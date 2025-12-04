Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern
Gândul, 4 decembrie 2025 10:40
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
• • •
Acum 10 minute
10:50
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României # Gândul
SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime ”Sea Baby” au fost identificate, că nu s-a pierdut niciuna și, de asemenea, niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, anunță Reuters, potrivit Agerpres. „Niciunul dintre sistemele de drone ‘Sea Baby’ ale SBU nu a intrat în apele teritoriale […]
10:50
Gigi Becali a spus înainte de FCSB – Dinamo că un singur jucător de la roș-albi ar putea juca la echipa sa, Boateng. Omul de afaceri crede că roș-albaștri vor câștiga derby-ul, dar a anunțat că nu va mai asista din tribune la partidele formației sale. Altfel, Becali a vorbit despre valoarea lotului său și […]
Acum 30 minute
10:40
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
10:40
Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală # Gândul
Ceața pe drumurile din România reduce vizibilitatea, joi dimineață, 4 decembrie, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Ceața, prezentă pe […]
10:40
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită” # Gândul
Carmen Harra a vorbit despre ce ar putea să aducă anul 2026 și ce schimbări s-ar putea produce în România. Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra vorbește adesea despre o mulțime de subiecte de interes public, fiind și cea care a menționat despre ce va aduce anul 2026, dar și cum se încheie anul 2025. Am trecut […]
10:30
Ultima lună a lui 2025 vine cu oportunități financiare și prosperitate pentru anumite semne zodiacale. Zodiile acestea vor avea parte de noroc în investiții, venituri și proiecte personale, reușind să încheie anul pe val. Trei semne zodiacale vor atrage abundența financiară pe tot parcursul lunii decembrie 2025. Pe măsură ce se apropie finalul anului, acești […]
10:30
Întâlnirile ilegale dintre Bolojan și afaceriști dubioși, la Palatul Victoria. Regulamentul Guvernului confirmă că premierul este în afara legii # Gândul
Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul […]
10:30
Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare # Gândul
Un bărbat urmărit internațional, din data de 23 aprilie 2025, a fost descoperit de polițiștii români la o adresă din județul Vrancea. Pe numele bărbatului, autoritățile judiciare din Italia au emis două mandate europene de arestare, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și lipsire de libertate. La acest moment, sunt efectuate activități […]
10:30
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp” # Gândul
Dimineață cețoasă în București, dar fără precipitații. Începutul de decembrie aduce o vreme de toamnă, în cele mai multe regiuni ale țării, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ceață și intensificări ale vântului în județele Ilfov, Galați, Caraș-Severin, Alba, Tulcea și Suceava. Cum va fi vremea astăzi, 4 […]
Acum o oră
10:20
Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial # Gândul
Un oraș din Moldova se transformă total în așteptarea autostrăzii care va trece prin zonă. Autoritățile și mediul privat fac investiții și planuri, fiind discuții inclusiv pentru un parc industrial. Este vorba despre Târgu Frumos, scrie Ziarul de Iași, oraș care trece printr-o perioadă de efervescență de când s-a aflat că zona va fi tranzitată […]
10:20
Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin # Gândul
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se vor întâlni, joi, la Miami cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Negociatorii lui Trump vor discuta cu Umerov despre posibilele modalități de soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de […]
10:10
„Niciodată să nu spui niciodată”. Fragilitatea unui acord de pace în Ucraina. „Tratatele nu sunt eterne, dar arhitectura lor contează” # Gândul
Diplomatul grec Evangelos Averoff a remarcat, mai demult, că „nu există «niciodată» în afacerile umane”. Veteran cu 40 de ani de experiență în politica și diplomația internațională, Averoff a înțeles, fără dubii, fluiditatea istoriei. Cuvintele lui Averoff merită toată atenția, notează Andrew R. Novo într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), […]
10:10
Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre situația actuală din România și problemele pe care le observă în fiecare zi. El spune că lucrurile se degradează rapid, iar oamenii simt că nimic nu mai funcționează corect. Urmăriți aici, […]
10:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița afectează mai bine de 100.000 de oameni. Întreruperea a avut loc după ce lacul de acumulare Paltinu a fost golit pentru lucrări, iar ploile torențiale au făcut imposibilă tratarea apei rămase, spun autoritățile. Acum, situația generată aici ridică semne de întrebare inclusiv la Iași, acolo unde mulți locuitori se […]
10:00
Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul # Gândul
Sectorul 4 al Municipiului București, singura autoritate publică locală din România care implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii de metrou, dă startul extinderii magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Ordinul de începere a lucrărilor se semnează joi, 4 decembrie, de către primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de […]
Acum 2 ore
09:40
Anca Alexandrescu: „La parada de 1 Decembrie n-aș pune niciun politician, ci doar românii merituoși” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Anca Alexandrescu a discutat despre felul în care este organizată parada de 1 Decembrie. Ea spune că sărbătoarea ar trebui să fie despre oameni și meritele lor, nu despre funcții și ranguri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 1 Decembrie fără politicieni: doar oamenii care fac […]
09:30
Șeful Apelor Române recunoaște totul într-o înregistrare cu cameră ascunsă: „Posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei” # Gândul
O înregistrare cu camera ascunsă arată cum directorul de la Apele Române, Florin Ghiţă, declara, neoficial, că „trebuia să se spună că e posibil să apară dificultăți în asigurarea apei”, „să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea”. „Acum neoficial, ABA Buzău-Ialomiţa s-a ocupat de lucrare şi de scăderea nivelului. S-au trimis nişte hârtii, […]
09:20
Statele Unite, măturate de un ciclon polar. Furtuna a adus și temperaturi de -26 de grade Celsius # Gândul
Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a venit cu temperaturi record, în unele orașe, de minus 26 de grade Celsius și un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Au avut loc sute de incidente, iar traficul a fost paralizat. Un șofer și-a pierdut viața, iar altul a stat ore în […]
09:20
Românii trăiesc pe datorie, de la an la an. Guvernul împrumută alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru necesarul din 2026 # Gândul
Guvernul României a prins gustul traiului pe datorie. După ce a luat deja aproape 260 de miliarde de lei, împrumut, pentru a asigura necesarul de la ultima rectificare bugetară, aferent deficitului de 8,4% din PIB, în decembrie vrea să mai ia alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru 2026. Potrivit unei analize realizată de […]
09:10
Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre campania sa electorală și de ce a decis să nu aibă niciun fel de finanțare pentru realizarea ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că […]
09:00
UTA a învins FCSB, 3-0, într-un meci din Grupa B a Cupei României. Au marcat Valentin Costache (54), Marius Coman (60) și Din Alomerovic (90+4). FCSB a jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Robert Necșulescu (34) pentru un fault asupra lui Alexandru Benga. UTA este lider în clasamentul grupei, 4 puncte, Universitatea Craiova e […]
Acum 4 ore
08:40
Anca Alexandrescu, în emisiunea Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, vorbește despre marea încercare a vieții sale profesionale și despre experiența acumulată în campania electorală recentă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu subliniază că a fost inspirată să meargă în mijlocul oamenilor, să îi asculte fără prejudecăți, ceea ce […]
08:40
Bancul zilei propus astăzi de Gândul.ro îl are în centrul atenției pe Bulă și profesoara lui de limba română. În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă: […]
08:40
„S-a operat fără să întrebe pe nimeni”. Fotbalistul de la FCSB acuzat că a sfidat toată conducerea clubului # Gândul
FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, cu UTA, în Cupa României, scor 0-3. La finalul partidei, Gigi Becali a răbufnit împotriva unui jucător din lot, pe care l-a acuzat că sfidează clubul care îl plătește cu sute de mii de euro. Latifundiarul din Pipera dă de înțeles că viitorul lui Denis Alibec […]
08:30
De dimineaţă, ESZ Prahova a făcut anunţul: „Este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic şi chimic să livreze apă” # Gândul
„Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță că este pregătit din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație” este anunţul postat încă de la prima oră a dimineţii, pe pagina de facebook a companiei. În anunţ se mai precizează faptul că sopcietatea furnizoare […]
08:30
Gândul.ro vă propune astăzi un banc în care personajul principal este chiar Bulă, întrebat cum își ajută soția la treburile casnice. „ – Bulă, tu o ajuți pe nevastă-ta la treburile casnice? – Sigur, Ștrulă. La toate! – Dă-mi un exemplu. – Să zicem, la vase. Bubulina le spală, eu le las la uscat”. Să […]
08:20
Bună dimineața, să fie o zi cu multe zâmbete și voie bună! GÂNDUL.RO vă vine în ajutor cu un banc bun: „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”. – Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac? – Lăsați-l în pace! Și eu am un câine care […]
08:20
Ministerul Mediului neagă că ar fi ştiut de riscul opririi alimentării cu apă: „ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi” # Gândul
Ministerul Mediului a transmis o informare rin care neagă că instituţia ar fi fost înştiinţată de compania furnizoare de apă, ESZ Prahova, despre riscul riscul opririi alimentării cu apă potabilă. ”ESZ Prahova nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea […]
08:10
Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația bucureștenilor, care, spune el, nu își mai permit să își cumpere alimente. Astfel, piețele rămân goale, iar comercianții cu produsele pe tarabe. Urmăriți aici, […]
08:00
Vicepremierul Tánczos Barna, despre criza apei potabile: ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi la companii vitale”. # Gândul
Vicepremierul Tánczos Barna, şi fost ministru al Mediului, constată cu tristeţe că toată criza apei potabile, din Prahova şi Dâmboviţa, a fost generată de faptul că ”Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. Oficialul Guvernului a mai spus, miercuri, la TVR Info, […]
07:40
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au devenit președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”? # Gândul
Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră […]
07:40
Gigi Becali, de neoprit după UTA – FCSB 3-0. „Dacă ei își bat joc, hai să sfidăm și noi! Nu înțeleg nebunia asta” # Gândul
Gigi Becali este foc și pară pe Federația Română de Fotbal pentru formatul ales în Cupa României. Campioana FCSB este obligată să dispute toate jocurile din faza grupei în deplasare, fapt considerat inacceptabil de latifundiarul din Pipera. În opinia lui Becali, FRF își bate joc de competiție și nu respectă cluburile importante. Becali: „Suntem proștii […]
07:20
4 Decembrie, calendarul zilei: Jeff Bridges împlinește 76 de ani, Marisa Tomei 61. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Codul Penal # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jeff Bridges este un actor american de renume, cunoscut pentru prezența sa carismatică și versatilitatea impresionantă. Născut pe 4 decembrie 1949 în Los Angeles, într-o familie de artiști, Bridges și-a început cariera […]
07:10
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat efectele grave ale războiului din Ucraina asupra agriculturii României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Netoi afirmă că prețul tonelor de grâu s-a înjumătățit, de la aproximativ 380 euro la circa 190 euro, în ultimii patru ani. […]
Acum 6 ore
06:20
Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul Narendra Modi se pregătesc să se întâlnească. Portretele lor au inundat aproape toate panourile publicitare din India în ultimele săptămâni. Pe un poster apare mesajul „Dialogul a început acum câteva decenii. Acum, doar urcăm volumul mai sus.” Un alt panou publicitar transmite mesajul „O prietenie veche” între cele două […]
06:20
Medicul care a oferit lui Matthew Perry ketamină înainte de decesul său fatal a fost condamnat la 30 de luni în închisoare # Gândul
Un medic din California a fost condamnat miercuri la 2 ani și jumătate de închisoare pentru furnizarea ilegală de ketamină actorului serialului „Friends”, Matthew Perry. Puternicul sedativ a cauzat moartea actorului prin supradoză în 2023. El a fost găsit mort în piscina casei sale. Dr. Salvador Plasencia, în vârstă de 44 de ani, care conducea […]
06:10
Rusia va pedepsi „văduvele negre” pentru căsătorii fictive. Rusoaicele care trăiesc cu soldații ruși doar din interes riscă 10 ani de închisoare # Gândul
O altă față a războiului din Ucraina: Rusia vrea să pedepsească „văduvele negre” pentru căsătorii fictive și care profită de pe urma pierderilor. Până în prezent, Federația Rusă ar fi pierdut peste 1 milion de militari (răniți, uciși sau dispăruți) de la începerea invaziei Ucrainei la scară largă din 2022. Și în plus, mai sunt […]
06:10
Conducătorii României, dușmanii României? Cum au deveni președintele și premierul principalii detractori ai țării. Cine mai investește într-o țară „coruptă” și în „incapacitate de plată”? # Gândul
Atunci când conducătorii unei țări lansează în spațiul public mesaje alarmiste din care reiese că mai este doar un pas până la prăbușirea în prăpastie – la capitolele „economic”, „justiție”, „luptă anticorupție”, „social” etc -, oamenii intră în panică și se tem, la propriu, de ziua de mâine. În același timp, investitorii străini își reconsideră […]
06:10
4 decembrie. După declasificarea documentelor CSAT, toate „tunurile” sunt puse pe Georgescu. SRI, SIE și MAI, informații despre o campanie controversată pe TikTok, iar din scenariu nu lipsește Rusia. Declarația transmisă de Ambasada SUA în România # Gândul
Victoria lui Călin Georgescu în turul întâi al alegerilor prezidențiale – desfășurat în data de 24 noiembrie 2024 – a fost confirmată de Curtea Constituțională a României. Candidatul independent suveranist urma să se confrunte în turul al doilea al prezidențialelor, programat pentru data de 8 decembrie 2024, cu Elena Lasconi. Se anunța o finală „încinsă”, […]
05:10
Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița nu a apărut „peste noapte”. În spatele acestui dezastru stă o poveste întinsă pe o perioadă de luni de zile, cu avertismente tehnice, ședințe, rapoarte, dar și cu declarații liniștitoare care s-au dovedit complet rupte de realitate. Gândul a analizat, pas cu pas, filmul complet al dezastrului, de la […]
05:10
Dani Mocanu s-a angajat cârciumar, în Italia. Manelistul ar lucra, lângă Napoli, la barul unui român # Gândul
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando, s-ar fi angajat, în Italia, la barul unui român stabilit lângă Napoli, aproape de apartamentul în care locuiesc cei doi urmăriți internațional. Cu toate că se află în arest la domiciliu, frații Mocanu și-ar fi făcut deja formele de angajare în localul respectiv. Supranumit și „vocea interlopilor”, […]
05:10
Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3 # Gândul
Israel a vândut Germaniei rachete de apărare cu rază lungă Arrow 3. Filmate pentru prima oară, acestea au fost prezentate la o ceremonie desfășurată la Holzdorf, o bază aeriană situată la sud de Berlin. Tranzacția a costat Germania 4 miliarde de euro. Pentru Israel a fost cea mai scumpă livrare de armament militar din istoria […]
05:10
Donald Trump anunță că SUA renunță la mașinile electrice și la tehnologiile scumpe ale lui Biden. Președintelui SUA îi plac mașinile mici japoneze # Gândul
Președintele american Donald Trump va face un anunț de mare importanță de la Casa Albă.
05:10
Rusia continuă să atace marile orașe ale Ucrainei pentru a-l presa pe Zelenski să accepte planul de pace al lui Trump # Gândul
Armata rusă continuă să atace orașe ale Ucrainei. O serie de explozii sunt în Odesa dar au fost înregistrate bombardamente și în Kiev, Harkiv și Dnipro. În unele zone ale orașelor s-a oprit curentul electric. Atacurile, inițial, au fost direcționate împotriva infrastructurii energetice. Emisarul diplomatic din partea SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american […]
05:00
Gigi Nețoiu: „Drulă joacă un rol important. Dacă renunța la luptă, lucrurile erau complicate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a făcut câteva declarații cu privire la deznodământul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, prezintă o imagine […]
Acum 8 ore
03:10
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România # Gândul
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România. Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România Ați ghicit, probabil, că este vorba de Brașov. Potrivit meteorologilor Accuweather, în orașul turistic va ninge începând cu 19 decembrie și se va opri, dar vor urma […]
Acum 12 ore
00:00
Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul” # Gândul
În conferința de presă de miercuri, 3 decembrie, președintele american Donald Trump a reiterat că SUA nu vor mai sprijini militar și financiar Ucraina, motivând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu are ași în mânecă”. Președintele SUA a mai spus că liderul de la Kiev trebuia să accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție care i-a […]
3 decembrie 2025
23:50
Anca Alexandrescu: „Sunt pregătită pentru a fi primar general. Vreau ca împreună cu primarii de sector să facem lucruri pentru București” # Gândul
Anca Alexandrescu a fost invitata emisiunii Marius Tucă Show pe 3 decembrie 2025, unde a discutat despre viziunea sa legată de rolul unui primar general flexibil și implicat în interesul cetățenilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Anca Alexandrescu a subliniat nevoia unui lider care să colaboreze strâns cu echipa sa și cu primarii […]
23:40
Orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Gândul
Care este orașul din Europa care oferă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună. Un oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală. Alte destinații ar putea urma același model, notează Daily Mail. Este vorba […]
23:30
Familia Regală britanică se pregătește pentru Crăciun. Cum a fost decorată Capela Sfântului George din Castelul Windsor # Gândul
Febra sărbătorilor de iarnă a cuprins și familia britanică, care a trecut prin 5 ani dificili. Începând cu plecarea prințului Harry și a ducesei Meghan Markle în SUA și cu decesul reginei Elizabeth a II-a, problemele au luat amploare după ce regele Charles și prințesa Catherine au fost diagnosticați cu cancer. Familia regală britanică n-a […]
