Electric Castle câștigă titlul de „International Festival of the Year” la UK Festival Awards 2025
HotNews.ro, 4 decembrie 2025 12:10
Electric Castle a fost desemnat, marți, la Manchester, „International Festival of the Year” la a 20-a ediție a UK Festival Awards. Distincția confirmă statutul Electric Castle ca unul dintre cele mai creative și inovative evenimente…
• • •
Acum 30 minute
12:10
Macron avertizează că ordinea internațională riscă să se „dezintegreze”, într-o întâlnire la Beijing cu Xi Jinping / Ce au discutat despre Ucraina # HotNews.ro
Președintele francez l-a îndemnat pe liderul chinez să intensifice cooperarea în domeniul geopoliticii, comerțului și mediului, în contextul în care UE solicită ajutorul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Beijingul caută să…
12:10
12:10
Apele Române admite că are „o parte din vină” pentru criza apei din Prahova, însă arată cu degetul și spre alte instituții publice # HotNews.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a recunoscut joi că poartă „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din Prahova şi a admis că „era nevoie de o mai multă comunicare interinstituţională, în special…
Acum o oră
11:50
Indemnizații de 27.000 lei net la Aeroporturi București, aprobate de Ministerul Transporturilor / Propunerea Fondului Proprietatea de 11.000 lei a fost respinsă # HotNews.ro
În plină perioadă în care Guvernul Bolojan propune reforme în administrația de stat, Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net) pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al…
11:40
În era tehnologiei și a informației, educația digitală devine una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare pentru orice societate modernă. În România accesul la competențe digitale reprezintă o provocare majoră, dar și o oportunitate…
Acum 2 ore
11:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineața, în județul Caraș-Severin, precum și un Cod galben de fenomene similare, ce vizează zone din trei…
10:50
Federația Elisabetei Lipă susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”. Expert în politici de sănătate publică: „Aceste costuri ar fi mai mari decât ale unui întreg Spital Județean!” # HotNews.ro
Federația de Canotaj a lansat recent o licitație pentru a achiziționa produse farmaceutice, susținătoare de efort și consumabile medicale, relataeză GOLAZO.ro Contractul-cadru prevede un prag maxim de 3 milioane de euro pentru 24 de luni.…
10:40
Donald Trump, considerat un „dușman al Europei” de locuitorii din nouă țări. Ce stat crede cel mai mult că riscă un război cu Rusia # HotNews.ro
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, iar că președintele americand Donald Trump este un „dușman al Europei”, arată un sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi…
10:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna și că…
10:40
Indicatorul pe care îl urmăresc marile companii, dar pe care politicienii îl ignoră, tocmai a scăzut ușor # HotNews.ro
În toamna acestui an față de vara lui 2025 costul orar al forței de muncă a scăzut cu aproape 1%, a transmis joi Statistica. Costul forței de muncă nu este același lucru cu salariul brut…
10:30
Nicușor Dan și Ion Iliescu, în topul celor mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025. Tehnologia, sportul și alegerile completează clasamentul # HotNews.ro
Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare căutări ale românilor în anul care se încheie. Politicienii domină clasamentul, dar nu lipsesc nici figuri cunoscute din actualitatea internațională și nici…
Acum 4 ore
10:10
Londra și Oslo, „acord istoric” pentru un plan comun ce vizează „vânarea submarinelor rusești” # HotNews.ro
Marea Britanie și Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele rusești” în Atlanticul de Nord, potrivit…
10:10
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București. Dacă îți place sportul, ești bun prieten cu limba română și ai abilități digitale, în curând ne-ai putea fi…
10:00
Fostul proprietar al Pornhub vrea să cumpere active Lukoil: „E o investiție excelentă, oricine ar fi norocos” # HotNews.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost acționar majoritar al unui grup de divertisment pentru adulți care include site-ul Pornhub, a contactat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu o posibilă achiziție a activelor internaționale ale…
10:00
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Anda a lăsat jobul din multinațională și a început acum 13 ani, cu doar 100 de lei, propria afacere # HotNews.ro
În 2012, Anda Constantin a pornit Brățara Succesului, o afacere de bijuterii lansată cu doar 100 de lei. Totul a început cu un șnur roșu, purtat ca o ancoră personală menită să amintească purtătorului să-și urmărească…
09:50
Putin lansează o nouă amenințare la adresa Ucrainei, pe fondul impasului în negocierile de pace: „Totul se reduce la asta” / Mesaj pentru Europa # HotNews.ro
Liderul de la Kremlin a cerut din nou Kievului să își retragă trupele din teritoriile pe care Rusia le revendică, amenințând că în caz contrar, războiul va continua, scriu Reuters și Tass. Rusia va elibera…
09:20
Proiectul legislativ cunoscut sub denumirea de „Legea Nordis” marchează una dintre cele mai substanțiale intervenții normative în materia vânzărilor de imobile viitoare din ultimii ani, având ca obiect declarat creșterea protecției cumpărătorilor și consolidarea securității…
09:10
Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, după ce a dat planurile de război pe Signal, arată o anchetă internă # HotNews.ro
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, potrivit presei…
09:00
Unul dintre medicii acuzați de moartea lui Matthew Perry, condamnat la închisoare. Este acuzat că a organizat „exploatarea” actorului # HotNews.ro
Medicul Salvador Plasencia a recunoscut că i-a vândut lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends”, aproximativ douăzeci de flacoane de ketamină în săptămânile de dinainte de moartea sa, potrivit Reuters, citată de News.ro. Cinci persoane…
08:40
Lumea în 2026: Bula AI va cotinua, tensiuni fiscale și comerciale, iar China va rămâne blocată între creștere scăzută și deflație # HotNews.ro
Anul trecut a subliniat cât de influente au devenit o serie de forțe macro și de piață, de la boom-ul investițiilor în inteligență artificială la tensiunile persistente dintre SUA și China și acumularea de riscuri…
08:30
Campanie masivă de retragere a unor senzori de glicemie după mai multe decese la persoane diabetice # HotNews.ro
O amplă campanie de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în curs de desfășurare în 17 țări, printre care Franța și Statele Unite, după identificarea unei defecțiuni care ar putea fi…
Acum 6 ore
07:50
Trump, prima reacție dupa discuția de 5 ore a emisarilor săi cu Putin: „Este nevoie de doi pentru a dansa tango” / Ce se întâmplă azi în Florida # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a dat asigurări miercuri că omologul său rus Vladimir Putin dorește „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul de la…
07:40
Pensiile Europei se prăbușesc sub propria greutate. Singura țară care a schimbat regulile jocului # HotNews.ro
Prinse între problema demografică și necesitatea de a limita cheltuielile fiscale, la care se adaugă și o creștere economică modestă, guvernele UE văd nevoia urgentă de a reforma sistemele de pensii. Problema este însă că…
07:20
ULTIMA ORĂ Val de concedieri în România. Aumovio, compania desprinsă din Continental, decide tăieri de personal # HotNews.ro
Aumovio, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania – devenită independentă în acest an și listată pe bursă în septembrie – declanșează concedieri…
07:10
VIDEO Minunea așteptată de Sărbători are 200 de kilometri neîntrerupți de autostradă în cea mai vitregită provincie istorică a României # HotNews.ro
S-a lansat o cursă contra-cronometru pentru deschiderea altor două tronsoane din Autostrada „Moldovei” până la final de an. Cum arată acum și unde e punctul critic, dar și ce spun observatorii independenți. Constructorul UMB lucrează…
07:10
INTERVIU. Orașul pentru care se bat 15 candidați. „Nu e nici capitala românească a mârlăniei, nici sâmburele din care ni s-a născut ţara” # HotNews.ro
Bucureştiul a avut mai mult de câştigat decât de pierdut în ultimii ani, consideră Radu Paraschivescu. Într-un interviu pentru publicul HotNews, scriitorul spune că ar schimba un singur lucru la acest oraș, „în rest, nimic”:…
07:00
DEZBATERE VIDEO Într-un moment în care candidatura lui e privită drept „orgoliu”, Cătălin Drulă s-a luat de piept cu studenții # HotNews.ro
Drulă spune că, dacă va fi ales primar, nu va pierde timpul și va lupta pentru două uniri majore: „Vreau să fie integrat într-un singur sistem transportul Metrorex, compania care gestionează metroul, cu STB, care…
Acum 12 ore
00:50
EXPLICATIV „Problema teritorială” în care s-au blocat negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Negocierile de marți dintre președintele rus Vladimir Putin și reprezentanții delegației americane nu au dus la niciun progres public în ceea ce privește un potențial acord de pace în Ucraina, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, sugerând…
00:20
SuperLiga: Căpitanul lui FCSB, mesaj pentru suporteri înaintea derby-ului cu Dinamo, după înfrângerea de la Arad # HotNews.ro
FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu 3-0 în Cupa României, iar sâmbătă va primi vizita lui Dinamo, pe Arena Națională, în etapa a 19-a din SuperLiga. Alexandru Pantea, căpitanul lui FCSB în eșecul…
00:00
Ministrul Educației spune că directorii „de multe ori se tem să ducă tehnologia în școală”: „Nu e voie să o evităm, fiindcă pierdem avantaje competitive” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că „vom pierde avantaje competitive” dacă profesorii nu încep să utilizeze inteligența artificială în școală și „nu îi învățăm pe copii cum să o folosească”. „Mă tem ca…
3 decembrie 2025
23:40
Atacuri „foarte înfricoșătoare”. Turcia reacționează, după ce Ucraina a început să lovească în Marea Neagră tancurile petroliere rusești # HotNews.ro
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a afirmat miercuri că atacurile „foarte înfricoșătoare” din ultimele zile din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere care au legături cu Rusia amenință siguranța tuturor țărilor din regiune și că…
Acum 24 ore
23:20
Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat” cu Anca Alexandrescu. „Își dorește să câștige cu orice preț” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că între liberalul Ciprian Ciucu și contracandidata lor susținută de AUR, Anca Alexandrescu, există „un blat clar”, iar „unul pe altul nu se atacă niciodată”. Întrebat despre…
23:10
Jared Isaacman, propus din nou de Trump la șefia NASA, promite că SUA vor ajunge pe Lună înaintea Chinei # HotNews.ro
Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, desemnat de președintele Donald Trump să preia conducerea NASA, a reafirmat miercuri într-o audiere în Senatul american că dorește ca astronauții din Statele Unite să revină…
22:50
Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor # HotNews.ro
Autoritățile ruse au blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că distribuie conținut extremist și „propagandă LGBT”, a relatat miercuri presa de stat, potrivit Reuters și AFP. Platforma, care le permite…
22:40
VIDEO Germania a desfășurat arma de 3,6 miliarde de euro, menită să contracareze rachetele balistice rusești precum Oreșnik: O „capacitate strategică, unică” # HotNews.ro
Germania a devenit miercuri prima țară europeană care a implementat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachetele balistice cu rază medie de acțiune, precum Oreșnik din Rusia, în încercarea de a contracara…
22:10
George Simion susține că „singura șansă reală” de cădere a guvernului este să câștige Anca Alexandrescu la București / „Un spectacol înfiorător, groaznic, la multe trusturi de presă” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat miercuri la Realitatea Plus că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi depusă vineri și va intra la vot săptămâna viitoare. „Eu cred că acest guvern o…
22:00
Drulă respinge varianta de a-l înlocui pe Moșteanu la Ministerul Apărării, dacă pierde alegerile la Primăria Capitalei: „E cu totul exclus” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, ce va face dacă va pierde alegerile, în contextul în care USR trebuie să numească un ministru al Apărării după demisia…
21:50
Rodica Stănoiu a murit. Fostul ministru al Justiției din Guvernul Năstase avea 86 de ani # HotNews.ro
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit miercuri, 3 decembrie, a anunțat site-ul Juridice.ro. Informația a fost confirmată pentru HotNews de doi foști lideri ai Partidului Social-Democrat. Ea avea 86 de ani. Rodica Stănoiu…
21:30
INTERVIU. Orașul pentru care se bat 15 candidați. „Bucureștiul este balcanismul occidentalizat și occidentul balcanizat, kitsch-ul și eleganța, spaimele și bucuriile” # HotNews.ro
Sunt povești ale Bucureștiului care ar merita cunoscute de mai multă lume, mai ales astăzi, când vorbim despre alegerea noului primar al orașului, spune scriitoarea Ioana Pârvulescu, într-un interviu pentru publicul HotNews. Cum descrie ea…
21:20
Cătălin Drulă, întrebat despre contrele cu Ciprian Ciucu din campanie: „Adversarul meu principal este «pesedismul». Unul dintre capete este la PNL București” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a criticat miercuri la Digi24 pe Ciprian Ciucu, contrancandidatul său de la PNL, și a spus că „să aplici practicile «pesediste» este o linie roșie”. Întrebat dacă adversarul…
21:10
Ministrul Sănătății, după vizita în spitalele afectate de criza apei: „Nu am transferat niciun pacient către București” / „Funcționăm sub alertă de sănătate publică în continuare” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat miercuri la cele cinci spitale prahovene afectate de lipsa alimentării cu apă și a declarat seara că „în momentul de față situația este, din punctul de vedere al sănătății…
21:00
Guvernul anunță ce măsuri de sprijin a luat pentru românii din Prahova și Dâmbovița afectați de criza apei / Peste 540.000 de litri de apă distribuiți în regim de urgență # HotNews.ro
Guvernul a prezentat miercuri seară un set de măsuri adoptate de instituțiile centrale și locale în contextul întreruperii alimentării cu apă pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița, aflate fără apă potabilă de…
20:40
Băluță spune că părinții lui aveau bani să cumpere cele 8 apartamente cu 480.000 de euro. Câți bani aveau, în realitate # HotNews.ro
Daniel Băluță a început să distribuie articole publicitare în care neagă informațiile din investigația legată de averea imobiliară a familiei sale, publicată de Snoop și Public Record. Ziariștii au luat fiecare afirmație a primarului și…
20:30
VIDEO Incendiu în mall-ul Promenada din Capitală. Aproximativ 1.100 de persoane evacuate # HotNews.ro
Pompierii au intervenit miercuri seară pentru stingerea unui incendiu care s-a produs în centrul comercial Promenada, aflat în Sectorul 2, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUB-IF). Incendiul a avut loc într-o cameră…
20:20
De ce nu crede Mircea Badea în sondajul care o arată pe Anca Alexandrescu în mare urcare # HotNews.ro
Sondajul AtlasIntel pentru HotNews a fost primul care a relevat că Anca Alexandrescu are șanse reale de a câștiga Primăria Capitalei, la alegerile de duminică 7 decembrie. În sondajul AtlasIntel, Daniel Băluță are 23,3% și…
20:10
Bugetul Ucrainei pe 2026, aprobat de Parlamentul de la Kiev. Unde va merge cea mai mare parte a banilor: „Prioritățile sunt clare” # HotNews.ro
Parlamentul Ucrainei a aprobat miercuri bugetul pentru anul 2026, planificând să aloce aproape o treime din produsul intern brut al țării pentru apărare, în contextul războiului cu Rusia, informează Reuters. Ucraina a fost zguduită de…
20:00
„Vizionar, suprarealist, bizar, dar totuși ancorat în amintirile Bucureștiului”. Financial Times, elogii pentru un roman scris de Mircea Cărtărescu # HotNews.ro
„O călătorie de vis prin România comunistă”, titrează reputatul ziar britanic Financial Times într-o recenzie a volumului „Orbitor. Aripa stângă”, scris de Mircea Cărtărescu în 1996. Recenzia a fost făcută pe traducerea în limba engleză…
19:50
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # HotNews.ro
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor…
19:30
VIDEO Dronă găsită pe câmp și plimbată de un localnic cu remorca, într-un sat din Republica Moldova # HotNews.ro
Un bărbat din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a găsit o dronă pe un câmp din zonă și a urcat-o în remorca unui motocultor pentru a o aduce în localitate, potrivit primarului din localitate, Oleg Cernei,…
19:20
Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, susține că obiectivul grupării piteștene este clasarea pe un loc care să permită participarea în sezonul următor al competițiilor europene. Nou-promovata FC Argeș a impresionat în acest sezon și…
