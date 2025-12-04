Meta începe să elimine conturile adolescenților australieni de pe Instagram și Facebook. Până când se vor mai putea conecta la YouTube
4 decembrie 2025
A mai rămas numai o săptămână până la intrarea în vigoare a interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenții din Australia, iar Meta a început deja să elimine conturile tinerilor sub 16 ani, de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, relatează BBC. Gigantul tehnologic a anunțat, luna trecută, că a început […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
O nouă categorie de producători ar putea fi afectată de taxele Bolojan. Care ar putea fi efectul devastator asupra prețurilor alimentelor # Gândul
Din 2026, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului Fiscal, fermierii ar putea fi cei mai afectați, deoarece noile prevederi introduc impozite pe sere, solarii, silozuri și depozite de cereale, construcții agricole care până acum erau scutite de taxe. Măsura, parte din pachetul fiscal adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar, a generat […]
11:30
Cele cinci plante care aduc noroc în casă sunt considerate adevărate talismane naturale. Ele sunt recunoscute pentru energia lor benefică și pentru cum pot contribui la transformarea locuinței într-un spațiu armonios și plin de pozitivitate. De secole, oamenii au asociat anumite plante cu energia pozitivă, prosperitate și protecția locuinței. Fie că este vorba despre tradiții […]
Acum 15 minute
11:20
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Gândul
Donația include un kit complet – dronă de intervenție aeriană, cu AI și termoviziune, pentru fiecare serviciu public județean și local al Salvamont România. Salvamont România folosește deja peste 150 de drone aeriene și acvatice implementate cu sprijinul Vodafone și Fundația Vodafone. Dronele au fost utilizate în peste 300 de intervenții doar în acest an. […]
Acum 30 minute
11:10
O femeie din localitatea Piscu, județul Galați, și-a găsit tatăl împușcat în cap cu un asomator, joi dimineața, în casă, informează Mediafax. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, că și-a găsit […]
11:10
Orașul de după gratii. Închisorile din România adăpostesc 25 de mii de deținuți. Unul din cinci este condamnat pentru crimă # Gândul
Unul din cinci români aflați în închisorile din țară a comis, intenționat sau nu, o crimă, arată statisticile oficiale. Datele ministerului Justiției indică faptul că aproximativ 20% dintre deținuți au fost condamnați pentru omor. Practic, la cinci persoane private de libertate, una a ajuns la închisoare pentru crimă. Statistică îngrijorătoare la nivelul Administrației Naționale a […]
11:10
Meta începe să elimine conturile adolescenților australieni de pe Instagram și Facebook. Până când se vor mai putea conecta la YouTube # Gândul
A mai rămas numai o săptămână până la intrarea în vigoare a interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenții din Australia, iar Meta a început deja să elimine conturile tinerilor sub 16 ani, de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, relatează BBC. Gigantul tehnologic a anunțat, luna trecută, că a început […]
11:10
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro # Gândul
Dezvoltat cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va combina turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o singură infrastructură de entertainment și inovație, pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni. O infrastructură globală de entertainment, retail si tehnologie DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată […]
Acum o oră
11:00
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers” # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu a vorbit despre salariul minim al ucrainenilor care în 2026 va fi majorat. El admite că majorate vor fi și cheltuielile pentru sănătate și educație, în timp ce la noi va fi invers.
11:00
Avertismentul oamenilor de știință de la NASA asupra unui risc major. Aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul: „O amenințare gravă” # Gândul
Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului, surprinsă de telescoapele spațiale. Mai exact, oamenii de știință de la NASA avertizează că explozia numărului de sateliți planificați pentru lansare ar putea contamina aproape toate imaginile viitoare captate de telescoapele spațiale, punând în pericol decenii de cercetare […]
11:00
Sentință dură pentru un primar din Franța. A fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru șantaj sexual împotriva unui rival politic # Gândul
Primarul orașului Saint-Étienne, Gaël Perdriau, în încercarea de a-și elimina competitorul politic cu o înregistrare video cu conținut sexual, a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de șantaj, deturnare de fonduri publice și conspirație criminală. Toată operațiunea a costat aproximativ 50.000 de euro din bani publici. […]
10:50
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României # Gândul
SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime ”Sea Baby” au fost identificate, că nu s-a pierdut niciuna și, de asemenea, niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, anunță Reuters, potrivit Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale […]
10:50
Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale. Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și […]
10:40
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
10:40
Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală # Gândul
Ceața pe drumurile din România reduce vizibilitatea, joi dimineață, 4 decembrie, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Ceața, prezentă pe […]
10:40
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită” # Gândul
Carmen Harra a vorbit despre ce ar putea să aducă anul 2026 și ce schimbări s-ar putea produce în România. Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra vorbește adesea despre o mulțime de subiecte de interes public, fiind și cea care a menționat despre ce va aduce anul 2026, dar și cum se încheie anul 2025. Am trecut […]
Acum 2 ore
10:30
Ultima lună a lui 2025 vine cu oportunități financiare și prosperitate pentru anumite semne zodiacale. Zodiile acestea vor avea parte de noroc în investiții, venituri și proiecte personale, reușind să încheie anul pe val. Trei semne zodiacale vor atrage abundența financiară pe tot parcursul lunii decembrie 2025. Pe măsură ce se apropie finalul anului, acești […]
10:30
Întâlnirile ilegale dintre Bolojan și afaceriști dubioși, la Palatul Victoria. Regulamentul Guvernului confirmă că premierul este în afara legii # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
10:30
Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare # Gândul
Un bărbat urmărit internațional, din data de 23 aprilie 2025, a fost descoperit de polițiștii români la o adresă din județul Vrancea. Pe numele bărbatului, autoritățile judiciare din Italia au emis două mandate europene de arestare, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și lipsire de libertate. La acest moment, sunt efectuate activități […]
10:30
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp” # Gândul
Dimineață cețoasă în București, dar fără precipitații. Începutul de decembrie aduce o vreme de toamnă, în cele mai multe regiuni ale țării, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ceață și intensificări ale vântului în județele Ilfov, Galați, Caraș-Severin, Alba, Tulcea și Suceava. Cum va fi vremea astăzi, 4 […]
10:20
Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial # Gândul
Un oraș din Moldova se transformă total în așteptarea autostrăzii care va trece prin zonă. Autoritățile și mediul privat fac investiții și planuri, fiind discuții inclusiv pentru un parc industrial. Este vorba despre Târgu Frumos, scrie Ziarul de Iași, oraș care trece printr-o perioadă de efervescență de când s-a aflat că zona va fi tranzitată […]
10:20
Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin # Gândul
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se vor întâlni, joi, la Miami cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Negociatorii lui Trump vor discuta cu Umerov despre posibilele modalități de soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de […]
10:10
„Niciodată să nu spui niciodată”. Fragilitatea unui acord de pace în Ucraina. „Tratatele nu sunt eterne, dar arhitectura lor contează” # Gândul
Diplomatul grec Evangelos Averoff a remarcat, mai demult, că „nu există «niciodată» în afacerile umane”. Veteran cu 40 de ani de experiență în politica și diplomația internațională, Averoff a înțeles, fără dubii, fluiditatea istoriei. Cuvintele lui Averoff merită toată atenția, notează Andrew R. Novo într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), […]
10:10
Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre situația actuală din România și problemele pe care le observă în fiecare zi. El spune că lucrurile se degradează rapid, iar oamenii simt că nimic nu mai funcționează corect. Urmăriți aici, […]
10:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița afectează mai bine de 100.000 de oameni. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase, spun autoritățile. Acum, situația generată aici ridică semne de întrebare inclusiv la Iași, acolo unde mulți locuitori se […]
10:00
Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul # Gândul
Sectorul 4 al Municipiului București, singura autoritate publică locală din România care implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou, dă startul extinderii magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Ordinul de începere a lucrărilor se semnează joi, 4 decembrie, de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de […]
09:40
Anca Alexandrescu: „La parada de 1 Decembrie n-aș pune niciun politician, ci doar românii merituoși” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Anca Alexandrescu a discutat despre felul în care este organizată parada de 1 Decembrie. Ea spune că sărbătoarea ar trebui să fie despre oameni și meritele lor, nu despre funcții și ranguri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 1 Decembrie fără politicieni: doar oamenii care fac […]
Acum 4 ore
09:30
Șeful Apelor Române recunoaște totul într-o înregistrare cu cameră ascunsă: „Posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei” # Gândul
O înregistrare cu camera ascunsă arată cum directorul de la Apele Române, Florin Ghiţă, declara, neoficial, că „trebuia să se spună că e posibil să apară dificultăți în asigurarea apei”, „să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea”. „Acum neoficial, ABA Buzău-Ialomiţa s-a ocupat de lucrare şi de scăderea nivelului. S-au trimis nişte hârtii, […]
09:20
Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius # Gândul
Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a venit cu temperaturi record, în unele orașe, de minus 26 de grade Celsius și un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Au avut loc sute de incidente, iar traficul a fost paralizat. Un șofer și-a pierdut viața, iar altul a stat ore în […]
09:20
Românii trăiesc pe datorie, de la an la an. Guvernul împrumută alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru necesarul din 2026 # Gândul
Guvernul României a prins gustul traiului pe datorie. După ce a luat deja aproape 260 de miliarde de lei, împrumut, pentru a asigura necesarul de la ultima rectificare bugetară, aferent deficitului de 8,4% din PIB, în decembrie vrea să mai ia alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru 2026. Potrivit unei analize realizată de […]
09:10
Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre campania sa electorală și de ce a decis să nu aibă niciun fel de finanțare pentru realizarea ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că […]
09:00
UTA a învins FCSB, 3-0, într-un meci din Grupa B a Cupei României. Au marcat Valentin Costache (54), Marius Coman (60) și Din Alomerovic (90+4). FCSB a jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Robert Necșulescu (34) pentru un fault asupra lui Alexandru Benga. UTA este lider în clasamentul grupei, 4 puncte, Universitatea Craiova e […]
08:40
Anca Alexandrescu, în emisiunea Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, vorbește despre marea încercare a vieții sale profesionale și despre experiența acumulată în campania electorală recentă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu subliniază că a fost inspirată să meargă în mijlocul oamenilor, să îi asculte fără prejudecăți, ceea ce […]
08:40
Bancul zilei propus astăzi de Gândul.ro îl are în centrul atenției pe Bulă și profesoara lui de limba română. În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă: […]
08:40
„S-a operat fără să întrebe pe nimeni”. Fotbalistul de la FCSB acuzat că a sfidat toată conducerea clubului # Gândul
FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, cu UTA, în Cupa României, scor 0-3. La finalul partidei, Gigi Becali a răbufnit împotriva unui jucător din lot, pe care l-a acuzat că sfidează clubul care îl plătește cu sute de mii de euro. Latifundiarul din Pipera dă de înțeles că viitorul lui Denis Alibec […]
08:30
De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă” # Gândul
„Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță că este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație” este anunţul postat încă de la prima oră a dimineţii, pe pagina de facebook a companiei. În anunţ se mai precizează faptul că sopcietatea furnizoare […]
08:30
Gândul.ro vă propune astăzi un banc în care personajul principal este chiar Bulă, întrebat cum își ajută soția la treburile casnice. „ – Bulă, tu o ajuți pe nevastă-ta la treburile casnice? – Sigur, Ștrulă. La toate! – Dă-mi un exemplu. – Să zicem, la vase. Bubulina le spală, eu le las la uscat”. Să […]
08:20
Bună dimineața, să fie o zi cu multe zâmbete și voie bună! GÂNDUL.RO vă vine în ajutor cu un banc bun: „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”. – Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac? – Lăsați-l în pace! Și eu am un câine care […]
08:20
Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi” # Gândul
Ministerul Mediului a transmis o informare rin care neagă că instituţia ar fi fost înştiinţată de compania furnizoare de apă, ESZ Prahova, despre riscul riscul opririi alimentării cu apă potabilă. ”ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea […]
08:10
Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația bucureștenilor, care, spune el, nu își mai permit să își cumpere alimente. Astfel, piețele rămân goale, iar comercianții cu produsele pe tarabe. Urmăriți aici, […]
08:00
Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”. # Gândul
Vicepremierul Tánczos Barna, şi fost ministru al Mediului, constată cu tristeţe că toată criza apei potabile, din Prahova şi Dâmboviţa, a fost generată de faptul că ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. Oficialul Guvernului a mai spus, miercuri, la TVR Info, […]
07:40
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au devenit președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”? # Gândul
Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră […]
07:40
Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta” # Gândul
Gigi Becali este foc și pară pe Federația Română de Fotbal pentru formatul ales în Cupa României. Campioana FCSB este obligată să dispute toate jocurile din faza grupei în deplasare, fapt considerat inacceptabil de latifundiarul din Pipera. În opinia lui Becali, FRF își bate joc de competiție și nu respectă cluburile importante. Becali: „Suntem proștii […]
Acum 6 ore
07:20
4 Decembrie, calendarul zilei: Jeff Bridges împlinește 76 de ani, Marisa Tomei 61. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Codul Penal # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jeff Bridges este un actor american de renume, cunoscut pentru prezența sa carismatică și versatilitatea impresionantă. Născut pe 4 decembrie 1949 în Los Angeles, într-o familie de artiști, Bridges și-a început cariera […]
07:10
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat efectele grave ale războiului din Ucraina asupra agriculturii României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Netoi afirmă că prețul tonelor de grâu s-a înjumătățit, de la aproximativ 380 euro la circa 190 euro, în ultimii patru ani. […]
06:20
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi se pregătesc să se întâlnească. Portretele lor au inundat aproape toate panourile publicitare din India în ultimele săptămâni. Pe un poster apare mesajul „Dialogul a început acum câteva decenii. Acum, doar urcăm volumul mai sus.” Un alt panou publicitar transmite mesajul „O prietenie veche” între cele două […]
06:20
Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare # Gândul
Un medic din California a fost condamnat miercuri la 2 ani și jumătate de închisoare pentru furnizarea ilegală de ketamină actorului serialului „Friends”, Matthew Perry. Puternicul sedativ a cauzat moartea actorului prin supradoză în 2023. El a fost găsit mort în piscina casei sale. Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, care conducea […]
06:10
Rusia va pedepsi „văduvele negre” pentru căsătorii fictive. Rusoaicele care trăiesc cu soldații ruși doar din interes riscă 10 ani de închisoare # Gândul
O altă față a războiului din Ucraina: Rusia vrea să pedepsească „văduvele negre” pentru căsătorii fictive și care profită de pe urma pierderilor. Până în prezent, Federația Rusă ar fi pierdut peste 1 milion de militari (răniți, uciși sau dispăruți) de la începerea invaziei Ucrainei la scară largă din 2022. Și în plus, mai sunt […]
06:10
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au deveni președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”? # Gândul
Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră […]
06:10
4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România # Gândul
Victoria lui Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale – desfășurat în data de 24 noiembrie 2024 – a fost confirmată de Curtea Constituțională a României. Candidatul independent suveranist urma să se confrunte în turul al doilea al prezidențialelor, programat pentru data de 8 decembrie 2024, cu Elena Lasconi. Se anunța o finală „încinsă”, […]
Acum 8 ore
05:10
Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița nu a apărut „peste noapte”. În spatele acestui dezastru stă o poveste întinsă pe o perioadă de luni de zile, cu avertismente tehnice, ședințe, rapoarte, dar și cu declarații liniștitoare care s-au dovedit complet rupte de realitate. Gândul a analizat, pas cu pas, filmul complet al dezastrului, de la […]
