2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin)
Financial Intelligence, 4 decembrie 2025 08:50
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic ASEAN – Association of Southeast […] The post 2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează <i>(Radu Magdin)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
09:10
Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) # Financial Intelligence
Autor Laurențiu Căpcănaru În 2021, India a adoptat National Monetization Pipeline (NMP), un program ambițios și mai ales […] The post Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:50
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic ASEAN – Association of Southeast […] The post 2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:10
Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) # Financial Intelligence
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în […] The post Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei # Financial Intelligence
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru lansarea pieței derivatelor, cu 15,3 […] The post BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
08:10
de Dan Pălăngean În septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut semnificativ faţă de luna anterioară (+17,8% […] The post Construcțiile, rezultat bun înaintea ultimului trimestru al anului appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:00
Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a convenit miercuri să elimine treptat importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului […] The post Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit joi la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, în căutarea unor relații […] The post Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, omul de afaceri Jared Kushner, vor purta joi discuții […] The post Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Umerov la Miami pe 4 decembrie — AP appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:10
Alarmele de incendiu au pornit în această searaă în Mall-ul Promenada din Capitală, iar clienții au fost evacuați. […] The post Mall-ul Promenada din Capitală – evacuat, din cauza unui incendiu appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Este obligaţia Băncii Italiei să îşi gestioneze rezervele de aur, spune Christine Lagarde # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat miercuri că Banca Italiei ar trebui să deţină şi să-şi […] The post Este obligaţia Băncii Italiei să îşi gestioneze rezervele de aur, spune Christine Lagarde appeared first on Financial Intelligence.
18:20
de Yuen Yuen Ang WASHINGTON, DC – Conflicte, războaie comerciale, inegalitate și degradare democratică umplu titlurile zilei. Fiecare […] The post „Polytunitatea globală” appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Europa adoptă un plan de acţiune pentru a-şi reduce dependenţa de China în privinţa pământurilor rare # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va contribui la finanţarea şi accelerarea dezvoltării proiectelor de producere a elementelor […] The post Europa adoptă un plan de acţiune pentru a-şi reduce dependenţa de China în privinţa pământurilor rare appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Delegație a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, vizită în România # Financial Intelligence
În perioada 25-26 noiembrie, Sun Haiyan, viceministru al Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a […] The post Delegație a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, vizită în România appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Bogdan Ivan: Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal; Centrala Brazi va fi repornită programat # Financial Intelligence
Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, a transmis, azi, ministrul Energiei Bogdan Ivan. El a scris […] The post Bogdan Ivan: Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal; Centrala Brazi va fi repornită programat appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Polonia: Directorul operatorului de transport al energiei electrice vrea ‘o pauză’ cu proiectele eoliene offshore # Financial Intelligence
Polonia ar trebui să dea prioritate energiei eoliene terestre, mai ieftine, în detrimentul proiectelor offshore, pentru a rămâne […] The post Polonia: Directorul operatorului de transport al energiei electrice vrea ‘o pauză’ cu proiectele eoliene offshore appeared first on Financial Intelligence.
17:00
O pace justă în Ucraina este puţin probabilă, afirmă preşedintele finlandez Alexander Stubb # Financial Intelligence
Orice acord care vizează încetarea luptelor din Ucraina este puţin probabil să asigure condiţiile necesare pentru o pace […] The post O pace justă în Ucraina este puţin probabilă, afirmă preşedintele finlandez Alexander Stubb appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat, miercuri, ratingul pe termen lung atribuit băncii româneşti CEC Bank […] The post Fitch confirmă ratingul CEC Bank la “BB” cu perspectivă stabilă appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Urluescu (AFEER): Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei # Financial Intelligence
Sumele nedecontate furnizorilor de energie, în cadrul schemei de plafonare-compensare, se ridică în prezent la circa 7 miliarde […] The post Urluescu (AFEER): Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bușoi, întâlnire cu China Energy International Group: Am discutat despre perspectivele pe care le anticipează pentru piața energetică din România, în special în sectorul energiei regenerabile # Financial Intelligence
Astăzi, la sediul Ministerului Energiei, am primit vizita reprezentanților companiei China Energy International Group, într-o delegație condusă de […] The post Bușoi, întâlnire cu China Energy International Group: Am discutat despre perspectivele pe care le anticipează pentru piața energetică din România, în special în sectorul energiei regenerabile appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc # Financial Intelligence
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunţat miercuri o […] The post Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Urluescu (AFEER): Factura la gaze ar putea creşte cu aproximativ 5%, de la 1 aprilie # Financial Intelligence
Factura la gaze ar putea creşte, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ […] The post Urluescu (AFEER): Factura la gaze ar putea creşte cu aproximativ 5%, de la 1 aprilie appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Turcia discută cu NATO despre siguranţa în Marea Neagră după atacuri asupra unor nave ruseşti # Financial Intelligence
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranţa […] The post Turcia discută cu NATO despre siguranţa în Marea Neagră după atacuri asupra unor nave ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
14:30
România afirmă că necesarul de finanțare pentru 2026 va crește, dar intenționează să gestioneze costurile datoriei (Reuters) # Financial Intelligence
România va utiliza instrumente de gestionare a datoriei pentru a gestiona costurile datoriei Rambursări ale datoriei externe în […] The post România afirmă că necesarul de finanțare pentru 2026 va crește, dar intenționează să gestioneze costurile datoriei (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Zhelyazkov să demisioneze în urma protestelor masive […] The post Președintele Bulgariei solicită demisia guvernului appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Agenţia Graffiti Plus (GRF+) semnează contractul PNRR pentru finanţarea listării la bursă # Financial Intelligence
Graffiti Plus (GRF+), una dintre agenţiile de pe piaţa de consultanţă în comunicare din România, a semnat, recent, […] The post Agenţia Graffiti Plus (GRF+) semnează contractul PNRR pentru finanţarea listării la bursă appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina # Financial Intelligence
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar […] The post Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
13:40
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro # Financial Intelligence
Compania IULIUS își consolidează strategia de dezvoltare cu o nouă finanțare sindicalizată, în valoare de peste 305 milioane […] The post IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Analiză Sierra Quadrant: Valul de falimente care “curăță” economia. De ce 2025 a devenit anul critic pentru antreprenorii români # Financial Intelligence
După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește “nota de plată”. Datele Sierra Quadrant […] The post Analiză Sierra Quadrant: Valul de falimente care “curăță” economia. De ce 2025 a devenit anul critic pentru antreprenorii români appeared first on Financial Intelligence.
11:40
România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu şi mai adaptat transformărilor economice majore (studiu) # Financial Intelligence
Sistemul actual de impozitare a muncii prezintă vulnerabilităţi structurale semnificative, iar transformările economice majore au un impact profund […] The post România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu şi mai adaptat transformărilor economice majore (studiu) appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 (Reuters) # Financial Intelligence
Gigantul american ExxonMobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak, exprimându-şi interesul în achiziţionarea participaţiei majoritare deţinute de Lukoil […] The post Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:30
Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat, pentru localitățile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa (CNSU) # Financial Intelligence
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, […] The post Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat, pentru localitățile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa (CNSU) appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Cinci luni mai târziu: câteva reflecții despre ajustarea bugetară (Lucian Croitoru) # Financial Intelligence
Autor: Lucian Croitoru Începând cu data de 2 iulie, guvernul a anunțat câteva pachete de măsuri pentru a […] The post Cinci luni mai târziu: câteva reflecții despre ajustarea bugetară (Lucian Croitoru) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Putin amenință că va ataca navele susținătorilor Ucrainei după atacurile asupra petrolierelor (Kiev Post) # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova va lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin […] The post Putin amenință că va ataca navele susținătorilor Ucrainei după atacurile asupra petrolierelor (Kiev Post) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA nu pot continua să acorde sprijin nelimitat Kievului; Restul de 20% din teritoriul RPD aflat sub controlul Kievului este punctul cheie al disputelor în cadrul negocierilor — Rubio # Financial Intelligence
„Nu se poate menține amploarea și sfera acestuia”, a subliniat secretarul de stat american Administrația SUA nu consideră […] The post SUA nu pot continua să acorde sprijin nelimitat Kievului; Restul de 20% din teritoriul RPD aflat sub controlul Kievului este punctul cheie al disputelor în cadrul negocierilor — Rubio appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Washingtonul îl vede pe Umerov ca posibil înlocuitor al lui Zelensky după scandalul Yermak — expert (TASS) # Financial Intelligence
Potrivit politologului și expertului în relații internaționale Vladimir Karasev, „era domniei lui Zelensky” s-a încheiat odată cu demisia […] The post Washingtonul îl vede pe Umerov ca posibil înlocuitor al lui Zelensky după scandalul Yermak — expert (TASS) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
După discuțiile de cinci ore dintre Putin și emisarii lui Trump, Rusia afirmă că nu s-a ajuns la niciun compromis privind Ucraina, dar că discuțiile au fost constructive # Financial Intelligence
Putin a discutat cu Witkoff și Kushner timp de cinci ore Kremlinul afirmă că nu s-a ajuns la […] The post După discuțiile de cinci ore dintre Putin și emisarii lui Trump, Rusia afirmă că nu s-a ajuns la niciun compromis privind Ucraina, dar că discuțiile au fost constructive appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Președintele SUA a declarat că Joe Biden „a dat 350 de miliarde de dolari” Președintele SUA, Donald Trump, […] The post SUA nu mai sunt implicate financiar în criza din Ucraina — Trump appeared first on Financial Intelligence.
2 decembrie 2025
22:20
Energia produsă de centrala de la Brazi – suplimentată din alte surse; se pornește centrala de la Paroșeni (secretar de stat) # Financial Intelligence
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat marți, la Ploiești, că energia pe care o […] The post Energia produsă de centrala de la Brazi – suplimentată din alte surse; se pornește centrala de la Paroșeni (secretar de stat) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Rogobete: Celulă de urgență la MS; cinci spitale din București – pregătite să preia pacienți din Prahova # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, marți seară, la Ploiești, că la nivelul ministerului a fost dispusă constituirea […] The post Rogobete: Celulă de urgență la MS; cinci spitale din București – pregătite să preia pacienți din Prahova appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Trump afirmă că îl va desemna pe viitorul preşedinte al Fed “probabil” la începutul lui 2026 # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că va anunţa “probabil la începutul anului viitor” numele candidatului său […] The post Trump afirmă că îl va desemna pe viitorul preşedinte al Fed “probabil” la începutul lui 2026 appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră – subiect de discuţie între Bolojan şi conducerea Austriei; Întrevedere şi cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban # Financial Intelligence
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3–4 decembrie, la invitația omologului austriac. În […] The post Îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră – subiect de discuţie între Bolojan şi conducerea Austriei; Întrevedere şi cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Discuțiile se vor concentra pe soluționarea crizei ucrainene Președintele rus Vladimir Putin a început o întâlnire cu negociatorii […] The post Putin începe întâlnirea cu Witkoff și Kushner pe tema Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Lege promulgată/ Se instituie obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari şi terţi în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor # Financial Intelligence
Întâlnirile dintre parlamentari şi terţi trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit unei […] The post Lege promulgată/ Se instituie obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari şi terţi în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Proiectul de înfiinţare a Fondului de investiţii Moldova – adoptat tacit de Senat # Financial Intelligence
Senatul a adoptat tacit, marţi, propunerea legislativă pentru înfiinţarea “Fondului Moldova”, fond de investiţii alternativ cu capital public […] The post Proiectul de înfiinţare a Fondului de investiţii Moldova – adoptat tacit de Senat appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină […] The post Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită, afirmă Putin appeared first on Financial Intelligence.
18:30
BCE consideră imposibil de realizat propunerea Comisiei Europene de a împrumuta Ucraina din activele ruseşti îngheţate # Financial Intelligence
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră imposibilă punerea în aplicare a propunerii Comisiei Europene (CE) de a oferi Ucrainei […] The post BCE consideră imposibil de realizat propunerea Comisiei Europene de a împrumuta Ucraina din activele ruseşti îngheţate appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Destinația banilor pe care îi plătiți la facturile de gaze și energie electrică (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte AEI Facturile la energie și gaze nu plătesc doar consumul din priză sau aragaz: […] The post Destinația banilor pe care îi plătiți la facturile de gaze și energie electrică (Dumitru Chisăliță) appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ministra Diana Buzoianu: Cer demisia conducerilor ABA Buzău–Ialomița și ESZ Prahova; Am trimis Corpul de Control pentru verificări # Financial Intelligence
Diana Buzoianu, ministra Mediului, cere public demisia directorilor de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem […] The post Ministra Diana Buzoianu: Cer demisia conducerilor ABA Buzău–Ialomița și ESZ Prahova; Am trimis Corpul de Control pentru verificări appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum (minister) # Financial Intelligence
Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare […] The post Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum (minister) appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a susţinut, marţi, că se observă în cazul crizei de la Paltinu “haosul […] The post Sorin Grindeanu despre criza de la Paltinu: Este haosul USR-ist appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.