cheltuiește cel mai mult pentru a ajuta Kievul să reziste în fața invaziei rusești, scrie „L'Express” (Franța).
06:40
„Cred că vom reuși. Demisia!” Președintele Radev a cerut unitate împotriva guvernanților # Euractiv.ro
„Bulgarii au ridicat vocea împotriva fărădelegilor și a statului furat, împotriva unei guvernări cu bani, materiale compromițătoare (kompromat) și frică! Bulgaria are nevoie de o schimbare reală. Demisia este urgentă. Guvernul este blamat”.
06:30
Conducătorul chinez încheie anul într-o poziție mai bună decât omologii lui american și rus, își subtitrează „The Financial Times” (Marea Britanie) o analiză privind revigorarea stilului de mână forte în politica globală.
06:20
E vremea ca Uniunea Europeană să renunțe la strategia ei eșuată: „reacționează, speră, repetă”, constată Steven Everts, director al EU Institute for Security Studies în „Politico” (Belgia).
2 decembrie 2025
16:10
Parlamentul s-a reunit marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.
15:40
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, despre reforma administrației, că ”par ca o coaliție politic impotentă, pentru că de trei luni de zile nu sunt în stare să ia o decizie.
15:10
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
14:50
Premierul Ilie Bolojan a fost din nou huiduit și contestat în Parlament de angajați ai celor două Camere, nemulțumiți de tăierile de salarii și lipsa investițiilor.
12:40
O palmă pentru suveraniști: Pro-rusul Georgescu se "disociază" de orice candidat la București # Euractiv.ro
Pro-rusul Călin Georgescu a transmis din nou că nu recunoaște alegerile din București și se disociază de orice candidat, inclusiv de principala lui propagandistă, Anca Alexandrescu.
12:20
Institutul “Elie Wiesel” cere anchetarea comemorării lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești # Euractiv.ro
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” face apel la autorități să ancheteze comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu care a avut loc pe 30 noiembrie în localitatea ilfoveană Tâncăbești.
10:30
Grecia, paralizată de protestele fermierilor: blocade pe autostrăzi și ciocniri violente cu poliția # Euractiv.ro
Unul dintre cele mai mari proteste ale fermierilor din ultimii ani a blocat duminică autostrăzile E65 și PATHE din Grecia, unde agricultorii au intrat cu tractoarele și s-au confruntat violent cu poliția în Thesalia, informează „The Press Project”.
10:30
Mii de oameni au ieșit duminică pe străzile Zagrebului, denunțând revizionismul istoric și creșterea influenței extremei drepte în Croația, notează „Le Monde” (Franța).
10:20
Comisia Europeană a anunțat că toate cele 19 state membre care și-au declarat participarea la împrumuturile cu dobândă redusă din cadrul mecanismului SAFE pentru consolidarea apărării europene și-au prezentat la timp planurile de investiții.
10:10
Von der Leyen 2.0 la un an: mandat coerent, accent pe competitivitate, dar public profund fragmentat # Euractiv.ro
Nu sunt vremuri ușoare pentru UE, iar Ursula von der Leyen însăși a pierdut din avânt ca lider. Președinta Comisiei Europene își încheie primul an al celui de-al doilea mandat, iar problemele s-au acumulat constant pe agenda sa.
10:00
Kaja Kallas respinge ideea reducerii armatei ucrainene fără măsuri similare împotriva Rusiei # Euractiv.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că, dacă Ucraina se confruntă cu solicitarea de a-și reducere efectivele armate, atunci, același lucru trebuie cerut și Rusiei, informează „Suspilne” (Ucraina).
09:40
Delegația ucraineană și emisarii lui Trump au avut la Miami discuții „productive” privind încheierea războiului, în timp ce Washingtonul pregătește noi negocieri la Moscova pentru un posibil acord de pace, informează ANSA (Italia).
09:30
Zelenski la Paris, în cautare de sprijin în Europa: „Sunt zile decisive; multe se pot schimba” # Euractiv.ro
Este cea mai întunecată perioadă pentru conducerea lui Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, iar Europa trebuie să îl sprijine cât mai mult posibil, constată „La Repubblica” (Italia).
09:20
Ce se știe despre „Schengenul militar”, planul de creștere a mobilității trupelor în UE # Euractiv.ro
Inițiativa a fost prezentată de Comisia Europeană și urmărește optimizarea răspunsului statelor membre în caz de conflict sau urgență, scrie „La Razon” (Spania).
09:20
Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.
09:10
Polonia încearcă să trăiască cu certitudinea că războiul nu se mai petrece doar de cealaltă parte a graniței, ci s-a instalat pe teritoriul său sub forma unor explozii țintite, a unor drone care îi traversează cerul sau a unor incendii suspecte.
09:00
NATO ia în considerare o acțiune „mai agresivă” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei # Euractiv.ro
NATO ia în considerare o acțiune „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotaj și încălcări ale spațiului aerian rusesc, în special cu drone, notează „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
